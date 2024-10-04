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Resolviendo Tus Problemas de Decoración
con la Guía de Expertos
MONTHLY LG | OCTUBREOFERTA 04.10.2024 ~ 31.10.2024
- * Cupón de descuento del 10% en los productos destacados, promoción exclusiva de Monthly LG Octubre.
➊ Lifestyle Screen 27ART10AKPL, 27LX5QKNA
TV OLED77G45LW, OLED65G46LS
➋ Monitor 32SR85U-W , 27SR50F-W, 27SR50F-W
Proyectore HU710PB
➌ Altavoce XO2TBK, XG2TBK.DESB
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Bienvenido a nuestro espacio
de soluciones para el hogar,
donde encontrarás los mejores consejos de decoración.
Estamos aquí para transformar tus retos de diseño en soluciones sorprendentes. Descubre consejos prácticos e innovadores y los secretos para crear un hogar moderno y elegante. Prepárate para inspirarte ‒ ¡vamos a sumergirnos en el mundo del diseño de interiores!
Creando
Elegancia Personalizada
en Cada Espacio
Escrito por [ Lisa Mistry ]
Experta en Diseño de Interiores con sede en
Manchester, especializada en crear espacios que
inspiran y mejoran tu calidad de vida.
Como entusiasta de la decoración del hogar, me especializo en crear habitaciones que mezclan funcionalidad con elegancia. Comencé mi viaje en el diseño de interiores hace unos 8 años y al compartir consejos y trucos, he reunido una gran comunidad online. Para mí, el diseño de interiores trata de crear ambientes que inspiran y que mejoran la vida de quienes los habitan.
Daniel
¡Hola! Estoy buscando consejos sobre como optimizar el espacio en casa.
Prefiero una casa minimalista. y agradecería mucho una solución práctica que me permita disfrutar de varios hobbies en mi tiempo libre.
Lisa Mistry
¡Hola, Daniel!
¡Una casa minimalista suena fantástica!
Los interiores minimalistas son muy populares, pero mantener el orden puede ser un reto. Para lograrlo, es fundamental reducir el exceso de muebles y dispositivos electrónicos e invertir en soluciones multifuncionales. Por eso confío en LG StanbyME.
LG StanbyME es un monitor táctil móvil que viene con un soporte con ruedas. También es inalámbrico, por lo que es muy fácil de mover. Su diseño elegante y atemporal, se integra perfectamente con cualquier estilo decorativo
Hay múltiples opciones de ajuste, puedo rotar la pantalla o cambiar la altura, dependiendo de la actividad: desde investigar nuevos proyectos de interiores hasta buscar materiales en una pantalla más grande para obtener más detalles. Sin mencionar la versatilidad de usarlo para probar nuevas recetas en la cocina, así como para conectar sin problemas mi dispositivo móvil.
Es una gran ventaja para todos nuestros espacios, ¡ lo que me permite practicar mis hobbies en cualquier parte de la casa! El monitor móvil LG StanbyME es perfecto para interiores minimalistas y un estilo de vida moderno. ¡Definitivamente pruébalo!
Zoey
Querida Lisa, tengo dificultades para
equilibrar la practicidad y
el estilo
en mi hogar.
¿Cómo puedo asegurarme de que mi espacio
sea funcional y estéticamente agradable?
Lisa Mistry
Lo primero, es identificar para qué necesitas usar el espacio, enumerando esas las características prácticas y luego encontrando tu estilo personal.
Una vez que definí mi estética y preferencias, fue fácil incorporar piezas funcionales sin comprometer el estilo y el diseño.
Mi monitor LG MyView Smart es un gran ejemplo de esto. Con el puedo desde asistir a una reunión en mi oficina en casa, hasta ver una película mientras me relajo en la cama, esta pantalla ofrece infinitas posibilidades. Gracias a un diseño delgado y elegante que añade sofisticación mientras mantiene el espacio ordenado. La pantalla 4K del monitor LG MyView Smart, junto con su opción de inclinación y ajuste muy conveniente muy versátil. Además, su gran conectividad con otros dispositivos, multiport, Bluetooth y características de compartir pantalla, lo hacen muy fácil de usar.
* El producto mostrado en la imagen y el producto incluido en la promoción son diferentes productos, con algunas características similares.
Poppy
¡Hola Lisa! Soy principiante en decoración y estoy
buscando soluciones para la iluminación.
Me gustaría crear una atmósfera lujosa como la de un hotel en casa. Comencé en el dormitorio colocando mesitas de noche al lado de la cama. ¿Qué más puedo hacer para resaltar un ambiente acogedor y elegante?
Lisa Mistry
¡Felicidades por comenzar tu viaje en el diseño de interiores!
Si quieres crear un ambiente elegante y equilibrado, te recomiendo usar iluminación indirecta y una combinación de diferentes tipos de luces que trabajen juntas. Un excelente producto para esto es el altavoz Bluetooth portátil LG XBOOM 360.
El altavoz Bluetooth portátil LG XBOOM 360 ofrece un sonido omnidireccional de 360° para que pueda escuchar mi lista de reproducción favorita de manera inmersiva con una calidad de sonido increíble. Además, su iluminación ambiental añade un hermoso resplandor suave que hace que el espacio se sienta más acogedor y personal, especialmente cuando se combina con la luz de las velas.
Colocar estratégicamente luces como el LG XBOOM 360 es clave. Busca lugares donde puedan tener el mayor impacto en tu interior. El altavoz Bluetooth portátil puede aportar el ambiente perfecto en cualquier rincón de tu hogar, ya sea en tu dormitorio o en tu balcón.
¡Gracias por acompañarnos a descubrir
cómo los monitores
LG StanbyME y MyView
pueden transformar tu diseño de interiores!
cómo los monitores
Crear un hogar no se trata solo de estética: se trata de crear espacios que reflejen tu identidad y
mejoren tu estilo de vida. Ya sea que estés buscando eficiencia minimalista con soluciones versátiles como los monitores LG StanbyME o LG MyView, o añadiendo un toque de lujo y calidez a tu hogar con el altavoz Bluetooth portátil LG XBOOM 360, cada elección puede transformar tu experiencia de vida.
A medida que continúes diseñando y ajustando tus espacios, ¡se irán conviertiendo en refugios de confort e inspiración, adaptados perfectamente a tus necesidades y deseos!
Lisa Mistry está sentada en una silla, sonriendo al LG StandbyME, MyView Smart Monitor y Xboom XO2T a su derecha.
El código de cupón ha sido copiado en el portapapeles.