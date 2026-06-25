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LG xboom Mini - Altavoz inalámbrico, bluetooth, 5W, hasta 10h batería, resistencia IP67, Negro

LG xboom Mini - Altavoz inalámbrico, bluetooth, 5W, hasta 10h batería, resistencia IP67, Negro

MINI
Vista frontal de LG xboom Mini - Altavoz inalámbrico, bluetooth, 5W, hasta 10h batería, resistencia IP67, Negro MINI
rear view
top view
bottom view
strap close-up
right perspective view
left perspective view
side view
knob close-up
strap single
strap single: left perspective view
USP card: xboom Signature Sound by will.i.am, made compact
USP card: IP67 waterproof & dustproof protection
Vista frontal de LG xboom Mini - Altavoz inalámbrico, bluetooth, 5W, hasta 10h batería, resistencia IP67, Negro MINI
rear view
top view
bottom view
strap close-up
right perspective view
left perspective view
side view
knob close-up
strap single
strap single: left perspective view
USP card: xboom Signature Sound by will.i.am, made compact
USP card: IP67 waterproof & dustproof protection

Características principales

  • DISEÑADO Y PERFECCIONADO BY wll.i.am: ofreciendo un estilo único y un sonido optimizado por el productor musical y reconocido artista POP will.i.am.
  • SONIDO NÍTIDO y POTENTE. Con 5W de potencia y un diseño compacto, proporciona una experiencia de audio de calidad en un formato pequeño y portátil.
  • QUE NADA TE PARE. Hasta 20 horas de batería2 y resistencia al agua y al polvo IP67, para disfrutar de la música en cualquier lugar durante más tiempo3 y con correa ajustable para llevarlo cómodamente.
  • CON IA PARA PERFECCIONAR TU EXPERIENCIA: AI Sound analiza el contenido de audio en tiempo real para ajustar los perfiles de ecualización, equilibrando los graves para la reproducción de música y mejorando la claridad de voz en podcasts o noticias.
  • CONECTA VARIOS ALTAVOCES Y MONTA TU FIESTA CON AURACAST™4: disfruta en un sonido envolvente y amplificado conectando diferentes altavoces a la vez.
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LG xboom mini by will.i.am, un altavoz Bluetooth portátil compacto con un diseño lifestyle y un sonido potente que llena el espacio

LG xboom mini by will.i.am, un altavoz Bluetooth portátil compacto con un diseño lifestyle y un sonido potente que llena el espacio

Déjate liar con el sonido absoluto diseñado by will.i.am

1) Altavoz Bluetooth portátil LG xboom mini compacto con sonido característico de will.i.am 2) Altavoces LG xboom mini bluetooth colgables, con una correa práctica para colgarlos fácilmente en cualquier espacio 3) Altavoz Bluetooth LG xboom mini con protección impermeable y a prueba de polvo IP67 para uso diario 4) LG xboom mini conectado a un smartphone, mostrando una interfaz seleccionada por IA con música y noticias personalizadas

Sonido absoluto diseñado by will.i.am en formato compacto

LG xboom Mini ofrece un sonido claro y potente en un diseño compacto, proporcionando una experiencia de audio calidad en un formato pequeño y portátil.

LG xboom mini, un altavoz Bluetooth compacto y portátil, que ofrece un audio potente y un sonido claro

Resistencia IP67 al agua y al polvo, para tu día a día

Su diseño hermético resiste el polvo y protege contra la exposición temporal al agua, soportando una inmersión de hasta 1 metro durante 30 minutos. Esto lo hace ideal para el uso diario en espacios propensos a las salpicaduras, como baños, zonas junto a la piscina o cocinas.

Correa ajustable, práctica para colgarlo en cualquier espacio

La correa permite colgarlo fácilmente en cualquier lugar. Basta con colocarlo o colgarlo de ganchos, tiradores o pomos para que encaje a la perfección en cocinas, dormitorios o cualquier estancia que elijas.

1) LG xboom mini en color negro, un altavoz Bluetooth portátil colgado de un riel de cocina mediante una resistente correa. 2) LG xboom mini en color beige, un altavoz Bluetooth mini con forma de cubo colgado de un perchero con perchas mediante una correa. 3) LG xboom mini en color negro, un pequeño altavoz Bluetooth portátil colgado de la barra de la ducha en un cuarto de baño

1) LG xboom mini en color negro, un altavoz Bluetooth portátil colgado de un riel de cocina mediante una resistente correa. 2) LG xboom mini en color beige, un altavoz Bluetooth mini con forma de cubo colgado de un perchero con perchas mediante una correa. 3) LG xboom mini en color negro, un pequeño altavoz Bluetooth portátil colgado de la barra de la ducha en un cuarto de baño

Sonido diseñado para tu espacio

1) LG Xboom Mini en color gris, colocado sobre un escritorio junto a un ordenador portátil; se trata de un altavoz Bluetooth compacto con un diseño que se adapta a cualquier estilo de vida para uso en interiores. 2) LG Xboom Mini en color gris sobre una mesa de centro; un altavoz Bluetooth compacto con un sonido envolvente, ideal tanto para uso en interiores como en exteriores. 3) LG Xboom Mini en color negro, situado entre libros y objetos; un pequeño altavoz Bluetooth diseñado para un uso diario cómodo

1) LG Xboom Mini en color gris, colocado sobre un escritorio junto a un ordenador portátil; se trata de un altavoz Bluetooth compacto con un diseño que se adapta a cualquier estilo de vida para uso en interiores. 2) LG Xboom Mini en color gris sobre una mesa de centro; un altavoz Bluetooth compacto con un sonido envolvente, ideal tanto para uso en interiores como en exteriores. 3) LG Xboom Mini en color negro, situado entre libros y objetos; un pequeño altavoz Bluetooth diseñado para un uso diario cómodo

Hasta 10 horas de bateria para acompañarte en tu día a día

Cuenta con una bateria que optimiza la energia ofreciéndote hasta 10 horas de reproducción con una sola carga, pensada para que tu música te acompañe sin interrupciones a lo largo del día.

*Hasta 10 horas de tiempo de juego se basan en pruebas internas realizadas al 50% de volumen con Bluetooth activado, modo Play Time Enhance activado y iluminación apagada. La duración real de la batería y el rendimiento pueden variar según la conectividad de red, el uso de aplicaciones y otras condiciones de uso.

Modo Sound Field Enhance para una mayor claridad al aire libre

Al potenciar las frecuencias medias y altas, mejora la claridad, lo que ayuda a que el sonido se mantenga nítido y fácil de escuchar incluso en entornos al aire libre, donde el sonido tiende a dispersarse rápidamente.

AI Sound para tu música y una mayor claridad de las voces 

El algoritmo de IA analiza el contenido de audio en tiempo real para ajustar los perfiles de ecualización, equilibrando los graves para la reproducción de música y mejorando la claridad de voz en podcasts o noticias.

Altavoz portátil Bluetooth LG xboom mini equipado con modos de sonido AI (aumento de graves, análisis de IA, mejora de voz) para mejorar el equilibrio musical y la claridad del sonido

Gráficos de titulares de música y noticias seleccionadas por IA con will.i.am, enfatizando emisoras personalizadas impulsadas por IA generativa.

Gráficos de titulares de música y noticias seleccionadas por IA con will.i.am, enfatizando emisoras personalizadas impulsadas por IA generativa.

Presentamos FYI RAiDiO, una revolucionaria experiencia de radio con tecnología de IA ideada por el arquitecto experimental de LG xboom, will.i.am. FYI RAiDiO, ofrece una experiencia más inteligente y envolvente con la música y las noticias a través de una variedad de personajes de IA y emisoras basadas en intereses.

Déjate liar y descubre los personajes de la IA

Diferentes DJ con una amplia cultura musical y personalidades únicas. 

 

Elige a tu DJ y disfruta de una playlist hecha a tu medida que se adapta a tu estado de ánimo y al momento en el que estés.

 

Cada personaje aporta su propia perspectiva cultural y personalidad, ofreciendo no solo música y noticias, sino también la opción de descubrir diferentes estilos musicales.

Noticias interesantes para ti y música ininterrumpida con el sonido absoluto

Selecciona una emisora en función de tus intereses para escuchar noticias interesantes junto con música de forma ilimitada.

Disfruta de esta experiencia con el sonido absoluto y caracteristico de xboom.

*La pantalla se simula para demostración y puede diferir del uso real.

Acceso instantáneo a noticias, música y a tu DJ con IA

Con un toque desbloqueas un mundo de sonido. Sumérgete en las últimas noticias, explora las pistas más de moda y charla con tu DJ inteligente. Deja de pasar pantalla sin fin, aquí está lo que quieres.

*Para usar "My Button", tanto la app de LG ThinQ como la de FYI deben estar instaladas en tu smartphone. 

1) Configurar mi botón en la app de LG ThinQ.

2) Completa la activación en la app FYI para empezar a usar la función.

*Disponible cuando el botón MY está configurado en el menú "Smart Button" de la app ThinQ.

Control con rueda giratoria para un ajuste inmediato

Gira la rueda para subir o bajar el volumen, o pulsa una vez para reproducir y luego otra vez para pausar. Controla el altavoz sin esfuerzo y al instante de forma intuitiva. 

Colocación flexible para tu día a día

Pensado para colocarse con seguridad en un trípode o soporte, el altavoz se integra de forma elegante en cualquier espacio del hogar, desde escritorios hasta mesillas, aportando sonido y estilo.

Altavoz LG xboom mini ilustrando la conexión de audio entre varios altavoces a través de Party Link con Auracast en casa

Conecta varios altavoces y monta tu fiesta con Auracast™.

Descubre la tecnología Bluetooth de última generación Auracast. Presiona el botón de tu altavoz y sumérgete en un sonido envolvente, amplificado mediante la conexión de diferentes altavoces.

*Esta función está disponible cuando Party Link está configurado en el menú Smart Button dentro de la app LG ThinQ.

My Button

Acceso con un solo toque a tu contenido predefinido

Configura tus preferencias desde la app LG ThinQ y accede a tu contenido al instante con solo pulsar un botón. Disfruta de LG Radio+, selecciones de contenido curado, playlists de Apple Music o tu música local todo listo para sonar cuando tú quieras.

Las pantallas de las apps de Apple Music se muestran a la izquierda y las de la app LG ThinQ a la derecha, destacando la reproducción con un solo toque usando el botón My Button en el altavoz LG xboom mini.

Audio sin pérdidas mediante conexión USB-C

Conecta el xboom Mini a tu portátil o tablet mediante USB‑C y disfruta de tu música sin pérdidas. Además, mejora la nitidez de las voces en videollamadas o reuniones online gracias a su sencillo sistema plug‑and‑play.

Encuentra el altavoz xboom que mejor se adapta a tí

Explora las características de la gama de altavoces xboom y descubre que mejor encaje contigo y con tu día a día.

 
Featuresxboom Minixboom Rock xboom Grabxboom Bounce
xboom Mini Black y xboom Mini Cálido Grey
xboom Mini
xboom Rock Negro y xboom Rock Rojo
xboom Rock
xboom Grab Negro y xboom Grab Gris
xboom Grab
xboom Bounce
xboom Bounce
Potencia de salida5W6W30W40W
AI SoundSiSiSiSi
EQEstándar / Aumento de graves / Voz clara / PersonalizadoEstándar / Aumento de graves / Voz clara / PersonalizadoEstándar / Aumento de graves / Voz clara / PersonalizadoEstándar / Aumento de graves / Voz clara / Personalizado
Duración de la bateríaHasta 10 horasHasta 10 horasHasta 20 horasHasta 30 horas
Resistente al agua y al polvoIP67IP67, Resistencia Militar 810HIP67, Resistencia Militar 810HIP67, Resistencia Militar 810H
CorreaSiSiSiSi
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)89,5 x 85,8 x 47,2 mm94 x 98 x 46 mm211 x 71,6 x 70 mm272 x 103 x 88 mm
Peso220g280g700g1400g
ColorNegro / Gris cálidoNegro / RojoNegro / GrisNegro
  DescúbreloDescúbreloDescúbrelo

 

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Todas las especificaciones

GENERAL

  • Número de canales

    1ch

  • Potencia de Salida

    5W

CONECTIVIDAD

  • Version de Bluetooth

    5.4

PESO

  • Gross Weight

    0,31 kg

  • Peso Neto

    0,22 kg

FORMATO DE AUDIO

  • AAC

    Si

  • SBC

    Si

FACILIDADES

  • Resistencia Agua/Salpicaduras

    IP67

  • Comandos de Voz (Google assistant, Siri)

    Si

  • Multipunto

    Si

  • Upgrade Manager (FOTA)

    Si

  • USB Audio (USB-C)

    Si

  • Altavoz del teléfono

    Si

  • Party Link (modo Multi)

    Si

  • Party Link (modo Dual)

    Si

  • Google Fast Pair

    Si

  • Bluetooth App (Android/iOS)

    Si

  • Indicador de Batería

    Si

  • Auracast

    Si

ACCESORIOS

  • Tarjeta de Garantía

    Si

  • Correa

    Si

CÓDIGO EAN.

  • Código EAN

    8806096717974

BATERÍA

  • Duración de la Batería (Hrs)

    Max 10h

  • Tiempo de Carga de la Batería (Hrs)

    3

DIMENSIONES (ANXALXPR)

  • Embalaje

    113 x 109 x 66 mm

  • Altavoz

    89,5 x 85,8 x 47,2 mm

EQ

  • AI Sound

    Si

  • Bass Boost

    Si

  • Voces Claras

    Si

  • EQ Personalizada (App)

    Si

  • Estándar

    Si

CONSUMO

  • Consumo en Activo

    5W

  • modo Stand-by

    0.3W↓

ALIMENTACIÓN

  • Tipo USB-C

    Si

MODO DE SONIDO

  • Mejora del tiempo de Reproducción

    Si

  • Mejora del Sonido en Espacios Abiertos

    Si

ALTAVOZ

  • Radiador Pasivo

    Sí (1)

  • Woofer

    1.75 inch x 1

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Reseñas y Opiniones

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