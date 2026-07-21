EL PODER DEL DOBLE TOQUE: LG CELEBRA 10 AÑOS DE LA TECNOLOGÍA INSTAVIEW™

La tecnología del cristal transparente cumple una década demostrando cómo la innovación útil y el diseño premium de LG optimizan el consumo energético y reducen el impacto medioambiental

Madrid, 21 de julio de 2026 – LG Electronics celebra el décimo aniversario de su revolucionaria tecnología InstaView™, el sistema que permite ver el interior de los electrodomésticos sin necesidad de abrir la puerta, con tan solo hacer “toc-toc” en el cristal. Creada en 2016, esta ventana inteligente de cristal tintado se ilumina de forma automática al dar dos pequeños golpecitos para volverse transparente, consolidándose tras una década de evolución y éxito como el gran referente de la cocina moderna.

Aunque su reconocimiento se ha afianzado en el área de los frigoríficos, InstaView™ fue concebida por LG como una tecnología de última generación aplicable a diversas categorías del hogar. Evitar la pérdida de temperatura es igual de clave en la conservación en frío que en los procesos de cocción para conseguir el máximo ahorro de energía.

Por ello, en sus hornos de última generación, la tecnología InstaView™ permite comprobar el punto exacto de las recetas sin abrir la puerta, evitando que se escape el calor y garantizando una cocción perfecta con el mínimo consumo. De igual manera, en la gama de frigoríficos, este sistema permite comprobar qué ingredientes hay antes de cocinar, localizar su ubicación exacta para reducir al mínimo el tiempo de apertura o redactar la lista de la compra sin dejar escapar el frío.

Para optimizar aún más este rendimiento en frío, el ecosistema InstaView™ suele acompañarse del sistema de doble puerta Door-in-Door™, que divide la nevera y permite acceder de forma rápida a los productos de uso diario mediante una puerta exterior secundaria, evitando que se escape el aire frío del habitáculo principal.

Esta solución responde a uno de los gestos más repetidos en el día a día. Abrimos el frigorífico una media de 66 veces diarias*, y la gran mayoría de las ocasiones se hace por inercia o curiosidad, sin una necesidad real de coger ningún alimento. Este gesto cotidiano e inocente provoca que el aire frío se escape de forma constante, obligando al motor a consumir un extra de energía para recuperar la temperatura óptima.

Innovación con propósito con el sello 'Life’s Good'

Este décimo aniversario destaca la capacidad de LG para fusionar la innovación tecnológica con el respeto por el medio ambiente. Bajo la filosofía Life’s Good, orientada a mejorar la vida de los usuarios a la vez que se protege el planeta, la tecnología InstaView™ actúa como un aliado directo de la reducción de la huella ecológica al evitar el desperdicio energético y garantizar una conservación de alimentos mucho más estable y duradera.

Además, como prueba de esta misma filosofía, la compañía ofrece Garantía de por Vida en el compresor de sus frigoríficos, una medida pionera que asegura la vida útil de los dispositivos y promueve un modelo de consumo responsable.

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*Según una encuesta elaborada por LG Electronics.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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