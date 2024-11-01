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Lista de deseos
para el
Black Friday
de LG
Selecciones imprescindibles
y por qué nos encantan
Monthly LG / NOVIEMBRE
01.11.2024 ~ 30.11.2024
Oferta especial
- Cupón de descuento del 5% en los productos destacados, promoción exclusiva de Monthly LG Noviembre.
- Lavadoras: F4DR7511AGW, WT1210BBF, F4X1009NWB
- TV: OLED65C45LA, 86UR78006LB, OLED77G45LW, 75QNED85T6C, 75UT80006LA
- Frigoríficos: GMV960NNME, GBP62PZNCN1, GMG960MBEE
- Monitores: 32GS95UW-B, 27GS60W-B, 27GS95QW-B, 27GR93W-B
DESCUENTO
5%
Código PromocionaLGMONTHLYNOV
Black Friday LG ¡No te pierdas las Mejores Ofertas del Año!
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El Black Friday es tu oportunidad para ahorrar dinero en tecnología LG de primera calidad. ¿No sabes qué comprar? ¡No te preocupes! Echa un vistazo a esta lista de deseos de nuestros Especialistas de Producto de LG, quienes han explorado innumerables productos de LG. ¿Tienes curiosidad por saber cuáles son sus imprescindibles esta temporada? ¡Sigue leyendo!
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Lista de deseos 1.Revolucionario () La Lavadora-Secadora LG
lavadoras en Europa
¡Hola! Soy Lucas y, como muchos de vosotros, siempre estoy buscando soluciones inteligentes que faciliten la vida diaria. Por eso, la Lavadora-Secadora LG F4DR7511AGW está de las primeras en de mi lista de deseos para este Black Friday.
Una de las principales ventajas de esta lavadora-secadora es su tecnología AI Direct Drive™, que ajusta el ciclo de lavado según el tipo de tela y el tamaño de la carga, protegiendo la ropa mientras se ahorra energía. Para cualquiera con una vida ajetreada, esto es indispensable , ya que ofrece ropa limpia y bien cuidada sin esfuerzo extra.
La función Steam™ es otro gran beneficio, brindando una limpieza profunda que reduce alérgenos y arrugas, ideal para pieles sensibles y para reducir el tiempo de planchado.
Finalmente, su Autodosificación es una gran ventaja. Después de la precarga del dispensador de detergente, cada vez se libera automáticamente la cantidad correcta de detergente.
Por todas estas razones, esta lavadora-secadora LG es un auténtico "Game-Changer", un producto diseñado para mejorar tu día a día con tecnología innovadora y bien pensada.
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Lista de deseos 2.Entretenimiento Inmersivo () El Televisor LG C4 OLED
Televisor en Europa
Soy Marcos y no hay nada que disfrute más que ver los torneos más importantes y los partidos de mi equipo favorito. Me di cuenta de que necesito una TV que se pueda adaptar a una habitación muy luminosa, ya que muchos partidos se juegan durante el día. El televisor LG C4 OLED me ha llamado la atención gracias a su Brightness Booster, que asegura una imagen nítida y brillante. Además, el LG C4 OLED TV se ajusta automáticamente a las condiciones de iluminación, por lo que puedo concentrarme completamente en el juego sin tener que ajustar los parámetros.
Como a menudo invito amigos a ver los partidos, el tamaño perfecto para mí es de 65 pulgadas. No es demasiado grande para mi acogedor apartamento en la ciudad, pero lo suficientemente grande como para que todos tengan una vista perfecta de la acción.
Como un apasionado fanático del fútbol, lo que realmente me entusiasma es la aplicación Sports Alert de LG. El televisor LG C4 OLED envía recordatorios sobre los próximos partidos, actualizaciones a mitad de tiempo y los resultados finales de mi equipo favorito ‒ incluso cuando estoy viendo otra cosa. ¡No puedo esperar para tener esta tecnología en mi hogar y hacer que cada noche de partidos y películas sean inolvidables!
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Lista de deseos 3.Comodidad Inteligente () El Frigorífico LG InstaView™ MoodUp
Frigorífico en Europa
¡Hola! Soy Paula y crear una cocina inteligente y eficiente que combine estilo y funcionalidad siempre ha sido mi sueño. El frigorífico LG InstaView™ MoodUp GMV960NNME cumple con todas mis expectativas.
La función "Paleta de colores" del frigorífico LG InstaView™ es mi favorita. Con la aplicación LG ThinQ®, puedo cambiar el color de la puerta de mi frigorífico y reproducir mi playlist favorita. Crea el ambiente que combina perfectamente con el diseño de mi cocina.
¿Conoces la función knock-knock? Puedo ver el interior sin abrir la puerta, lo que reduce la pérdida de aire frío. Combinado con DoorCooling+™, que garantiza un enfriamiento uniforme en todos los estantes, este frigorífico promete mantener la calidad óptima de los alimentos.
Estoy encantada de agregar el frigorífico LG InstaView™ MoodUp a mi cocina moderna durante el Black Friday de LG.
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Lista de deseos 4.Maximiza el rendimiento () Monitor Gaming LG UltraGear™ para Trabajo y Juego
Monitor en Europa
Me llamo Eva y, aunque el gaming es mi mayor hobby, también valoro un entorno cómodo y útil para mi oficina en casa. Por eso me interesa el monitor gaming LG UltraGear™ 32GS95UW-B. Aquí te cuento por qué está en mi lista de deseos.
Lo que destaca de inmediato es la Dual Mode (4K UHD 240Hz / FHD 480Hz). Sus imágenes nítidas son perfectas tanto para una experiencia de juego inmersiva como para tareas detalladas de trabajo como la edición de video. Gracias a su 32 inch OLED display, el monitor LG UltraGear™ encaja perfectamente en mi oficina en casa. remota.
Como gamer, el rendimiento es clave. La tasa de refresco respuesta de 0.03ms es sumamente atractiva ‒ ofrece una jugabilidad fluida sin interrupciones. Para alguien que disfruta de juegos rápidos, estas características marcan la diferencia.
En resumen, el monitor gaming LG UltraGear™ equilibra perfectamente el rendimiento con la calidad visual. Con la venta de Black Friday de LG acercándose, parece el momento ideal para actualizar mi setup.
Venta de Black Friday de LG
Mejora tu
Estilode Vida
Este Black Friday, ¡regálate innovación con LG! Desde las lavadoras-secadoras LG hasta el monitor gaming LG UltraGear™ ‒ compra ahora, ahorra a lo grande y disfruta de la tecnología que transforma tu día a día. ¿Quieres saber más? Navega por el contenido de LG Monthly y explora el mundo de la excelencia tecnológica. Life’s Good!
El código de cupón ha sido copiado en el portapapeles.