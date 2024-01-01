Skip to ContentSkip to Accessibility Help
غرفة معيشة راقية في شقة بنتهاوس، تطل نوافذها على مشهد حضري ساحر. رجل يجلس على الأريكة مستمتعًا بالمحتوى المعروض على تلفاز مُثبت على الجدار.

ما هو أفضل تلفزيون لنمط حياتك؟

أيًا كان أسلوب حياتك، ستجد تلفزيون LG TV المصمم خصيصًا لك. سواء كنت تستمتع بمحتوى عالي الجودة مثل الأفلام والرياضة والألعاب أو تبحث عن قطعة تصميم مثالية، اكتشف تلفزيون LG TV الذي يناسبك.

ما الذي يجعل التلفزيون رائعًا لمشاهدة الأفلام؟

مشاهد الأكشن المثيرة، واللحظات الحماسية، والمشاعر العميقة الملتقطة في اللقطات القريبة—هي تفاصيل لا يمكن تفويتها عند مشاهدة فيلم. وللحصول على تجربة غامرة بالكامل، يجب أن تُعرض كل العناصر بأقصى درجات الدقة. وهذا ما تحققه تقنية HDR من خلال عمق ألوان معزز وتحكم متقن في التباين.¹

ما هي تقنية HDR؟

تُعد تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) معيارًا يتيح نطاقًا أوسع من التباين والتعبير اللوني. ومع المحتوى المدعوم بتقنية HDR، يمكن أن تبدو كل لقطة أكثر سطوعًا وحيوية. وتُعتبر Dolby Vision™ أعلى معايير HDR، حيث تعرض أكثر من 68 مليار لون بسطوع يصل إلى 10,000 شمعة، كما توفر بياناتها الديناميكية تدرجًا لونيًا وسطوعًا محسّنين لكل مشهد على حدة، لتجربة مشاهدة سينمائية.

مشهد رائد فضاء يركض مبتعدًا عن انفجار، مُقسم إلى نصفين. في أحد الجانبين تظهر الألوان والتباين باهتين مع تسمية SDR، بينما في الجانب الآخر تبدو الصورة حادة ونابضة بالحياة مع تسمية HDR.

ما الذي يجعل أجهزة التلفزيون المزودة بتقنية Dolby Vision™ المميزة؟

مع تلفزيون يدعم Dolby Vision™، يمكنك الاستمتاع بالمحتوى المُنتَج بهذه التقنية من منصات مثل Netflix وApple TV وغيرها. توفر Dolby Vision™ نطاقًا من 68 مليار لون يمنع تدرجات الألوان غير المرغوبة، ويتيح تحكمًا أكثر دقة في السطوع والتعبير اللوني. استمتع بجودة سينمائية حتى خارج قاعة السينما.¹ ²

غرفة معيشة تحتوي على تلفزيون LG TV مُثبت على الحائط، يُعرض عليه فيلم بألوان واضحة وتباين مذهل وجودة صورة رائعة. يظهر أيضًا شعار Dolby Vision.

لماذا تعد أجهزة تلفزيون LG TV جيدة لمشاهدة الأفلام؟ 

تنقل Dolby Vision™ تجربة السينما إلى منزلك. يعمل وضع FILMMAKER MODE مع تقنية تعويض الإضاءة المحيطة على ضبط الإضاءة بما يتوافق مع البيئة ليمنحك جودة صورة مطابقة لمعايير كبار صانعي الأفلام. كما يقدم Dolby Atmos صوتًا محيطيًا يجعلك في قلب الأحداث. ومع تلفزيونات LG True Wireless TV، يمكنك أخيرًا إنشاء سينما منزلية أحلامك اللاسلكية والاستمتاع بجودة ‎4K 144Hz‎ دون فقدان بصري، وكل

ذلك براحة منزلك.¹ ³ ⁴ ⁵ ⁷ ⁸

 

أكمل إعداد السينما النظيف مع تلفزيونات LG True Wireless TV

اجعل مساحتك خالية من فوضى الأسلاك المشتتة. اصنع إعدادك المثالي لمشاهدة الأفلام لتستمتع بتجربة سينمائية غامرة. ⁷ ⁸

غرفة معيشة أنيقة في شقة فاخرة ببرج مرتفع، يتوسطها تلفزيون LG True Wireless TV ومكبر صوت Soundbar مُثبتان على الحائط. يُعرض فيلم على شاشة التلفزيون، ولا تظهر أي أسلاك. أما جهاز Zero Connect Box فيختبئ أسفل طاولة جانبية.

تلفزيون True Wireless الأول والوحيد في العالم بجودة صورة LG OLED G5

تلفزيون TV بخاصية True Wireless مع إمكانية نقل الصوت والفيديو لاسلكيًا بدقة 4K 144Hz 

استمتع بوضوح ‎4K‎ كامل دون فقدان بصري حتى عند المشاهدة لاسلكيًا. تضمن لك تقنية True Wireless مع نقل الفيديو والصوت بدقة ‎4K 144Hz‎ عدم وجود أي تنازلات كبيرة في جودة الصورة.⁷ ⁸

 

تلفزيون LG Wireless TV مع مكبر الصوت LG Soundbar في سينما منزلية فاخرة، حيث يُعرض فيلم على الشاشة.

أفضل صانعي الأفلام يختارون شاشات LG OLED

يلبّي تلفزيون LG OLED بعضًا من أعلى معايير السينما. استمع إلى آراء خبراء الصناعة المرموقين الذين يفضلون شخصيًا ابتكارية وجودة LG OLED.

مقابلة مع المخرج شون بيكر، ويُبرز اقتباسه: "اللون الأسود عميق. وبشكل عام، إنها صورة مذهلة بالفعل." مقابلة مع مديرة التصوير ناتاشا برايير، ويُبرز اقتباسها: "وذلك أساسًا لأن تلفزيون LG OLED هو الوحيد الذي يعرض الألوان التي قصدتها بطيف غني." مقابلة مع مدير التصوير والتر فولباتو، ويُبرز اقتباسه: "هذا يتيح إعادة إنتاج دقيقة للألوان مع الحفاظ على التباين كما قصده المبدع."

اكتشف أجهزة التلفزيون لمشاهدة الأفلام، واعثر على ما يناسبك

يمكنك مقارنة الميزات بسهولة جنبًا إلى جنب لاختيار أنسب تلفزيون لك.¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5
صورة منتج LG OLED M5
OLED M5 (أفضل تلفزيون لاسلكي للأفلام)
صورة منتج LG OLED G5
OLED G5
صورة منتج LG OLED C5
OLED C5
خاصية True Wirelessخاصية True Wireless --
الشاشةLG SIGNATURE OLED (97 بوصة) LG OLED evo (83،‏ 77، 65 بوصة)LG OLED evoLG OLED evo
الحجمحتى 97 بوصة (97 و83 و77 و65 بوصة)حتى 97 بوصة (97 و83 و77 و65 و55 و48 بوصة)حتى 83 بوصة (83 و77 و65 و55 و48 و42 بوصة)
المعالجalpha 11 AI Processor Gen2alpha 11 AI Processor Gen2alpha 9 AI Processor Gen8
AI Brightness ControlBrightness Booster Ultimate (83 و77 و65 بوصة)Brightness Booster Ultimate (83، 77، 65، 55 بوصة)Brightness Booster (83،‏ 77، 65، 55 بوصة)
AI PictureAI Super Upscaling، ‏OLED Dynamic Tone Mapping Pro، ‏AI Director ProcessingAI Super Upscaling، ‏OLED Dynamic Tone Mapping Pro، ‏AI Director ProcessingAI Super Upscaling،‏ OLED Dynamic Tone Mapping Pro
اللونPerfect Black، ‏Perfect ColorPerfect Black، ‏Perfect ColorPerfect Black، ‏Perfect Color
HDRDolby Vision، وHDR10 ProDolby Vision، وHDR10 ProDolby Vision، وHDR10 Pro
nullFILMMAKER MODEFILMMAKER MODEFILMMAKER MODE
AI SoundAI Sound Pro (11.1.2 قناة افتراضية)، وAI Voice Remastering،‏ وDynamic Sound BoosterAI Sound Pro (11.1.2 قناة افتراضية)، وAI Voice Remastering،‏ وDynamic Sound BoosterAI Sound Pro (11.1.2 قناة افتراضية)، AI Voice Remastering،‏ Dynamic Sound Booster
اكتشف المزيداكتشف المزيد

نصائح ذكية لاختيار التلفزيون

ما حجم التلفزيون المناسب لمساحتك؟ >

 

ما جودة صورة التلفزيون الجيدة؟ >

 

كيف تقوم تلفزيونات AI TV بتعزيز التلفزيونات الذكية؟ >

 

استكشف جميع أدلة شراء التلفزيون >

¹قد تختلف الميزات حسب الطراز ومقاس الشاشة. يُرجى الاطلاع على كل صفحة من صفحات المنتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.

 

²لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة https://www.tomsguide.com/ لمزيد من التفاصيل.

 

³صور الشاشة عبارة عن محاكاة.

 

⁴تدعم طرازات تلفزيون LG OLED تقنيات Dolby Vision™ وHDR10 وHLG. بينما تدعم طرازات تلفزيون LG QNED تقنيتي HDR10 وHLG.

 

⁵‏Ambient FILMMAKER MODE هو علامة تجارية لشركة UHD Alliance, Inc. 

 يدعم Ambient FILMMAKER MODE مع Dolby Vision. 

 يبدأ تشغيل وضع Ambient FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.

 

⁶قد يختلف الدعم لبعض الميزات حسب المنطقة والبلد.

 

⁷تنطبق دقة ‎4K 144Hz‎ على تلفزيونات LG OLED M5 بقياسات 83/77/65 بوصة. يعمل معدل 144Hz فقط مع الألعاب أو مداخل الحاسوب التي تدعم 144Hz.

  تدعم شاشة LG OLED M5 مقاس 97 بوصة وبمعدل تحديث 120Hz. 

  144Hz هو الحد الأقصى لمعدل التحديث بناءً على معدل التحديث المتغير (VRR). 

  يشير تلفزيون LG OLED TV اللاسلكي إلى إمكانية الاتصال بين صندوق Zero Connect Box والشاشة.

  قد يؤدي وضع صندوق Zero Connect Box في الخزانة إلى تداخل الإشارة بناءً على مادة وسُمك الخزانة. 

  يجب تثبيت Zero Connect Box على مستوى أقل من جهاز الاستقبال اللاسلكي الخاص بالتلفزيون. 

  يجب توصيل الأجهزة عبر سلك بـ Zero Connect Box. 

  يلزم توصيل كابل الطاقة بكل من شاشة التلفزيون وZero Connect Box. 

  تعتمد تقنية True Wireless على التحقق من NVIDIA G-Sync compatible لتقليل التقطيع وانخفاض تأخر الإدخال والأداء الخالي من الوميض (flicker-free).

 

⁸التلفزيون الأول من نوعه في العالم موضوع على التلفزيونات التقليدية التي تحتوي على موالف للبث.

   بدون فقدان بصري من نتائج الاختبار الداخلي مع ISO/IEC 29170-2 مع الأداء الفعلي حسب الإعدادات وظروف البيئة والاستخدام. 

