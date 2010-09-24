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العمل، خلف الكواليس

اعمل بذكاء وليس بجهد. استمتع بتجربة الذكاء الاصطناعي المؤثر من LG‏ (LG Affectionate Intelligence) في العمل. الإنتاجية. الكفاءة. الوضوح. يمكنك العمل بشكل أفضل في مكان عملك حيث يكون الذكاء الاصطناعي من LG‏ (LG AI) جاهزًا لدعمك.

العمل، خلف الكواليس شاهد الفيلم

  

LG AI
Affectionate Intelligence

يبدأ العمل الرائع ببيئة عمل رائعة، ويتجاوز ذلك الأثاث والديكور. تعمل حلول LG AI smart office على تحسين الإضاءة والصوت وجودة الهواء بعناية، مما يخلق بيئة يمكنك من خلالها العمل بأفضل ما لديك.

  

 

LG PuriCare AeroBooster

The AI button on the LG AI Magic Remote is highlighted, with the features AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard introduced above it.

راحة محسنة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك

يعزز LG PuriCare AeroBooster من الراحة بفضل الميزات المتقدمة سهلة الاستخدام المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك. التصميم الفاخر فائق النحافة مناسب تمامًا للمساحات الصغيرة ويعزز أي غرفة كبيان تصميم.

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يوفر التحكم الذكي في الهواء AI+Smart المزيد من الطاقة

في وضع توفير الطاقة، يتم ضبط سرعة المروحة تلقائيًا، ويمكن تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تزيد عن 49% مقارنة بالوضع التلقائي.

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V Filter

يعمل نظام الترشيح المتعدد المضاد للبكتيريا على إزالة الغبار والروائح والفيروسات والبكتيريا والعفن والمواد المسببة للحساسية من الهواء بقوة.

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LG gram

smart home kv

*هذا المنتج غير متوفر بعد.

قوة الذكاء الاصطناعي الهجين (Hybrid AI)

سواء كنت متصلاً بالإنترنت أو غير متصل؟ gram، الذكاء الاصطناعي الهجين (Hybrid AI) الذي يكون دائمًا جاهزًا لتقديم الأفضل لك في كلتا الحالتين. حين تكون غير متصلا بالإنترنت، يتيح لك gram AI البحث عن ملفاتك الشخصية وتلخيصها بشكل آمن على الفور. عند الاتصال بالإنترنت، يعمل gram chat Cloud المدعوم بـ GPT-4o، على الارتقاء بإنتاجيتك إلى المستوى التالي.

 

  

gram chat On-Device

تابع ما فاتك، ملخصات فورية، حتى دون الاتصال بالإنترنت

*هذا المنتج غير متوفر بعد.

 

gram chat Cloud

مساعد المحادثة الذي تفضله

*هذا المنتج غير متوفر بعد.

 

 

LG Round Cassette

smart home kv

هادئ وقوي


يغطي كاسيت LG Round Cassette، بتصميمه المتميز، مساحات كبيرة مع تدفق هواء مرن. يعمل بهدوء عند مستوى ضوضاء منخفض إلى 39 ديسيبل(أ)، أقل من مستوى ضوضاء المكتبة (40 ديسيبل (أ))، بحيث يمكنك العيش في راحة أكثر هدوءًا.


*يتم قياس مستوى الضجيج عند معدل تدفق منخفض يبلغ 14.5 كيلوواط.

*هذا المنتج غير متوفر بعد.

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تصميم نحيف ومدمج

التصميم الصغير لـ LG Round Cassette يجعل التصميم الداخلي للمكان أكثر اتساعًا وأمانًا.

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تصميم يوفر الحد الأدنى من التعرض

يخفي LG Round Cassette الأجزاء العتيقة في سطح أملس لتوفير الانسجام والجمال لمنطقة المعيشة.

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تحكم في الريشة بـ 6 مستويات

تتيح الريشات الكريستالية تحكمًا دقيقًا بـ 6 مستويات لتدوير تدفق الهواء البارد والدافئ في كل الاتجاهات.

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تدفق هواء دائري مثالي

تدفق هواء دائري مثالي بدون بقع عمياء مع إمكانية التحكم في الريشات الأربعة بشكل فردي.

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اختياراتنا لك

منقي الهواء

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S4-C18RZAAA

مكيف الهواء LG HERO On/Off Air Conditioner بقوة 2.25 حصان، تبريد فقط، تبريد سريع، ريشة زرقاء، تأرجح تلقائي، تنظيف تلقائي، مؤقت، إعادة تشغيل تلقائي، وضع السكون

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قصص أخرى

في غرفة المعيشة الفسيحة، يتم تشغيل الأضواء، وتلفزيون LG OLED TV، وتشغيل LG ThinQ ON.

ما أحلى المنزل الذكي

ركز أكثر على حياتك. تم تصميم حلول LG AI Home لجعل منزلك أكثر راحة. تتميز الذكاء الاصطناعي المؤثر من LG‏ (LG Affectionate Intelligence) بالعناية المدروسة بكل شخص في منزلك، مما يخفف من القلق ليعيش حياة أكثر صدقًا وإنسانية.

Smart Home اكتشف المزيد
داخل سيارة بها شخصان يجلسان، ويتوهج شعار LG AI على الشاشة.

انغمس في المستقبل

تحرك بحرية. استمتع بتجربة الذكاء الاصطناعي المؤثر من LG‏ (LG Affectionate Intelligence) في أي مكان، بخلاف المنزل والمكتب فقط. أثناء القيادة، يتزامن LG AI مع أجهزتك الجاهزة للاتصال في مكان آخر، ويكتشف محيطك، ويفهم سلوكك ومشاعرك.

Business اكتشف المزيد
يجلس الناس حول الطاولة، ويبتسمون، ويتم تشغيل LG ThinQ فوق الطاولة على اليسار.

أقل اصطناعية وأكثر إنسانية

الذكاء الاصطناعي المؤثر من LG‏ (LG Affectionate Intelligence).

Mobility اكتشف المزيد

*تمت محاكاة جميع الصور لأغراض توضيحية.

*توافر الميزات.

LG PuriCare AeroBooster

*[توفير الطاقة من خلال AI+] 

1) تاريخ الاختبار: '24.10.24 ~ '24.10.25 

2) النماذج المستهدفة: AS55*G*** 

3) وكالة الاختبار: TUVRheinland 

4) ظروف الاختبار: درجة الحرارة 23‏±‏‏5 درجة مئوية، الرطوبة 55±15% 

5) طريقة الاختبار: استهلاك الطاقة المدمج لكل وضع تشغيل. (8 ساعات بعد 15 دقيقة من بداية كل وضع تشغيل) 

6) نتيجة الاختبار: يتميز وضع AI+ لجهاز تنقية الهواء بأداء توفير طاقة أعلى بنسبة 49.6% من وضع Smart+ (استهلاك الطاقة المتداخل (واط ساعة): وضع AI+‏ 28.260 واط ساعة مقابل وضع Smart+‏ 56.085 واط/ساعة) 

7) يمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله من خلال تطبيق ThinQ.

**تعتمد نتيجة الاختبار على بيئة المختبر، ويمكن أن تختلف إذا تغيرت الظروف.

***صورة المنتج لأغراض توضيحية فقط.

****يلزم الاتصال بـ Wi-Fi وتسجيل المنتج على تطبيق LG ThinQ.

 

*[يزيل الروائح والدخان والمواد الكيميائية المحمولة بالهواء]

1) تاريخ الاختبار: 24 بوصة. 9.5~'24.9.30

2) وكالة الاختبار: KCL

3) موضوع الاختبار: AS155GWDL

4) ظروف الاختبار: درجة الحرارة 21±1 درجة مئوية، الرطوبة 45±5%، غرفة الاختبار 8.0±0.5 م3

5) طريقة الاختبار: SPS-KACA002-132:2022

6) نتيجة الاختبار: NO2 (إزالة أكثر من 99.5% بعد 30 دقيقة من التشغيل)، SO2 (إزالة 80% بعد 30 دقيقة من التشغيل، إزالة 99% بعد 120 دقيقة من التشغيل)

7) وضع الاختبار: وضع المعزز (Booster)، 4 مراحل (حجم الهواء المقدر)

**تعتمد نتيجة الاختبار على بيئة المختبر، ويمكن أن تختلف إذا تغيرت الظروف.

***صورة المنتج لأغراض توضيحية فقط.

 

*[يزيل العفن]

1) تاريخ الاختبار: `24.09.11~`24.10.17

2) النماذج المستهدفة: AS55*G***

3) وكالة الاختبار: KCL

4) ظروف الاختبار: ISO 16000-36:L2018.، وقت الاختبار 1 ساعة، درجة الحرارة 22.8±0.5 درجة مئوية، الرطوبة 51.5±1.0%، وضع المُعزز (Booster)، 4 مراحل (حجم الهواء المقدر)

5) إجهاد الاختبار: Aspergillus brasiliensis ATCC 9642

6) طريقة الاختبار: اختبار تقليل الميكروبات المحمولة جوًا في مساحة الغرفة (بروتوكول)

7) نتيجة الاختبار: اختبار الاختزال للميكروبات المحمولة جوًا، 99.9%**تعتمد نتيجة الاختبار على بيئة المختبر ويمكن أن تختلف إذا تغيرت الظروف.

 

***[يزيل الفيروسات]

1) تاريخ الاختبار: '24.9.10~24.9.11

2) النماذج المستهدفة: AS55*G***

3) وكالة الاختبار: KTL

4) ظروف الاختبار: درجة الحرارة 23±2 درجة مئوية، الرطوبة 50±5%، معزز المروحة، المحرك التوربيني

5) طريقة الاختبار: اطلق بكتيريا الاختبار في غرفة مساحتها 60 م3، واتركها تستقر لمدة ساعة واحدة، ثم قم بقياس القيمة الأولية، ثم قم بتشغيل المنتج لمدة 30 دقيقة، وقارن القيمة المقاسة بالقيمة الأولية لحساب معدل الانخفاض.

6) اختبار البكتيريا: Phi-X174 (ATCC13706-B1)

7) المعيار المرجعي: KOUVA AS 02: 2023

8) نتيجة الاختبار: إزالة 98.9% من المكورات العنقودية الجلدية في مساحة 60 م3****تعتمد نتيجة الاختبار على بيئة المختبر ويمكن أن تختلف إذا تغيرت الظروف.

 

*****[يزيل البكتيريا]

1) تاريخ الاختبار: '24.9.10~24.9.11

2) النماذج المستهدفة: AS55*G***

3) وكالة الاختبار: KTL

4) ظروف الاختبار: درجة الحرارة 23±2 درجة مئوية، الرطوبة 50±5%، معزز المروحة، المحرك التوربيني

5) طريقة الاختبار: اطلق بكتيريا الاختبار في غرفة مساحتها 60 م3، واتركها تستقر لمدة ساعة واحدة، ثم قم بقياس القيمة الأولية. قم بتشغيل المنتج لمدة ساعة واحدة وقارن القيمة المقاسة بالقيمة الأولية لحساب معدل الانخفاض.

6) اختبار البكتيريا: S. epidermidis (ATCC 12228)

7) المعيار المرجعي: KOUVA AS 02: 2023

8) نتيجة الاختبار: إزالة 99.8% من المكورات العنقودية الجلدية في مساحة 60 م3

******تعتمد نتيجة الاختبار على بيئة المختبر، ويمكن أن تختلف إذا تغيرت الظروف

*******صورة المنتج لأغراض توضيحية فقط.

LG gram

gram chat On-Device

*الصور لأغراض توضيحية، مع تقصير التسلسلات، وقد تختلف عن تجربة المستخدم الفعلية.

*تتيح لك وظيفة gram chat On-Device التفاعل مع المستندات المخزنة على جهاز الكمبيوتر، ولا تتعامل مع المعلومات اليومية البسيطة أو الأسئلة التي تتطلب البحث عبر الإنترنت. "البحث من خلال المحادثة" حاليًا في الإصدار التجريبي وسيتم تحديثه في المستقبل.

*قد لا تعمل بعض الميزات بشكل صحيح أثناء الاستخدام الأولي بسبب حاجة On-Device AI إلى وقت ما قبل التعلم للتكيف مع المستخدم. 

① يتطلب gram chat On-Device فهرسة لدمج الكلمات مع البيانات من محتوى الكمبيوتر الشخصي، مما قد يستغرق وقتًا لتقديم النتائج المرجوة. 

② يتطلب الأمر 80 ساعة على الأقل من تعلم النمط لاستخدام إشعار اكتشاف استخدام البطارية.

*تدعم هذه الميزة اللغة الإنجليزية والكورية فقط.

*قد تختلف نتائج بحث الذكاء الاصطناعي حسب البيانات في وقت البحث، ولا يمكن ضمان دقة المحتوى، لذلك يلزم التحقق من المستخدم.

*تدعم هذه الميزة اللغة الإنجليزية والكورية فقط.

**يتم التقاط شاشة الكمبيوتر الشخصي مرة واحدة كل ثانيتين تقريبًا، بحد تخزين يبلغ حوالي 13 جيجابايت. يتم حذف الصور الملتقطة تلقائيًا بعد فترة معينة. يمكن للمستخدمين تخصيص الإعدادات مثل ما إذا كان سيتم استخدام الميزة ومدة تخزين الشاشة والسعة عبر رمز الترس الموجود أعلى دردشة gram.

**يتم تعطيل هذه الميزة افتراضيًا واختيارها، ويمكنك تنشيطها إذا كنت ترغب في استخدامها.

**هذه الميزة: ① قد يواجه صعوبة في البحث عن النص المكتوب بخط اليد أو الصور الضبابية أو الخطوط الزخرفية. ② تعتمد عمليات البحث على تطابق النص الدقيق، بما في ذلك التباعد. ③ قد يقلل استخدام التقاط الصوت من أداء الحوسبة.

***إعدادات النظام المدعومة: • الوضع الداكن / • قفل Fn / • تمديد عمر البطارية / • اكتشاف استخدام البطارية بالذكاء الاصطناعي / • وضع القارئ / • لوحة اللمس / • وضع توفير البطارية / • شحن USB-C دون اتصال بالإنترنت / • التحكم في السطوع / • التحكم في الصوت

 

gram chat Cloud

*الصور لأغراض توضيحية، مع تقصير التسلسلات، وقد تختلف عن تجربة المستخدم الفعلية.

* توفر هذه الخدمة ميزات مدفوعة لـ GPT4o ولكنها لا تدعم تكامل البحث أو وظيفة محرر الترميز. سحابة gram chat Cloud مجانية للسنة الأولى بعد تسجيل المستخدم، وبعد ذلك تصبح خدمة مدفوعة. سيتم إخطار المستخدمين بشكل منفصل خلال هذه الفترة ويمكنهم إلغاء الاشتراك إذا رغبوا في ذلك.

*gram chat Cloud يتطلب التثبيت قبل الاستخدام وإنشاء حساب منفصل.

*تنطبق حدود الاستخدام على gram chat Cloud. الحد الأقصى لاستخدام الرمز المميز الشهري هو 200K، مع حد استخدام شهري يبلغ 450 طلبًا وحد استخدام يومي يبلغ 30 طلبًا.

*سيؤدي تجاوز هذه الحدود إلى خفض مستوى الطراز الصغير GPT-4o وتعطيل استدعاء الوظائف.

*بينما لا تجمع gram chat Cloud مطالبات شخصية، فقد تطلب الوصول إلى حسابك على Google أو Microsoft لأغراض دمج الميزات.

**مساحة عمل Google Workspace المرتبطة، Microsoft 365.      

  

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