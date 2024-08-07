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Transforma tu casa
Transforma tu casa
en el lugar perfecto para
disfrutar de tus juegos
Crea el refugio gaming definitivo con el televisor
OLED y el monitor UltraGear de LG
Monthly LG / Agosto
07.08.2024 ~ 31.08.2024
- * Cupón de descuento del 5% en los productos destacados.
- * Cupon no acumulativo
DESCUENTO
5%
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promocionaLGMONTHLYAGOSTO
27GS60QC-B, 24GQ50FW-B, 27GS95QE-B, 32GS95UE-B, 27GQ50F-B, 27GP95RP-B, 32GS60QC-B, 24GQ50F-B, 24GS60FW-B, 27GS75Q-B, 32GS75Q-B, 27GQ50FW-B, 27GP95RW-B, 24GS60F-B, 27GR95QL-B, 34GS95QE-B, 39GS95QE-B
OLED65C46LA, OLED55G46LS, 65QNED80T6A, 55QNED86T6A,
SN4, RP4G, SG10TY, TONE-T90S
- * Los cupones no pueden combinarse con otras ofertas.
- * Las ventajas pueden finalizar antes de tiempo en función de la disponibilidad del producto.
Hola, soy Stefan. Un
jugador apasionado.
jugador apasionado.
Como jugador apasionado y entusiasta, no hay nada
comparable a la emoción de sumergirse en un juego y
perderse por completo en su mundo.
Editor especial Stefan Matyjasiak
Después de mi compañera Sandra y mi perro Kirby, dedico la mayor parte de mi tiempo libre a jugar: me gusta sumergirme en batallas épicas, estrategias enrevesadas e historias realistas e inmersivas. Ya sea conectando con otros jugadores en línea o manteniéndome al día con los últimos lanzamientos, jugar siempre ha sido algo más que un pasatiempo: es una forma de vida.
A lo largo de los años, he soñado con crear el santuario de juego definitivo en casa; un espacio donde poder evadirme de la realidad y compartir mi pasión con mi familia, mis amigos y mi pareja. Estoy encantado de contaros cómo he transformado mi casa en el santuario de juego perfecto.
El pilar de mi setup: monitor
gaming UltraGear OLED
gaming UltraGear OLED
Empecemos con la joya de mi setup: el monitor gaming LG OLED UltraGear™. Es un cambio de juego para los gamers serios de PC, ofreciendo un juego sin lag gracias a su alta tasa de refresco de 240Hz y sus gráficos de alta resolución. Los colores vivos que ofrece la tecnología OLED hacen que cada escena destaque y, con un tiempo de respuesta de 0.03ms, puedo mantenerme por delante de la competición. La relación de aspecto 16:9 se suma a la experiencia inmersiva, haciéndolo perfecto para perderse en el juego. Además, su soporte es fácilmente ajustable y el elegante diseño del monitor añade una estética de alta tecnología a mi sala de juegos.
A veces recuerdo con nostalgia mi primera videconsola a principios de los 90 y me doy cuenta de lo lejos que he llegado en mi viaje. Con este monitor UltraGear OLED , ha comenzado una nueva era para el gaming.
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El compañero perfecto para la felicidad en el juego: TV OLED LG C4
Ya sea un juego de batalla multijugador en línea basado en estrategias o un juego de rol orientado a la trama, disfruto de una variedad de juegos de videoconsola siempre que sean dinámicos y cinematográficos. Mi nuevo televisor LG C4 OLED lleva cada juego al siguiente nivel. Su procesador AI crea una calidad de imagen impresionante y, con su impresionante precisión de color y brillo, cada juego se siente increíblemente inmersivo.
Los juegos se han convertido en uno de mis pasatiempos favoritos porque me gusta desafiar mis habilidades analíticas para mantenerme en forma. Por eso valoro mucho este televisor OLED sin interrupciones y sin desgarros, ya que cuenta con un tiempo de respuesta rápido y admite altas tasas de fotogramas, lo que garantiza una experiencia de juego impecable. Con su pantalla de 65 pulgadas, siento que formo parte de una esfera diferente, y por lo tanto, encuentro un equilibrio con mi vida laboral diaria en la oficina.
“Velocidad y gráficos excepcionales para ganar:LG OLED es el camino a seguir.”
“Velocidad y gráficosexcepcionales para ganar: LGOLED es el camino a seguir.”
* El producto mostrado en la imagen y el producto incluido en la promoción son diferentes Productos, con las principales caracteristicas similares.
La mejor combinación
Una combinación épica:
barra de sonido LG SC9
Mi lema es: Si quieres ser el mejor, necesitas el mejor setup. Agregar la barra de sonido LG mejoró mi experiencia de juego. Gracias al optimizador espacial AI, su sonido se adapta perfectamente a mi entorno. Por diseño, la barra de sonido LG se conecta perfectamente con el televisor OLED LG y me proporciona la sinergia ideal que espero de mi equipo gaming.
Los pasos son más precisos, los diálogos son más claros y el paisaje sonoro en general es más rico: El mundo del juego me rodea completamente.
Vale la Pena Probar
Iluminación LED
y Gestión de Cables
Además del equipo, el ambiente es claramente el siguiente aspecto más importante de los juegos. Para mejorar la atmósfera, incorporé luces LED multicolores. Estas luces pueden sincronizarse con el audio y las imágenes del juego, añadiendo una capa extra de inmersión.
Además, la gestión efectiva de cables mantiene el área de juego ordenada y aumenta mi entusiasmo al eliminar una posible distracción. Qué bien que mi barra de sonido LG se conecte de forma inalámbrica a mi televisor OLED gracias al soporte LG WOWCAST incluido.
¡Sube de Nivel
y Juega!
y Juega!
Desde juegos FPS de ritmo rápido hasta RPG pintorescos - mi santuario de juegos
está ahora completamente equipado para todo tipo de maravillas épicas.
Experimenta la alegría de la victoria y la asombrosa inmersión en los reinos
virtuales invirtiendo en hardware de alta calidad como el monitor gaming, el
televisor OLED y la barra de sonido de LG. ¡Mejora tu juego!
Desde jugar al ordenador en la sala de juegos hasta jugar a la consola con las amigas en el salón.
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- * Los cupones no pueden combinarse con otras ofertas.
- * Las ventajas pueden finalizar antes de tiempo en función de la disponibilidad del producto.
El código de cupón ha sido copiado en el portapapeles.