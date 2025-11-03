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Mis trucos para animar
la fiesta con LG Instaview™
con MoodUP™
Desvelamos lo que hay detrás de una fiesta épica en casa con el
frigorífico LG Instaview™ con MoodUP™
Monthly LG | JUNIO
- 5% de descuento en el MoodUP™
No acumulable con el cupón de bienvenida (5%)
5%
descuento
Código de promoción
LGMoodUp5
GMV960NNME, GBG719MDNN,
GSXV91BSAE, GMG960MBEE,
GBG7190CEV
- Envíos gratis
- Instalación gratis
- Financiación 0% hasta en 12 meses
La oferta
Monthly LG
para junio
ha expirado
¡La combinación perfecta para un cóctel en casa!
Pon la mesa y crea el ambiente perfecto con el frigorífico personalizable LG Instaview™ con MoodUP™. Descubre cómo la entusiasta anfitriona Caroline Beitler preparó su última reunión con ayuda de las
funciones exclusivas del MoodUP, incluyendo música e iluminación.
Escrito por Caroline Beitler
Una directora financiera que trabaja en Frankfurt y cuyo amor por la cocina, los viajes y la cultura se materializan en su hogar y su vida diaria.
“Me encanta la comida italiana. Pero cocine lo que cocine, intento hacerlo lo más auténtico posible.”
Cuando se trata de recibir invitados, mi cocina es el núcleo de todo.
Me encanta ejercer de anfitriona y, viva donde viva, siempre intento innovar en la cocina. Desde la cocina local de Hesse hasta la vietnamita, pasando por mi favorita, la italiana.
Todo depende de la inspiración, sobre todo cuando se trata de organizar una fiesta memorable en casa.
Cómo improvisar
una cena
perfectacon el frigorífico
LG Instaview™ con
MoodUP™
Los modos de color del LG MoodUP Refrigerator cambian dinámicamente.
Crear el ambiente
adecuado
Organizar una fiesta en casa no tiene por qué ser complicado, pero cada detalle importa. Desde el momento en que llegan, los invitados debe sentirse bienvenidos y cómodos.
La ambientación es lo primero que llama la atención. Siempre intento añadir detalles que creen ambiente, empezando por la iluminación. Un toque de color puede tener un gran efecto, y los paneles que cambian de color de LG Instaview™ con MoodUP™ son perfectos para crear un ambiente dinámico que se puede ir adaptanto en función de la evolución de la velada.
Preparar la
playlist
Además de la iluminación, la música adecuada puede transformar el espacio por completo. Una de las ventajas más sorprendentes de LG Instaview™ con MoodUP™ es el altavoz Bluetooth integrado. Es muy fácil añadir tus favoritos, pero si no te da tiempo a crear una playlist para la noche, también puedes elegir una de las preconfiguraciones que vienen instaladas y que se pueden seleccionar con la aplicación ThinQ® Sobre todo, da una impresión fantástica.
Preparar el
menú
Incluso cuando invito a la gente solo a tomar unas copas, siempre me gusta tener algo de picar en la mesa. Decidir qué voy a preparar es uno de mis momentos favoritos a la hora de organizar una fiesta en casa. Cuando no lo tengo claro, me encanta que el MoodUP® me permita comprobar todo lo que hay guardado en el frigorífico sin perder energía abriendo y cerrando la puerta infinidad de veces.
Esto es especialmente práctico para los niños, porque no siempre se acuerdan de cerrar la puerta. Solo tienen que hacer "toc,toc" en el panel InstaView® y ver lo que hay dentro cuando quieran.
¿Cómo vas a planificar tu
próxima fiesta en casa?
Convierte tu hogar en el sitio de moda del verano con LG Instaview™ con MoodUP™.
La anfitriona utiliza las funciones de Bluetooth y colección de colores del LG MoodUP Refrigerator para preparar la fiesta en casa, disfrutando del ambiente vibrante con amigos.
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para junio
ha expirado
El código de cupón ha sido copiado en el portapapeles.