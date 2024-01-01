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دليل شراء غسالة الأطباق
مع تسارع وتيرة الحياة وازدياد المسؤوليات اليومية، أصبحت الحاجة إلى حلول منزلية ذكية وعملية أمراً ضرورياً. تأتي غسالة الأطباق كواحدة من أهم الحلول المبتكرة التي أحدثت تغييراً جذرياً في عالم أجهزة المطبخ، بفضل اسهامها في تقليل الوقت والجهد المبذولين في تنظيف الأواني والأطباق، ما يجعلها خياراً أساسياً في حياة الكثيرين.
ومع تزايد الإقبال على غسالات الأطباق، شهد السوق تنوعاً كبيراً في الموديلات والعلامات التجارية المختلفة، وعلى رأسها ال جي
التي أعادت تعريف مفهوم الابتكار والتميز الحقيقي من خلال تقديم تصميمات رائعة بحلول متطورة، لتمنحك تجربة استخدام مريحة وفعّالة.
دعنا نأخذك في جولة الآن لاستكشاف أفضل أنواع غسالات الأطباق وأبرز مزاياها.
لماذا تختار غسالة الأطباق من ال جي؟
تعد غسالات أطباق ال جي من أحسن أنواع الغسالات، نظراً لتعدد مميزاتها والتي تجعل عملية تنظيف الأواني سهلة وسريعة وأكثر كفاءة وهذا ما يميز غسالات ال جي عن باقي الأنواع.
تعرف إلى أهم ميزاتها:
1- تقنية Quad-Wash: تأتي غسالات أطباق ال جي بأربع أذرع للرش متعددة الاتجاهات بدلاً من 2، حيث تعمل هذه الأذرع الإضافية على رش المياه مع تغطية أكبر للمنطقة داخل الغسالة، مما يؤمن غسل الأطباق بصورة جيدة من كل زاوية، كما تسهم هذه التغطية المتساوية في تقليل الحاجة إلى عمليات الشطف المسبقة وتوفر نظافة أعلى وأسرع حتى مع غسل أنواع وأحجام مختلفة من أدوات المطبخ معاً.
2- تقنية True-Steam: تعتمد هذه التقنية على البخار عالي الحرارة لتنظيف الأطباق بسرعة وكفاءة مع تقليل البقع على الكؤوس والأواني.
3- تقنية الغسيل ثنائي المنطقة: تعمل هذه التقنية المزدوجة على تقسيم كثافة الغسيل بين النصف العلوي والنصف السفلي في الغسالة، حيث يمكنك غسل الأواني الزجاجية الرقيقة وأدوات الطبخ الكبيرة وصعبة التنظيف في آن واحد مع تشغيل إعدادات غسيل مختلفة لكل منها.
4- محرك الدفع المباشر العاكس المبتكر من ال جي، الذي يقلل الضوضاء ويجعل غسالات الأطباق من ال جى من أكثر الغسالات هدوءاً حيث تقدر نسبة الضوضاء بحوالي 44 ديسيبل فقط، مع وجود عدد أقل من الأجزاء المتحركة مقارنة بالمحركات التقليدية الأخرى، كما أنه يجعل الغسالة أكثر متانة وأعلى كفاءة فضلاً عن زيادة عمرها الافتراضي.
5- ميزات التحكم الذاتي وتقنيات الاتصال: يمكنك إدارة غسالات ال جي عن بُعد عبر تطبيق ThinQ، حيث يوفر هذا التطبيق عدة خيارات، أهمها التحقق من تقدم الدورة، جدولة أوقات البدء والتشغيل، تشغيل فحوصات التشخيص واكتشاف الأخطاء مما يقلل الحاجة إلى التواصل مع الدعم الفني.
6- تنوع الخيارات بين التوربو ونصف الحمولة، تعمل دورة التوربو على التنظيف جيداً خلال ساعة تقريباً، ما يجعلها مثالية لهؤلاء الباحثين عن غسيل سريع ومريح، كما توفر ميزة النصف حمولة التحميل البسيط مما يوفر المياه والطاقة مع الحفاظ على الكفاءة العالية للتنظيف.
7- كفاءة الطاقة والماء، تتميز غسالات ال جي بالكفاءة في استخدام الطاقة، حيث يأتي معظمها بتصنيف الطاقة A++ الذي يوفر في استهلاك الكهرباء مقارنة بالأنواع الأخرى، بالإضافة إلى قلة استهلاك المياه ما يجعلها غسالة فعّالة وموفرة للتكلفة على المدى الطويل.
8- نظام Easy-Rack Plus: يعمل هذا النظام على ضبط التكوين الداخلي لغسالة الأطباق للحصول على أعلى قدر من المرونة، حيث يمكنك تعديل الأجزاء الداخلية في الغسالة لتناسب الأواني الكبيرة بسهولة، حيث يتسم هذا النظام بـ:
• الرفوف القابلة للتعديل: يمكنك تحريك الرفوف العلوية لتتماشى مع العناصر الطويلة الموجودة في الرفوف السفلية.
• الرف الثالث: يتسم بكونه عالي المستوى ليناسب القطع الصغيرة، مثل فناجين القهوة.
• الأسنان القابلة للطي (الفواصل): حيث يمكن طي الأسنان لتوفير مساحة للمقالي والأطباق الكبيرة.
9- تعمل غسالات الأطباق من ال جي بكمية مياه أقل من أي غسالة أخرى مما يرشد الاستهلاك ويجنب هدر المياه.
10- التصاميم العصرية المميزة: تأتي غسالات الأطباق من ال جي بأشكال وتصاميم مختلفة لتناسب كافة الأذواق، كما تتنوع أحجامها لتلائم كافة المساحات من المطابخ الصغيرة إلى المطابخ الكبيرة.
كل هذه الميزات تجعل غسالات الأطباق من ال جي من أفضل الأنواع وأكثرها تميزاً.
أهم أنواع غسالات الأطباق:
- تقدم ال جي العديد من غسالات الأطباق المختلفة، لتلبي كافة الاحتياجات والرغبات، إليك تفاصيل أبرز الموديلات المتوفرة في ال جي.
المميزات:
• تقنية الغسيل الرباعي
• تقنية البخار الحقيقي
• الاتصال الذكي
• نظام Easy-Rack Plus
• محرك الدفع المباشر العاكس
• غسيل ثنائي المنطقة
• دورة توربو ونصف الحمولة
السعة:
• 14 فرد
الأبعاد:
• الارتفاع: 84.5 سم
• العرض: 59.8 سم
• العمق: 60 سم
المميزات:
• تقنية الغسيل الرباعي
• تقنية البخار الحقيقي
• الاتصال الذكي
• نظام Easy-Rack Plus
• محرك الدفع المباشر العاكس
• غسيل ثنائي المنطقة
• دورة توربو ونصف الحمولة
السعة:
• 14 فرد
الأبعاد:
• الارتفاع: 84.5 سم
• العرض:59.8 سم
• العمق: 60 سم
المميزات:
• تقنية الغسيل الرباعي
• تقنية البخار الحقيقي
• الاتصال الذكي
• نظام Easy-Rack Plus
• غسيل ثنائي المنطقة
• دورة توربو ونصف الحمولة
السعة:
• 14 فرد
الأبعاد:
• الارتفاع: 60 سم
• العرض: 85 سم
• العمق: 60 سم
المميزات:
• تقنية الغسيل الرباعي
• الاتصال الذكي
• نظام Easy-Rack Plus
• غسيل ثنائي المنطقة
• دورة توربو ونصف الحمولة
السعة:
• 14 فرد
الأبعاد:
• الارتفاع: 60 سم
• العرض: 85 سم
• العمق: 60 سم
أهم العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار غسالة الأطباق من ال جي:
• مساحة المطبخ: قم بقياس مساحة المطبخ لمعرفة النوع الأنسب لتصميمه ومساحته، في حالة اختيار غسالة الأطباق المدمجة، تأكيد من تركيبها بصورة صحيحة واحترافية.
• احتياجات الأسرة: إذا كانت الأسرة كبيرة أو كنت من محبي العزومات، عليك باختيار موديل بسعة واسعة، أما إذا كانت أسرتك صغيرة الحجم أو لا ترغب في استخدامها كثيراً يمكنك اختيار الأنواع المدمجة.
• تقنيات التنظيف الحديثة: ابحث عن الموديلات التي تضم أوضاع تنظيف متقدمة، مثل دورة التوربو ونصف الحمولة إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل النتائج بأقل جهد.
• تصنيف الطاقة: اختر الموديلات التي بها تصنيف طاقة A++، حيث تعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل استهلاك الطاقة.
لماذا تهم كفاءة الطاقة؟
الاستثمار في جهاز موفر للطاقة يوفر المال على المدى الطويل ويساهم في الاستدامة البيئية. تم تصميم غسالات الأطباق من LG لتقليل استهلاك المياه والكهرباء بشكل كبير. فيما يلي بعض الفوائد البيئية:
• غسل الأطباق يدويًا يستخدم غالبًا أربعة إلى خمسة أضعاف كمية المياه مقارنة باستخدام غسالة الأطباق. تم تصميم غسالات الأطباق من LG لتعمل باستخدام أقل كمية مياه مطلوبة، مما يساعد على منع الهدر.
• الموديلات التي تحمل تصنيف الطاقة A++ تستهلك كهرباء أقل بكثير مقارنة بالموديلات القديمة أو العادية، مما يعني أن كل دورة غسيل أقل ضررًا على البيئة وتكلفتها أقل على المدى الطويل. تقريبًا جميع غسالات الأطباق من LG تأتي بتصنيف طاقة A++.
إليك 7 نصائح لإطالة العمر الافتراضي لغسالة الأطباق:
1- تأكد من صيانة الغسالة بصورة منتظمة، لتمنحك أداءً فعالاً وإطالة عمرها الافتراضي.
2- تأكد من تنظيف الفلتر بانتظام: قم بفحص الفلتر وتفريغه من أي جزيئات طعام عالقة بصورة أسبوعية، مما يحسن فعالية التنظيف كما ينصح بشطف الفلتر بالماء الدافئ للحفاظ على نظافته وعدم خروج أي روائح كريهة منه.
3- قم بعمل دورة غسيل كل شهر، أضف منظف مخصص لغسالة الأطباق أو قليل من صودا الخبز (بيكنج صودا) مع الخل لتنظيف الغسالة من الداخل، مما يمنع تراكم المعادن وظهور الروائح الكريهة، يمكنك أيضاً باستخدام تطبيق ThinQ تعيين تذكير لإعلامك بذلك حيث تحتاج غسالة الأطباق إلى التنظيف بعد كل 30 غسلة.
4- نظّف أذرع الرش مرة كل شهر، قم بإزالتها وتشغيل الماء الدافئ أو الساخن عبر الفوهات لإزالة بقايا الطعام.
5- استخدم المنظفات المناسبة: يؤمن استخدام منظفات بجودة عالية مخصصة لغسالتك عملها بكفاءة ممتازة، تجنب استخدام الصابون العادي لمنع تلف الجهاز.
6- تأكد من استخدام الملح ومساعد الشطف بشكل مناسب، إضافة الملح إلى غسالة الأطباق تمنع من تكوين الرواسب الجيرية كما يعمل مساعد الشطف على تجفيف الأطباق بدون أي بقع.
7- ابتعد عن التحميل الزائد الذي يعيق الأداء ويمنع التنظيف الفعّال.
في النهاية، تأكد إن اختيارك لإحدى غسالات الأطباق من ال جي هو بمثابة خطوة فعالة نحو تحسين جودة الحياة اليومية، فهي الخيار المثالي لكل الباحثين عن الجودة والابتكار واراحة.