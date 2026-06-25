We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG xboom Mini - Altavoz inalámbrico, bluetooth, 5W, hasta 10h batería, resistencia IP67, Negro
LG xboom Mini - Altavoz inalámbrico, bluetooth, 5W, hasta 10h batería, resistencia IP67, Negro
Características principales
- DISEÑADO Y PERFECCIONADO BY wll.i.am: ofreciendo un estilo único y un sonido optimizado por el productor musical y reconocido artista POP will.i.am.
- SONIDO NÍTIDO y POTENTE. Con 5W de potencia y un diseño compacto, proporciona una experiencia de audio de calidad en un formato pequeño y portátil.
- QUE NADA TE PARE. Hasta 20 horas de batería2 y resistencia al agua y al polvo IP67, para disfrutar de la música en cualquier lugar durante más tiempo3 y con correa ajustable para llevarlo cómodamente.
- CON IA PARA PERFECCIONAR TU EXPERIENCIA: AI Sound analiza el contenido de audio en tiempo real para ajustar los perfiles de ecualización, equilibrando los graves para la reproducción de música y mejorando la claridad de voz en podcasts o noticias.
- CONECTA VARIOS ALTAVOCES Y MONTA TU FIESTA CON AURACAST™4: disfruta en un sonido envolvente y amplificado conectando diferentes altavoces a la vez.
1) Altavoz Bluetooth portátil LG xboom mini compacto con sonido característico de will.i.am 2) Altavoces LG xboom mini bluetooth colgables, con una correa práctica para colgarlos fácilmente en cualquier espacio 3) Altavoz Bluetooth LG xboom mini con protección impermeable y a prueba de polvo IP67 para uso diario 4) LG xboom mini conectado a un smartphone, mostrando una interfaz seleccionada por IA con música y noticias personalizadas
Sonido absoluto diseñado by will.i.am en formato compacto
LG xboom Mini ofrece un sonido claro y potente en un diseño compacto, proporcionando una experiencia de audio calidad en un formato pequeño y portátil.
LG xboom mini, un altavoz Bluetooth compacto y portátil, que ofrece un audio potente y un sonido claro
Resistencia IP67 al agua y al polvo, para tu día a día
Su diseño hermético resiste el polvo y protege contra la exposición temporal al agua, soportando una inmersión de hasta 1 metro durante 30 minutos. Esto lo hace ideal para el uso diario en espacios propensos a las salpicaduras, como baños, zonas junto a la piscina o cocinas.
Correa ajustable, práctica para colgarlo en cualquier espacio
La correa permite colgarlo fácilmente en cualquier lugar. Basta con colocarlo o colgarlo de ganchos, tiradores o pomos para que encaje a la perfección en cocinas, dormitorios o cualquier estancia que elijas.
Sonido diseñado para tu espacio
Hasta 10 horas de bateria para acompañarte en tu día a día
Cuenta con una bateria que optimiza la energia ofreciéndote hasta 10 horas de reproducción con una sola carga, pensada para que tu música te acompañe sin interrupciones a lo largo del día.
*Hasta 10 horas de tiempo de juego se basan en pruebas internas realizadas al 50% de volumen con Bluetooth activado, modo Play Time Enhance activado y iluminación apagada. La duración real de la batería y el rendimiento pueden variar según la conectividad de red, el uso de aplicaciones y otras condiciones de uso.
Modo Sound Field Enhance para una mayor claridad al aire libre
Al potenciar las frecuencias medias y altas, mejora la claridad, lo que ayuda a que el sonido se mantenga nítido y fácil de escuchar incluso en entornos al aire libre, donde el sonido tiende a dispersarse rápidamente.
AI Sound para tu música y una mayor claridad de las voces
El algoritmo de IA analiza el contenido de audio en tiempo real para ajustar los perfiles de ecualización, equilibrando los graves para la reproducción de música y mejorando la claridad de voz en podcasts o noticias.
Altavoz portátil Bluetooth LG xboom mini equipado con modos de sonido AI (aumento de graves, análisis de IA, mejora de voz) para mejorar el equilibrio musical y la claridad del sonido
Presentamos FYI RAiDiO, una revolucionaria experiencia de radio con tecnología de IA ideada por el arquitecto experimental de LG xboom, will.i.am. FYI RAiDiO, ofrece una experiencia más inteligente y envolvente con la música y las noticias a través de una variedad de personajes de IA y emisoras basadas en intereses.
Déjate liar y descubre los personajes de la IA
Diferentes DJ con una amplia cultura musical y personalidades únicas.
Elige a tu DJ y disfruta de una playlist hecha a tu medida que se adapta a tu estado de ánimo y al momento en el que estés.
Cada personaje aporta su propia perspectiva cultural y personalidad, ofreciendo no solo música y noticias, sino también la opción de descubrir diferentes estilos musicales.
Noticias interesantes para ti y música ininterrumpida con el sonido absoluto
Selecciona una emisora en función de tus intereses para escuchar noticias interesantes junto con música de forma ilimitada.
Disfruta de esta experiencia con el sonido absoluto y caracteristico de xboom.
*La pantalla se simula para demostración y puede diferir del uso real.
Acceso instantáneo a noticias, música y a tu DJ con IA
Con un toque desbloqueas un mundo de sonido. Sumérgete en las últimas noticias, explora las pistas más de moda y charla con tu DJ inteligente. Deja de pasar pantalla sin fin, aquí está lo que quieres.
*Para usar "My Button", tanto la app de LG ThinQ como la de FYI deben estar instaladas en tu smartphone.
1) Configurar mi botón en la app de LG ThinQ.
2) Completa la activación en la app FYI para empezar a usar la función.
*Disponible cuando el botón MY está configurado en el menú "Smart Button" de la app ThinQ.
Control con rueda giratoria para un ajuste inmediato
Gira la rueda para subir o bajar el volumen, o pulsa una vez para reproducir y luego otra vez para pausar. Controla el altavoz sin esfuerzo y al instante de forma intuitiva.
Colocación flexible para tu día a día
Pensado para colocarse con seguridad en un trípode o soporte, el altavoz se integra de forma elegante en cualquier espacio del hogar, desde escritorios hasta mesillas, aportando sonido y estilo.
*Esta función está disponible cuando Party Link está configurado en el menú Smart Button dentro de la app LG ThinQ.
My Button
Acceso con un solo toque a tu contenido predefinido
Configura tus preferencias desde la app LG ThinQ y accede a tu contenido al instante con solo pulsar un botón. Disfruta de LG Radio+, selecciones de contenido curado, playlists de Apple Music o tu música local todo listo para sonar cuando tú quieras.
Las pantallas de las apps de Apple Music se muestran a la izquierda y las de la app LG ThinQ a la derecha, destacando la reproducción con un solo toque usando el botón My Button en el altavoz LG xboom mini.
Audio sin pérdidas mediante conexión USB-C
Conecta el xboom Mini a tu portátil o tablet mediante USB‑C y disfruta de tu música sin pérdidas. Además, mejora la nitidez de las voces en videollamadas o reuniones online gracias a su sencillo sistema plug‑and‑play.
Encuentra el altavoz xboom que mejor se adapta a tí
Explora las características de la gama de altavoces xboom y descubre que mejor encaje contigo y con tu día a día.
|Features
|xboom Mini
|xboom Rock
|xboom Grab
|xboom Bounce
xboom Mini
xboom Rock
xboom Grab
xboom Bounce
|Potencia de salida
|5W
|6W
|30W
|40W
|AI Sound
|Si
|Si
|Si
|Si
|EQ
|Estándar / Aumento de graves / Voz clara / Personalizado
|Estándar / Aumento de graves / Voz clara / Personalizado
|Estándar / Aumento de graves / Voz clara / Personalizado
|Estándar / Aumento de graves / Voz clara / Personalizado
|Duración de la batería
|Hasta 10 horas
|Hasta 10 horas
|Hasta 20 horas
|Hasta 30 horas
|Resistente al agua y al polvo
|IP67
|IP67, Resistencia Militar 810H
|IP67, Resistencia Militar 810H
|IP67, Resistencia Militar 810H
|Correa
|Si
|Si
|Si
|Si
|Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)
|89,5 x 85,8 x 47,2 mm
|94 x 98 x 46 mm
|211 x 71,6 x 70 mm
|272 x 103 x 88 mm
|Peso
|220g
|280g
|700g
|1400g
|Color
|Negro / Gris cálido
|Negro / Rojo
|Negro / Gris
|Negro
|Descúbrelo
|Descúbrelo
|Descúbrelo
Todas las especificaciones
GENERAL
Número de canales
1ch
Potencia de Salida
5W
CONECTIVIDAD
Version de Bluetooth
5.4
PESO
Gross Weight
0,31 kg
Peso Neto
0,22 kg
FORMATO DE AUDIO
AAC
Si
SBC
Si
FACILIDADES
Resistencia Agua/Salpicaduras
IP67
Comandos de Voz (Google assistant, Siri)
Si
Multipunto
Si
Upgrade Manager (FOTA)
Si
USB Audio (USB-C)
Si
Altavoz del teléfono
Si
Party Link (modo Multi)
Si
Party Link (modo Dual)
Si
Google Fast Pair
Si
Bluetooth App (Android/iOS)
Si
Indicador de Batería
Si
Auracast
Si
ACCESORIOS
Tarjeta de Garantía
Si
Correa
Si
CÓDIGO EAN.
Código EAN
8806096717974
BATERÍA
Duración de la Batería (Hrs)
Max 10h
Tiempo de Carga de la Batería (Hrs)
3
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Embalaje
113 x 109 x 66 mm
Altavoz
89,5 x 85,8 x 47,2 mm
EQ
AI Sound
Si
Bass Boost
Si
Voces Claras
Si
EQ Personalizada (App)
Si
Estándar
Si
CONSUMO
Consumo en Activo
5W
modo Stand-by
0.3W↓
ALIMENTACIÓN
Tipo USB-C
Si
MODO DE SONIDO
Mejora del tiempo de Reproducción
Si
Mejora del Sonido en Espacios Abiertos
Si
ALTAVOZ
Radiador Pasivo
Sí (1)
Woofer
1.75 inch x 1
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
Reseñas y Opiniones
Recomendado para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.