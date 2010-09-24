*[توفير الطاقة من خلال AI+]

1) تاريخ الاختبار: '24.10.24 ~ '24.10.25

2) النماذج المستهدفة: AS55*G***

3) وكالة الاختبار: TUVRheinland

4) ظروف الاختبار: درجة الحرارة 23‏±‏‏5 درجة مئوية، الرطوبة 55±15%

5) طريقة الاختبار: استهلاك الطاقة المدمج لكل وضع تشغيل. (8 ساعات بعد 15 دقيقة من بداية كل وضع تشغيل)

6) نتيجة الاختبار: يتميز وضع AI+ لجهاز تنقية الهواء بأداء توفير طاقة أعلى بنسبة 49.6% من وضع Smart+ (استهلاك الطاقة المتداخل (واط ساعة): وضع AI+‏ 28.260 واط ساعة مقابل وضع Smart+‏ 56.085 واط/ساعة)

7) يمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله من خلال تطبيق ThinQ.

**تعتمد نتيجة الاختبار على بيئة المختبر، ويمكن أن تختلف إذا تغيرت الظروف.

***صورة المنتج لأغراض توضيحية فقط.

****يلزم الاتصال بـ Wi-Fi وتسجيل المنتج على تطبيق LG ThinQ.

*[يزيل الروائح والدخان والمواد الكيميائية المحمولة بالهواء]

1) تاريخ الاختبار: 24 بوصة. 9.5~'24.9.30

2) وكالة الاختبار: KCL

3) موضوع الاختبار: AS155GWDL

4) ظروف الاختبار: درجة الحرارة 21±1 درجة مئوية، الرطوبة 45±5%، غرفة الاختبار 8.0±0.5 م3

5) طريقة الاختبار: SPS-KACA002-132:2022

6) نتيجة الاختبار: NO2 (إزالة أكثر من 99.5% بعد 30 دقيقة من التشغيل)، SO2 (إزالة 80% بعد 30 دقيقة من التشغيل، إزالة 99% بعد 120 دقيقة من التشغيل)

7) وضع الاختبار: وضع المعزز (Booster)، 4 مراحل (حجم الهواء المقدر)

**تعتمد نتيجة الاختبار على بيئة المختبر، ويمكن أن تختلف إذا تغيرت الظروف.

***صورة المنتج لأغراض توضيحية فقط.

*[يزيل العفن]

1) تاريخ الاختبار: `24.09.11~`24.10.17

2) النماذج المستهدفة: AS55*G***

3) وكالة الاختبار: KCL

4) ظروف الاختبار: ISO 16000-36:L2018.، وقت الاختبار 1 ساعة، درجة الحرارة 22.8±0.5 درجة مئوية، الرطوبة 51.5±1.0%، وضع المُعزز (Booster)، 4 مراحل (حجم الهواء المقدر)

5) إجهاد الاختبار: Aspergillus brasiliensis ATCC 9642

6) طريقة الاختبار: اختبار تقليل الميكروبات المحمولة جوًا في مساحة الغرفة (بروتوكول)

7) نتيجة الاختبار: اختبار الاختزال للميكروبات المحمولة جوًا، 99.9%**تعتمد نتيجة الاختبار على بيئة المختبر ويمكن أن تختلف إذا تغيرت الظروف.

***[يزيل الفيروسات]

1) تاريخ الاختبار: '24.9.10~24.9.11

2) النماذج المستهدفة: AS55*G***

3) وكالة الاختبار: KTL

4) ظروف الاختبار: درجة الحرارة 23±2 درجة مئوية، الرطوبة 50±5%، معزز المروحة، المحرك التوربيني

5) طريقة الاختبار: اطلق بكتيريا الاختبار في غرفة مساحتها 60 م3، واتركها تستقر لمدة ساعة واحدة، ثم قم بقياس القيمة الأولية، ثم قم بتشغيل المنتج لمدة 30 دقيقة، وقارن القيمة المقاسة بالقيمة الأولية لحساب معدل الانخفاض.

6) اختبار البكتيريا: Phi-X174 (ATCC13706-B1)

7) المعيار المرجعي: KOUVA AS 02: 2023

8) نتيجة الاختبار: إزالة 98.9% من المكورات العنقودية الجلدية في مساحة 60 م3****تعتمد نتيجة الاختبار على بيئة المختبر ويمكن أن تختلف إذا تغيرت الظروف.

*****[يزيل البكتيريا]

1) تاريخ الاختبار: '24.9.10~24.9.11

2) النماذج المستهدفة: AS55*G***

3) وكالة الاختبار: KTL

4) ظروف الاختبار: درجة الحرارة 23±2 درجة مئوية، الرطوبة 50±5%، معزز المروحة، المحرك التوربيني

5) طريقة الاختبار: اطلق بكتيريا الاختبار في غرفة مساحتها 60 م3، واتركها تستقر لمدة ساعة واحدة، ثم قم بقياس القيمة الأولية. قم بتشغيل المنتج لمدة ساعة واحدة وقارن القيمة المقاسة بالقيمة الأولية لحساب معدل الانخفاض.

6) اختبار البكتيريا: S. epidermidis (ATCC 12228)

7) المعيار المرجعي: KOUVA AS 02: 2023

8) نتيجة الاختبار: إزالة 99.8% من المكورات العنقودية الجلدية في مساحة 60 م3

******تعتمد نتيجة الاختبار على بيئة المختبر، ويمكن أن تختلف إذا تغيرت الظروف

*******صورة المنتج لأغراض توضيحية فقط.