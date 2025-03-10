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un hombre atrapa una pelota de fútbol.

Disfruta del
AMBIENTE
DEL ESTADIO
en casa

Disfruta la emoción del fútbol
como nunca con nuestra guía
para la mejor fiesta en casa. Con
el nuevo TV OLED evo,
cada gol
se vive más intenso y real.

la gente está animando en la pantalla de LG OLED G4 TV. un hombre está animando en la pantalla de LG OLED G4 TV.
MONTHLY LG | Mayo
Janis Danner, creador de contenido y exfutbolista profesional.

Hola, soy
Janis
Danner.

Antes de empezar mi actual trabajo como creador de contenido, reuní un total de 20 años de experiencia como futbolista profesional. Aunque ya no juego profesionalmente, me sigo considerando un auténtico fan del fútbol. Mi amor por este juego sigue siendo tan fuerte como siempre.

ESCRITO POR @janis_danner

Creando recuerdos
juntos

Cuando se acerca uno de los mayores eventos futbolísticos, yo, que soy un apasionado del fútbol, me vuelvo a ver incapaz de conseguir entradas. Se trata de una situación incómoda bien conocida. Pero en vez de lamentar este revés, me ilusiono con la idea de organizar una reunión futbolística en casa. El evento de este año promete una planificación al detalle, con deliciosos aperitivos y unos preparativos para un visionado espectacular. Envío una cálida invitación a otros seguidores para celebrar conmigo el espíritu del juego y crear juntos recuerdos inolvidables junto con el resto de la apasionada afición futbolística.

¡Descubre mis consejos para preparar una fiesta futbolística en casa!

Un grupo de personas reunidas frente al LG OLED evo TV para ver el partido de fútbol.

* El producto mostrado en la imagen y el producto incluido en la promoción son diferentes productos, con las principales caracteristicas similares.

Consejo 1

Cómo organizar una memorable fiesta futbolística en casa: ¡todo depende de la configuración adecuada!

No cabe duda de que el elemento central de toda fiesta futbolística es el televisor. Y el nuevo LG OLED G4 TV supera todas las expectativas: una calidad de imagen y sonido incomparables junto con un diseño elegante. Este televisor ultraplano de 65 pulgadas transmite el ambiente del estadio directamente a mi salón con sus colores vivos gracias al algoritmo de aumento de brillo. Confío en la tecnología innovadora de LG integrada en un chipset de diseño exclusivo. No es de extrañar que su OLEV TV sea el número 1 del mundo.* También puedo acceder fácilmente a cualquier plataforma que elija gracias a las excelentes opciones del menú. ¡Ya puede empezar la fiesta!

*durante 11 años en RTB

Empaque del LG OLED evo TV
Consejo 2

Crear el
ambiente

Siempre me gusta recuperar mi antigua pasión jugando al fútbol sobre el terreno. No cabe duda de que aumenta mi entusiasmo para disfrutar de la fiesta de visionado más tarde. En cuanto el grupo se reúne en mi casa, nos ponemos nuestras camisetas, ¡esto es esencial en toda fiesta futbolística! Nos sumergimos por completo en la emoción del juego. Sube la adrenalina y suenan las ovaciones. Cada pase y cada gol encienden la atmósfera con energía eléctrica y forjan recuerdos inolvidables con mi cuadrilla futbolística.

Janis Danner sosteniendo un balón de fútbol junto a su amigo.
Janis Danner y sus amigos viendo un vibrante partido de fútbol con el LG OLED evo TV.
Vista frontal con la televisión LG OLED evo AI, la OLED C4, el logotipo de 11 años siendo el número 1 mundial de OLED y el logotipo del programa webOS Re:New en la pantalla, así como la Soundbar debajo
OLED65C46LA
65 pulgadas Smart TV LG OLED evo AI C4 4K 2024
OLED65C46LA EU.pdf
Grado de energía : ES Ficha técnica de producto
65 pulgadas Smart TV LG OLED evo AI C4 4K 2024 Más información
Vista frontal con la televisión LG OLED evo AI, la OLED C4, el logotipo de 11 años siendo el número 1 mundial de OLED y el logotipo del programa webOS Re:New en la pantalla, así como la Soundbar debajo
OLED65C45LA
65 pulgadas Smart TV LG OLED evo AI C4 4K 2024
OLED65C45LA EU.pdf
Grado de energía : ES Ficha técnica de producto
65 pulgadas Smart TV LG OLED evo AI C4 4K 2024 Más información
LG Barra de Sonido - LG S90TY, Bluetooth, 570W, 5.1.3 Canales con Subwoofer, Dolby Atmos, DTS:X, IA Ready, Negro, S90TY
S90TY
Barra de Sonido - LG S90TY, Bluetooth, 570W, 5.1.3 Canales con Subwoofer, Dolby Atmos, DTS:X, IA Ready, Negro
Barra de Sonido - LG S90TY, Bluetooth, 570W, 5.1.3 Canales con Subwoofer, Dolby Atmos, DTS:X, IA Ready, Negro Más información
Consejo 3

Ponte las pilas ‒
Pica algo

¡Buena comida y buen humor! Para mantener alto el nivel de energía nos encanta tener preparada una fantástica selección de aperitivos: las smash burgers o los tacos están muy solicitados entre mi grupo de amigos. ¿Cuál es mi opción favorita? Las cebollas caramelizadas para dar un toque dulce a la hamburguesa. Este tipo de comida es la mejor opción porque es fácil de preparar y se puede servir de forma individual. También tenemos patatas fritas y snacks dulces para ampliar la variedad. Una cerveza alemana bien fría es el complemento perfecto para el menú. ¡Salud!

Preparación de comida para una fiesta de fútbol en casa con la novia.
La mano de una mujer cortando tomates y preparándolos para una ensalada.
Amigos brindando con vasos de cerveza, preparándose para una fiesta de fútbol en casa.
Consejo 4

Antes del partido es
después
del partido

Hasta que suena el pitido final y nuestro equipo queda victorioso, saboreamos la electrizante atmósfera y disfrutamos a tope del "ambiente del estadio en casa". Para mí, esto es en parte gracias a la tranquilidad que me da saber que el TV OLED está protegido por una garantía de 5 años. También me fascina la incomparable sinergia del TV LG y la barra de sonido LG así como el sonido envolvente 360°, que se adapta automáticamente al espacio en el que se encuentre gracias a la optimización por IA. Como todavía estamos emocionados por el partido, nos aseguramos de repasar las jugadas más destacadas y ya estamos haciendo planes para la próxima velada futbolística. ¡Estamos deseando que llegue!

Vista frontal del LG OLED evo TV y la barra de sonido LG.
Un hombre sentado en un sofá viendo el LG OLED evo TV en una sala de estar moderna.
Un grupo de personas animando y disfrutando del partido de fútbol con el LG OLED evo TV.

* El producto mostrado en la imagen y el producto incluido en la promoción son diferentes productos, con las principales caracteristicas similares.

Una nueva experiencia futbolística con
el 4K
OLED TV

La televisión es la forma de entretenimiento doméstico por excelencia. Y con el conjunto de OLED TV y barra de sonido con subwoofer, la experiencia se vuelve aun más sublime. Esta fiesta futbolística no es solo para ver el partido, se trata de una experiencia social enriquecedora en la que los aficionados se relacionan y comparten su amor por este deporte. Por eso, anímate a organizar tus propias reuniones en casa sabiendo que la armoniosa configuración del TV LG y una barra de sonido LG te ayudarán a crear un ambiente emocionante.

Vista frontal con la televisión LG OLED evo AI, la OLED C4, el logotipo de 11 años siendo el número 1 mundial de OLED y el logotipo del programa webOS Re:New en la pantalla, así como la Soundbar debajo
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65 pulgadas Smart TV LG OLED evo AI C4 4K 2024
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Grado de energía : ES Ficha técnica de producto
65 pulgadas Smart TV LG OLED evo AI C4 4K 2024 Más información
Vista frontal con la televisión LG OLED evo AI, la OLED C4, el logotipo de 11 años siendo el número 1 mundial de OLED y el logotipo del programa webOS Re:New en la pantalla, así como la Soundbar debajo
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65 pulgadas Smart TV LG OLED evo AI C4 4K 2024
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Grado de energía : ES Ficha técnica de producto
65 pulgadas Smart TV LG OLED evo AI C4 4K 2024 Más información
LG Barra de Sonido - LG S90TY, Bluetooth, 570W, 5.1.3 Canales con Subwoofer, Dolby Atmos, DTS:X, IA Ready, Negro, S90TY
S90TY
Barra de Sonido - LG S90TY, Bluetooth, 570W, 5.1.3 Canales con Subwoofer, Dolby Atmos, DTS:X, IA Ready, Negro
Barra de Sonido - LG S90TY, Bluetooth, 570W, 5.1.3 Canales con Subwoofer, Dolby Atmos, DTS:X, IA Ready, Negro Más información

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