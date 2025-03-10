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Disfruta del
AMBIENTE
DEL ESTADIO
en casa
Disfruta la emoción del fútbol
como nunca con nuestra guía
para la mejor fiesta en casa. Con
el nuevo TV OLED evo,
cada gol
se vive más intenso y real.
Hola, soy
Janis
Danner.
Antes de empezar mi actual trabajo como creador de contenido, reuní un total de 20 años de experiencia como futbolista profesional. Aunque ya no juego profesionalmente, me sigo considerando un auténtico fan del fútbol. Mi amor por este juego sigue siendo tan fuerte como siempre.
ESCRITO POR @janis_danner
Creando recuerdos
juntos
Cuando se acerca uno de los mayores eventos futbolísticos, yo, que soy un apasionado del fútbol, me vuelvo a ver incapaz de conseguir entradas. Se trata de una situación incómoda bien conocida. Pero en vez de lamentar este revés, me ilusiono con la idea de organizar una reunión futbolística en casa. El evento de este año promete una planificación al detalle, con deliciosos aperitivos y unos preparativos para un visionado espectacular. Envío una cálida invitación a otros seguidores para celebrar conmigo el espíritu del juego y crear juntos recuerdos inolvidables junto con el resto de la apasionada afición futbolística.
¡Descubre mis consejos para preparar una fiesta futbolística en casa!
* El producto mostrado en la imagen y el producto incluido en la promoción son diferentes productos, con las principales caracteristicas similares.
Cómo organizar una memorable fiesta futbolística en casa: ¡todo depende de la configuración adecuada!
No cabe duda de que el elemento central de toda fiesta futbolística es el televisor. Y el nuevo LG OLED G4 TV supera todas las expectativas: una calidad de imagen y sonido incomparables junto con un diseño elegante. Este televisor ultraplano de 65 pulgadas transmite el ambiente del estadio directamente a mi salón con sus colores vivos gracias al algoritmo de aumento de brillo. Confío en la tecnología innovadora de LG integrada en un chipset de diseño exclusivo. No es de extrañar que su OLEV TV sea el número 1 del mundo.* También puedo acceder fácilmente a cualquier plataforma que elija gracias a las excelentes opciones del menú. ¡Ya puede empezar la fiesta!
*durante 11 años en RTB
Crear el
ambiente
Siempre me gusta recuperar mi antigua pasión jugando al fútbol sobre el terreno. No cabe duda de que aumenta mi entusiasmo para disfrutar de la fiesta de visionado más tarde. En cuanto el grupo se reúne en mi casa, nos ponemos nuestras camisetas, ¡esto es esencial en toda fiesta futbolística! Nos sumergimos por completo en la emoción del juego. Sube la adrenalina y suenan las ovaciones. Cada pase y cada gol encienden la atmósfera con energía eléctrica y forjan recuerdos inolvidables con mi cuadrilla futbolística.
Ponte las pilas ‒
Pica algo
¡Buena comida y buen humor! Para mantener alto el nivel de energía nos encanta tener preparada una fantástica selección de aperitivos: las smash burgers o los tacos están muy solicitados entre mi grupo de amigos. ¿Cuál es mi opción favorita? Las cebollas caramelizadas para dar un toque dulce a la hamburguesa. Este tipo de comida es la mejor opción porque es fácil de preparar y se puede servir de forma individual. También tenemos patatas fritas y snacks dulces para ampliar la variedad. Una cerveza alemana bien fría es el complemento perfecto para el menú. ¡Salud!
Antes del partido es
después
del partido
Hasta que suena el pitido final y nuestro equipo queda victorioso, saboreamos la electrizante atmósfera y disfrutamos a tope del "ambiente del estadio en casa". Para mí, esto es en parte gracias a la tranquilidad que me da saber que el TV OLED está protegido por una garantía de 5 años. También me fascina la incomparable sinergia del TV LG y la barra de sonido LG así como el sonido envolvente 360°, que se adapta automáticamente al espacio en el que se encuentre gracias a la optimización por IA. Como todavía estamos emocionados por el partido, nos aseguramos de repasar las jugadas más destacadas y ya estamos haciendo planes para la próxima velada futbolística. ¡Estamos deseando que llegue!
* El producto mostrado en la imagen y el producto incluido en la promoción son diferentes productos, con las principales caracteristicas similares.
Una nueva experiencia futbolística con
el 4K
OLED TV
La televisión es la forma de entretenimiento doméstico por excelencia. Y con el conjunto de OLED TV y barra de sonido con subwoofer, la experiencia se vuelve aun más sublime. Esta fiesta futbolística no es solo para ver el partido, se trata de una experiencia social enriquecedora en la que los aficionados se relacionan y comparten su amor por este deporte. Por eso, anímate a organizar tus propias reuniones en casa sabiendo que la armoniosa configuración del TV LG y una barra de sonido LG te ayudarán a crear un ambiente emocionante.