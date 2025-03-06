Espacios para los sentimientos
Un viaje de los sentidos
Explora la elegante casa eduardiana del estilista Nick Lanes
y vive una experiencia sensorial única gracias al proyector
portátil de alta resolución CineBeam Q
Monthly LG | Abril
Nick Howard Lanes es estilista y diseñador de moda. Comenzó trabajando en cine y televisión en programas como The Voice y Strictly Come Dancing. En esos trabajos se dio cuenta en primera persona cómo la forma de vestir a la gente en el escenario influía notablemente en sus personajes. Así que hace 8 años fundó ManAboutStyle. Se trata de una empresa de estilismo dirigida a producir ese mismo tipo de transformación en todas las personas. ¿El objetivo? Ayudar a la gente a aumentar su confianza y con ello mejorar su vida en general. Basándose en ManAboutStyle, hace poco lanzó Lanes Studio, su propia marca de estilo de vida personal y moda.
Q1. Has creado una marca realmente interesante en torno a ti mismo en los últimos años. ¿En qué estás centrado especialmente hoy en día?
Nick: el objetivo más importante es sin duda Lanes Studio, que acabamos de lanzar en julio de 2023. Básicamente, somos una marca de básicos selectos especializada en "estilo de vida auténtico", pues estamos haciendo esfuerzos sostenibles sin prisas para crear prendas únicas. Se trata de moda que te inspira y te hace sentir bien contigo mismo, ya seas grueso, alto, bajo o delgado. Estamos ampliando nuestra colección con nuestro segundo lanzamiento a final de mes y luego tenemos otro lanzamiento en septiembre de 2024. Mi día a día siempre está repleto pero no lo cambiaría por nada del mundo.
Q2. Por favor, preséntanos tu hogar.
Nick: mi esposa y Rosie y yo vivimos en una casa de estilo eduardiano de dos pisos con dos dormitorios en Surrey, un barrio de Londres. Puede que no sea un espacio muy grande, pero lo que nos interesaba era el potencial y el ambiente. Al principio de comprar nuestra casa queríamos que fuera acogedora y queríamos nuestro toque único y personal en ella. De modo que tenemos una paleta de colores muy neutral y tonal, manteniendo las paredes bastante sobrias. A partir de ahí, le añadimos nuestro toque personal. Al pasear por nuestra casa, veréis cantidad de obras de arte que hemos hecho Rosie o yo mismo. Algunas las hemos creado juntos. Rosie como yo pasamos varios fines de semana juntos pintando esta pieza, lo que le da aun más significado.
Q3. ¿Cómo es tu espacio de trabajo creativo?
Nick: El salón y mi estudio oficina son sin duda mis lugares de inspiración. Hay un montón de detalles visuales repartidos por ambos espacios y cada elemento me ayuda de forma diferente en mi proceso creativo. Una de mis cosas favoritas aquí es este pequeño proyector 4k, el Cinebeam Q. Lo utilizo para visualizar pack técnicos y dibujos de diferentes prendas que esté creando o diferentes ideas de arte visual que tenga entre manos. Y para ver películas por la noche o cuando vienen amigos de visita, simplemente lo llevo al salón y se ajusta automáticamente a la pared en la que se está proyectando. También me encanta su estética. Tiene un estilo muy singular y creo que queda realmente bien junto a mis cámaras de vídeo.
Q4. ¿Cuáles son tus preferencias?
Nick: si es un día de trabajo, siempre tiro de música clásica o ambiental. Después de comer me decanto más por música relajante y hacia el final del día escucho folk, pop, rock&roll, grime, cualquier cosa que me venga a la cabeza o que sienta en el momento. Tener música que complete tu entorno puede hacerte sentir relajado, puede hacerte sentir motivado, puede hacerte tener ganas de fiesta a veces. Para eso, es muy importante asegurarse de que tienes el altavoz adecuado con el sonido adecuado. Yo utilizo este altavoz llamado el XBoom por su calidad de sonido. También tiene una aplicación que cambia la iluminación. Yo configuro diferentes iluminaciones para ajustar el ambiente a la música que estoy escuchando. Para mí es la compañía ideal en mi día a día.
* El producto mostrado en la imagen y el producto incluido en la promoción son diferentes productos, con las principales caracteristicas similares.
Q5. ¿Qué fragancias utilizas en casa?
Nick: de los 10 frascos de fragancias que hay en mi estantería, diría que tiendo a inclinarme por los aromas amaderados y ambarados. Siento que si una fragancia te gusta tanto como para llevarlo sobre tu piel, ¿por qué no esparcirla por toda la casa? Una fragancia puede ser un elemento de estilo importante a la hora de expresarte, pero lo más importante de todo es que simplemente te hace sentir bien.
Q6. ¿Qué tipo de cocina te gusta y cuál sería una cena típica en casa?
Nick: siempre me decanto por la comida tailandesa. Es bastante ligera y muy aromática con sabores muy agradables. Además, su sabor me recuerda a los viajes con mi compañera Rosie. Hicimos un curso de cocina tailandesa juntos del que tenemos algunos vídeos grabados y hace poco los hemos estado viendo con el proyector. También viajamos a Italia por nuestra boda y a veces proyectamos ese vídeo en la pared mientas cenamos, lo que para nosotros es una forma muy bonita de revivir ese día tan especial.
Q7. ¿Tienes algún material favorito?
¿Cómo aplicas los materiales al diseño de moda e interiores?
Nick: como estilista, el tacto es muy importante para mí. Cuando estoy en una tienda, siempre estoy tocando los diferentes materiales para conocer su tacto. Quiero que las personas aprecien las prendas que selecciono con mis propias manos. Ya se trate del tejido de un cojín o de una manta de cachemira que te eches sobre las piernas cuando estés viendo una película, es muy importante crear un estado de ánimo y una emoción que te hagan sentir que estás viviendo un estilo de vida satisfactorio.
Q8. ¿Cuáles son tus planes de futuro?
Nick: el objetivo más importante para mí es crear una comunidad positiva y feliz a través de mi marca. Por eso mi lema personal es "Tener un día agradable". Tenemos que recordar el ser amables con los demás tanto como con nosotros mismos. También estoy creando mis propios vídeos hoy en día. Aunque solo duran 15 segundos, me permiten ser creativo a la vez que difundir el lema entre el público. El mensaje de mi marca siempre es además: el Estilo de vida auténtico. Quiero materializar este mensaje desde mi empresa de estilismo personal en los cuerpos de otras personas. El verdadero propósito de Lanes Studio es conseguir que la gente se sienta más segura con ayuda de su vestuario.