LG REDEFINE EL HOGAR DEL FUTURO: ELECTRODOMÉSTICOS HASTA UN 60% MÁS EFICIENTES QUE LA CLASE A Y CON GARANTÍA DE POR VIDA

La compañía lidera la transformación hacia electrodomésticos y soluciones de climatización de ultra-eficiencia, que contribuyen directamente a la reducción del consumo energético y de las emisiones

Madrid, 27 de marzo de 2026 – Una reducción significativa del impacto ambiental en el hogar se construye a través de la innovación tecnológica que permite crear equipos eficientes que funcionan perfectamente durante muchos años. Bajo esa lógica, LG articula su propuesta de valor en el hogar en torno a tres ejes conectados -eficiencia energética, durabilidad y reparación- y una estrategia de sostenibilidad que va más allá del producto, con proyectos de regeneración ambiental que buscan inspirar y generar un impacto positivo a gran escala. Con este enfoque transversal, LG reafirma su liderazgo y su visión de un futuro donde la tecnología y el respeto por el planeta conviven de forma natural.

Innovación en eficiencia energética: Un estándar para el hogar y la industria

LG lidera la transformación hacia electrodomésticos y soluciones de climatización de ultra-eficiencia, que contribuyen directamente a la reducción del consumo energético y de las emisiones. La compañía ha desarrollado tecnologías que permiten a sus equipos superar hasta en un 60% la clasificación energética “A”, el máximo nivel de eficiencia actual reconocido por el sistema de etiquetado de la Unión Europea Este compromiso se refleja en avances significativos en diversas categorías:

En la gama de hogar de la compañía:

- Las lavadoras de LG superan hasta en un 60% la máxima clasificación energética A, lo que se traduce en ahorros sustanciales: hasta un 73,6% de energía en lavado en frío y una reducción de hasta 516€ en 11 años frente a modelos con eficiencia E¹. Además, la gama de lavadoras VX de la compañía está diseñada para favorecer el cuidado de la ropa, alargando así la vida útil de la misma, lo que beneficia tanto a los consumidores como al planeta. El interior, fabricado al 100% con acero y las seis palas bateadoras de este mismo material protegen las prendas evitando enganchones.

- En secado, toda la gama se sitúa en eficiencias A, B y C, permitiendo ahorros de hasta un 19% de energía². Al igual que las lavadoras, las secadoras de LG también están diseñadas para garantizar el cuidado de las prendas. Su motor cuenta con una Inteligencia Artificial3 que ajusta automáticamente el tiempo y la temperatura de cada ciclo en función de las características de la ropa, y su bomba de calor Dual Inverter la seca a baja temperatura de forma controlada y constante para que se mantenga como el primer día.

- En las soluciones de refrigeración, donde la eficiencia es particularmente relevante, pues el frigorífico es el único electrodoméstico conectado a la corriente ininterrumpidamente, la compañía dispone de modelos hasta un 25% más eficientes que A4, lo que puede generar ahorros de hasta el 75,2% de energía5 y alcanzar los 1.341€ en 17 años6. Con el fin de optimizar aún más la eficiencia del frigorífico, los nuevos modelos de la marca incorporan tecnologías que ayudan a reducir el consumo energético de los mismos. AI Fresh supervisa los hábitos de apertura de la puerta y reduce la temperatura por adelantado durante las horas punta; Linear Cooling™, Door Cooling+™ y Fresh Converter+™ garantizan una temperatura estable, enfriado rápido y zonas de almacenamiento personalizables para carne, pescado o verduras; y AI Saving Mode permite ajustar el rendimiento de refrigeración en periodos de baja demanda7.

- Finalmente, los lavavajillas LG logran reducciones de consumo de hasta el 54%8, con modelos que son hasta un 20% más eficientes que A, lo que representa un ahorro de la factura de luz de hasta hasta 541€9.

Por otro lado, en el ámbito de la climatización:

- El modelo LG DUALCOOL™ AI Air, contribuye al ahorro en el hogar con la máxima clasificación energética A+++ tanto en frío como en calor, reduciendo el consumo hasta en un 35%10. Gracias a su tecnología con Inteligencia Artificial, minimiza el derroche de energía y optimiza el flujo de aire en función de las necesidades del hogar.

- En aerotermia, el Therma V R290 Monobloc, además de garantizar la máxima eficiencia energética permitiendo ahorros de hasta el 80%11, utiliza el refrigerante natural R290, con un Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) de solo 3, mucho más bajo que otras alternativas utilizadas en soluciones de calefacción.

- Finalmente, en la climatización industrial, el sistema Multi V i R32, pionero con Inteligencia Artificial capaz de predecir el consumo energético y ajustar automáticamente la temperatura, reduce el consumo hasta un 24,7%10, ofreciendo simultáneamente climatización y ACS con alta eficiencia.

Durar más y reparar mejor: la otra cara de la eficiencia

Más allá del ahorro energético, LG entiende la sostenibilidad como un compromiso integral con el ciclo de vida del producto. Por ello, convencida de que el producto más duradero es el más sostenible, la marca pone el foco en la durabilidad y la facilidad de reparación como pilares fundamentales en su estrategia de producto.

Bajo esta premisa, la compañía trabaja para ofrecer a sus consumidores soluciones que les acompañen en el hogar el máximo tiempo posible, a través tanto de innovaciones tecnológicas como de servicios que cuidan de ellos. Con este enfoque, la compañía ha extendido su Garantía de por Vida a todos sus electrodomésticos para el hogar – lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos, aires acondicionados, microondas y aspiradoras-, garantizando la longevidad de los mismos y la tranquilidad de los usuarios en cada elección. Además, otro aspecto que evidencia el compromiso de la marca con la durabilidad de sus productos es el reconocimiento de su servicio técnico como el nº 1 en España por un estudio independiente de Punto de Fuga12.

Adicionalmente, tecnologías propias como Smart Diagnosis y la aplicación ThinQ se integran en los electrodomésticos para permitir un diagnóstico temprano e incluso anticiparse a posibles averías. Estas herramientas agilizan cualquier posible intervención y minimizan los tiempos de inactividad, contribuyendo a la operatividad continua del aparato.

De la sostenibilidad ligada al producto a la regeneración de ecosistemas

Para LG, reducir el impacto medioambiental intrínseco a su actividad es fundamental pero no suficiente. Por ello, trabaja activamente para regenerar ecosistemas y fijar carbono con Smart Green, un movimiento que busca movilizar a todos los agentes de la sociedad, desde administraciones públicas hasta empresas privadas, pasando por la ciudadanía. Entre sus hitos, destacan la repoblación de más de 14,4 millones de abejas ibéricas activas a través de Smart Green Bees, la plantación de más de 86.000 plántulas de posidonia con Smart Green Seas (con un 99% de supervivencia en 2025), y la reforestación y recuperación de bosques con Smart Green Trees. Además, en 2025 el proyecto ha arrancado una pionera cuarta línea de actuación, Smart Green Minerals, que aspira a fijar carbono de forma permanente en entornos urbanos mediante la meteorización mejorada.

"En LG, la innovación es el motor que nos permite construir un futuro más sostenible. Aplicamos inteligencia y tecnología de vanguardia para desarrollar electrodomésticos que no solo lideran en eficiencia energética, sino que también están construidos para durar y facilitar su reparación, con Garantía de por Vida y el servicio técnico número uno.” afirma Jaime de Jaráiz, Presidente y CEO de LG Electronics España “Pero también miramos más allá, tomando acción en la regeneración activa de la naturaleza a través de iniciativas como Smart Green, porque el progreso real es aquel que beneficia a las generaciones venideras."

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¹ Refiriéndose al modelo F4X9009TWCE con una capacidad de 9 kg y una eficiencia energética un 55% superior a la clasificación A. Todas las lavadoras LG ofrecen una eficiencia energética entre un 30 % y un 60% superior a A. Para conocer más detalles sobre los modelos y sus niveles de eficiencia, visite www.lg.com/es. Refiriéndose al modelo F4X9009TWCE con una capacidad de 9 kg y una eficiencia energética un 30% superior a la clasificación A. Todas las lavadoras LG ofrecen una eficiencia energética entre un 30 % y un 60% superior a A. Para conocer más detalles sobre los modelos y sus niveles de eficiencia, visite www.lg.com/es. El coste eléctrico promedio se calcula en basa a 11 años (Vida útil media - Energy Saving trust). Tarifa media de la electricidad 0,24 € por kWh - Según Eurostat. Aumento anual de la electricidad (últimos 16,5 años) según Eurostat. Comparando con el modelo menos eficiente del mercado de su categoría a fecha 01/11/2024.

² Referido al modelo RHX9009TWC.

3Solo disponible en algunos modelos

4 25% y 20% más eficiente que máxima clasificación energética A, comparación umbral mínimo eficiencia energética según definido por el Reglamento de etiquetado energético.

5 Basado en consumo electricidad modelo clasificación energética A-25% (GBVE2801EV, 83kWh/año) compresor Smart Inverter y modelo clasificación energética E (GBB72PZEMN, 269kWh/año) compresor Smart Inverter, según prueba interna de LG.

6 Ahorro estimado en € en 17 años (vida útil según Energy Saving Trust) frigorífico clasificación energética A-25 (A-E) comparado con modelo menos eficiente del mercado de similares características (combi 70/30 de 300-399L) según coste electricidad (0,1823 €/kWh según Eurostat) y un incremento anual del coste de la electricidad de 6,02%/año. Ahorros calculados a fecha 1/02/2025. Dichos ahorros pueden variar según los cambios de modelos en el mercado y el coste de la electricidad.

7Tecnologías solo disponibles en algunos modelos

7 Basado en la diferencia de consumo de energía en kWh por ciclo, comparando el consumo del lavavajillas LG DF597HVS (IEE: 55.5) con el lavavajillas LG DF030FL (IEE: 25.5) usando el programa «eco». Los resultados pueden variar según las condiciones de uso.

8 Refiriéndose al modelo DB597TXS con una eficiencia energética A-20. Para conocer más detalles sobre los modelos y sus niveles de eficiencia, visite www.lg.com/es. El coste eléctrico promedio se ha calculado en base a una vida útil estimada de 11 años (según Energy Saving Trust), con un precio medio de la electricidad de 0,24 €/kWh (según Eurostat, junio 2025) y un incremento medio anual del 3,55 % en el precio de la electricidad (promedio de los últimos 16,5 años, según Eurostat). Comparativa realizada frente al modelo menos eficiente del mercado en su categoría a fecha Junio de 2025.

9 Cálculo interno realizado el 09/05/2025, comparando el consumo anual de energía al utilizar el modo refrigeración del modelo de aire acondicionado LG H12S1PA con una eficiencia energética A+++ y un consumo de 129 kWh en modo refrigeración, frente a un modelo con eficiencia A++ y un consumo de 201 kWh. El LG H12S1PA presenta un consumo de hasta un 35,8% menos de electricidad en comparación. Los resultados pueden variar según las condiciones de uso y los valores indicados. Para más información visite lg.com.

10 Cálculo realizado mediante simulación de una vivienda de 15 años de antigüedad, adosada, de 200m2, con 4 integrantes, que cuenta con caldera de baja temperatura de gas natural para calefacción y ACS, con suelo radiante, y que consume más de 15.000 kWh al año, comparando con una instalación del modelo HM141HF (Therma V Monobloc R290) con depósito OSHW200 para ACS, que consume 3.232 kWh al año.

11 Basado en test internos siguiendo el estándar KS B ISO 1504:2006) usando modelo Multi V i de 24 caballos de potencia. Este resultado puede variar según el modelo y las condiciones climáticas.



12 Estudio realizado por Punto de Fuga entre el 30/10 y el 06/11 de 2025, analizando 37 indicadores en climatización / aires acondicionados de marcas representativas en España.

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Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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