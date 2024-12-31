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LG، تلفزيون Nanocell، سلسلة NANO77R مقاس 86 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز التحكم عن بعد السحري، سينما ثلاثية الجوانب، HDR10، HLG، AI Sound Pro (5.1.2ch)، حامل ثنائي القطب، 2023 جديد
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تقنية الألوان الأساسية
لون نقي تم ضبطه بدقة
بمعالجة متقدمة
*يضم التلفاز NANO77 بقياس 86 بوصة معالج α7 AI بدقة 4K من الجيل السادس.
تقنية AI Picture Pro
رجل يرص حلوى الماكرون. تم تظليل حلوى الماكرون لتكون في المقدمة ويصبح التركيز عليها أكثر حدة.
تقنية AI Sound Pro
تلفاز في غرفة بلون أبيض شاهق يعرض شكلاً حلزونيًا ملونًا على الشاشة.
التحكم في سطوع الذكاء الاصطناعي
شاشة نصفها مظلم ونصفها مضيء تعرض صورة لحلوى الماكرون الملونة. يجري تعديل السطوع على كل جانب.
الملاءمة المثالية للصوت الكامل
تلفاز في غرفة بلون أبيض شاهق يعرض شكلاً حلزونيًا ملونًا على الشاشة.
*هذه الميزة مدعومة فقط في طُرُز التلفاز لعام 2023. يختلف الدعم باختلاف الطراز.
*يختلف دعم الميزات حسب طراز مكبر الصوت من LG.
مصمم خصيصًا ليرضي ذوقك
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو البلد.
*تتطلب خدمات OTT اشتراكات منفصلة.
ملفي التعريفي
*قد يعرض محتوى محدود أو مقيد حسب المنطقة أو اتصال الشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، مع أن الشاشة الرئيسية لا تعرض سوى 10 ملفات تعريفية بحد أقصى.
البطاقات السريعة
ميزة التخصيص بالذكاء الاصطناعي
يظهر وجه شخص على شاشة التلفاز، كما تُعرض إلى جانبه كلمات مفتاحية موصى بها.
*قد يختلف توفر الخدمة حسب المنطقة والسلسلة.
*لا تتوفر ميزة "For you keyword" إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية في لغاتها الأصلية
معالج الصورة بالذكاء الاصطناعي
*يضم التلفاز NANO77 بقياس 86 بوصة معالج الصور بالذكاء الاصطناعي.
العرض المتعدد
*قد يختلف توفر مجموعة التطبيق/الإدخال حسب الخدمة المتاحة.
*تتطابق إعدادات طريقة عرض صورة داخل صورة في كلتا الشاشتين.
*تطبيق "LG Fitness" وضع عرض صورة داخل صورة باستخدام كاميرا USB في التطبيق.
الكاميرا الذكية من LG
سيدة تجلس على مسند أريكة، ممسكة كمبيوتر محمول وتشاهد التلفاز. يمكن رؤية أربع شخصيات ومؤتمر فيديو على الشاشة الكبيرة بالتلفاز.
سيدة تجلس على مسند أريكة، ممسكة كمبيوتر محمول وتشاهد التلفاز. يمكن رؤية أربع شخصيات ومؤتمر فيديو على الشاشة الكبيرة بالتلفاز.
سيدة تجلس على مسند أريكة، ممسكة كمبيوتر محمول وتشاهد التلفاز. يمكن رؤية أربع شخصيات ومؤتمر فيديو على الشاشة الكبيرة بالتلفاز.
المساعِدات الذكية والاتصال
شعار alexa built-in شعار "works with Apple AirPlay" (يعمل بميزة Apple AirPlay" شعار "works with Apple Home" (يعمل بميزة Apple Home"
*قد تختلف خدمات ’Matter‘ وميزاته المدعومة على حسب الأجهزة المتصلة. ينبغي أن يتم الاتصال المبدئي مع ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.
*Apple وشعار Apple، وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
*تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
***يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتج والبلد.
*تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.
*قد يختلف الدعم لميزتي AirPlay 2 وHomeKit باختلاف المناطق.
HDR10 Pro
رجل يحدّق النظر وهو غاضب إلى الخارج. الصورة مقسومة إلى نصفين. تبدو الألوان في النصف الأول من الصورة باهتة وأقل حيوية، في حين تنبض الصورة في النصف الأيمن من الصورة بالحياة بمزيد من الألوان الزاهية. تظهر كلمة "عادي" في أعلى يسار الصورة، بينما مكتوب عبارة "HDR 10 PRO" في أعلى يمين الصورة.
FILMMAKER MODE™
مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفاز كبيرة ويُدخل تعديلاً على أحد المشاهد. ويظهر على شاشة التلفاز رافعة برجية على خلفية سماء أرجوانية. يوجد شعار وضع FILMMAKER Mode في أسفل يمين الشاشة.
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* يلزم وجود عضوية في Netflix.
*Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
*قد لا تتوفر خدمة Apple TV+ و/أو أنواع محتوى محددة في جميع المناطق.
*تتطلب خدمة Apple TV+ اشتراكًا.
*Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. تنطبق رسوم الاشتراك في خدمة Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة primevideo.com/terms للاطِّلاع على التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة باختلاف البلد.
مُحسِّن الألعاب ولوحة التحكم
صورة للوحة التحكم معروضة على شاشة اللعبة حيث تعرض لوحة الألوان بها أيقونات حالة اللعبة والوضع المظلم وتشغيل تطبيق داخل تطبيق ومحسِّن الألعاب وجميع الإعدادات ودليل المستخدم.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة محسِّن الألعاب حسب السلسلة.
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مواصفات تؤدي إلى تغيير اللعبة
صورة ثابتة من لعبة سباق تبين جودة الصورة المحسنة التي تقدمها HGiG وALLM بالمقارنة مع الصورة بدونهما.
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*قد يختلف المحتوى المكتوب على الصندوق حسب الطراز أو البلد.
المواصفات الأساسية
-
نوع العرض
4K UHD
-
معدل التحديث
120Hz Native
-
سلسلة ألوان واسعة
ألوان Nano
-
معالج الصور
ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
مخرج الصوت
20W
-
نظام السماعة
2.0 channel
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1927 x 1104 x 59.9
-
وزن التلفزيون بدون حامل
45.2
جميع المواصفات
صورة (عرض)
-
نوع العرض
4K UHD
-
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
مباشر
-
معدل التحديث
120Hz Native
-
سلسلة ألوان واسعة
ألوان Nano
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
صورة بالذكاء الإصطناعى
صورة بالذكاء الإصطناعى احترافية
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
ترقية بالذكاء الإصطناعى Super 4K
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
نعم (SDR/HDR)
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
نعم
-
وضع الصورة
10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))
-
HFR (معدل إطارات عالي)
4K 120 إطار في الثانية (HDMI)
الألعاب
-
وضع HGIG
نعم
-
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
نعم
إمكانية الوصول
-
تباين عالي
نعم
-
مقياس رمادي
نعم
-
عاكس ألوان
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1927 x 1104 x 59.9
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1927 x 1164 x 362
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
2115 x 1215 x 228
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
1532 x 362
-
وزن التلفزيون بدون حامل
45.2
-
وزن التلفزيون مع حامل
45.9
-
وزن العبوة
58.4
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
600 x 400
صوتي
-
صوت الذكاء الاصطناعي
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)
-
صوت واضح برو
نعم
-
WiSA Ready
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
مزامنة صوت LG
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
مخرج الصوت
20W
-
اتجاه مكبر الصوت
توزيع سفلى
-
ترميز الصوت
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
نظام السماعة
2.0 channel
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
الاتصال
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 3)
-
دعم البلوتوث
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
1ea
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
-
مدخل HDMI
4ea (يدعم 4K 120Hz ، eARC ، AllM كما هو محدد في HDMI 2.1 (2 منفذ))
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
2ea
-
مدخلات USB
2ea (v 2.0)
-
واي فاي
نعم (Wi-Fi 5)
تلفزيون ذكي
-
المعرض الفني
نعم
-
تنبيه رياضي
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
Webos 23
-
إعدادات العائلة
نعم
-
ThinQ
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
نعم
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
-
ريموت تحكم سحري
مدمج
-
عرض متعدد
نعم
-
متصفح الويب الكامل
نعم
-
شارك غرفة إلى غرفة
نعم (المتلقي)
-
التمييز الصوتي الذكي
نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
AC 100 ~ 240V 50-60Hz
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
يحتوي على الإكسسوارات
-
ريموت
ريموت سحري
-
سلك الطاقة
نعم (مرفق)
-
بطاريات التحكم عن بعد
نعم (aa x 2ea)
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