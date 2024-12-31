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تلفزيون LG OLED evo AI G4 4K الذكي مقاس 77 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024)

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

من أين أشتريه

الدعم

تلفزيون LG OLED evo AI G4 4K الذكي مقاس 77 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024)

OLED77G46LA

تلفزيون LG OLED evo AI G4 4K الذكي مقاس 77 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024)

(2)
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المنتجات في هذه المجموعة: 1
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77G4.55Q80T

تلفزيون LG OLED evo AI G4 4K الذكي مقاس 77 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024) + تلفزيون LG QNED AI QNED80 4K الذكي مقاس 55 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 55 عام (2024)

What Hi-Fi?

ما هو نظام Hi-Fi؟ شعار.

G4

"... أحد أفضل تلفزيونات OLED TV التي وصلت هذا العام."(LG G4،‏ What Hi-Fi؟،‏ 06‏/2024)

T3

شعار T3.

G4

"... هذا هو المعيار الجديد لشاشات OLED التقليدية."(LG G4،‏ T3،‏ 05‏/2024)

AVForums

شعار AVForums Editor's Choice.

G4

تلفزيون LG G4 هو أفضل تلفزيون OLED TV في فئته لعام 2024

T3 Awards

شعار T3 Awards.

G4

"صور OLED G4 مذهلة بكل بساطة."(T3 Awards 2024،‏ أفضل تلفزيون للألعاب)

HDTVTest

شعار HDTVTest.

G4

حصل هاتف LG G4 على جائزة الأفضل في فئته

Pocket-lint

شعار جائزة 2024 Pocket-lint Award.

webOS

صُنِّف نظام التشغيل LG webOS كأفضل نظام تشغيل للتلفزيونات الذكية

iF Design Award

شعار 2024 iF Design Award.

webOS 24 UX

حائز على جائزة iF Design Award

تحفة فنية اكتملت بخبرة عريقة عبر السنين

سنوات طويلة من الالتزام بالابتكار لا يمكن تقليدها في غمضة عين. مجموعة شرائح Alpha الرائدة عالميًا والمصممة بشكل فريد لخاصة OLED تعمل على تحسين تجربة المشاهدة لتنقلها إلى آفاق جديدة.

*محاكاة صور الشاشة.

"شعار ذهبي لتلفزيون OLED صاحب المرتبة الأولى في العالم لمدة 11 عامًا على خلفية سوداء. تسليط الضوء على الشعار، والنجوم الذهبية المجردة تملء السماء بالأعلى. "
الأول عالميًا،

وبعد 11 عامًا
لا يزال على القمة

في منطقتنا كأكثر تليفزيونات OLED شيوعًا على مستوى العالم.
وبعد 11 عامًا<br/>لا يزال على القمة اكتشف المزيد

*Omdia. 11 عامًا من التربع على المركز الأول في تحقيق عدد الوحدات المباعة من 2013 حتى 2023. هذه النتيجة لا تمثل دعايةً لشركة LGE أو منتجاتها. يرجى زيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.

ما الذي يجعل LG OLED evo AI مميزًا؟

معالج Alpha 11 AI من LG بدقة 4K بأعلى اللوحة الأم، ينبعث منه إشارات من الضوء باللونين الأرجواني والزهري. تم تثبيت جهاز LG OLED G4 والسماعات المنفصلة LG Soundbar على حائط واحد بشكل مسطح في غرفة معيشة عصرية. تلفزيون OLED مع قائمة OLED Care محدد في قائمة الدعم المعروضة على الشاشة. Brightness Booster Max مع صورة حوت وهو يقفز من الماء بخلفية سماء الليل المرصعة بالنجوم.

معالج Alpha 11 AI

11 عامًا من الخبرة تتركز في شريحة واحدة

تعيد مجموعة الشرائح الوحيدة المخصصة لـ OLED تعريف التجربة من خلال التعلم العميق والرسومات والسرعة.
اكتشف المزيد

يتم عرض أدناه مواصفات معالج Alpha 11 AI مقارنة بمعالج Alpha 5 AI. يتميز معالج Alpha 11 AI بأداء أسرع للذكاء الاصطناعي بمعدل 6.7، ورسومات محسنة بمعدل 7.7، وسرعات معالجة أسرع بمعدل 2.8.

*المقارنة مع تلفزيون تقليدي مزود بمعالج Alpha 5 AI.
**محاكاة صور الشاشة.

الذكاء الذي يحسن تجربة OLED

LG OLED في غرفة معيشة عصرية تعرض أداءً موسيقيًا على الشاشة. موجات دائرية زرقاء تمثل التخصيص تحيط بالتلفزيون وبالغرفة. سيدة بعيون زرقاء حادة وبلوزة برتقالية داكنة في مكان مظلم. تغطي الخطوط الحمراء التي تصور تحسينات الذكاء الاصطناعي جزءًا من وجهها، الذي هو مشرق ويظهر بتفاصيل دقيقة، بينما تبدو بقية الصورة باهتة. LG OLED TV تنبعث منه موجات صوت على شكل فقعات وموجات من الشاشة تملء المكان.

تخصيص الذكاء الاصطناعي

التزامن مع طريقة مشاهدتك

صورة مصممة على ذوقك

حدد صورك المفضلة، وسيقوم معالج الصور بالذكاء الاصطناعي (AI Picture Wizard) بإنشاء صورة مصممة خصيصًا لتناسب ذوقك الفريد من بين 85 مليون احتمال، ثم احفظها في ملفك الشخصي.

LG OLED TV في شقة حديثة بمدينة. يظهر تراكب شبكي فوق الصورة مثل مسح ضوئي للمكان، ثم تظهر موجات صوتية زرقاء من الشاشة، لتملأ الغرفة بالصوت بشكل مثالي.
ضبط الصوت بالذكاء الاصطناعي

الصوت الأمثل المناسب لغرفتك

يكتشف نظام الصوت تصميم غرفتك والمكان الذي تجلس فيه لإنشاء قبة صوتية تحيط بك، يتم ضبطها بشكل مثالي مع العناصر الصوتية الفريدة في غرفتك.

الذكاء الذي يسطع في أي ضوء

يكتشف التحكم في السطوع الضوء في الغرفة لديك ويوازن سطوع الصورة وفقًا لذلك للحصول على عناصر مرئية واضحة ونقية، سواء أكان ذلك ليلاً أو نهارًا.
LG OLED TV والسماعات المنفصلة LG Soundbar في غرفة معيشة عصرية خلال الليل. صورة الشفق القطبي تظهر على الشاشة بمستويات السطوع المثالية.

النهار

LG OLED TV والسماعات المنفصلة LG Soundbar في غرفة معيشة عصرية خلال النهار. صورة الشفق القطبي تظهر على الشاشة بمستويات السطوع المثالية.

الليل

AI Picture Pro

اشعر بالواقعية الحقيقية في كل إطار

يتولى الذكاء الاصطناعي القيام بضبط الدقة

بعد تصنيف الإطار، تعمل تقنية تقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي وتقنية التعزيز الفائق للجودة بالذكاء الاصطناعي بتعزيز مستوى الواقعية للمَشاهد.

يحافظ على الألوان التي تشكل الشكل العام

استمتع بالأفلام عرض أكثر وضوحًا لتدرج الألوان الذي يقصده المخرج ومع إبراز الفروق الدقيقة للمشاعر التي تقدمها الألوان.

*محاكاة صور الشاشة.

AI Sound Pro

استمع إلى كل تفاصيل المشهد الصوتي

صوت واقعي تمامًا يغمر غرفتك

استمتع بتجربة الانغماس الفائق في نظام الصوت المحيطي الافتراضي 11.1.2 الشامل.

LG OLED TV تنبعث منه موجات صوت على شكل فقعات وموجات من الشاشة تملء المكان.

تقطع الأصوات عبر الخلفيات الصاخبة

حتى في المشاهد المثيرة، استمع إلى الشخصية الرئيسية وهي تتحدث عن كل الأحداث بدعم من خاصية AI Voice Remastering.

امرأة تغني وهي تحمل الميكروفون في يدها بينما توجد دائرة برتقالية حول فمها لإظهار المشهد الصوتي.

صدى صوت مؤثر

تمنحك تحسينات معالج الذكاء الاصطناعي إمكانية التعزيز الديناميكي للصوت المفعم بالطاقة.

رجل يقود دراجة نارية على طريق ترابي مع رسومات دائرية ساطعة حول الدراجة النارية.

صوت يناسب كل ما تشاهده

يعمل التحكم التكيفي في الصوت على موازنة الصوت وفقًا لنوع المادة الصوتية في الوقت الفعلي للحصول على مستوى غني من الوضوح.

يعرض LG OLED TV أداء الموسيقيين، مع عرض رسومات دائرية ساطعة حول الميكروفونات والآلات الموسيقية.

*محاكاة صور الشاشة.
**تتوفر تقنية الصوت المحيطي الافتراضي 11.1.2 وAI Voice Remastering فقط على معالج Alpha 11 AI.
***يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت.
****قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.

Brightness Booster Max

 

السطوع، الآن أصبح أكبر بنسبة %150

تعمل خوارزمية تعزيز الضوء المحسنة وبنية التحكم في الضوء على زيادة السطوع بنسبة ¹%150.

*تحسين السطوع بنسبة %150 يغطي %3 من الشاشة، وينطبق على أجهزة G4 مقاس 55/65/77/83 بوصة. جهاز G4 مقاس 97 بوصة غير مضمّن.
*زيادة السطوع بنسبة %70 ينطبق على أجهزة C4 مقاس 55/65/77/83 بوصة.
***يختلف السطوع حسب السلسلة والحجم.
****محاكاة صور الشاشة.

التباين الفائق للغاية يخلق تأثيرًا لا نهائيًا

المشاهد تتميز بجودة نابضة بالحياة المفعمة؛ حيث تتشابك الظلال شديدة الظلام مع ألمع الأضواء.

تملأ مجرة ​​درب التبانة السماء أثناء الليل فوق مشهد الوادي. فوق الصورة، مكتوب "gray is not black" (الرمادي ليس أسود) بأحرف كبيرة بيضاء على خلفية سوداء. الشاشة مقسمة إلى جانبين وعليها علامة "Others" (أخرى) و"LG OLED". الجانب الآخر أكثر قتامة وأقل تباينًا بشكل ملحوظ، في حين أن الجانب LG OLED مشرق مع نسبة تباين مرتفعة. يتميز جانب LG OLED أيضًا بشهادة Discomfort Glare Free (خالية من التوهة والإزعاج البصري).

*محاكاة صور الشاشة.
**تشير كلمة ”أخرى“ إلى المنتج كشاشة OLED غير لامعة.
***لوحات LG OLED TV حاصلة على شهادة Discomfort Glare Free (خالية من التوهة والإزعاج البصري) من قبل UL استنادًا إلى Unified Glare Rating (UGR) (التقييم الموحد لتصنيف التوهج “UGR”).
****يتم إصدار التحقق عندما يكون التقييم الموحد لتصنيف التوهج أقل من 22 عند مشاهدة التلفزيون بين 70 لوكس و300 لوكس.

مشهد لمدينة مزدحمة في وقت مبكر من المساء بألوان وتباينات جريئة.

دقة اللون وحجمه بنسبة %100

مشاهد تتألق بألوان نابضة بالحياة

حجم اللون الكامل بنسبة %100 يعزز من درجات الألوان الغنية، بينما تحافظ دقة الألوان الكاملة بنسبة %100 على الظلال دون تشويه.

*لوحة LG OLED معتمدة من Intertek بدقة الألوان بنسبة 100% مقاسة وفقًا لمعيار CIE DE2000 تضم 125 نمط لون.
**حجم عرض التدرج اللوني (CGV) يعادل أو يتجاوز CGV لمساحة الألوان DCI-P3 حسب ما تم التحقق منه بشكل مستقل بواسطة Intertek.

على اليسار، يعرض تلفزيون تقليدي لاعب تنس في الملعب مع انعكاس الغرفة على الشاشة. على اليمين، يعرض LG OLED evo AI G4 نفس الصورة للاعب تنس في الملعب بدون انعكاس في الغرفة، وتظهر الصورة أكثر سطوعًا وبألوان أكثر.

بدون انعكاس

وضوح OLED في أي ضوء. LG OLED evo G4 يمنع 99% من انعكاسات الضوء على الشاشة، مما يجعلها أقل سطوعًا وأقل تداخلاً، حتى في الغرف المشمسة. شاهد الصورة الأكثر سطوعًا دون تشتيت للانتباه، ومعتمدة من Intertek.

*محاكاة صور الشاشة.
**متوفر لتلفزيون OLED evo M4 مقاس 83/77/65 بوصة وتلفزيون OLED G4 مقاس 97/83/77/65/55 بوصة.
***يتم تعريف انعكاس الشاشة على أنه قيمة المكوّن البقعي المتضمن (SCI) عند 550 نانومتر، وتم اختباره بشكل مستقل من قبل Intertek.
****تُقاس لوحة LG OLED بنسبة أقل من 1% كشاشة بلا انعكاس بواسطة Intertek مع تطبيق نظام إدارة العينات IDMS 11.2.2، ويمكن أن تختلف نتيجة القياس بناءً على الظروف الفعلية.

يتم عرض تلفزيون OLED على الجانب الأيمن من الصورة. تظهر قائمة الدعم على الشاشة، ويتم تحديد قائمة العناية بـ OLED.
OLED Care

تعزيز إطالة عمر OLED لديك

استرخ أكثر واستمتع أكثر مع خاصية العناية باللوحة المدمجة التي تحافظ على شاشتك وكأنها جديدة لفترة أطول.
يعرض LG OLED TV وOLED G4 عملاً فنيًا تجريديًا أنيقًا مع وجود السماعات المنفصلة LG Soundbar المسطحة على الحائط في غرفة معيشة عصرية.
تصميم مناسب لحائط واحد

يُظهر التصميم السلس فجوة افتراضية بمقدار صفر

LG OLED TV، OLED G4 ضمن زاوية منظور في مقابل جدار من الرخام يوضح كيفية اندماجه مع الحائط. LG OLED TV وOLED G4 وسماعات منفصلة LG Soundbar في غرفة معيشة نظيفة مسطحة مقابل الحائط مع عرض أوركسترا على الشاشة.

منظر جميل لجهاز على الحائط

يندمج بشكل أنيق مع حائطك دون أي فجوة³.

*يختلف حجم الإطار حسب السلسلة والحجم.

ملاءمة مثالية مع صوت LG

سماعات منفصلة Soundbar بأعلى جودة تستحق أفضل أجهزة LG OLED من فئتها

بدون فجوة

تصميم مبدع في الصوت والصورة

يتناسب مكبر الصوت LG Soundbar SG10TY المناسب تمامًا للحائط ليمنحك مظهرًا داخليًا متناغمًا.

يتم الجمع بين LG OLED TV والسماعات المنفصلة LG Soundbar معًا في غرفة معيشة عصرية.

*يمكن شراء سماعات منفصلة Soundbar بشكل منفصل.
**تتوافق السماعات المنفصلة Soundbar SG10TY مع OLED G (مقاس 65/77 بوصة).

البساطة في متناول يدك

يمكنك الوصول إلى واجهة WOW على تلفزيون LG للتحكم البسيط في السماعات، مثل الأوضاع والملفات الشخصية والميزات المفيدة.

كل صورة تنبض بالصوت المناسب

تجمع WOW Orchestra بين الصوت الفريد لسماعات LG Soundbar المنفصلة وLG OLED معًا في تناغم كامل.

شاهد تلفزيونك دون القلق من أي فوضى.

عش تجربة دون أسلاك واستمع إلى الإمكانات الكاملة لجودة الصوت في السماعات المنفصلة LG Soundbar مع WOWCAST.

*يمكن شراء السماعات المنفصلة Soundbar بشكل منفصل، وقد يختلف التحكم في وضع السماعات حسب الطراز.
**يقتصر استخدام جهاز التحكم عن بُعد لتلفزيون LG على ميزات معينة فقط.
***يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. مطلوب اتصال بالشبكة للتحديثات.
****واجهة WOW / WOW Orchestra / أجهزة التلفاز المتوافقة مع WOWCAST: OLED G4 وC4 وB4.

نطاق واسع الحجم

مقاس يناسب كل نمط حياة

اكتشف الحجم الذي يناسب كل مساحة ونمط حياة مع مجموعة أحجام تتراوح من 55 بوصة إلى 97 بوصة.

مقارنة LG OLED TV بأحجام مختلفة لشاشات OLED G4، حيث تظهر OLED G4 مقاس 55 بوصة، وOLED G4 مقاس 65 بوصة، وOLED G4 مقاس 77 بوصة، وOLED G4 مقاس 83 بوصة، وOLED G4 مقاس 97 بوصة.

webOS 24

اجعل تجربتك التلفزيونية خاصة بذوقك

استمتع بتجربة مشاهدة تلفزيون مُصممة خصيصًا لك باستخدام My Profile وAI Picture Wizard وAI Concierge وQuick Cards.
اجعل تجربتك التلفزيونية خاصة بذوقك اكتشف المزيد

*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد وتكون مختلفة عند إصدارها.
**تختلف توصيات الكلمات الرئيسية وفقًا للتطبيق والوقت من اليوم ويتم توفيرها فقط في البلدان التي تدعم NLP بلغتها الأم.
***يُطبق على طرازات OLED/QNED/Nanocell/UHD المصنعة في عام 2023 وما بعده.
****سيتم توفير إجمالي 4 ترقيات خلال فترة 5 سنوات، وقد يختلف الجدول الزمني حسب المنطقة أو البلد.
*****محاكاة صور الشاشة.

صورة لشعار webOS Re:New Program يتم عرضه على خلفية سوداء مع الجزء العلوي من كرة دائرية زرقاء وأرجوانية في الأسفل.

webOS Re:New Program

الشعور المنعش يدوم لفترة أطول

ابق على اطلاع دائم بالميزات والتقنيات المفيدة من خلال 4 ترقيات لنظام التشغيل webOS المرتقبة على مدار 5 سنوات.
Five rectangles in different colors are staggered upwards, each labeled with a year from "webOS 24" to "webOS 28". Upward-pointing arrows are between the rectangles, labeled from "Upgrade 1" to "Upgrade four".
مع webOS Re: New Program، يمكن للعملاء الاستمتاع بأربع ترقيات على مدار خمس سنوات، مما يضمن ما مجموعه خمسة إصدارات من webOS، بما في ذلك الإصدار الحالي في وقت الشراء. 

*يدعم webOS Re:New Program إجمالي 4 ترقيات لنظام التشغيل webOS على مدار خمس سنوات.
**الحد الأدنى للترقية ذات الخمس سنوات لنظام التشغيل webOS Re:New Program هو الإطلاق العالمي لمنتج جديد.
***ستتم الترقية الأولى إلى webOS بعد عامين من وقت الشراء.
****يحصل العملاء على 5 إصدارات من نظام webOS بما في ذلك الإصدار الحالي من نقطة الشراء.
*****تتوفر الترقيات لنماذج إصدار 2022 بما في ذلك جميع شاشات OLED و8K QNED، وتتضمن الطُرز التي تم إصدارها بعد عام 2023 ما يلي: UHD وNanoCell وQNED وOLED.

استمتع بالعجائب السينمائية ومتعة الرواق

Dolby Vision ووضع FILMMAKER Mode

مشاهد أصلية من الأفلام تتحول إلى صورة واقعية كالحياة

نقل أجواء مشاهدة الفيلم لمستوى آخر. تتميز صورة Dolby Vision فائقة الوضوح بدعم FILMMAKER MODE™ حتى يصل إليك هدف مخرج العمل الفني بشكل حي ومن أجل تحسين جودة الصورة مع ضمان عدم وجود تشويه أو معالجة زائدة.

مخرج أمام لوحة التحكم يقوم بتحرير فيلم "Killers of the Flower Moon" على LG OLED TV. مقولة لمارتن سكورسيزي: "بالنسبة للعرض المنزلي، يجب مشاهدة كل فيلم في وضع filmmaker،" يتم تراكب الصورة بشعار "Killers of the Flower Moon"، وشعار Apple TV+، وكلمة "قريبًا". شعار Dolby Vision شعار FILMMAKER MODE™

*محاكاة صور الشاشة.
**FILMMAKER MODE هي علامة تجارية مملوكة لشركة UHD Alliance, Inc.

Dolby Atmos

تحيط بك مناظر صوتية جذابة

استمع إلى الأحداث المحيطة بك بوضوح لا مثيل له مع تقنية Dolby Atmos وتفاصيلها المعقدة والعمق المكاني الذي تتميز به.

غرفة معيشة مريحة ذات إضاءة خافتة، تضم LG OLED TV يعرض زوجين يستخدمان مظلة، وتحيط الرسومات الدائرية الساطعة بالغرفة. شعار Dolby Atmos في الزاوية اليسرى السفلية.

*محاكاة صور الشاشة.

تمت الموافقة عليه من قبل المخرج للمعالجة المتقدمة

صورة ثابتة بالأبيض والأسود من مقابلة مع شون بيكر. ويظهر اسمه بأحرف برتقالية غامقة في الجزء السفلي من الإطار. توجد عبارة LG OLED في الزاوية اليسرى العليا، وكلمة فيلم في الزاوية اليمنى العليا.
صورة ثابتة بالأبيض والأسود من مقابلة مع لي سونغ جين. ويظهر اسمه بأحرف برتقالية غامقة في الجزء السفلي من الإطار. توجد عبارة LG OLED في الزاوية اليسرى العليا، وكلمة فيلم في الزاوية اليمنى العليا.
صورة ثابتة بالأبيض والأسود من مقابلة مع هاماجوتشي ريوسوكي. ويظهر اسمه بأحرف برتقالية غامقة في الجزء السفلي من الإطار. توجد عبارة LG OLED في الزاوية اليسرى العليا، وكلمة فيلم في الزاوية اليمنى العليا.
صورة ثابتة بالأبيض والأسود من مقابلة مع شون بيكر. ويظهر اسمه بأحرف برتقالية غامقة في الجزء السفلي من الإطار. توجد عبارة LG OLED في الزاوية اليسرى العليا، وكلمة فيلم في الزاوية اليمنى العليا.
صورة ثابتة بالأبيض والأسود من مقابلة مع لي سونغ جين. ويظهر اسمه بأحرف برتقالية غامقة في الجزء السفلي من الإطار. توجد عبارة LG OLED في الزاوية اليسرى العليا، وكلمة فيلم في الزاوية اليمنى العليا.
صورة ثابتة بالأبيض والأسود من مقابلة مع هاماجوتشي ريوسوكي. ويظهر اسمه بأحرف برتقالية غامقة في الجزء السفلي من الإطار. توجد عبارة LG OLED في الزاوية اليسرى العليا، وكلمة فيلم في الزاوية اليمنى العليا.

Anora(2024)

الفائز بجائزة السعفة الذهبية شون بيكر يتحدث عن تأثيراته وإلهاماته.

Beef(2023)

في محادثة مع مخرج Beef في Netflix، "لي سونغ جين".

Evil Does Not Exist(2023)

حيث يصنع Ryusuke Hamaguchi أفلامه الحائزة على جوائز.
ألعاب فائقة

حيث الحركة السريعة لا تتقطع أبدًا

تخلص من التقطيع والتأخير بفضل AMD FreeSync Premium، والتوافق مع G-Sync، ووضع 144 هرتز، وVRR المدمج.

Egy autó elmosódott képe, amint gyorsan halad egy versenyjátékban. A jelenet tökéletesítve van, ami zökkenőmentes és tiszta akciót eredményez. FreeSync Premium Pro logó és NVIDIA G-SYNC logó látható a jobb felső sarokban.

*معتمدة "لأداء الألعاب الممتاز" وأوقات الاستجابة السريعة من Intertek.
**معدل VRR يتراوح من 40 هرتز إلى 144 هرتز، وهي مواصفات معتمدة لـ HDMI 2.1.
***ينطبق وضع 144 هرتز على أجهزة G4 مقاس 55/65/77/83 بوصة وهو متوافق مع المحتوى المتصل بالكمبيوتر.

عناصر تحكم ممتازة عندما تحتاج إليها

لا تتوقف لاستخدام محسّن الألعاب ولوحة التحكم في الألعاب.

مشهد ألعاب FPS مع ظهور لوحة التحكم في اللعبة على الشاشة أثناء اللعب. مشهد شتوي مظلم مع عرض قائمة محسّن الألعاب أعلى اللعبة.

*يتم تنشيط لوحة التحكم باللعبة فقط عند تشغيل كل من "محسّن الألعاب" و"لوحة التحكم في اللعبة".
**محاكاة صور الشاشة.

الوصول إلى جميع الألعاب المفضلة لك

الآلاف من مجموعات الألعاب أصبحت في متناول يدك. استكشف مكتبة هائلة من الألعاب السحابية وقم ببثها على الفور دون إضاعة وقت اللعب على التنزيلات أو التحديثات.

صورة على الشاشة الرئيسية لـ Boosteroid تظهر "Trine 4: The Nightmare Price". شاشة GeForce NOW الرئيسية تعرض خمس صور مصغرة مختلفة للعبة على الجانب الأيمن.

*قد تختلف الشراكات المدعومة حسب البلد.
**الاشتراك في GeForce NOW قد يكون مطلوبًا.
***الاشتراك Boosteroid قد يكون مطلوبًا.

الاستدامة

 

اكتشف رؤية LG OLED AI للمستقبل

اختر ما هو مناسب للبيئة من خلال الضوء والتغليف الحيوي اعتماد الاستدامة العالمية.

 

عبوة LG OLED على خلفية باللون البيج مع عرض أشجار مصورة.

*تتميز جميع طرازات LG OLED لعام 2024 بتغليف صديق للبيئة.
جميع طرازات G4 وC4 وB4 معتمدة على أنها "تم تقييمها بيئيًا".
***ينطبق ملصق "تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون" على 77/65/55G4. تتميز جميع طرازات C4 و97/83G4 بملصق "انبعاث ثاني أكسيد الكربون متحكم به".
****ينطبق ملصق "محتوى معاد تدويره" على جميع طرازي G4 وC4. التحقق يعتمد على أخذ عينات من المنتج باستخدام نهج التوازن الشامل وفقًا لمعيار ISO 14021.

 

 

1. مقارنة بطرازات غير OLED evo واستنادًا إلى قياس اللون الأبيض الكامل.
2. اعتمادًا على بيئة التركيب، قد تكون هناك فجوة بسيطة بين التلفزيون والجدار. قد يختلف التركيب. يرجى مراجعة دليل التركيب للحصول على التفاصيل.

طباعة

المواصفات الأساسية

  • نوع العرض

    4K OLED

  • معدل التحديث

    120Hz Native

  • سلسلة ألوان واسعة

    لون OLED

  • معالج الصور

    معالج α11 AI بدقة 4K

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • متوافق مع G-Sync (Nvidia)

    نعم

  • متوافق مع FreeSync (AMD)

    نعم

  • مخرج الصوت

    60 واط

  • نظام السماعة

    4.2 channel

  • Dolby Atmos

    نعم

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1712 x 982 x 24.8 ‎

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎37.4 ‎

جميع المواصفات

صورة (عرض)

  • نوع العرض

    4K OLED

  • دقة العرض

    4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

  • معدل التحديث

    120Hz Native

  • سلسلة ألوان واسعة

    لون OLED

الصورة (المعالجة)

  • معالج الصور

    معالج α11 AI بدقة 4K

  • ترقية الذكاء الاصطناعي

    α11 AI Super Upscaling 4K

  • رسم خرائط النغمة الديناميكية

    نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)

  • ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

    نعم (SDR/HDR)

  • ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

    نعم

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • وضع المخرح

    نعم

  • تقنية التعتيم

    تعتيم البكسل

  • حركة

    حركة OLED

  • وضع الصورة

    10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))

  • HFR (معدل إطارات عالي)

    4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)

الألعاب

  • متوافق مع G-Sync (Nvidia)

    نعم

  • متوافق مع FreeSync (AMD)

    نعم

  • وضع HGIG

    نعم

  • مُحسّن اللعبة

    نعم (لوحة معلومات الألعاب)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    نعم

  • VRR (معدل التحديث المتغير)

    نعم (حتى 144 هرتز)

إمكانية الوصول

  • تباين عالي

    نعم

  • مقياس رمادي

    نعم

  • عاكس ألوان

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1712 x 982 x 24.8 ‎

  • أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1712 x 1039 x 321 ‎

  • أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

    ‎1879 x 1130 x 228 ‎

  • حامل التلفزيون (العرض x العمق)

    ‎501 x 321 ‎

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎37.4 ‎

  • وزن التلفزيون مع حامل

    ‎43.4 ‎

  • وزن العبوة

    ‎49.0 ‎

  • مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

    ‎300 x 300 ‎

صوتي

  • Dolby Atmos

    نعم

  • صوت الذكاء الاصطناعي

    α11 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 11.1.2 Up-mix)

  • صوت واضح برو

    نعم (إعادة صياغة الصوت بالذكاء الاصطناعي)

  • WiSA Ready

    نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

  • مزامنة صوت LG

    نعم

  • مشاركة وضع الصوت

    نعم

  • إخراج الصوت في وقت واحد

    نعم

  • البلوتوث المحيطي المستعد

    نعم (2 طريقة تشغيل)

  • مخرج الصوت

    60 واط

  • ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

    نعم

  • اتجاه مكبر الصوت

    توزيع سفلى

  • ترميز الصوت

    AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

  • نظام السماعة

    4.2 channel

الاتصال

  • قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

    eARC (HDMI 2)

  • دعم البلوتوث

    نعم (الإصدار 5.1)

  • مدخل Ethernet

    1ea

  • الربط البسيط (HDMI CEC)

    نعم

  • (الصوت الرقمي البصري خارج)

    1ea

  • مدخل HDMI

    4ea (يدعم 4K بمعدل 120 هرتز، وeARC، وVRR، وALLM، وQMS (4 منافذ))

  • إدخال RF (هوائي/كابل)

    2ea

  • مدخلات USB

    3ea (v 2.0)

  • واي فاي

    نعم (Wi-Fi 6)

تلفزيون ذكي

  • نظام التشغيل (OS)

    Webos 24

  • إعدادات العائلة

    نعم

  • ThinQ

    نعم

  • كاميرا USB متوافقة

    نعم

  • تحكم صوتي بدون اليدين

    نعم

  • التمييز الصوتي الذكي

    نعم

  • شارك غرفة إلى غرفة

    نعم (المرسل/المتلقي)

  • تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

    نعم (LG Thinq)

  • دائما مستعد

    نعم

  • ريموت تحكم سحري

    مدمج

  • متصفح الويب الكامل

    نعم

  • عرض متعدد

    نعم (حتى 4 مشاهدات)

القوة

  • إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

    التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

  • استهلاك الطاقة الاستعداد

    تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

  • ريموت

    جهاز التحكم عن بعد السحري MR24

  • بطاريات التحكم عن بعد

    نعم (aa x ​​2ea)

  • كابل الأشعة تحت الحمراء

    نعم

  • سلك الطاقة

    نعم (مرفق)

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