¹قد تختلف الميزات حسب الطراز ومقاس الشاشة. يُرجى الاطلاع على كل صفحة من صفحات المنتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.
²قد يختلف الدعم لبعض الميزات حسب المنطقة والبلد.
³أول تلفزيون شفاف في العالم مقارنة بالتلفزيونات التقليدية التي تحتوي على موالف للبث.
تبلغ شفافية المنتج التي يحددها الاختبار الداخلي 43%، وقد يختلف ذلك حسب بيئة الاستخدام الفعلي وظروفه.
⁴تنطبق دقة 4K 144Hz على تلفزيونات LG OLED M5 بقياسات 83/77/65 بوصة. يعمل معدل 144Hz فقط مع الألعاب أو مداخل الحاسوب التي تدعم 144Hz.
تدعم شاشة LG OLED M5 مقاس 97 بوصة وبمعدل تحديث 120Hz.
144Hz هو الحد الأقصى لمعدل التحديث بناءً على معدل التحديث المتغير (VRR).
يشير تلفزيون LG OLED TV اللاسلكي إلى إمكانية الاتصال بين صندوق Zero Connect Box والشاشة.
قد يؤدي وضع صندوق Zero Connect Box في الخزانة إلى تداخل الإشارة بناءً على مادة وسُمك الخزانة.
يجب تثبيت Zero Connect Box على مستوى أقل من جهاز الاستقبال اللاسلكي الخاص بالتلفزيون.
يجب توصيل الأجهزة عبر سلك بـ Zero Connect Box.
يلزم توصيل كابل الطاقة بكل من شاشة التلفزيون وZero Connect Box.
تعتمد تقنية True Wireless على التحقق من NVIDIA G-Sync compatible لتقليل التقطيع وانخفاض تأخر الإدخال والأداء الخالي من الوميض (flicker-free).
⁵الصورة المعروضة في خاصية Location-Free هي تلفزيون LG Signature OLED M5 TV.
⁶يختلف حجم الإطار حسب السلسلة والحجم.
*مقاس 97/83/77/65/55 بوصة من LG OLED G5 تتميز بتصميم جدار واحد (One Wall Design).
تتميز شاشة LG OLED G5 مقاس 48 بوصة بتصميم فائق النحافة.
اعتمادًا على بيئة التركيب، قد تكون هناك فجوة طفيفة بين التلفزيون والحائط. تختلف متطلبات التركيب. راجع دليل التركيب للحصول على التفاصيل.
⁷يتم عرض مشهد المحاكاة.
تعرض شاشة المنتج صورة محاكاة قد تختلف عن المنتج الفعلي.
تدعم البطارية المدمجة ما يصل إلى 3 ساعات من الاستخدام اللاسلكي (3 ساعات بناءً على الاستخدام في الوضع القياسي ولكن قد يختلف استخدام البطارية حسب ظروف الاستخدام).
يدعم StanbyME المحتوى المستند إلى Wi-Fi فقط، لذا يجب الاتصال بشبكة لاسلكية.
تعرض شاشة المنتج صورة محاكاة قد تختلف عن المنتج الفعلي.
قد يعمل وضع الشاشة الرأسية بشكل مختلف حسب التطبيق المستخدم.
المنتج غير مقاوم للماء.
قد تختلف الشاشة الرئيسية والتطبيقات المدعومة حسب البلد وقد تتغير دون إشعار مسبق.