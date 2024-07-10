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Una mujer prepara un cóctel sin alcohol bien decorado en la cocina con ingredientes esparcidos sobre la mesa.

Mantente fresco con
Cócteles sin alcoholganadores
Recetas aptas para el frigorífico

Prepárate para el evento deportivo mundial del verano con
recetas de cócteles sin alcohol seleccionadas por nuestra editora
con la ayuda de nuestro frigorífico LG InstaView™.

Monthly LG | Julio

10.07.2024 ~ 31.07.2024

  • * Los cupones no pueden combinarse con otras ofertas.
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Frigorífico

Frigorífico LG InstaView
GMV960NNME, GMG960MBEE,
GML960PYBE, GBB92STABP
GSXV90MCDE

OLED evo TV

TV LG OLED de 65 pulgadas
OLED48C46LA, OLED55C46LA
OLED65C46LA

¿Te has preparado para disfrutar
de la temporada de deportes
con la bebida refrescante que
más te gusta?

Estos cócteles sin alcohol son ideales si ya no te apetecen las mismas bebidas de siempre y te pondrán de buen humor inmediatamente con sus increíbles sabores.
¡Vamos a mejorar tu experiencia de visionado de deportes en casa con un toque de sofisticación!

Segmento de pomelo y un mocktail hecho con pomelo derecho.
El editor sentado en el escritorio sonriendo.
¡Mis recetas decócteles sin alcohol favoritas para el día del partido!
Especial de la editora Helena Kling

Trabaja como responsable de redes sociales y actualmente está de baja por maternidad y disfrutando de cócteles sin alcohol.

Tuve mi primer hijo hace más o menos un año. Por eso hace poco empecé a hacer cócteles sin alcohol en casa y mi frigorífico LG es mi ayudante ideal. ¿Cuál es mi función favorita? La ventana InstaView™, sin duda. Me parece muy práctico no tener que estar abriendo y cerrando constantemente la puerta del frigorífico. Ahora, con solo tocar dos veces puedo echar un vistazo al interior. También me gusta que sus tecnologías LINEARCooling™ y DoorCooling™ mantengan unas temperaturas constantes en el frigorífico y mis ingredientes para los cócteles sin alcohol se conserven por más tiempo. Y tanto su diseño elegante como la decoración metálica de primera calidad hablan por sí mismos.

¡Pero vayamos al grano! Vayamos a mis recetas de cócteles sin alcohol favoritas del momento.

01

Citrus Delight

¡Esta es mi nueva bebida favorita y la frescura de los cítricos la hace perfecta para acompañar el día del partido! Para esta receta cuento con una potente batidora para hacer todo el trabajo mezclando una combinación de naranjas peladas y un limón con sirope de arce, sal y 6 cubitos de hielo. El resultado es una mezcla perfecta de dulce y ácido. También puedes infusionar unas bolas de hielo de descongelación lenta con las hierbas que más te gusten para potenciar el sabor. Complétalo decorando los vasos con rodajas de naranja y limón y ya tienes listo tu cóctel citrus delight.

Mujer mezclando hielo e ingredientes.
Un vaso de cóctel preparado con naranjas como ingrediente principal.
Receta Ingredientes para 2 cócteles

2 naranjas grandes, más unas rodajas
para servir
1 limón grande, más unas rodajas
para servir
1 cucharadita de sirope de arce
1 cucharadita de sal.

Complétalo con Craft Ice™

La clave para crear el cóctel sin alcohol perfecto es el hielo. A mí me gusta servir mis cócteles sin alcohol con las bolas de hielo exclusivas de LG Craft Ice™. Se ven fantásticas y duran más que otros cubitos de hielo que haya utilizado. Si necesito otro tipo de hielo, mi dispensador UVnano™ del frigorífico LG tiene una amplia selección para elegir. Con solo pulsar un botón puedo disfrutar de hielo recién salido del frigorífico sin necesidad de cubiteras. Además, el dispensador se limpia automáticamente y por tanto es muy higiénico. Resumiendo: este frigorífico puerta con puerta de LG hace que mi cóctel sin alcohol sepa como un sueño hecho realidad.

Frigorífico americano LG InstaView™.

El producto mostrado en la imagen y el producto
incluido en la promoción son diferentes
productos, con
las principales caracteristicas similares.

Helados artesanales
Una mujer golpea la puerta de cristal del frigorífico LG InstaView American para ver su interior.
Una mujer utiliza la aplicación ThinQ en el salón sentada en el sofá que está justo al lado del frigorífico LG InstaView American.
GMV960NNME vista frontal ladeada
GMV960NNME
Frigorífico American Combi Intaview con MoodUp ™, Door Cooling+, 1,86 m,Clasificación E, 617 L, Multicolor
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Grado de energía : ES Ficha técnica de producto
4.999,00 €

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Multi-Door mit InstaView Door-in-Door ® | Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender | 638 Liter Kapazität | EEK E | Ohne | MoodUP® | GMV960NNME Descrubre Más Comprar ahora
GMG960MBEE vista frontal ladeada
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Frigorífico American Combi InstaView ™, Clasificación E, 638 L, Acero texturizado antihuellas
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Grado de energía : ES Ficha técnica de producto
3.099,00 €

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Frigorífico American Combi InstaView ™, Clasificación E, 638 L, Acero texturizado antihuellas Descrubre Más Comprar ahora
GML960PYBE vista ladeada
GML960PYBE
Frigorífico American Combi Clasificación E , 641 L, Inox antihuellas
GMG960MBEE.pdf
Grado de energía : ES Ficha técnica de producto
2.399,00 €

Código promocional 5% Descuento 2.280,00 €

Frigorífico American Combi Clasificación E , 641 L, Inox antihuellas Descrubre Más Comprar ahora
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Frigorífico Combi 2m, Clasificación B, capacidad de 419l, Acero premium Antihuellas, serie Centum
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Grado de energía : ES Ficha técnica de producto
999,00 €

Código promocional 5% Descuento 950,00 €

Frigorífico Combi 2m, Clasificación B, capacidad de 419l, Acero premium Antihuellas, serie Centum Descrubre Más Comprar ahora
vista frontal GSXV90MCDE
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Frigorífico Americano Instaview Door-In-Door con Craft Ice, Clasificación E, 635 L
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Grado de energía : ES Ficha técnica de producto
3.249,00 €

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Frigorífico Americano Instaview Door-In-Door con Craft Ice, Clasificación E, 635 L Descrubre Más Comprar ahora
02

Refresco de pomelo

El paladar de este cóctel sin alcohol es más equilibrado. Pon en una jarra pequeña el zumo de pomelo, el zumo de lima y el puré de limón (hecho de limones enteros incluyendo la cáscara amarga) y agita bien. A continuación, sirve en un vaso decorado con rodajas de pomelo y con unas cuantas bolas de hielo Craft Ice™. Finalmente, añade agua carbonatada a tu gusto y listo.

Una mujer pone pomelos y una lima dentro de un vaso alto, frutas, hierbas y un cuenco de helados están esparcidos alrededor del vaso.
Receta Ingredientes para 2 cócteles

200 ml de zumo de pomelo fresco
½ cucharadita de zumo de lima fresco
1 cucharadita de puré de limón
Agua carbonatada y rodajas de
pomelo y lima (para servir)

Relájate, conéctate y diviértete con LG ThinQ™
Relájate,
conéctate y diviértete con LG ThinQ™
Una mujer sostiene su teléfono con la aplicación LG ThinQ abierta para ajustar la temperatura del frigorífico LG InstaView American.

Con la aplicación inteligente LG ThinQ™ puedo ajustar la temperatura del congelador LG InstaView™ para asegurar las mejores condiciones para los ingredientes que ya tengo. Por último, LG ThinQ™ envía pequeñas alertas para notificarme si he olvidado cerrar bien la puerta de mi frigorífico congelador LG. ¿Qué más puedo decir?

Gracias a eso puedo dedicarme por completo a crear deliciosos cócteles y ver el evento deportivo del momento confiando en que ThinQ™ se encarga de gestionar eficientemente mis productos LG, en todo momento y en cualquier lugar.

03

Refresco dekombuchade bayas

Refresco dekombucha de bayas

Receta Ingredientes para 2 cócteles

6 moras, fresas o frambuesas para
decorar
50 gramos de hojas de menta o
albahaca
1 cucharadita de miel o sirope de arce
½ cucharadita de sal
1 litro de kombucha

Un vaso de cóctel morado con brochetas de fruta en la parte superior del vaso.

¡Descubre esta receta que refleja a la perfección la dulzura de la victoria! Cuando hago un refresco de kombucha de bayas me gusta decorarlo con una pequeña brocheta para picar algo rico. ¿Sabías que la kombucha es un té fermentado que contiene probióticos que pueden ser beneficiosos para tu salud de diferentes maneras y además disfrutando de un sabor dulce con burbujas?

Una mujer está colocando fresas, arándanos y hierbas en un tarro de cristal alto, con cuencos de cristal llenos de ingredientes a su alrededor.
Una mujer sacando un limón delante de la puerta abierta del frigorífico LG InstaVeiw American
Una mujer sacando un vaso de agua del dispensador de agua del frigorífico LG InstaView American.

Relájate, bebe tu cóctel y disfruta con LG OLED

Relájate, bebe tu cóctel y disfruta con LG OLED

Una mujer viendo un partido deportivo en un televisor LG OLED en el salón, con un cóctel en la mano y una nevera LG InstaView junto a la pared del televisor.

¡Ahora que están listos los cócteles sin alcohol ya puedo disfrutar de los partidos con el televisor OLED LG TV* n.º 1 en el mundo! Este televisor utiliza un procesador de IA exclusivo que potencia las sensaciones como si estuvieras en primera fila en el estadio. Combinado con mi TV LG OLED con pantalla de 65 pulgadas y su efecto de aumento de brillo, ver el partido se convierte en toda una experiencia inmersiva. Con estas recetas de cócteles sin alcohol espero haberte inspirado a explorar nuevos sabores para disfrutar. ¡Brindemos por el evento deportivo mundial del verano!

*durante 11 años en RTB

Vista frontal con LG OLED evo TV, OLED C4, emblema 11 Years of world number 1 OLED y logotipo del programa webOS Re:New en pantalla, así como la barra de sonido debajo
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48 pulgadas TV LG OLED 4K serie C4 con Smart TV WebOS24
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55 pulgadas TV LG OLED 4K serie C4 con Smart TV WebOS24
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65 pulgadas TV LG OLED 4K serie C4 con Smart TV WebOS24
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Detrás de Cámaras:cócteles sin alcohol para losEventos Deportivos Globales

Descubre el proceso creativo de nuestro editor para preparar deliciosos
cócteles sin alcohol inspirados en los eventos deportivos globales.

El redactor prepara 3 cócteles diferentes con ingredientes de la nevera americana LG InstaView y disfruta viendo partidos de deportes en el salón.

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Frigorífico

Frigorífico LG InstaView
GMV960NNME, GMG960MBEE,
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OLED evo TV

TV LG OLED de 65 pulgadas
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Vencer el Calor: Las Mejores frigoríficos para Tus Bebidas de Verano

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