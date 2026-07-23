LG FACILITA LA CONEXIÓN ENTRE BUCEADORES Y ESCUELAS PARA REFORESTAR EL MEDITERRÁNEO CON POSIDONIA ESTE VERANO

El proyecto Smart Green Sea, que ya supera los 10.000 voluntarios, está abierto de forma continua para que cualquier buceador con título pueda participar

Madrid, 23 de julio de 2026 — Con la llegada del verano, las costas españolas se preparan para recibir a miles de aficionados al buceo. Sin embargo, este año, sumergirse en el Mediterráneo puede ser mucho más que una actividad de ocio: puede convertirse en un acto de regeneración ambiental. Para conseguirlo, LG España impulsa Smart Green Seas, una iniciativa de Sostenibilidad 2.0 que conecta el turismo activo y este deporte con la recuperación de nuestros ecosistemas marinos.

Smart Green Seas: Bucear con propósito para salvar el Mediterráneo

Este proyecto se centra específicamente en recuperar la posidonia oceánica en el Mediterráneo. Esta planta acuática es uno de los mayores aliados del planeta contra el cambio climático, ya que una sola hectárea de pradera sana es capaz de absorber hasta 40 veces más CO₂ que una de bosque mediterráneo. Sin embargo, la presión del sobreturismo en verano, los fondeos incontrolados o los vertidos, entre otros, están asfixiando este ecosistema.

Para frenar este deterioro, LG colabora activamente con la Asociación Vellmarí para conectar directamente a buceadores titulados con las escuelas de buceo locales adheridas al programa. Cualquier buceador con certificación oficial puede unirse a esta red de voluntariado en cualquier momento de sus vacaciones. Tras recibir formación, los voluntarios pueden colaborar activamente en tareas de recolección, germinación y replantación de los fragmentos de posidonia.

La campaña de voluntariado está abierta de manera permanente y se distribuye en diferentes puntos estratégicos de la costa española. Aquellos buceadores que se encuentren en Baleares pueden colaborar en el Parque Natural de Ses Salines junto a la Fundación Vellmarí. Para participar, la fundación cuenta con un formulario de inscripción donde se gestiona de forma directa el acceso a las jornadas de formación y a las inmersiones de replantación.

Este modelo de colaboración ha demostrado una gran eficiencia sobre el terreno. Gracias al esfuerzo de más de 10.000 voluntarios que se han sumado a las distintas iniciativas de regeneración desde el año 2021, Smart Green Seas ha logrado replantar más de 100.000 fragmentos de posidonia, cubriendo una superficie de más de 2.000 m² garantizando además una tasa de supervivencia del 92,3% en las plantas replantadas.

Con este impacto, el proyecto se consolida como un ejemplo real de cómo el turismo y la conservación marina pueden ir de la mano de forma activa, permitiendo a los ciudadanos devolverle la salud a nuestros mares mientras disfruta de su pasión por el buceo.

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