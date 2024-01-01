دليل شراء غسالة الأطباق

مع تسارع وتيرة الحياة وازدياد المسؤوليات اليومية، أصبحت الحاجة إلى حلول منزلية ذكية وعملية أمراً ضرورياً. تأتي غسالة الأطباق كواحدة من أهم الحلول المبتكرة التي أحدثت تغييراً جذرياً في عالم أجهزة المطبخ، بفضل اسهامها في تقليل الوقت والجهد المبذولين في تنظيف الأواني والأطباق، ما يجعلها خياراً أساسياً في حياة الكثيرين.

ومع تزايد الإقبال على غسالات الأطباق، شهد السوق تنوعاً كبيراً في الموديلات والعلامات التجارية المختلفة، وعلى رأسها ال جي

التي أعادت تعريف مفهوم الابتكار والتميز الحقيقي من خلال تقديم تصميمات رائعة بحلول متطورة، لتمنحك تجربة استخدام مريحة وفعّالة.

دعنا نأخذك في جولة الآن لاستكشاف أفضل أنواع غسالات الأطباق وأبرز مزاياها.

لماذا تختار غسالة الأطباق من ال جي؟

تعد غسالات أطباق ال جي من أحسن أنواع الغسالات، نظراً لتعدد مميزاتها والتي تجعل عملية تنظيف الأواني سهلة وسريعة وأكثر كفاءة وهذا ما يميز غسالات ال جي عن باقي الأنواع.

تعرف إلى أهم ميزاتها:

1- تقنية Quad-Wash: تأتي غسالات أطباق ال جي بأربع أذرع للرش متعددة الاتجاهات بدلاً من 2، حيث تعمل هذه الأذرع الإضافية على رش المياه مع تغطية أكبر للمنطقة داخل الغسالة، مما يؤمن غسل الأطباق بصورة جيدة من كل زاوية، كما تسهم هذه التغطية المتساوية في تقليل الحاجة إلى عمليات الشطف المسبقة وتوفر نظافة أعلى وأسرع حتى مع غسل أنواع وأحجام مختلفة من أدوات المطبخ معاً.

2- تقنية True-Steam: تعتمد هذه التقنية على البخار عالي الحرارة لتنظيف الأطباق بسرعة وكفاءة مع تقليل البقع على الكؤوس والأواني.

3- تقنية الغسيل ثنائي المنطقة: تعمل هذه التقنية المزدوجة على تقسيم كثافة الغسيل بين النصف العلوي والنصف السفلي في الغسالة، حيث يمكنك غسل الأواني الزجاجية الرقيقة وأدوات الطبخ الكبيرة وصعبة التنظيف في آن واحد مع تشغيل إعدادات غسيل مختلفة لكل منها.

4- محرك الدفع المباشر العاكس المبتكر من ال جي، الذي يقلل الضوضاء ويجعل غسالات الأطباق من ال جى من أكثر الغسالات هدوءاً حيث تقدر نسبة الضوضاء بحوالي 44 ديسيبل فقط، مع وجود عدد أقل من الأجزاء المتحركة مقارنة بالمحركات التقليدية الأخرى، كما أنه يجعل الغسالة أكثر متانة وأعلى كفاءة فضلاً عن زيادة عمرها الافتراضي.

5- ميزات التحكم الذاتي وتقنيات الاتصال: يمكنك إدارة غسالات ال جي عن بُعد عبر تطبيق ThinQ، حيث يوفر هذا التطبيق عدة خيارات، أهمها التحقق من تقدم الدورة، جدولة أوقات البدء والتشغيل، تشغيل فحوصات التشخيص واكتشاف الأخطاء مما يقلل الحاجة إلى التواصل مع الدعم الفني.

6- تنوع الخيارات بين التوربو ونصف الحمولة، تعمل دورة التوربو على التنظيف جيداً خلال ساعة تقريباً، ما يجعلها مثالية لهؤلاء الباحثين عن غسيل سريع ومريح، كما توفر ميزة النصف حمولة التحميل البسيط مما يوفر المياه والطاقة مع الحفاظ على الكفاءة العالية للتنظيف.

7- كفاءة الطاقة والماء، تتميز غسالات ال جي بالكفاءة في استخدام الطاقة، حيث يأتي معظمها بتصنيف الطاقة A++ الذي يوفر في استهلاك الكهرباء مقارنة بالأنواع الأخرى، بالإضافة إلى قلة استهلاك المياه ما يجعلها غسالة فعّالة وموفرة للتكلفة على المدى الطويل.

8- نظام Easy-Rack Plus: يعمل هذا النظام على ضبط التكوين الداخلي لغسالة الأطباق للحصول على أعلى قدر من المرونة، حيث يمكنك تعديل الأجزاء الداخلية في الغسالة لتناسب الأواني الكبيرة بسهولة، حيث يتسم هذا النظام بـ:

• الرفوف القابلة للتعديل: يمكنك تحريك الرفوف العلوية لتتماشى مع العناصر الطويلة الموجودة في الرفوف السفلية.

• الرف الثالث: يتسم بكونه عالي المستوى ليناسب القطع الصغيرة، مثل فناجين القهوة.

• الأسنان القابلة للطي (الفواصل): حيث يمكن طي الأسنان لتوفير مساحة للمقالي والأطباق الكبيرة.

9- تعمل غسالات الأطباق من ال جي بكمية مياه أقل من أي غسالة أخرى مما يرشد الاستهلاك ويجنب هدر المياه.

10- التصاميم العصرية المميزة: تأتي غسالات الأطباق من ال جي بأشكال وتصاميم مختلفة لتناسب كافة الأذواق، كما تتنوع أحجامها لتلائم كافة المساحات من المطابخ الصغيرة إلى المطابخ الكبيرة.

كل هذه الميزات تجعل غسالات الأطباق من ال جي من أفضل الأنواع وأكثرها تميزاً.