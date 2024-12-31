Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG، تلفزيون Nanocell، سلسلة NANO77R مقاس 50 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز تحكم عن بعد سحري، سينما ثلاثية الجوانب، HDR10، HLG، AI Sound Pro (5.1.2ch)، حامل ثنائي القطب، 2023 جديد

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

من أين أشتريه

الدعم

LG، تلفزيون Nanocell، سلسلة NANO77R مقاس 50 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز تحكم عن بعد سحري، سينما ثلاثية الجوانب، HDR10، HLG، AI Sound Pro (5.1.2ch)، حامل ثنائي القطب، 2023 جديد

50NANO776RA

LG، تلفزيون Nanocell، سلسلة NANO77R مقاس 50 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز تحكم عن بعد سحري، سينما ثلاثية الجوانب، HDR10، HLG، AI Sound Pro (5.1.2ch)، حامل ثنائي القطب، 2023 جديد

(5)
front view

الصور المستخدمة في صفحة نظرة عامة على المنتج أدناه لأغراض توضيحية فقط.
راجع معرض الصور أعلى الصفحة للحصول صورة دقيقة.

تلفاز في غرفة بلون أبيض شاهق يعرض شكلاً حلزونيًا ملونًا على الشاشة.

شاهد كل شيء بألوان صافية

حقق الارتقاء بحواسك مع لون مذهل بشكل نقي بدقة 4K على التلفاز بتقنية خلايا النانو.
تقنية خلايا النانو

تقنية الألوان الأساسية

تقنية خلايا النانو من LG تستخدم جسيمات النانو لتصفية الألوان غير النقية من الأطوال الموجية للألوان الأحمر والأخضر والأزرق.
معالج α5 AI بدقة 4K من الجيل السادس

استمتع بتجربة مشاهدة معزَّزة

يعمل معالج α5 AI بدقة 4K من الجيل السادس المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تحسين أداء جهاز التلفاز بخلايا النانو من LG لتنعم بتجربة مشاهدة غامرة.

*يضم التلفاز NANO77 بقياس 86 بوصة معالج α7 AI بدقة 4K من الجيل السادس.

تقنية AI Sound Pro

غمر بصوت ثري. تعمل خوارزميات التعلم العميق في AI Sound Pro على تحسين الصوت عن طريق تحويل قناتين للصوت إلى صوت 5.1.2 افتراضي لكي تستطيع أن تستمتع بالصوت الكامل لكل المحتوى الذي تحبه. يجري تعديل إعدادات الصوت تلقائيًا بناءً على ما تشاهده لتقديم تجربة صوتية-بصرية استثنائية.

تلفاز في غرفة بلون أبيض شاهق يعرض شكلاً حلزونيًا ملونًا على الشاشة.

التحكم في سطوع الذكاء الاصطناعي

يعمل على تعديل سطوع شاشتك تلقائيًا ليطابق مستويات الإضاءة العامة المحيطة، ما يضمن المشاهدة المثالية في أي مكان.

شاشة نصفها مظلم ونصفها مضيء تعرض صورة لحلوى الماكرون الملونة. يجري تعديل السطوع على كل جانب.

الملاءمة المثالية للصوت الكامل

اقرن كل ما تحب مشاهدته مع صوت بنقاء تام - كما هو مقصود أن يُسمع.

تلفاز في غرفة بلون أبيض شاهق يعرض شكلاً حلزونيًا ملونًا على الشاشة.

تُعرض واجهة تغيير الإعدادات على شاشة التلفاز.

واجهة WOW

ينتقل مكبر الصوت تلقائيًا إلى الوضع الصوتي لمكبر الصوت عند توصيله بتلفاز LG. كما يمكنك الاستمتاع بثلاثة أوضاع إضافية لتنعم بتجربة صوتية ساحرة.

*هذه الميزة مدعومة فقط في طُرُز التلفاز لعام 2023. يختلف الدعم باختلاف الطراز.
*يختلف دعم الميزات حسب طراز مكبر الصوت من LG.

تقنية ThinQ AI ونظام التشغيل webOS

مصمم خصيصًا ليرضي ذوقك

تُعد الشاشة الرئيسية الجديدة لنظام التشغيل webOS 23 مركزًا شاملاً يجمع كل ما تحتاج إليه لتشغيل التلفاز بدءًا من المحتوى المفضل حتى طريقة العرض المفضلة.

*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو البلد.
*تتطلب خدمات OTT اشتراكات منفصلة.

ملفي التعريفي

احصل على ترشيحات أفلام مخصصة، ونظرة عامة على الألعاب التالية لفريقك، واستلام إشعاراتك الخاصة من مكان واحد مخصص من أجل راحتك.

*قد يعرض محتوى محدود أو مقيد حسب المنطقة أو اتصال الشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، مع أن الشاشة الرئيسية لا تعرض سوى 10 ملفات تعريفية بحد أقصى.

البطاقات السريعة

أنشئ بطاقات مخصصة للوصول إلى تطبيقاتك وخدماتك المفضلة على نحو سريع. رتِّب البطاقات حسب رغبتك، وغير مواضعها، وانتقل مباشرة إلى المحتوى الذي تفضله.

ميزة التخصيص بالذكاء الاصطناعي

احصل على ترشيحات لأنواع المحتوى الجديدة لمشاهدتها استنادًا إلى سجل البحث بالصوت.

يظهر وجه شخص على شاشة التلفاز، كما تُعرض إلى جانبه كلمات مفتاحية موصى بها.

*قد يختلف توفر الخدمة حسب المنطقة والسلسلة.
*لا تتوفر ميزة "For you keyword" إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية في لغاتها الأصلية

الكاميرا الذكية من LG

بفضل سهولة تركيب التلفاز والتصميم النحيف، تجعل وظيفة الكاميرا الذكية من LG إجراء الاجتماعات الافتراضية عن بُعد غاية في السهولة على الشاشة الكبيرة.

سيدة تجلس على مسند أريكة، ممسكة كمبيوتر محمول وتشاهد التلفاز. يمكن رؤية أربع شخصيات ومؤتمر فيديو على الشاشة الكبيرة بالتلفاز.

تُباع الكاميرا الذكية من LG بشكل منفصل.

المساعِدات الذكية والاتصال

يرتقي تلفاز خلايا النانو من LG بالراحة إلى مستوى جديد بدعم من Apple AirPlay وHomeKit وMatter. راقب الأجهزة المتصلة بشكل مريح واطلع على المعلومات بشكل فوري باستخدام صوتك فقط.

شعار alexa built-in شعار "works with Apple AirPlay" (يعمل بميزة Apple AirPlay" شعار "works with Apple Home" (يعمل بميزة Apple Home"

*قد تختلف خدمات ’Matter‘ وميزاته المدعومة على حسب الأجهزة المتصلة. ينبغي أن يتم الاتصال المبدئي مع ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.
*Apple وشعار Apple، وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.‎، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
*تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
***يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتج والبلد.
*تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.
*قد يختلف الدعم لميزتي AirPlay 2 وHomeKit باختلاف المناطق.

سينما خلايا النانو

اجلب الفانتازيا إلى منزلك

استمتع بأفلامك المفضلة بلون نقي مذهل على الشاشة فائقة الضخامة لتلفاز خلايا النانو من LG.

HDR10 Pro

عن طريق فرض التوجيه الديناميكي لدرجات الألوان على أساس كل إطار، يظهر كل أنواع المحتوى بتباين رائع لتحقيق تجربة عرض مؤثرة وغامرة.

رجل يحدّق النظر وهو غاضب إلى الخارج. الصورة مقسومة إلى نصفين. تبدو الألوان في النصف الأول من الصورة باهتة وأقل حيوية، في حين تنبض الصورة في النصف الأيمن من الصورة بالحياة بمزيد من الألوان الزاهية. تظهر كلمة "عادي" في أعلى يسار الصورة، بينما مكتوب عبارة "HDR 10 PRO" في أعلى يمين الصورة.

FILMMAKER MODE™

استمتع بالأفلام كما أراد المخرج لها، بدون تعديلات في القوام أو الإعدادات البصرية الأخرى في الفيلم.

مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفاز كبيرة ويُدخل تعديلاً على أحد المشاهد. ويظهر على شاشة التلفاز رافعة برجية على خلفية سماء أرجوانية. يوجد شعار وضع FILMMAKER Mode في أسفل يمين الشاشة.

*قد يختلف دعم وضع FILMMAKER MODE™ حسب البلد.

Alt text

هذه هي شعارات منصات بث الفيديو عبر الإنترنت مع مشاهد مصورة مطابقة ناحية اليمين إلى كل شعار. توجد ملصقات لمسلسل Wednesday من Netflix وTED LASSO من Apple TV وThe rings of power من PRIME VIDEO.

الترفيه

قائمة لا حصر لها من المحتوى حسب الطلب

استمتع بمشاهدة المحتوى الذي تفضله بسهولة عبر أكبر منصات بث الفيديو عبر الإنترنت مباشرة على جهاز تلفاز خلايا النانو من LG.
قائمة لا حصر لها من المحتوى حسب الطلب تعرف على المزيد

* يلزم وجود عضوية في Netflix.
*Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.‎، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
*قد لا تتوفر خدمة Apple TV+‎ و/أو أنواع محتوى محددة في جميع المناطق.
*تتطلب خدمة Apple TV+‎ اشتراكًا.
*Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو الشركات التابعة لها. تنطبق رسوم الاشتراك في خدمة Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة primevideo.com/terms للاطِّلاع على التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة باختلاف البلد.

ألعاب خلايا النانو

الألعاب من الفئة الأولى تبدأ هنا

اجعل تجربتك مختلفة مع ممارسة ألعاب سريعة وسلسة واشعر كأنك منغمس فعليًا في اللعبة.

مُحسِّن الألعاب ولوحة التحكم

استمتِع بتجربة ألعاب سلسة. تعامل مع مجموعة من الإعدادات في قائمة واحدة من أجل تشغيل سهل سريع.

صورة للوحة التحكم معروضة على شاشة اللعبة حيث تعرض لوحة الألوان بها أيقونات حالة اللعبة والوضع المظلم وتشغيل تطبيق داخل تطبيق ومحسِّن الألعاب وجميع الإعدادات ودليل المستخدم.

*يختلف مدى توفر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة محسِّن الألعاب حسب السلسلة.

Alt text

مواصفات تؤدي إلى تغيير اللعبة

استمتع بالألعاب عالية السرعة بتقنية HDR على تلفاز خلايا النانو مع بأحدث مواصفات ممارسة الألعاب، بما في ذلك ALLM وeARC وHGiG. الصوت المحسن يغمسك بعمق في إصداراتك المفضلة.

صورة ثابتة من لعبة سباق تبين جودة الصورة المحسنة التي تقدمها HGiG وALLM بالمقارنة مع الصورة بدونهما.

*HGiG هي مجموعة تطوعية من الشركات العاملة في مجال الألعاب وتصنيع أجهزة التلفاز تتعاون معًا على وضع إرشادات عامة وتوفيرها لتحسين تجارب ألعاب العملاء بوظيفة HDR.

Alt text

صندوق تلفاز خلايا النانو من LG القابل لإعادة التدوير بأزهار ونباتات تتبرعم من أعلاه.

الاستدامة

هناك شيء آخر
سيعجبك في تلفاز خلايا النانو

يأتي تلفاز خلايا النانو من LG في عبوة تغليف ذات تصميم جديد باستخدام طباعة أحادية اللون وصندوق قابل لإعادة التدوير.

*قد يختلف المحتوى المكتوب على الصندوق حسب الطراز أو البلد.

تلفاز QNED من LG في غرفة مظلمة. مساحيق مصبوغة تصنع انفجارًا من ألوان قوس قزح على التلفاز.

عندما تجتمع تقنيتَي Quantum Dot و NanoCell

تستطيع الارتقاء بمشاهدتك باستخدام لون QNED

تستطيع الارتقاء بمشاهدتك باستخدام لون QNED تعرف على المزيد
طباعة

المواصفات الأساسية

  • نوع العرض

    4K UHD

  • معدل التحديث

    60Hz أساسي

  • سلسلة ألوان واسعة

    ألوان Nano

  • معالج الصور

    ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • مخرج الصوت

    20W

  • نظام السماعة

    2.0 channel

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    1121 x 651 x 57.1

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    11.7

جميع المواصفات

صورة (عرض)

  • نوع العرض

    4K UHD

  • دقة العرض

    4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • معدل التحديث

    60Hz أساسي

  • سلسلة ألوان واسعة

    ألوان Nano

الصورة (المعالجة)

  • معالج الصور

    ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس

  • ترقية الذكاء الاصطناعي

    4K ترقية

  • رسم خرائط النغمة الديناميكية

    نعم

  • ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

    نعم

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • وضع المخرح

    نعم

  • وضع الصورة

    (حيوي ، قياسي ، اقتصادي ، سينما ، رياضة ، ألعاب ، صانع أفلام ، (ISF) خبير (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))9اوضاع

الألعاب

  • وضع HGIG

    نعم

  • مُحسّن اللعبة

    نعم (لوحة معلومات الألعاب)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    نعم

إمكانية الوصول

  • تباين عالي

    نعم

  • مقياس رمادي

    نعم

  • عاكس ألوان

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    1121 x 651 x 57.1

  • أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    1121 x 716 x 230

  • أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

    1215 x 775 x 152

  • حامل التلفزيون (العرض x العمق)

    859 x 230

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    11.7

  • وزن التلفزيون مع حامل

    11.8

  • وزن العبوة

    14.5

  • مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

    200 x 200

صوتي

  • صوت الذكاء الاصطناعي

    ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)

  • صوت واضح برو

    نعم

  • مزامنة صوت LG

    نعم

  • مشاركة وضع الصوت

    نعم

  • إخراج الصوت في وقت واحد

    نعم

  • البلوتوث المحيطي المستعد

    نعم (2 طريقة تشغيل)

  • مخرج الصوت

    20W

  • ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

    نعم

  • اتجاه مكبر الصوت

    توزيع سفلى

  • ترميز الصوت

    AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

  • نظام السماعة

    2.0 channel

الاتصال

  • قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

    eARC (HDMI 2)

  • دعم البلوتوث

    نعم (v 5.0)

  • مدخل Ethernet

    1ea

  • الربط البسيط (HDMI CEC)

    نعم

  • (الصوت الرقمي البصري خارج)

    1ea

  • مدخل HDMI

    3ea (يدعم EARC ، ALLM كما هو محدد في HDMI 2.1)

  • إدخال RF (هوائي/كابل)

    2ea

  • مدخلات USB

    2ea (v 2.0)

  • واي فاي

    نعم (Wi-Fi 5)

تلفزيون ذكي

  • تنبيه رياضي

    نعم

  • نظام التشغيل (OS)

    Webos 23

  • ThinQ

    نعم

  • إعدادات العائلة

    نعم

  • كاميرا USB متوافقة

    نعم

  • ريموت تحكم سحري

    مدمج

  • متصفح الويب الكامل

    نعم

  • شارك غرفة إلى غرفة

    نعم (المتلقي)

  • التمييز الصوتي الذكي

    نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)

  • تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

    نعم (LG Thinq)

القوة

  • إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

    AC 100 ~ 240V 50-60Hz

  • استهلاك الطاقة الاستعداد

    تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

  • ريموت

    ريموت سحري

  • بطاريات التحكم عن بعد

    نعم (aa x ​​2ea)

  • سلك الطاقة

    نعم (قابل للفصل)

رأي المستخدمين

العثور عليه محليًا

Experience this product around you.

اختياراتنا لك

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 