*تتميز جميع طرازات LG OLED لعام 2024 بتغليف صديق للبيئة.

جميع طرازات G4 وC4 وB4 معتمدة على أنها "تم تقييمها بيئيًا".

***ينطبق ملصق "تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون" على 77/65/55G4. تتميز جميع طرازات C4 و97/83G4 بملصق "انبعاث ثاني أكسيد الكربون متحكم به".

****ينطبق ملصق "محتوى معاد تدويره" على جميع طرازي G4 وC4. التحقق يعتمد على أخذ عينات من المنتج باستخدام نهج التوازن الشامل وفقًا لمعيار ISO 14021.

1. مقارنة بطرازات غير OLED evo واستنادًا إلى قياس اللون الأبيض الكامل.

2. اعتمادًا على بيئة التركيب، قد تكون هناك فجوة بسيطة بين التلفزيون والجدار. قد يختلف التركيب. يرجى مراجعة دليل التركيب للحصول على التفاصيل.