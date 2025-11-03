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Imagen clave que muestra los primeros paneles de colores vibrantes del refrigerador LG MoodUP. Imagen clave que muestra los segundos paneles de colores vibrantes del refrigerador LG MoodUP. Imagen clave que muestra los terceros paneles de colores vibrantes del refrigerador LG MoodUP.
Una mujer que prepara una fiesta en casa coloca pasta en una mesa de comedor llena de comida.

Mis trucos para animar
la fiesta con LG Instaview™
con MoodUP™

Desvelamos lo que hay detrás de una fiesta épica en casa con el
frigorífico LG Instaview™ con MoodUP™

Monthly LG | JUNIO

Oferta 1.
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Los paneles superior e inferior del LG MoodUP Refrigerator muestran el modo Pop Color Collection.
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¡La combinación perfecta para un cóctel en casa!

Pon la mesa y crea el ambiente perfecto con el frigorífico personalizable LG Instaview™ con MoodUP™. Descubre cómo la entusiasta anfitriona Caroline Beitler preparó su última reunión con ayuda de las
funciones exclusivas del MoodUP, incluyendo música e iluminación.

En la fiesta en casa, los amigos conversan mientras la anfitriona prepara la comida en la barra de la cocina.
Las personas brindan en la mesa del comedor frente al LG MoodUP Refrigerator, cuyos colores mejoran el ambiente de la fiesta.

Escrito por Caroline Beitler

Una directora financiera que trabaja en Frankfurt y cuyo amor por la cocina, los viajes y la cultura se materializan en su hogar y su vida diaria.

La anfitriona se sienta y ríe frente al LG MoodUP Refrigerator de colores suaves.

“Me encanta la comida italiana. Pero cocine lo que cocine, intento hacerlo lo más auténtico posible.”

El LG MoodUP Refrigerator se integra perfectamente con el interior de la cocina.

Cuando se trata de recibir invitados, mi cocina es el núcleo de todo.
Me encanta ejercer de anfitriona y, viva donde viva, siempre intento innovar en la cocina. Desde la cocina local de Hesse hasta la vietnamita, pasando por mi favorita, la italiana.
Todo depende de la inspiración, sobre todo cuando se trata de organizar una fiesta memorable en casa.

Los modos de color del LG MoodUP Refrigerator cambian dinámicamente. Los modos de color del LG MoodUP Refrigerator cambian dinámicamente na hisia.

Cómo improvisar
una cena
perfectacon el frigorífico
LG Instaview™ con
MoodUP

Los modos de color del LG MoodUP Refrigerator cambian dinámicamente.

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Frigorífico American Combi Intaview con MoodUp ™, Door Cooling+, 1,86 m,Clasificación E, 617 L, Multicolor
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Frigorífico American Combi Intaview con MoodUp™, Door Cooling+, 1,86 m,Clasificación E, 617 L, Multicolor Descrubre Más Comprar ahora
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Frigorífico combi Instaview con MoodUP Door Cooling+, 1,86 m, Clasificación D, capacidad de 352 l, Multicolor
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Frigorífico Americano Instaview Door-In-Door, Clasificación E, 635 L, sin toma de agua
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Frigorífico American Combi InstaView ™, Clasificación E, 638 L, Acero texturizado antihuellas
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Grado de energía : ES Ficha técnica de producto
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Frigorífico Combi Instaview Door Cooling+, 1,86 m, Clasificación C, capacidad de 352 l, Acero negro grafito
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Grado de energía : ES Ficha técnica de producto
Frigorífico Combi Instaview Door Cooling+, 1,86 m, Clasificación C, capacidad de 352 l, Acero negro grafito Descrubre Más Comprar ahora

Crear el ambiente
adecuado

Organizar una fiesta en casa no tiene por qué ser complicado, pero cada detalle importa. Desde el momento en que llegan, los invitados debe sentirse bienvenidos y cómodos.

La ambientación es lo primero que llama la atención. Siempre intento añadir detalles que creen ambiente, empezando por la iluminación. Un toque de color puede tener un gran efecto, y los paneles que cambian de color de LG Instaview™ con MoodUP™ son perfectos para crear un ambiente dinámico que se puede ir adaptanto en función de la evolución de la velada.

Una mujer usa la aplicación ThinQ en su teléfono para reproducir música vía Bluetooth frente al LG MoodUP Refrigerator.
El LG MoodUP Refrigerator se adapta naturalmente a la decoración de la cocina.
Dos manos chocan copas frente al LG MoodUP Refrigerator, que presenta paneles de colores vibrantes perfectos para el ambiente de la fiesta.
Una mujer cambia los paneles de colores usando la aplicación ThinQ en su teléfono.
Las personas ríen y charlan frente al LG MoodUP Refrigerator, que luce paneles de colores vibrantes ideales para una fiesta en casa.
Una mujer utiliza el modo de colección de colores a través de la aplicación ThinQ.

Preparar la
playlist

Además de la iluminación, la música adecuada puede transformar el espacio por completo. Una de las ventajas más sorprendentes de LG Instaview™ con MoodUP™ es el altavoz Bluetooth integrado. Es muy fácil añadir tus favoritos, pero si no te da tiempo a crear una playlist para la noche, también puedes elegir una de las preconfiguraciones que vienen instaladas y que se pueden seleccionar con la aplicación ThinQ® Sobre todo, da una impresión fantástica. 

Preparar el
menú

Incluso cuando invito a la gente solo a tomar unas copas, siempre me gusta tener algo de picar en la mesa. Decidir qué voy a preparar es uno de mis momentos favoritos a la hora de organizar una fiesta en casa. Cuando no lo tengo claro, me encanta que el MoodUP® me permita comprobar todo lo que hay guardado en el frigorífico sin perder energía abriendo y cerrando la puerta infinidad de veces.

Esto es especialmente práctico para los niños, porque no siempre se acuerdan de cerrar la puerta. Solo tienen que hacer "toc,toc" en el panel InstaView® y ver lo que hay dentro cuando quieran.

Una mujer abre la puerta superior de vidrio espejo del LG MoodUP Refrigerator.
La mesa del comedor, adornada con comida, se refleja junto con el LG MoodUP Refrigerator.
Una mujer prepara bebidas que se adaptan al ambiente de la fiesta en casa.

¿Cómo vas a planificar tu
próxima fiesta en casa?

Convierte tu hogar en el sitio de moda del verano con LG Instaview™ con MoodUP™.

La anfitriona utiliza las funciones de Bluetooth y colección de colores del LG MoodUP Refrigerator para preparar la fiesta en casa, disfrutando del ambiente vibrante con amigos.

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