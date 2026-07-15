LG OBTIENE POR TERCER AÑO CONSECUTIVO LA DISTINCIÓN “TOP 1%” EN SOSTENIBILIDAD DE S&P GLOBAL

En línea con esta visión de liderazgo global, la filial española de la marca lidera el proyecto Smart Green, un movimiento de Sostenibilidad 2.0 que persigue la regeneración de los ecosistemas aprovechando las tecnologías naturales de la Tierra

Madrid, 15 de julio de 2026 —LG Electronics ha obtenido por tercer año consecutivo la distinción “Top 1%” en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de S&P Global, con una puntuación de 77 sobre 100 puntos. La compañía ha logrado la calificación más alta dentro de la categoría de Equipos de Ocio, Productos y Electrónica de Consumo de la CSA, lo que refleja su compromiso con una gestión responsable en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG).

Este hito internacional, que sitúa a la marca a la vanguardia de la sostenibilidad en el mundo, tiene un reflejo directo en España a través de acciones sobre el terreno diseñadas para proteger el entorno y reducir drásticamente la huella de su actividad comercial.

El compromiso de LG España: Regeneración y eficiencia operativa

En línea con esta visión de liderazgo global, la filial española de la marca lidera el proyecto Smart Green, un movimiento de Sostenibilidad 2.0 que persigue la regeneración de los ecosistemas. Esta iniciativa se implementa a través de cuatro soluciones sencillas, basadas en la regeneración de ecosistemas aprovechando las tecnologías naturales de la Tierra para fijar de carbono, concretamente con los cuatro proyectos de Smart Green en España: Smart Green Trees – reforestación mediante la técnica del Nendo Dango - Smart Green Seas – replantación de Posidonia Oceánica en el Mediterráneo - Smart Green Bees – expasión de enjambres de Abeja Ibérica - y Smart Green Minerals – el primer proyecto urbano de meteorización mejorada para fijar carbono de forma permanente.

A esta labor de regeneración ecológica se suma la transformación de la propia operativa diaria de LG España. Mediante la aplicación de tecnología avanzada, el diseño de rutas logísticas inteligentes y la distribución de productos más ligeros, la filial ha conseguido reducir en un 53% sus emisiones de CO₂ en logística. De igual forma, en sus oficinas corporativas se ha alcanzado una reducción del 90% en el consumo de energía gracias a la implantación masiva de paneles solares y luces LED de alta eficiencia. En paralelo, la firma fomenta la economía circular mediante la incorporación de materiales reutilizados y una apuesta firme por la durabilidad de sus dispositivos, respaldada por una Garantía de por vida en productos clave para combatir la obsolescencia.

Liderazgo global avalado por los índices más exigentes

Este esfuerzo a nivel local contribuye al excelente desempeño evaluado por S&P Global, cuyo análisis de sostenibilidad corporativa ha analizado en esta edición a 9.243 compañías de 62 industrias, logrando únicamente 70 de ellas la distinción del “Top 1%”. LG ha demostrado una solidez constante en criterios como las políticas ambientales, los derechos humanos, la gestión de la cadena de suministro y la relación con los clientes, destacando además en gobernanza por su transparencia e iniciativas para reforzar la independencia de su junta directiva mediante la designación de un presidente elegido de entre sus directores independientes. Además, LG sobresale en este ranking al ser una de las dos únicas corporaciones coreanas en conseguirlo.

Más allá de S&P Global, la trayectoria de LG viene avalada por otras instituciones internacionales de máximo prestigio. La compañía ha sido incluida en el Dow Jones Best-in-Class World Index por 14º año consecutivo, lo que representa el periodo de permanencia más extenso para una empresa coreana de electrodomésticos en este índice y sitúa a la marca dentro del 10% de las corporaciones más sostenibles de entre las 2.500 firmas más grandes del planeta. Asimismo, la marca ha elevado su calificación hasta el nivel "AA" en el MSCI ESG Rating de Morgan Stanley Capital International, tras pasar cinco años consecutivos en el nivel "A". A estos reconocimientos se añade la obtención, por segundo año consecutivo, de la calificación "Platino" de EcoVadis, distinción reservada para el 1% de las empresas líderes de su sector industrial, y una calificación de riesgo ESG calificada como "Bajo" por parte de Sustainalytics.

Este ecosistema de reconocimientos impulsa las metas globales de la corporación a largo plazo, que contemplan que el 100% de sus sedes en todo el mundo operen con energía totalmente renovable para el año 2050.

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Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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