CINCO TRUCOS PARA AHORRAR EN EL USO DEL AIRE ACONDICIONADO DURANTE LA OLA DE CALOR

Detectar las ventanas abiertas, marcar el límite de consumo para un periodo de tiempo determinado o limitar la capacidad de funcionamiento del aparato de aire acondicionado, son algunas de las ventajas que ofrece la tecnología de LG

Madrid, 20 de julio de 2026 – Con una nueva ola de calor prevista para los próximos días y temperaturas que volverán a superar los 40 ºC en buena parte del país, el aire acondicionado se convierte en uno de los grandes protagonistas del verano... y también de la factura eléctrica. Para ayudar a los consumidores a mantener el hogar fresco sin disparar el consumo, LG comparte cinco funciones inteligentes presentes en sus equipos de climatización que permiten optimizar el uso de la energía de forma sencilla. Estas soluciones se apoyan en tecnologías como el compresor Dual Inverter, que ajusta continuamente su velocidad para mantener una temperatura estable evitando los constantes arranques y paradas, uno de los principales focos de consumo, y en sistemas de inteligencia artificial capaces de adaptar el funcionamiento del equipo a las condiciones reales de uso.

1. Fija un objetivo de consumo y deja que el equipo haga el resto

Gracias a la función Kw Manager, disponible en los modelos LG DUALCOOL™ AI Air, ARTCOOL Mirror AI y Replace Z, el usuario puede establecer un objetivo de consumo energético y un periodo de tiempo. A partir de ese momento, el aire acondicionado ajusta automáticamente su funcionamiento para mantenerse dentro del consumo marcado, ayudando a controlar el gasto sin renunciar al confort.

2. Evita gastar energía cuando una ventana está abierta

Una de las pérdidas de eficiencia más habituales durante el verano es utilizar el aire acondicionado con puertas o ventanas abiertas. El Detector de Ventanas Abiertas reconoce cambios bruscos de temperatura en apenas cinco minutos e interpreta que hay una ventana abierta, ajustando automáticamente el funcionamiento del equipo para evitar un consumo innecesario.

3. Ahorra cuando no hay nadie en casa

Los modelos LG DUALCOOL™ AI Air y ARTCOOL Mirror AI incorporan un Detector de Presencia/Ausencia que identifica cuándo una estancia queda vacía y activa automáticamente el modo de ahorro energético tras un tiempo determinado. Además, la tecnología AI Air adapta automáticamente la intensidad y la dirección del flujo de aire en función de la presencia de personas, optimizando el confort mientras evita consumos innecesarios.

4. Ajusta el consumo con solo pulsar un botón

Con la función Control Activo de Energía, disponible en LG DUALCOOL™ AI Air, ARTCOOL Mirror AI y Replace Z, es posible adaptar fácilmente el consumo del aire acondicionado al momento de uso. El usuario puede limitar la capacidad de funcionamiento al 80 %, 60 % o incluso al 40 %, reduciendo así el consumo eléctrico y el importe de la factura.

5. Controla el consumo desde el móvil

A través de la aplicación LG ThinQ™, los usuarios pueden supervisar el consumo energético de sus equipos de climatización junto con el del resto de electrodomésticos compatibles del hogar. Esto permite conocer en tiempo real el gasto energético, establecer rutinas y adaptar los hábitos de uso para mejorar la eficiencia.

Eficiencia para un verano con menos consumo

Además de estas funciones inteligentes, la gama LG DUALCOOL™ AI Air y ARTCOOL Mirror AI cuenta con la máxima clasificación energética A+++, una de las mejores credenciales para quienes buscan reducir el impacto del uso intensivo del aire acondicionado durante el verano. A ello se suma la Garantía de por Vida en el compresor Dual Inverter, reflejo de la apuesta de LG por una climatización eficiente y duradera.

Con estas soluciones, LG apuesta por una climatización que combina confort, tecnología y eficiencia para ayudar a los consumidores a mantener su hogar fresco mientras controlan el gasto energético durante el verano.

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Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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