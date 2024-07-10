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Mantente fresco con
Cócteles sin alcoholganadores
Recetas aptas para el frigorífico
Prepárate para el evento deportivo mundial del verano con
recetas de cócteles sin alcohol seleccionadas por nuestra editora
con la ayuda de nuestro frigorífico LG InstaView™.
Monthly LG | Julio
10.07.2024 ~ 31.07.2024
- * Los cupones no pueden combinarse con otras ofertas.
- * Las ventajas pueden finalizar antes de tiempo en función de la disponibilidad del producto.
- * Cupón de descuento del 5% en los productos destacados.
- * Cupon no acumulativo
DESCUENTO
5%
- * Envíos gratis para todos los modelos
- * Instalación gratuita para todos los modelos excepto GBB92STABP9
- * Financiación gratuita para todos los modelos
Frigorífico
GML960PYBE, GBB92STABP
GSXV90MCDE
OLED evo TV
OLED65C46LA
¿Te has preparado para disfrutar
de la temporada de deportes
con la bebida refrescante
que
más te gusta?
Estos cócteles sin alcohol son ideales si ya no te apetecen las mismas bebidas de siempre y te pondrán de buen humor inmediatamente con sus increíbles sabores.
¡Vamos a mejorar tu experiencia de visionado de deportes en casa con un toque de sofisticación!
Trabaja como responsable de redes sociales y actualmente está de baja por maternidad y disfrutando de cócteles sin alcohol.
Tuve mi primer hijo hace más o menos un año. Por eso hace poco empecé a hacer cócteles sin alcohol en casa y mi frigorífico LG es mi ayudante ideal. ¿Cuál es mi función favorita? La ventana InstaView™, sin duda. Me parece muy práctico no tener que estar abriendo y cerrando constantemente la puerta del frigorífico. Ahora, con solo tocar dos veces puedo echar un vistazo al interior. También me gusta que sus tecnologías LINEARCooling™ y DoorCooling™ mantengan unas temperaturas constantes en el frigorífico y mis ingredientes para los cócteles sin alcohol se conserven por más tiempo. Y tanto su diseño elegante como la decoración metálica de primera calidad hablan por sí mismos.
¡Pero vayamos al grano! Vayamos a mis recetas de cócteles sin alcohol favoritas del momento.
Citrus Delight
¡Esta es mi nueva bebida favorita y la frescura de los cítricos la hace perfecta para acompañar el día del partido! Para esta receta cuento con una potente batidora para hacer todo el trabajo mezclando una combinación de naranjas peladas y un limón con sirope de arce, sal y 6 cubitos de hielo. El resultado es una mezcla perfecta de dulce y ácido. También puedes infusionar unas bolas de hielo de descongelación lenta con las hierbas que más te gusten para potenciar el sabor. Complétalo decorando los vasos con rodajas de naranja y limón y ya tienes listo tu cóctel citrus delight.
2 naranjas grandes, más unas rodajas
para servir
1 limón grande, más unas rodajas
para servir
1 cucharadita de sirope de arce
1 cucharadita de sal.
La clave para crear el cóctel sin alcohol perfecto es el hielo. A mí me gusta servir mis cócteles sin alcohol con las bolas de hielo exclusivas de LG Craft Ice™. Se ven fantásticas y duran más que otros cubitos de hielo que haya utilizado. Si necesito otro tipo de hielo, mi dispensador UVnano™ del frigorífico LG tiene una amplia selección para elegir. Con solo pulsar un botón puedo disfrutar de hielo recién salido del frigorífico sin necesidad de cubiteras. Además, el dispensador se limpia automáticamente y por tanto es muy higiénico. Resumiendo: este frigorífico puerta con puerta de LG hace que mi cóctel sin alcohol sepa como un sueño hecho realidad.
El producto mostrado en la imagen y el producto
incluido en la promoción son diferentes
productos, con
las principales caracteristicas similares.
Código promocional 5% Descuento 4.750,00 €
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Refresco de pomelo
El paladar de este cóctel sin alcohol es más equilibrado. Pon en una jarra pequeña el zumo de pomelo, el zumo de lima y el puré de limón (hecho de limones enteros incluyendo la cáscara amarga) y agita bien. A continuación, sirve en un vaso decorado con rodajas de pomelo y con unas cuantas bolas de hielo Craft Ice™. Finalmente, añade agua carbonatada a tu gusto y listo.
200 ml de zumo de pomelo fresco
½ cucharadita de zumo de lima fresco
1 cucharadita de puré de limón
Agua carbonatada y rodajas de
pomelo y lima (para servir)
Con la aplicación inteligente LG ThinQ™ puedo ajustar la temperatura del congelador LG InstaView™ para asegurar las mejores condiciones para los ingredientes que ya tengo. Por último, LG ThinQ™ envía pequeñas alertas para notificarme si he olvidado cerrar bien la puerta de mi frigorífico congelador LG. ¿Qué más puedo decir?
Gracias a eso puedo dedicarme por completo a crear deliciosos cócteles y ver el evento deportivo del momento confiando en que ThinQ™ se encarga de gestionar eficientemente mis productos LG, en todo momento y en cualquier lugar.
Refresco dekombuchade bayas
Refresco dekombucha de bayas
6 moras, fresas o frambuesas para
decorar
50 gramos de hojas de menta o
albahaca
1 cucharadita de miel o sirope de arce
½ cucharadita de sal
1 litro de kombucha
¡Descubre esta receta que refleja a la perfección la dulzura de la victoria! Cuando hago un refresco de kombucha de bayas me gusta decorarlo con una pequeña brocheta para picar algo rico. ¿Sabías que la kombucha es un té fermentado que contiene probióticos que pueden ser beneficiosos para tu salud de diferentes maneras y además disfrutando de un sabor dulce con burbujas?
Relájate, bebe tu cóctel y disfruta
con LG OLED
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¡Ahora que están listos los cócteles sin alcohol ya puedo disfrutar de los partidos con el televisor OLED LG TV* n.º 1 en el mundo! Este televisor utiliza un procesador de IA exclusivo que potencia las sensaciones como si estuvieras en primera fila en el estadio. Combinado con mi TV LG OLED con pantalla de 65 pulgadas y su efecto de aumento de brillo, ver el partido se convierte en toda una experiencia inmersiva. Con estas recetas de cócteles sin alcohol espero haberte inspirado a explorar nuevos sabores para disfrutar. ¡Brindemos por el evento deportivo mundial del verano!
*durante 11 años en RTB
Código promocional 5% Descuento 1.425,00 €
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Detrás de Cámaras:cócteles sin alcohol para losEventos Deportivos Globales
Descubre el proceso creativo de nuestro editor para preparar deliciosos
cócteles sin alcohol inspirados en los eventos deportivos globales.
El redactor prepara 3 cócteles diferentes con ingredientes de la nevera americana LG InstaView y disfruta viendo partidos de deportes en el salón.
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- * Las ventajas pueden finalizar antes de tiempo en función de la disponibilidad del producto.
El código de cupón ha sido copiado en el portapapeles.