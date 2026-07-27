LG OBTIENE LA CERTIFICACIÓN DE NVIDIA PARA SU SOLUCIÓN DE REFRIGERACIÓN LÍQUIDA PARA CENTROS DE DATOS

Esta certificación valida la avanzada tecnología de gestión térmica de LG, consolida su alianza con NVIDIA y acelera la expansión de la infraestructura de IA.

Madrid, 27 de julio de 2026 — LG Electronics ha obtenido la certificación oficial de NVIDIA en su Unidad de Distribución de Refrigerante de 600 kW. Este hito valida la fiabilidad y eficiencia de las soluciones de refrigeración líquida y la tecnología de gestión térmica de LG bajo los estándares de infraestructura de IA de NVIDIA, respaldando la continua expansión de la compañía en el mercado de la refrigeración para centros de datos de IA.

Un socio de confianza a escala global

Como una de las pocas empresas a nivel mundial que ha superado el proceso de verificación técnica de NVIDIA, LG ha validado con éxito su CDU de 600 kW frente a más de 100 exigentes criterios de evaluación técnica. Estas métricas están diseñadas para estandarizar el rendimiento de la refrigeración, la fiabilidad y las capacidades de tolerancia a fallos en las fábricas de IA de alta densidad.

Esta certificación representa un hito estratégico para LG, ya que refuerza su posición como socio oficial verificado por NVIDIA para infraestructuras de fábrica de IA. Para los operadores de centros de datos, esta distinción aporta una mayor confianza a la hora de seleccionar proveedores, reduciendo los riesgos en la cadena de suministro y acelerando la cualificación para despliegues de infraestructuras de IA a gran escala.

Proveedor de soluciones de refrigeración integrales: del chip al enfriador

La CDU de 600 kW de LG, certificada por NVIDIA, está diseñada para gestionar las exigencias térmicas de las GPU de IA de alta potencia. Mediante la implementación de una solución de refrigeración líquida directa al chip, que distribuye el refrigerante directamente a los componentes que generan más calor (como las GPU y CPU), la unidad crea un sistema de “refrigeración híbrida” de alta eficiencia que funciona en perfecta sinergia con la infraestructura de refrigeración por aire existente.

La unidad está diseñada para lograr una precisión en el control de la temperatura de ±0,25 °C*, lo que ayuda a mejorar la estabilidad térmica del sistema y garantiza un funcionamiento fiable de los servidores de IA. También integra tecnología de sensores virtuales para la monitorización en tiempo real y la detección de fugas. En combinación con el gestor de control de refrigeración de centros de datos de LG, la solución permite un control predictivo y una monitorización centralizada, además de facilitar una integración sin fisuras con los sistemas de gestión de centros de datos mediante protocolos de comunicación estándar.

Para garantizar una fiabilidad absoluta, LG evalúa estas soluciones en su centro de validación específico en Pyeongtaek. Allí, la compañía realiza pruebas de respuesta transitoria de todo el sistema, variaciones de temperatura y estabilidad con cargas bajas en toda la cadena de refrigeración: desde la carga del chip de IA y las placas frías, hasta la CDU y el enfriador. Al cumplir con los estrictos requisitos de tolerancia a fallos de NVIDIA, la CDU está diseñada para mantener la estabilidad operativa incluso bajo las condiciones más exigentes.

LG tiene como objetivo consolidar aún más su posición como socio de confianza en infraestructuras de centros de datos de IA gracias a su cartera integral Chip-to-Chiller, que ofrece soluciones de gestión térmica de extremo a extremo, desde el propio chip hasta la planta de refrigeración. La oferta integral de la compañía incluye enfriadores que producen agua fría, CDU que distribuyen el refrigerante y placas frías que llevan la refrigeración directamente a los chips de IA, los componentes clave de los sistemas de refrigeración líquida para centros de datos de IA.

Ampliación de las capacidades en infraestructuras de IA

Esta certificación es el punto de partida para una expansión más amplia del negocio de infraestructuras de IA de LG. De cara al futuro, LG tiene previsto obtener de forma secuencial las certificaciones de NVIDIA para toda su gama de CDU de gran capacidad, que incluye modelos de 1 MW, 2,5 MW y 4 MW.

Respaldadas por 60 años de experiencia en ingeniería en el sector de la climatización, las CDU de LG están diseñadas para entornos de centros de datos de IA de alta densidad, ofreciendo un control preciso de la temperatura, capacidades avanzadas de gestión y una alta fiabilidad. La compañía también refuerza su competitividad mediante la producción interna de componentes clave, como sistemas de inversores y compresores de cojinetes magnéticos, tecnologías clave ampliamente aplicadas en toda su gama de enfriadores.

Recientemente, LG se ha adjudicado importantes proyectos globales de refrigeración de centros de datos, incluyendo instalaciones en América del Norte y el centro de datos de Sinar Mas, la instalación insignia preparada para IA de SM+ Data Center en Yakarta (Indonesia). Aprovechando sus capacidades tecnológicas principales, LG aspira a incrementar sus pedidos globales y sus alianzas estratégicas en el mercado de centros de datos de IA de próxima generación.

“A medida que los centros de datos de IA siguen creciendo, la necesidad de soluciones de refrigeración líquida altamente fiables es más acuciante que nunca”, ha señalado James Lee, presidente de LG ES Company. “Aprovechando nuestras avanzadas tecnologías de refrigeración junto con las capacidades de infraestructura integrada de LG, estamos expandiendo nuestro negocio de infraestructuras de IA con soluciones integrales que ayudan a hacer posible la IA física, allí donde la IA genera valor en entornos del mundo real”.

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Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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