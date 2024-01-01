¹قد تختلف الميزات حسب الطراز ومقاس الشاشة. يُرجى الاطلاع على كل صفحة من صفحات المنتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.

²لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة https://www.tomsguide.com/ لمزيد من التفاصيل.

³صور الشاشة عبارة عن محاكاة.

⁴تدعم طرازات تلفزيون LG OLED تقنيات Dolby Vision™ وHDR10 وHLG. بينما تدعم طرازات تلفزيون LG QNED تقنيتي HDR10 وHLG.

⁵‏Ambient FILMMAKER MODE هو علامة تجارية لشركة UHD Alliance, Inc.

يدعم Ambient FILMMAKER MODE مع Dolby Vision.

يبدأ تشغيل وضع Ambient FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.

⁶قد يختلف الدعم لبعض الميزات حسب المنطقة والبلد.

⁷تنطبق دقة ‎4K 144Hz‎ على تلفزيونات LG OLED M5 بقياسات 83/77/65 بوصة. يعمل معدل 144Hz فقط مع الألعاب أو مداخل الحاسوب التي تدعم 144Hz.

تدعم شاشة LG OLED M5 مقاس 97 بوصة وبمعدل تحديث 120Hz.

144Hz هو الحد الأقصى لمعدل التحديث بناءً على معدل التحديث المتغير (VRR).

يشير تلفزيون LG OLED TV اللاسلكي إلى إمكانية الاتصال بين صندوق Zero Connect Box والشاشة.

قد يؤدي وضع صندوق Zero Connect Box في الخزانة إلى تداخل الإشارة بناءً على مادة وسُمك الخزانة.

يجب تثبيت Zero Connect Box على مستوى أقل من جهاز الاستقبال اللاسلكي الخاص بالتلفزيون.

يجب توصيل الأجهزة عبر سلك بـ Zero Connect Box.

يلزم توصيل كابل الطاقة بكل من شاشة التلفزيون وZero Connect Box.

تعتمد تقنية True Wireless على التحقق من NVIDIA G-Sync compatible لتقليل التقطيع وانخفاض تأخر الإدخال والأداء الخالي من الوميض (flicker-free).

⁸التلفزيون الأول من نوعه في العالم موضوع على التلفزيونات التقليدية التي تحتوي على موالف للبث.

بدون فقدان بصري من نتائج الاختبار الداخلي مع ISO/IEC 29170-2 مع الأداء الفعلي حسب الإعدادات وظروف البيئة والاستخدام.