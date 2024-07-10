Tuve mi primer hijo hace más o menos un año. Por eso hace poco empecé a hacer cócteles sin alcohol en casa y mi frigorífico LG es mi ayudante ideal. ¿Cuál es mi función favorita? La ventana InstaView™, sin duda. Me parece muy práctico no tener que estar abriendo y cerrando constantemente la puerta del frigorífico. Ahora, con solo tocar dos veces puedo echar un vistazo al interior. También me gusta que sus tecnologías LINEARCooling™ y DoorCooling™ mantengan unas temperaturas constantes en el frigorífico y mis ingredientes para los cócteles sin alcohol se conserven por más tiempo. Y tanto su diseño elegante como la decoración metálica de primera calidad hablan por sí mismos.

¡Pero vayamos al grano! Vayamos a mis recetas de cócteles sin alcohol favoritas del momento.