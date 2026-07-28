LG ESTRENA EN EXCLUSIVA LA NUEVA TECNOLOGÍA CREATOR ORIGINAL PICTURE MODE CON “MASTERS OF THE UNIVERSE”

La nueva tecnología y la función interactiva del Magic Pointer Remote en los televisores LG OLED evo desbloquean una experiencia de visualización inmersiva sin precedentes para la última película de fantasía.

Madrid, 28 de julio de 2026 — LG Electronics y Prime Video han anunciado una alianza que une a dos líderes del entretenimiento con el objetivo de reinventar el estreno en streaming de Masters of the Universe, llevando toda la magia, la acción y el caos de Eternia a los salones de las casas españolas. Esta colaboración presenta el nuevo Creator Original Picture Mode, una novedad exclusiva para streaming disponible en la gama de televisores LG OLED evo de 2026, junto con una funcionalidad interactiva a través del mando Magic Pointer Remote inspirada en la mítica frase de la película: “¡Tengo el poder!”.

Creator Original Picture Mode: la película tal y como la creó el director

Disponible de forma exclusiva en las series LG OLED evo W6, G6 y C6 de 2026, el Creator Original Picture Mode es una nueva tecnología exclusiva que permite ver las películas con total fidelidad respecto al máster original del estudio. A diferencia de los ajustes preestablecidos de cine tradicionales, como el Filmmaker Mode, que principalmente se limita a desactivar los procesamientos automáticos de imagen, este modo exclusivo de LG va un paso más allá. El televisor aplica directamente los parámetros de imagen definidos por los propios directores y estudios de cine, incluyendo el detalle en las sombras, el balance de color, la reducción de ruido y la fluidez del movimiento. Esto garantiza que cada choque de espadas, la oscuridad del refugio de Skeletor y las batallas explosivas de Eternia se reproduzcan con una precisión milimétrica.

Una experiencia más inmersiva gracias al ecosistema LG

La experiencia de cine en casa alcanza una nueva dimensión inmersiva gracias a la perfecta sinergia del ecosistema tecnológico de LG. Equipados con el avanzado procesador α (Alpha) 11 de 4K de 3ª generación, estos televisores cuentan con procesamiento de imagen de 12 bits y un control de rango dinámico mejorado. De esta forma, no se pierde ni un solo detalle, mostrando miles de colores con un mapeo de tonos ultra preciso. Esta inigualable fidelidad visual se apoya en la tecnología de píxeles auto luminosos de LG OLED, que ofrece unos negros y blancos puros y un contraste infinito. El apartado sensorial se completa con el soporte de Dolby Vision® para conseguir unas imágenes vívidas y la tecnología Dolby Atmos® para un sonido envolvente y multidimensional.

Innovación tecnológica y beneficio real para el consumidor

En Masters of the Universe, el director Travis Knight reimagina la legendaria aventura de acción para las nuevas generaciones. Tras estar separados durante 15 años, la Espada del Poder guía al Príncipe Adam de vuelta a Eternia, donde descubre que su hogar está devastado bajo el yugo de Skeletor. Gracias a la última gama premium de televisores OLED de LG y su colaboración con Prime Video, los espectadores podrán disfrutar en casa de la riqueza visual y la acción dinámica de la película tal y como fue concebida por los creadores en el estudio de cine.

Control por voz interactivo: “¡Tengo el poder!”

El mando LG Magic Pointer Remote el único con puntero inalambrico del mercado permite a los usuarios acceder directamente a contenidos relacionados con la película mediante el control de voz Esta función está disponible en los Smart TVs de LG equipados con webOS 23 y versiones posteriores, y reconoce el comando de voz del usuario para empezar de manera instantánea la película en Prime Video, así como contenidos adicionales, extras de la producción y material relacionado.

Un compromiso compartido con el futuro del entretenimiento

Esta colaboración consolida la sólida relación entre LG y Prime Video, unidas por la misión compartida de ofrecer experiencias de entretenimiento premium en casa a través de la innovación. Ambas marcas continúan elevando los estándares de cómo el público global consume y disfruta de los grandes estrenos de taquilla en streaming.

Chris Jo, director del webOS Platform Business Center en LG Media Entertainment Solution Company, ha destacado que la compañía se esfuerza por llevar experiencias de entretenimiento transformadoras a los hogares de sus clientes. Con la llegada del Creator Original Picture Mode y la función interactiva de su Magic Remote, LG ofrece a los fans una forma completamente nueva de conectar con Masters of the Universe, permitiéndoles revivir la emoción, la energía y el optimismo que hicieron icónica la saga.

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Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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