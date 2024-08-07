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Un jugador animando frente a una configuración de doble monitor con iluminación LED de colores.

Transforma tu casa

en el lugar perfecto para
disfrutar de tus juegos

Crea el refugio gaming definitivo con el televisor
OLED y el monitor UltraGear de LG

Monthly LG / Agosto

07.08.2024 ~ 31.08.2024

OFERTA
  • * Cupón de descuento del 5% en los productos destacados.
  • * Cupon no acumulativo
TV LG OLED evo que muestra un relleno de color vibrante.
Monitor de juego curvo LG UltraGear mostrando un gráfico futurista vibrante con luces de neón púrpura y azul.

DESCUENTO

5%

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promocionaLGMONTHLYAGOSTO

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Monitor

27GS60QC-B, 24GQ50FW-B, 27GS95QE-B, 32GS95UE-B, 27GQ50F-B, 27GP95RP-B, 32GS60QC-B, 24GQ50F-B, 24GS60FW-B, 27GS75Q-B, 32GS75Q-B, 27GQ50FW-B, 27GP95RW-B, 24GS60F-B, 27GR95QL-B, 34GS95QE-B, 39GS95QE-B

TV / Barras de Sonido

OLED65C46LA, OLED55G46LS, 65QNED80T6A, 55QNED86T6A,
SN4, RP4G, SG10TY, TONE-T90S

  • * Los cupones no pueden combinarse con otras ofertas.
  • * Las ventajas pueden finalizar antes de tiempo en función de la disponibilidad del producto.

Hola, soy Stefan. Un
jugador apasionado.

Como jugador apasionado y entusiasta, no hay nada
comparable a la emoción de sumergirse en un juego y
perderse por completo en su mundo.

Editor especial Stefan Matysiak con dos monitores en el fondo.

Editor especial Stefan Matyjasiak

Después de mi compañera Sandra y mi perro Kirby, dedico la mayor parte de mi tiempo libre a jugar: me gusta sumergirme en batallas épicas, estrategias enrevesadas e historias realistas e inmersivas. Ya sea conectando con otros jugadores en línea o manteniéndome al día con los últimos lanzamientos, jugar siempre ha sido algo más que un pasatiempo: es una forma de vida.

A lo largo de los años, he soñado con crear el santuario de juego definitivo en casa; un espacio donde poder evadirme de la realidad y compartir mi pasión con mi familia, mis amigos y mi pareja. Estoy encantado de contaros cómo he transformado mi casa en el santuario de juego perfecto.

Imprescindible 1

El pilar de mi setup: monitor
gaming UltraGear OLED

Un jugador con auriculares jugando en una configuración de doble monitor con iluminación LED de colores.
Ajustando un monitor de juegos mientras se juega.

Empecemos con la joya de mi setup: el monitor gaming LG OLED UltraGear™. Es un cambio de juego para los gamers serios de PC, ofreciendo un juego sin lag gracias a su alta tasa de refresco de 240Hz y sus gráficos de alta resolución. Los colores vivos que ofrece la tecnología OLED hacen que cada escena destaque y, con un tiempo de respuesta de 0.03ms, puedo mantenerme por delante de la competición. La relación de aspecto 16:9 se suma a la experiencia inmersiva, haciéndolo perfecto para perderse en el juego. Además, su soporte es fácilmente ajustable y el elegante diseño del monitor añade una estética de alta tecnología a mi sala de juegos.

A veces recuerdo con nostalgia mi primera videconsola a principios de los 90 y me doy cuenta de lo lejos que he llegado en mi viaje. Con este monitor UltraGear OLED , ha comenzado una nueva era para el gaming.

Un jugador visto desde atrás, jugando a un juego en una configuración de doble monitor con iluminación LED.
Un jugador con auriculares y una sudadera con capucha, luciendo emocionado durante el juego.
Configuración de doble monitor con iluminación LED colorida, mostrando un teclado y un ratón en el escritorio.
front view
27GS95QE-B
Monitor LG UltraGear OLED QHD (2560x1440) de 27 pulgadas (68,3 cm), 240 Hz, 0,03 ms, DisplayHDR True Black 400, AMD FreeSync
20231030161419_27GS95QE EU (E).pdf
Grado de energía : ES Ficha técnica de producto
£999.99
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799,00 €
Monitor LG UltraGear OLED QHD (2560x1440) de 27 pulgadas (68,3 cm), 240 Hz, 0,03 ms, DisplayHDR True Black 400, AMD FreeSync Descubre más Comprar ahora
Front View
24GQ50FW-B
Monitor gaming LG UltraGear (Panel VA: 1920x1080p, 16:9, 250 cd/m², 3000:1, 165Hz, 1ms); entradas: DP x1, HDMI x2; AMD FreeSync™ Premium; Regulable en inclinación
179,00 €
Ahorra 59,38 €
119,62 €
Monitor gaming LG UltraGear (Panel VA: 1920x1080p, 16:9, 250 cd/m², 3000:1, 165Hz, 1ms); entradas: DP x1, HDMI x2; AMD FreeSync™ Premium; Regulable en inclinación Descubre más Comprar ahora
front view
27GS60QC-B
Monitor gaming LG UltraGear 27" (68,4cm) curvo 1000R, 1ms, 2560 x 1440 QHD, 180Hz, AMD FreeSync
27GS60QC_EU E.pdf
Grado de energía : ES Ficha técnica de producto
188,01 €
Monitor gaming LG UltraGear 27" (68,4cm) curvo 1000R, 1ms, 2560 x 1440 QHD, 180Hz, AMD FreeSync Descubre más Comprar ahora
Front view
32GS95UE-B
Monitor gaming OLED UltraGear 32", 0,03ms, Dual Mode UHD 240Hz / FHD 480Hz, Pixel Sound, DisplayHDR TrueBlack 400, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync™
32GS95UE EU (E).pdf
Grado de energía : ES Ficha técnica de producto
1.399,00 €
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1.199,00 €
Monitor gaming OLED UltraGear 32", 0,03ms, Dual Mode UHD 240Hz / FHD 480Hz, Pixel Sound, DisplayHDR TrueBlack 400, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync™ Descubre más Comprar ahora

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Banner promocional de LG Gaming Weeks con monitores de juego OLED UltraGear y ofertas especiales.
Dos personas jugando a Call of Duty en una pantalla grande.
Imprescindible 2

El compañero perfecto para la felicidad en el juego: TV OLED LG C4

Ya sea un juego de batalla multijugador en línea basado en estrategias o un juego de rol orientado a la trama, disfruto de una variedad de juegos de videoconsola siempre que sean dinámicos y cinematográficos. Mi nuevo televisor LG C4 OLED lleva cada juego al siguiente nivel. Su procesador AI crea una calidad de imagen impresionante y, con su impresionante precisión de color y brillo, cada juego se siente increíblemente inmersivo.

Los juegos se han convertido en uno de mis pasatiempos favoritos porque me gusta desafiar mis habilidades analíticas para mantenerme en forma. Por eso valoro mucho este televisor OLED sin interrupciones y sin desgarros, ya que cuenta con un tiempo de respuesta rápido y admite altas tasas de fotogramas, lo que garantiza una experiencia de juego impecable. Con su pantalla de 65 pulgadas, siento que formo parte de una esfera diferente, y por lo tanto, encuentro un equilibrio con mi vida laboral diaria en la oficina.

“Velocidad y gráficos excepcionales para ganar:LG OLED es el camino a seguir.”

“Velocidad y gráficosexcepcionales para ganar: LGOLED es el camino a seguir.”

na pareja en un sofá, uno jugando a un videojuego y el otro comiendo bocadillos.
Un gran televisor que muestra un juego con una escena de dragón vibrante, situado en una sala de estar moderna.
Un jugador relajado sentado en un sofá, sosteniendo un controlador de juego y luciendo concentrado.

* El producto mostrado en la imagen y el producto incluido en la promoción son diferentes Productos, con las principales caracteristicas similares.

Vista frontal con la televisión LG OLED evo AI, la OLED C4, el logotipo de 11 años siendo el número 1 mundial de OLED y el logotipo del programa webOS Re:New en la pantalla, así como la Soundbar debajo
OLED65C46LA
65 pulgadas TV LG OLED AI 4K serie C4 con Smart TV WebOS24
OLED65C46LA EU.pdf
Grado de energía : ES Ficha técnica de producto
2.699,00 €
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65 pulgadas TV LG OLED AI 4K serie C4 con Smart TV WebOS24 Descrubre Más Comprar ahora
OLED55G46LS
OLED55G46LS
55 pulgadas TV LG OLED evo* AI 4K serie G4 con Smart TV WebOS24
OLED55G46LS EU.pdf
Grado de energía : ES Ficha técnica de producto
2.299,00 €
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Outlet TV LG OLED evo 4K de 55" G4, Procesador Máxima Potencia a11, Dolby Vision/DOLBY ATMOS, SmartTV webOS24 Descrubre Más Comprar ahora
Front view of LG QNED TV, QNED80 with text of LG QNED, 2024, and webOS Re:New Program logo on screen
65QNED80T6A
65 pulgadas TV LG QNED 4K serie QNED80 con Smart TV WebOS24
65QNED80T6A EU.pdf
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65 pulgadas TV LG QNED 4K serie QNED80 con Smart TV WebOS24 Descrubre Más Comprar ahora
55QNED86T6A
55QNED86T6A
55 pulgadas TV LG QNED 4K serie AI QNED86 con Smart TV WebOS24
55QNED86T6A
Grado de energía : ES Ficha técnica de producto
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55 pulgadas TV LG QNED 4K serie AI QNED86 con Smart TV WebOS24 Descrubre Más Comprar ahora

La mejor combinación

Una combinación épica:
barra de sonido LG SC9

Mi lema es: Si quieres ser el mejor, necesitas el mejor setup. Agregar la barra de sonido LG mejoró mi experiencia de juego. Gracias al optimizador espacial AI, su sonido se adapta perfectamente a mi entorno. Por diseño, la barra de sonido LG se conecta perfectamente con el televisor OLED LG y me proporciona la sinergia ideal que espero de mi equipo gaming.

Los pasos son más precisos, los diálogos son más claros y el paisaje sonoro en general es más rico: El mundo del juego me rodea completamente.

Una televisión mostrando un juego con un subwoofer en el suelo.
Un jugador en una habitación oscura con luces LED y una configuración de doble monitor.

Vale la Pena Probar

Iluminación LED
y Gestión de Cables

Además del equipo, el ambiente es claramente el siguiente aspecto más importante de los juegos. Para mejorar la atmósfera, incorporé luces LED multicolores. Estas luces pueden sincronizarse con el audio y las imágenes del juego, añadiendo una capa extra de inmersión.

Además, la gestión efectiva de cables mantiene el área de juego ordenada y aumenta mi entusiasmo al eliminar una posible distracción. Qué bien que mi barra de sonido LG se conecte de forma inalámbrica a mi televisor OLED gracias al soporte LG WOWCAST incluido.

¡Sube de Nivel
y Juega!

Desde juegos FPS de ritmo rápido hasta RPG pintorescos - mi santuario de juegos
está ahora completamente equipado para todo tipo de maravillas épicas.
Experimenta la alegría de la victoria y la asombrosa inmersión en los reinos
virtuales invirtiendo en hardware de alta calidad como el monitor gaming, el
televisor OLED y la barra de sonido de LG. ¡Mejora tu juego!

Desde jugar al ordenador en la sala de juegos hasta jugar a la consola con las amigas en el salón.

OFERTA
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