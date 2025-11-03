Crear el ambiente

adecuado

Organizar una fiesta en casa no tiene por qué ser complicado, pero cada detalle importa. Desde el momento en que llegan, los invitados debe sentirse bienvenidos y cómodos.

La ambientación es lo primero que llama la atención. Siempre intento añadir detalles que creen ambiente, empezando por la iluminación. Un toque de color puede tener un gran efecto, y los paneles que cambian de color de LG Instaview™ con MoodUP™ son perfectos para crear un ambiente dinámico que se puede ir adaptanto en función de la evolución de la velada.