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تلفزيون LG OLED evo AI C4 4K الذكي مقاس 77 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024)
TechRadar
C4
"... سيجد عشاق الأفلام واللاعبون الكثير مما يعجبهم في تلفزيون LG C4." (TechRadar، 06/2024)
What Hi-Fi?
C4
“تحسينات كبيرة في السطوع والوضوح تجعل الصورة حيوية وديناميكية.” (OLED65C4، What Hi-Fi؟، 04/2024)
*تستند جوائز CES Innovation Awards إلى المواد الوصفية المقدمة إلى الحكام. لم تتحقق CTA من دقة أي تقديم أو من أي مطالبات مقدمة ولم تختبر المنتج الذي تم منحه الجائزة.
تحفة فنية اكتملت بخبرة عريقة عبر السنين
*محاكاة صور الشاشة.
*Omdia. 11 عامًا من التربع على المركز الأول في تحقيق عدد الوحدات المباعة من 2013 حتى 2023. هذه النتيجة لا تمثل دعايةً لشركة LGE أو منتجاتها. يرجى زيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.
ما الذي يجعل LG OLED evo AI مميزًا؟
"معالج Alpha 9 AI من الجيل السابع من LG بأعلى اللوحة الأم، ينبعث منه إشارات من الضوء الأخضر. مُعزز السطوع مع صورة واجهة جانبية لنمر أبيض. نحيف للغاية وجاهز للاستخدام مع مكبرات الصوت LG Soundbar حيث يتم وضعه بشكل مسطح على الحائط في مساحة معيشة عصرية. تلفزيون OLED مع قائمة OLED Care محدد في قائمة الدعم المعروضة على الشاشة."
تقنية α فقط هي من يمكنها جعل OLED بهذا السطوع
نعرض أدناه مواصفات معالج Alpha 9 AI مقارنة بمعالج Alpha 5 AI. يتميز Alpha 9 بأداء أسرع للذكاء الاصطناعي بمعدل 1.5 مرة، ورسومات محسنة أفضل بمعدل 4.5 مرة، وسرعات أعلى للمعالجة بمعدل 2.2 مرة.
*المقارنة مع تلفزيون تقليدي مزود بمعالج Alpha 5 AI.
**محاكاة صور الشاشة.
الذكاء الذي يحسن تجربة OLED
"LG OLED في غرفة معيشة عصرية تعرض أداءً موسيقيًا على الشاشة. موجات دائرية زرقاء تمثل التخصيص تحيط بالتلفزيون وبالغرفة. سيدة بعيون زرقاء حادة وبلوزة برتقالية داكنة في مكان مظلم. تغطي الخطوط الحمراء التي تصور تحسينات الذكاء الاصطناعي جزءًا من وجهها، الذي هو مشرق ويظهر بتفاصيل دقيقة، بينما تبدو بقية الصورة باهتة. LG OLED TV تنبعث منه موجات صوت على شكل فقعات وموجات من الشاشة تملء المكان."
التزامن مع طريقة مشاهدتك
صورة مصممة على ذوقك
حدد صورك المفضلة، وسيقوم معالج الصور بالذكاء الاصطناعي (AI Picture Wizard) بإنشاء صورة مصممة خصيصًا لتناسب ذوقك الفريد من بين 85 مليون احتمال، ثم احفظها في ملفك الشخصي.
الذكاء الذي يسطع في أي ضوء
النهار
الليل
الواقعية المذهلة مع الجمال الأصيل
يتولى الذكاء الاصطناعي القيام بضبط الدقة
*محاكاة صور الشاشة.
استمع إلى كل تفاصيل المشهد الصوتي
صوت واقعي تمامًا يغمر غرفتك
LG OLED TV تنبعث منه موجات صوت على شكل فقعات وموجات من الشاشة تملء المكان.
صدى صوت مؤثر
رجل يقود دراجة نارية على طريق ترابي مع رسومات دائرية ساطعة حول الدراجة النارية.
صوت يناسب كل ما تشاهده
يعرض LG OLED TV أداء الموسيقيين، مع عرض رسومات دائرية ساطعة حول الميكروفونات والآلات الموسيقية.
*محاكاة صور الشاشة.
***يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت.
**قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
تسليط الضوء على صورة أكثر إشراقا
تعمل خوارزمية تعزيز الإضاءة المحسنة الخاصة بمعزز السطوع (Brightness Booster) على إضاءة الصورة بمزيد من الوضوح.
*30% أكثر سطوعًا ينطبق على 55/65/77/83 بوصة C4.
**يختلف السطوع حسب السلسلة والحجم.
***محاكاة صور الشاشة.
التباين الفائق للغاية يخلق تأثيرًا لا نهائيًا
المشاهد تتميز بجودة نابضة بالحياة المفعمة؛ حيث تتشابك الظلال شديدة الظلام مع ألمع الأضواء.
تملأ مجرة درب التبانة السماء أثناء الليل فوق مشهد الوادي. فوق الصورة، مكتوب "gray is not black" (الرمادي ليس أسود) بأحرف كبيرة بيضاء على خلفية سوداء. الشاشة مقسمة إلى جانبين وعليها علامة "Others" (أخرى) و"LG OLED". الجانب الآخر أكثر قتامة وأقل تباينًا بشكل ملحوظ، في حين أن الجانب LG OLED مشرق مع نسبة تباين مرتفعة. يتميز جانب LG OLED أيضًا بشهادة Discomfort Glare Free (خالية من التوهة والإزعاج البصري).
*محاكاة صور الشاشة.
**تشير كلمة ”أخرى“ إلى المنتج كشاشة OLED غير لامعة.
***لوحات LG OLED TV حاصلة على شهادة Discomfort Glare Free (خالية من التوهة والإزعاج البصري) من قبل UL استنادًا إلى Unified Glare Rating (UGR) (التقييم الموحد لتصنيف التوهج “UGR”).
****يتم إصدار التحقق عندما يكون التقييم الموحد لتصنيف التوهج أقل من 22 عند مشاهدة التلفزيون بين 70 لوكس و300 لوكس.
دقة اللون وحجمه بنسبة %100
مشاهد تتألق بألوان نابضة بالحياة
حجم اللون الكامل بنسبة %100 يعزز من درجات الألوان الغنية، بينما تحافظ دقة الألوان الكاملة بنسبة %100 على الظلال دون تشويه.
*لوحة LG OLED معتمدة من Intertek بدقة الألوان بنسبة 100% مقاسة وفقًا لمعيار CIE DE2000 تضم 125 نمط لون.
**حجم عرض التدرج اللوني (CGV) يعادل أو يتجاوز CGV لمساحة الألوان DCI-P3 حسب ما تم التحقق منه بشكل مستقل بواسطة Intertek.
*يختلف حجم الإطار حسب السلسلة والحجم.
أفضل تناغم مع صوت LG
سماعات منفصلة Soundbar بأعلى جودة تستحق أفضل أجهزة LG OLED من فئتها
Synergy Bracket
مصممة لتضخيم الصورة والصوت
تعمل Synergy Bracket على تثبيت سماعات LG Soundbar في المكان المناسب للحصول على صوت وصورة مثاليين.
*يمكن شراء سماعات منفصلة Soundbar بشكل منفصل.
**تتوافق سماعات Soundbar SC9 مع OLED C2 / C3 وC4.
البساطة في متناول يدك
كل صورة تنبض بالصوت المناسب
شاهد تلفزيونك دون القلق من أي فوضى.
*يمكن شراء السماعات المنفصلة Soundbar بشكل منفصل، وقد يختلف التحكم في وضع السماعات حسب الطراز.
**يقتصر استخدام جهاز التحكم عن بُعد لتلفزيون LG على ميزات معينة فقط.
***يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. مطلوب اتصال بالشبكة للتحديثات.
****واجهة WOW / WOW Orchestra / أجهزة التلفاز المتوافقة مع WOWCAST: OLED G4 وC4 وB4.
مقاس يناسب كل نمط حياة
مقارنة LG OLED TV بأحجام مختلفة من OLED C4، حيث يظهر OLED C4 مقاس 55 بوصة، وOLED C4 مقاس 65 بوصة، وOLED C4 مقاس 77 بوصة، وOLED C4 مقاس 83 بوصة.
كل عام تلفزيون جديد لمدة 5 سنوات
شعار webOS Re:New Program يتم عرضه على خلفية سوداء مع كرة دائرية باللون الأصفر والبرتقالي والأرجواني في أسفل الصورة.
*يدعم webOS Re:New Program إجمالي 4 ترقيات لنظام التشغيل webOS على مدار خمس سنوات.
**الحد الأدنى للترقية ذات الخمس سنوات لنظام التشغيل webOS Re:New Program هو الإطلاق العالمي لمنتج جديد.
***ستتم الترقية الأولى إلى webOS بعد عامين من وقت الشراء.
****يحصل العملاء على 5 إصدارات من نظام webOS بما في ذلك الإصدار الحالي من نقطة الشراء.
*****تتوفر الترقيات لنماذج إصدار 2022 بما في ذلك جميع شاشات OLED و8K QNED، وتتضمن الطُرز التي تم إصدارها بعد عام 2023 ما يلي: UHD وNanoCell وQNED وOLED.
******الميزات عرضة للتغيير وقد تختلف بعض تحديثات الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز.
اجعل تجربتك التلفزيونية خاصة بذوقك
الشاشة الرئيسية لنظام التشغيل webOS 24 مع عرض فئات المكتب المنزلي والألعاب والموسيقى والمركز المنزلي والرياضة. يعرض الجزء السفلي من الشاشة توصيات مخصصة ضمن "أفضل الاختيارات لك".
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد وتكون مختلفة عند إصدارها.
**تختلف توصيات الكلمات الرئيسية وفقًا للتطبيق والوقت من اليوم ويتم توفيرها فقط في البلدان التي تدعم NLP بلغتها الأم.
***يُطبق على طرازات OLED/QNED/NanoCell/UHD المصنعة في عام 2023 وما بعده.
****سيتم توفير إجمالي 4 ترقيات خلال فترة 5 سنوات، وقد يختلف الجدول الزمني حسب المنطقة أو البلد.
*****محاكاة صور الشاشة.
استمتع بالعجائب السينمائية ومتعة الرواق
مشاهد أصلية من الأفلام تتحول إلى صورة واقعية كالحياة
"مخرج أمام لوحة التحكم يقوم بتحرير فيلم ""Killers of the Flower Moon"" على LG OLED TV. مقولة لمارتن سكورسيزي: ""بالنسبة للعرض المنزلي، يجب مشاهدة كل فيلم في وضع filmmaker،"" يتم تراكب الصورة بشعار ""Killers of the Flower Moon""، وشعار Apple TV+، وكلمة ""قريبًا"". شعار Dolby Vision شعار FILMMAKER MODE™"
*محاكاة صور الشاشة.
**FILMMAKER MODE هي علامة تجارية مملوكة لشركة UHD Alliance, Inc.
تحيط بك مناظر صوتية جذابة
غرفة معيشة مريحة ذات إضاءة خافتة، تضم LG OLED TV يعرض زوجين يستخدمان مظلة، وتحيط الرسومات الدائرية الساطعة بالغرفة. شعار Dolby Atmos في الزاوية اليسرى السفلية.
*محاكاة صور الشاشة.
تمت الموافقة عليه من قبل المخرج للمعالجة المتقدمة
حيث الحركة السريعة لا تتقطع أبدًا
تخلص من التقطيع والتأخير بفضل AMD FreeSync Premium، والتوافق مع G-Sync، ووضع 144 هرتز، وVRR المدمج.
*معتمدة "لأداء الألعاب الممتاز" وأوقات الاستجابة السريعة من Intertek.
**معدل VRR يتراوح من 40 هرتز إلى 144 هرتز، وهي مواصفات معتمدة لـ HDMI 2.1.
***يعمل معدل 144 هرتز من C4 فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم معدل 144 هرتز.
عناصر تحكم ممتازة عندما تحتاج إليها
لا تتوقف لاستخدام محسّن الألعاب ولوحة التحكم في الألعاب.
"مشهد ألعاب FPS مع ظهور لوحة التحكم في اللعبة على الشاشة أثناء اللعب. مشهد شتوي مظلم مع عرض قائمة محسّن الألعاب أعلى اللعبة. "
*يتم تنشيط لوحة التحكم باللعبة فقط عند تشغيل كل من "محسّن الألعاب" و"لوحة التحكم في اللعبة".
**محاكاة صور الشاشة.
الوصول إلى جميع الألعاب المفضلة لك
الآلاف من مجموعات الألعاب أصبحت في متناول يدك. استكشف مكتبة هائلة من الألعاب السحابية وقم ببثها على الفور دون إضاعة وقت اللعب على التنزيلات أو التحديثات.
"صورة على الشاشة الرئيسية لـ Boosteroid تظهر ""Trine 4: The Nightmare Price"". شاشة GeForce NOW الرئيسية تعرض خمس صور مصغرة مختلفة للعبة على الجانب الأيمن. "
*قد تختلف الشراكات المدعومة حسب البلد.
**الاشتراك في GeForce NOW قد يكون مطلوبًا.
***الاشتراك Boosteroid قد يكون مطلوبًا.
اكتشف رؤية LG OLED AI للمستقبل
عبوة LG OLED على خلفية باللون البيج مع عرض أشجار مصورة.
*تتميز جميع طرازات LG OLED لعام 2024 بتغليف صديق للبيئة.
جميع طرازات G4 وC4 وB4 معتمدة على أنها "تم تقييمها بيئيًا".
***ينطبق ملصق "تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون" على 77/65/55G4. تتميز جميع طرازات C4 و97/83G4 بملصق "انبعاث ثاني أكسيد الكربون متحكم به".
****ينطبق ملصق "محتوى معاد تدويره" على جميع طرازي G4 وC4. التحقق يعتمد على أخذ عينات من المنتج باستخدام نهج التوازن الشامل وفقًا لمعيار ISO 14021.
المواصفات الأساسية
-
نوع العرض
4K OLED
-
معدل التحديث
120Hz Native
-
سلسلة ألوان واسعة
لون OLED
-
معالج الصور
معالج α9 AI 4K Gen7
-
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
-
مخرج الصوت
40W
-
نظام السماعة
2.2 channel
-
Dolby Atmos
نعم
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1711 x 982 x 47.1
-
وزن التلفزيون بدون حامل
23.5
جميع المواصفات
صورة (عرض)
-
نوع العرض
4K OLED
-
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
معدل التحديث
120Hz Native
-
سلسلة ألوان واسعة
لون OLED
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
معالج α9 AI 4K Gen7
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
α9 AI Super Upscaling 4K
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
نعم (SDR/HDR)
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
-
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
نعم
-
تقنية التعتيم
تعتيم البكسل
-
حركة
حركة OLED
-
وضع الصورة
10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))
-
HFR (معدل إطارات عالي)
4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)
الألعاب
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
-
وضع HGIG
نعم
-
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
نعم (حتى 144 هرتز)
إمكانية الوصول
-
تباين عالي
نعم
-
مقياس رمادي
نعم
-
عاكس ألوان
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1711 x 982 x 47.1
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1711 x 1035 x 267
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
1879 x 1130 x 228
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
520 x 267
-
وزن التلفزيون بدون حامل
23.5
-
وزن التلفزيون مع حامل
27.1
-
وزن العبوة
38.5
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
300 x 200
صوتي
-
Dolby Atmos
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
α9 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)
-
صوت واضح برو
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
-
WiSA Ready
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
مزامنة صوت LG
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
مخرج الصوت
40W
-
ترميز الصوت
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
اتجاه مكبر الصوت
توزيع سفلى
-
نظام السماعة
2.2 channel
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
الاتصال
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 2)
-
دعم البلوتوث
نعم (الإصدار 5.1)
-
مدخل Ethernet
1ea
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
-
مدخل HDMI
4ea (يدعم 4K بمعدل 120 هرتز، وeARC، وVRR، وALLM، وQMS (4 منافذ))
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
2ea
-
مدخلات USB
3ea (v 2.0)
-
واي فاي
نعم (Wi-Fi 5)
تلفزيون ذكي
-
نظام التشغيل (OS)
Webos 24
-
إعدادات العائلة
نعم
-
ThinQ
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
نعم
-
شارك غرفة إلى غرفة
نعم (المرسل/المتلقي)
-
دائما مستعد
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
نعم
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
-
ريموت تحكم سحري
مدمج
-
عرض متعدد
نعم
-
متصفح الويب الكامل
نعم
-
تحكم صوتي بدون اليدين
نعم
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
يحتوي على الإكسسوارات
-
ريموت
جهاز التحكم عن بعد السحري MR24
-
بطاريات التحكم عن بعد
نعم (aa x 2ea)
-
كابل الأشعة تحت الحمراء
نعم
-
سلك الطاقة
نعم (مرفق)
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