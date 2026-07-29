EL TIPO DE HIELO SE CONSOLIDA COMO EL NUEVO CRITERIO DE COMPRA EN LOS FRIGORÍFICOS PREMIUM

LG responde a las nuevas exigencias de los usuarios y eleva la experiencia gastronómica en casa con su exclusiva tecnología de hielo esférico de fusión lenta Craft Ice.

Madrid, 29 de julio de 2026 —Elegir un frigorífico para casa ya no es solo cuestión de calcular la capacidad en litros o revisar la etiqueta de eficiencia energética. Hoy, el consumidor premium busca ir un paso más allá de la funcionalidad, busca experiencias que mejoren su calidad de vida.

LG Electronics ha detectado una exigencia cada vez mayor en torno a un elemento que suele pasar desapercibido, pero que está presente en nuestro día a día: la calidad del hielo. Los cubitos que se derriten en segundos aguando la bebida o que absorben los olores del congelador arruinando un buen cóctel son quejas habituales. Por eso, el hielo se ha convertido en el nuevo indicador definitivo para identificar un frigorífico verdaderamente Premium. Para dar respuesta a estas necesidades, LG ha desarrollado un ecosistema tecnológico diferencial en sus frigoríficos premium centrado en la pureza, la forma y el rendimiento del hielo, rompiendo con las limitaciones de los sistemas convencionales.

La gran innovación que lidera esta gama es la tecnología Craft Ice™, capaz de generar de forma automática esferas perfectas de hielo de dos pulgadas de diámetro. A diferencia de los cubitos tradicionales llenos de burbujas de aire que aceleran su deshielo, estas esferas se derriten de manera extremadamente lenta al presentar una menor superficie expuesta al líquido. Esto permite mantener las bebidas perfectamente frías durante más tiempo sin diluir sus matices de sabor, algo especialmente valorado, por ejemplo, por los amantes de los cócteles.

A esta solución de fusión lenta se suma un versátil triple sistema de hielo diseñado para adaptarse a cada momento del día, ofreciendo desde hielo en cubos tradicionales para refrescos hasta hielo picado. Además, LG incorpora filtros de agua internos de alta densidad y la tecnología de desinfección UVnano™ en el dispensador. Esto garantiza que el agua utilizada para fabricar el hielo esté libre de impurezas.

Todo este proceso también se puede gestionar de forma sencilla gracias a LG ThinQ™. Con esta app, los usuarios pueden controlar la fabricación de hielo fácilmente desde el móvil y sin esfuerzo.

El hielo como ingrediente gourmet

El hielo ya no es simplemente agua congelada; es el ingrediente invisible que define el éxito de cualquier bebida, desde un café frío por la mañana hasta un cóctel para acabar el día. Es en estos pequeños detalles donde la filosofía Life's Good de LG cobra todo su sentido. Para la compañía, la innovación no consiste solo en crear tecnología compleja, sino en diseñar soluciones que mejoren el día a día de las personas y hagan más especiales esos momentos cotidianos de disfrute en casa.

Cuidar estos pequeños detalles es lo que define el liderazgo de LG en los electrodomésticos. Para la compañía, la tecnología solo tiene sentido si aporta un beneficio real y mejora el día a día de las personas, transformando algo tan cotidiano como el hielo en una experiencia de disfrute.

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Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

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LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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