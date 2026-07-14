LG CHANNELS SUPERA LOS 5.000 CANALES EN TODO EL MUNDO Y LLEGA A 37 PAÍSES

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Madrid, 13 de julio de 2026 — LG Electronics ha suministrado su enfriadora Air-Cooled Inverter Screw Chiller a un centro de datos a hiperescala en Norteamérica. Este suministro refuerza la expansión del negocio de sistemas de climatización (HVAC) para centros de datos de la empresa, en un momento en que la demanda de soluciones de refrigeración de alta eficiencia sigue aumentando al ritmo del rápido crecimiento de los centros de datos dedicados a la IA.

Una enfriadora optimizada para centros de datos a gran escala

La Air-Cooled Inverter Screw Chiller está optimizada para satisfacer las elevadas demandas de potencia y la gran generación de calor, propias de los centros de datos a hiperescala. Por eso, incorpora una tecnología de refrigeración libre que elimina la necesidad de intercambiadores de calor intermedios y de glicol, lo que reduce las pérdidas del sistema y permite una refrigeración eficiente incluso con temperaturas exteriores relativamente altas. Sus compresores con control totalmente inverso funcionan entre 30 Hz y 110 Hz, manteniendo la estabilidad incluso en condiciones de carga parcial.

El diseño modular de la Air-Cooled Inverter Screw Chiller permite combinar varias unidades en un único sistema, lo que ofrece una ampliación flexible de la capacidad y una mayor capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. Las funciones integradas de control y supervisión remota contribuyen a mejorar la eficiencia general¹, mientras que el compresor de respaldo y las funciones de reinicio automático tras cortes de suministro eléctrico garantizan un funcionamiento ininterrumpido incluso en caso de fallos parciales del sistema.

LG amplía su cartera de soluciones de refrigeración para centros de datos

La compañía continúa ampliando su cartera de productos de climatización (HVAC) con soluciones de refrigeración por aire, por líquido y por inmersión, aprovechando más de una década de experiencia dando soporte a clientes de centros de datos de todo el mundo. LG presentó sus soluciones para centros de datos de IA en la feria Data Center World 2026, celebrada en Washington D.C, entre las que se incluyen su gama Direct-to-Chip (DTC), el software Data Center Cooling Management (DCCM) y la solución Direct Current (DC) Grid. La exposición puso de relieve las capacidades de LG como proveedor de soluciones de refrigeración integradas, que abarcan la gestión térmica a nivel de chip, los sistemas de infraestructura y la infraestructura eléctrica.

La apuesta por un mercado de refrigeración para centros de datos en pleno crecimiento

El mercado mundial de la refrigeración de centros de datos ofrece importantes oportunidades de crecimiento, impulsadas por la creciente demanda de la IA y la computación de alto rendimiento. Según Grand View Research, el mercado pasará de unos 26.3000 millones de dólares en 2025 a 128.300 millones de dólares en 2033.² LG ha convertido la refrigeración para centros de datos en una de sus principales áreas estratégicas de crecimiento en respuesta a esta tendencia. Durante su presentación de resultados del primer trimestre de 2026, LG informó de que los pedidos de soluciones de refrigeración para centros de datos se triplicaron en 2025 con respecto al año anterior. La compañía espera alcanzar antes de lo previsto su objetivo de ingresos de 1 billón de wones surcoreanos en el negocio de enfriadores para 2027.

“Nuestra Air-Cooled Inverter Screw Chiller está diseñada específicamente para centros de datos a hiperescala, donde las elevadas cargas térmicas y el funcionamiento continuo exigen fiabilidad y eficiencia”, afirma James Lee, presidente de LG ES Company. “Seguiremos ampliando nuestra gama de soluciones de climatización de alto rendimiento para ayudar a los clientes a mejorar su eficiencia operativa, al tiempo que contribuimos al desarrollo de centros de datos más sostenibles”.

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1 La Air-Cooled Inverter Screw Chiller ofrece diversas opciones de control en función de la envergadura del proyecto. Para instalaciones pequeñas, se dispone de un control in situ intuitivo a través de una interfaz hombre-máquina (HMI) de 5 pulgadas. Para proyectos de tamaño medio, se pueden gestionar de forma centralizada varias unidades mediante los controladores ACP y AC Smart. Para proyectos a gran escala, la plataforma BECON CPM permite el control integrado de hasta 30 enfriadores, junto con equipos auxiliares como bombas, válvulas y sensores.

2 Según el informe de Grand View Research de 2025, «Data Center Cooling Market Size, Share & Trends Report (2026–2033)».

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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