EL SERVICIO Nº1 DE LG TRANSFORMA LA EXPERIENCIA DE LOS ESTUDIANTES GRANADINOS

El acompañamiento técnico integral en proyectos como la climatización inteligente en Student Experience Granada es la clave de un servicio diferencial que asiste al cliente antes, durante, y después de la instalación.

Madrid, 16 de julio de 2026 — Con la llegada del verano y el final de las clases, miles de estudiantes y sus familias empiezan la intensa búsqueda del alojamiento ideal para el próximo curso académico. En un mercado altamente competitivo, Student Experience Granada identificó la necesidad de ofrecer un alojamiento premium con todas las facilidades y el máximo confort para los estudiantes. Para hacer realidad esta propuesta diferencial y de alta gama, la compañía ha elegido a LG España no solo como proveedor tecnológico, sino como su partner estratégico.

Un socio estratégico que acompaña en cada fase del proyecto

A través de su Servicio Nº1, LG acompaña a Student Experience de manera transversal e ininterrumpida en todo el proceso. Esta propuesta de valor, diseñada para generar confianza y fortalecer relaciones duraderas, ejemplifica por qué la compañía es líder: un equipo de preventa excelente para elegir la solución idónea y un servicio de postventa de primer nivel para garantizar siempre el máximo confort y eficiencia en el día a día.

La implicación de LG empezó desde la fase de preventa con un asesoramiento técnico y diseño personalizado. Los ingenieros de LG colaboraron estrechamente con los desarrolladores del proyecto para analizar las necesidades específicas del edificio y seleccionar la tecnología que mejor se adaptara a su modelo residencial. Una vez definida la solución, el compromiso continuó a pie de obra mediante visitas de supervisión durante la ejecución y, tras la instalación, con una puesta en marcha exhaustiva para certificar el correcto funcionamiento de los equipos. Además, después del proyecto, el plan de servicio postventa diseñado a medida asegura un soporte continuo y personalizado para mantener la excelencia del edificio ya operativo.

Confort inteligente y personalizado con Multi V i

Ha sido precisamente gracias a este proceso de asesoramiento y preventa como se determinó que la solución perfecta para climatizar de manera eficiente este complejo residencial era el sistema Multi V i. Se trata de la gama más avanzada de climatización VRF (Flujo de Refrigerante Variable) de LG con Inteligencia Artificial nativa, capaz de mantener la temperatura ideal en cualquier época del año adaptándose con facilidad tanto al invierno como a las altas temperaturas del verano de forma zonificada.

Gracias a la versatilidad de esta tecnología elegida a medida, la residencia puede personalizar la temperatura de forma independiente en habitaciones individuales o adaptar las condiciones climáticas de zonas comunes con perfiles de uso muy diferenciados, como las salas de estudio, que requieren silencio y concentración, o el gimnasio, que necesita más ventilación y refrigeración. Además de optimizar la experiencia de los estudiantes, la IA integrada ayuda a reducir al máximo el consumo de energía y permite un control inteligente y centralizado de las instalaciones, un pilar fundamental para este modelo de alojamiento sostenible y de alta gama.

En definitiva, el proyecto de Student Experience Granada demuestra cómo el Servicio Nº1 de LG trasciende el suministro de equipos para convertirse en un pilar estratégico de éxito. A través de este acompañamiento integral, LG no solo asegura el rendimiento técnico de sus sistemas Multi V i, sino que garantiza el bienestar de los estudiantes en su vida académica.

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Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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