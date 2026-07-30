LG ANUNCIA LOS RESULTADOS FINANCIEROS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026

El beneficio operativo se dispara un 147 % interanual gracias a las ventas de productos de alto valor y a la mejora en la competitividad de costes

Madrid, 30 de julio de 2026 — LG Electronics (LG) ha anunciado hoy una facturación consolidada de 15.804,5 millones de dólares y un beneficio operativo de 1.047,9 millones de dólares correspondientes al segundo trimestre de 2026.

Tanto la facturación como el beneficio operativo alcanzaron los niveles más altos de la historia de la compañía para un segundo trimestre. Los ingresos aumentaron un 14,9% interanual, mientras que el beneficio operativo creció un 147%.

La competitividad del negocio de electrodomésticos, líder del sector, continuó generando un crecimiento sólido a pesar de la persistente incertidumbre macroeconómica y geopolítica. Además, el impulso proporcionado por los principales eventos deportivos y la evolución positiva de la división de soluciones para vehículos de LG, contribuyeron al crecimiento global de los ingresos de la empresa.

El beneficio operativo de la organización aumentó más del doble respecto al mismo periodo del año anterior. Gracias a la solidez de sus negocios principales, LG registró un aumento en sus ingresos durante el segundo trimestre, en el que los productos de alto margen representaron una mayor proporción sobre el total de ventas. La compañía ha optimizado la eficiencia de costes en todas sus operaciones globales y ha implementado medidas de gestión de emergencia para hacer frente a un entorno empresarial incierto. Asimismo, la empresa reconoció como ingreso extraordinario la devolución de aranceles pagados previamente por exportaciones a Estados Unidos.

Los ingresos del segmento B2B alcanzaron los 4.700 millones de USD en el segundo trimestre, lo que supone un incremento del 5% interanual y representa el 36 % de la facturación total de la compañía.* El negocio de suscripción, que incluye productos y servicios, registró unos ingresos de 438 millones de dólares (un aumento del 5 % interanual) y continuará ampliando su presencia internacional.

Resultados y perspectivas del segundo trimestre de 2026 por división

LG Home Appliance Solution (HS)

La división HS registró una facturación de 4.695,6 millones de dólares y un beneficio operativo de 454,9 millones de dólares. Los ingresos trimestrales superaron por primera vez los 4.642,5 millones de dólares (siete billones de KRW), mientras que el margen operativo trimestral se aproximó al 10% por segundo trimestre consecutivo. Este rendimiento se debió al éxito de la estrategia de doble vía de la compañía —dirigida simultáneamente a los segmentos premium y de gran consumo—, combinada con la optimización de la estructura de costes y de la cadena de suministro, así como el efecto de la devolución de los aranceles en EE. UU. El negocio de suscripción, que genera ingresos recurrentes por servicios tras la venta del producto, siguió contribuyendo a la estabilidad de la estructura de ganancias de la división HS.

De cara al tercer trimestre, en el que se prevé una desaceleración puntual de la demanda, LG buscará reforzar su dinámica de crecimiento centrándose en mercados clave del Sur Global, donde la demanda se mantiene relativamente sólida, al tiempo que continuará con los esfuerzos de mejora estructural para asegurar la rentabilidad. Además, iniciará las operaciones a gran escala de su negocio de actuadores para robótica.

LG Media Entertainment Solution (MS)

La división MS registró una facturación de 3.389,0 millones de dólares y un beneficio operativo de 145,2 millones de dólares. El constante crecimiento en las ventas de televisores premium, incluidos los modelos OLED y QNED, se vio complementado por un desarrollo sostenido en el Sur Global, mientras que el negocio de la plataforma webOS, de alto margen, también mantuvo su tendencia al alza. Para el tercer trimestre, LG tiene como objetivo seguir optimizando la estructura de costes y la eficiencia operativa, incrementar las ventas de productos premium e impulsar el desarrollo del negocio de webOS.

LG Vehicle Solution (VS)

La división VS, consolidada como una vía de ingresos constante basada en el modelo B2B, alcanzó una facturación de 2.009,5 millones de dólares y un beneficio operativo de 126,7 millones de dólares. Tanto la facturación como el beneficio operativo marcaron máximos históricos para un segundo trimestre. Los ingresos trimestrales superaron los 1.989,6 millones de dólares (tres billones de KRW) por segundo trimestre consecutivo, y el margen operativo rebasó el 6% también por segundo trimestre consecutivo. En el tercer trimestre, la división VS prevé mantener esta tendencia de crecimiento orientado a la rentabilidad mediante la conversión en ingresos de su cartera de pedidos, una oferta de productos optimizada y mayores esfuerzos para reforzar la eficiencia operativa.

LG Eco Solution (ES)

La división ES registró unos ingresos de 1.810,6 millones de dólares y un beneficio operativo de 156,5 millones de dólares. La facturación aumentó gracias a la expansión de las ventas de aire acondicionado en el extranjero, manteniendo una sólida rentabilidad con un margen operativo del 8,6%. De cara al tercer trimestre, LG acelerará su crecimiento liderando con soluciones ecorresponsables, de alta eficiencia y adaptadas a cada región.

El negocio de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) de LG continuará invirtiendo en su línea de soluciones de refrigeración para centros de datos de IA (AIDC). La Unidad de Distribución de Refrigerante desarrollada internamente por la compañía, reconocida por su rendimiento excepcional, está lista para incorporarse a la cadena de suministro global de los principales AIDC, convirtiendo rápidamente su probada eficacia en resultados comerciales tangibles.

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* Excluidos los ingresos de LG Innotek.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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