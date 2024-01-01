Skip to ContentSkip to Accessibility Help
غرفة معيشة راقية في شقة بنتهاوس، تطل نوافذها على مشهد حضري ساحر. رجل يجلس على الأريكة مستمتعًا بالمحتوى المعروض على تلفاز مُثبت على الجدار.

ما هو أفضل تلفزيون لنمط حياتك؟

أيًا كان أسلوب حياتك، ستجد تلفزيون LG TV المصمم خصيصًا لك. سواء كنت تستمتع بمحتوى عالي الجودة مثل الأفلام والرياضة والألعاب أو تبحث عن قطعة تصميم مثالية، اكتشف تلفزيون LG TV الذي يناسبك.

ما الذي يجعل أجهزة تلفزيون LG TV خيارًا رائعًا لعشاق التصميم؟

أكثر من مجرد شاشات، يمكن لتلفزيونات LG TV أن تصبح عنصرًا تصميميًا إضافيًا ينسجم بسلاسة مع مساحتك، ويعكس أسلوب حياتك وذوقك بفضل تنوع المحتوى والميزات الذكية للتخصيص.

لأولئك الذين يرغبون في تصميم مساحتهم وتخصيصها حسب ذوقهم

نسِّق واعرض وعبِّر عن ذوقك مع +LG Gallery. اختر نوع المحتوى لعرضه على التلفزيون وأضف لمسة شخصية حقيقية إلى أي مساحة.

LG OLED evo AI G5
تصميم داخلي لمنزل راقٍ. يتم عرض الكثير من الأعمال الفنية المختلفة. يتواجد تلفزيون LG TV على الجدار الأوسط مع عمل فني شهير على الشاشة. يشبه التلفزيون لوحة من متحف.

مع LG Gallery+، يمكنك تنظيم مساحة تناسب ذوقك

اجعل شاشتك تتحول إلى لوحة حية، تتميز بـ 100 قطعة فنية، ومناظر غامرة، ومقاطع فيديو محيطة. ستحافظ تحديثات المكتبة المنتظمة على إثراء مساحتك، حتى عندما لا تشاهد التلفزيون. ⁸

تلفزيون LG TV مُثبت على الحائط يعرض مجموعة متنوعة من المحتويات المتجددة على الشاشة، من الفن الكلاسيكي والحديث إلى عروض ثلاثية الأبعاد والمزيد. تظهر أيضًا شعارات شركاء المحتوى، مع شارة في الزاوية مكتوب عليها "محتويات مجانية، شهر واحد".

A family is gathered around their LG Ultra Big TV watching an exciting soccer match on the huge screen.

خصِّص معرض الصور الخاص بك بطرق لا حصر لها

يمكنك تخصيص معرضك المنزلي من خلال إضافة ما ترغب من الموسيقى والمرئيات وغير ذلك الكثير. اختر ما تريد عرضه على التلفزيون حسب تفضيلاتك الحالية.

مزامنة الموسيقى والمرئيات مع ما تشعر به

يمكنك إقران موسيقى الخلفية بالمرئيات لضبط الحالة المزاجية حسب رغبتك. اختر من بين الموسيقى مُسبَقة الضبط أو حتى قم بتوصيل جهازك المحمول عبر Bluetooth لتشغيل ما يحلو لك.

استعراض لكيفية إعداد تلفزيون LG TV لتشغيل الموسيقى المزاجية لتشغيل المزامنة مع المرئيات.
تلفزيون LG TV مثبت على الحائط مع هاتف محمول في المقدمة. يتم عرض عملية إعداد Google Photos على تلفزيون LG TV.

تلفزيون LG TV مثبت على الحائط مع هاتف محمول في المقدمة. يتم عرض عملية إعداد Google Photos على تلفزيون LG TV.

يمكنك الوصول بسهولة إلى Google Photos وعرض ذكرياتك

قم بتوصيل حسابك على Google Photos بالتلفزيون بسهولة باستخدام هاتفك. يمكنك تخصيص مساحتك بسهولة باستخدام محتوى من مكتبة الصور لديك.¹¹

تظهر لوحة المعلومات على تلفزيون LG TV مثبت على الحائط. يتم عرض الوظائف المختلفة من تحديثات الطقس والتنبيهات الرياضية وبرنامج جدولة التلفزيون وHome Hub وتقويم Google.

The information board is shown on a wall-mounted LG TV. Different functionalities are shown from weather updates, sports alerts, TV scheduler, Home Hub, and Google Calendar.

ابقَ على اطلاع باستخدام لوحة معلومات مخصصة شاملة 

اطلع على المعلومات المهمة في لمحة سريعة. احصل على تحديثات الطقس، والتنبيهات الرياضية، وشاهد تقويمك، بل وقم أيضًا بإعداد إشعارات Home Hub، وعرض الحجوزات والمزيد.¹²

لأولئك الذين يرغبون في إضفاء طابعًا سرياليًا على مساحتهم

ارتقِ بمساحتك مع التصميم الفاخر لأول تلفزيون شفاف ولاسلكي في العالم. شاهد صور التلفزيون تمتزج مع الواقع لتمنحك تجربة مشاهدة فريدة لا مثيل لها.³

تلفزيون LG OLED T4 داخل شقة بنتهاوس راقية تطل نوافذها على أفق المدينة والمحيط. يعرض تلفزيون LG OLED T4 في وضع الشفافية صورة ليخت، وبفضل موقع الشاشة وشفافيتها، يبدو اليخت وكأنه يطفو فوق مياه المحيط بالخارج.

تلفزيون LG OLED T4 داخل شقة بنتهاوس راقية تطل نوافذها على أفق المدينة والمحيط. يعرض تلفزيون LG OLED T4 في وضع الشفافية صورة ليخت، وبفضل موقع الشاشة وشفافيتها، يبدو اليخت وكأنه يطفو فوق مياه المحيط بالخارج.

لأولئك الذين يرغبون في بساطة أنيقة مع أحدث التقنيات

تخلّص من فوضى الأسلاك واحصل على مظهر فائق النظافة مع تلفزيوننا اللاسلكي الحقيقي بدقة ‎4K 144Hz‎. قم بتوصيل جميع أجهزتك إلى Zero Connect Box وبسّط إعدادك بفضل تقنية النقل اللاسلكي المتقدمة.⁴

LG OLED evo AI M5
تلفزيون LG OLED M5 وLG Soundbar مُثبّتان على الحائط في غرفة معيشة داخل شقة أنيقة. وZero Connect Box مخفي تحت طاولة جانبية.

تلفزيون LG OLED M5 وLG Soundbar مُثبّتان على الحائط في غرفة معيشة داخل شقة أنيقة. وZero Connect Box مخفي تحت طاولة جانبية.

لا يشغل مساحة

يُعد تثبيت Zero Connect Box أمرًا سهلاً. وبفضل عدم الحاجة إلى توصيل مباشر بالتلفزيون، يمكنك تصميم مساحتك بحرية.⁵

خالٍ من الفوضى

حوّل مساحتك لتكون ممتعة بصريًا. وحافظ على كل شيء نظيفًا وأنيقًا دون تشابك الكابلات.

خالية من المتاعب

وصِّل جميع أجهزتك بصندوق Zero Connect Box بدلاً من التلفزيون وقم بإنشاء إعداد الترفيه المثالي.

لمن يرغبون في مظهر أنيق وسلس

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تضمن الحواف الضيقة والتصميم السلس عدم وجود فجوة.⁶

LG OLED evo AI G5
غرفة معيشة تحتوي على تلفزيون LG OLED G5 TV مُثبت على الحائط مع مكبر الصوت LG Soundbar، تُعرض من زاوية جانبية تبرز تصميم One Wall Design وكيف أن الحواف والتصميم ينسجمان بانسيابية مع الحائط.

غرفة معيشة تحتوي على تلفزيون LG OLED G5 TV مُثبت على الحائط مع مكبر الصوت LG Soundbar، تُعرض من زاوية جانبية تبرز تصميم One Wall Design وكيف أن الحواف والتصميم ينسجمان بانسيابية مع الحائط.

لمن يريدون شاشة محمولة

شاهد المحتوى في أي مكان ومع أي وقت بفضل التصميم المحمول لتلفزيون LG StanbyMe. يتميز بالاتصال اللاسلكي وحامل مرن يمنحك أقصى درجات التنقل والراحة للاستمتاع به أينما ذهبت.⁷

شاشات LG العصرية
امرأة تمارس اليوغا في منزلها الواسع، وإلى جانبها تلفزيون LG StanbyME موضوع على حامل. التلفزيون في الوضع العمودي ويعرض فيديو تعليمي لليوغا تتبعه المرأة.

امرأة تمارس اليوغا في منزلها الواسع، وإلى جانبها تلفزيون LG StanbyME موضوع على حامل. التلفزيون في الوضع العمودي ويعرض فيديو تعليمي لليوغا تتبعه المرأة.

اكتشف أفضل خيار لعشاق التصميم مثلك

يمكنك مقارنة الميزات بسهولة جنبًا إلى جنب لاختيار أنسب تلفزيون لك.¹ ²

Table Caption
FeaturesOLED T4OLED M5OLED G5
صورة منتج LG OLED T4
OLED T4
صورة منتج LG OLED M5
OLED M5
صورة منتج LG OLED G5
OLED G5
الشاشةLG SIGNATURE OLEDLG SIGNATURE OLED (97 بوصة) LG OLED evo (83،‏ 77، 65 بوصة)LG OLED evo
خاصية True Wirelessخاصية True Wireless خاصية True Wireless -
التصميمأول تلفزيون OLED TV شفاف في العالمOne Wall Designتصميم جدار واحد (97، 83، 77، 65، 55 بوصة)
الحجم77 بوصةحتى 97 بوصة (97 و83 و77 و65 بوصة)حتى 97 بوصة (97 و83 و77 و65 و55 و48 بوصة)
المعالجalpha 11 AI Processor Gen2alpha 11 AI Processor Gen2alpha 11 AI Processor Gen2
اكتشف المزيد

نصائح ذكية لاختيار التلفزيون

ما حجم التلفزيون المناسب لمساحتك؟ >

 

ما جودة صورة التلفزيون الجيدة؟ >

 

كيف تقوم تلفزيونات AI TV بتعزيز التلفزيونات الذكية؟ >

 

استكشف جميع أدلة شراء التلفزيون >

¹قد تختلف الميزات حسب الطراز ومقاس الشاشة. يُرجى الاطلاع على كل صفحة من صفحات المنتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.

 

²قد يختلف الدعم لبعض الميزات حسب المنطقة والبلد.

 

³أول تلفزيون شفاف في العالم مقارنة بالتلفزيونات التقليدية التي تحتوي على موالف للبث. 

  تبلغ شفافية المنتج التي يحددها الاختبار الداخلي 43%، وقد يختلف ذلك حسب بيئة الاستخدام الفعلي وظروفه.

 

⁴تنطبق دقة ‎4K 144Hz‎ على تلفزيونات LG OLED M5 بقياسات 83/77/65 بوصة. يعمل معدل 144Hz فقط مع الألعاب أو مداخل الحاسوب التي تدعم 144Hz.

  تدعم شاشة LG OLED M5 مقاس 97 بوصة وبمعدل تحديث 120Hz. 

  144Hz هو الحد الأقصى لمعدل التحديث بناءً على معدل التحديث المتغير (VRR). 

  يشير تلفزيون LG OLED TV اللاسلكي إلى إمكانية الاتصال بين صندوق Zero Connect Box والشاشة.

  قد يؤدي وضع صندوق Zero Connect Box في الخزانة إلى تداخل الإشارة بناءً على مادة وسُمك الخزانة. 

  يجب تثبيت Zero Connect Box على مستوى أقل من جهاز الاستقبال اللاسلكي الخاص بالتلفزيون. 

  يجب توصيل الأجهزة عبر سلك بـ Zero Connect Box. 

  يلزم توصيل كابل الطاقة بكل من شاشة التلفزيون وZero Connect Box.

  تعتمد تقنية True Wireless على التحقق من NVIDIA G-Sync compatible لتقليل التقطيع وانخفاض تأخر الإدخال والأداء الخالي من الوميض (flicker-free).

 

⁵الصورة المعروضة في خاصية Location-Free هي تلفزيون LG Signature OLED M5 TV.

 

⁶يختلف حجم الإطار حسب السلسلة والحجم. 

  *مقاس 97‏/83/‏77/‏65/‏55 بوصة من LG OLED G5 تتميز بتصميم جدار واحد (One Wall Design). 

  تتميز شاشة LG OLED G5 مقاس 48 بوصة بتصميم فائق النحافة.

  اعتمادًا على بيئة التركيب، قد تكون هناك فجوة طفيفة بين التلفزيون والحائط. تختلف متطلبات التركيب. راجع دليل التركيب للحصول على التفاصيل.

 

⁷يتم عرض مشهد المحاكاة. 

  تعرض شاشة المنتج صورة محاكاة قد تختلف عن المنتج الفعلي.

  تدعم البطارية المدمجة ما يصل إلى 3 ساعات من الاستخدام اللاسلكي (3 ساعات بناءً على الاستخدام في الوضع القياسي ولكن قد يختلف استخدام البطارية حسب ظروف الاستخدام). 

  يدعم StanbyME المحتوى المستند إلى Wi-Fi فقط، لذا يجب الاتصال بشبكة لاسلكية. 

  تعرض شاشة المنتج صورة محاكاة قد تختلف عن المنتج الفعلي. 

  قد يعمل وضع الشاشة الرأسية بشكل مختلف حسب التطبيق المستخدم. 

  المنتج غير مقاوم للماء. 

  قد تختلف الشاشة الرئيسية والتطبيقات المدعومة حسب البلد وقد تتغير دون إشعار مسبق.

