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Teletrabajo eficiente
Lo esencial para la oficina en casa con LG
Aprovecha al máximo el trabajo remoto desvelandolos secretos para una configuración eficiente de laoficina en casa, con LG gram y Monitores LG.
Monthly LG / SEPTIEMBRE
- 04.09.2024 - 30.09.2024
- * Cupón de descuento del 10% en los productos destacados, promoción exclusiva de Monthly LG Septiembre.
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DESCUENTO
10%
Código PromocionaLGMONTHLYSEPT
El teletrabajo se ha convertido rápidamente en una parte fundamental de la vida profesional moderna. Pero nuestros hogares pueden estar llenos de distracciones.
Gerente de SEO
Empleado de banco
Para mantener un entorno profesional, mi esposa y yo desarrollamos cuatro estrategias esenciales que nos siguen ayudando a mantenernos concentrados cada vez que trabajamos en nuestra oficina en casa.
En este artículo, compartimos estas cuatro reglas indispensables que podrían ayudarte a optimizar tu experiencia de trabajo desde casa. Ya seas un trabajador remoto experimentado o alguien que recién empieza con el teletrabajo, estos consejos asegurarán que tu jornada laboral sea tanto eficiente como agradable
{LG UltraWide™ Curved Monitor}
Mejora la Eficiencia
con una Pantalla
Más Grande
Para quienes manejan grandes
cantidades de datos
el monitor curvo LG UltraWide™ te ayuda a mantener siempre una vista panorámica. El diseño prácticamente sin bordes, combinado con una amplia pantalla, permite realizar múltiples tareas sin esfuerzo y, por lo tanto, lograr mayor eficiencia. Desde asistir a videoconferencias, gestionar correos electrónicos, hasta trabajar en hojas de cálculo ‒ maneja todo a la vez con facilidad gracias al LG UltraWide™ Curved Monitor.
La fatiga ocular es el problema del siglo XXI. Estoy contento de que mi LG UltraWide™ Curved Monitor cuente con características de cuidado ocular. Además de gráficos ultrasuaves y sincronizados, así como colores nítidos y brillantes, el modo flicker-safe del monitor hace que mirar la pantalla durante toda la jornada laboral sea lo más cómodo posible ‒ y cuanto más cómodo te sientas, mejor será tu productividad.
* El producto mostrado en la imagen y el producto incluido en la promoción son diferentes productos, con las principales caracteristicas similares.
{LG UltraFine™ Ergo Monitor &
LG UltraGear™ OLED Gaming Monitor}
Para un Espacio
de Trabajo que Refleje
tus Pasiones
Para quienes trabajan en el campo del
diseño
contar con el equipo adecuado, como el LG UltraFine™ Ergo Monitor o el LG UltraGear™ OLED Gaming Monitor, es clave. Gerente de SEO durante el día y diseñadora por pasión ‒ mi esposa Jana ha equipado su espacio con herramientas que se adaptan tanto a sus deberes profesionales como a sus pasatiempos creativos.
El LG UltraFine™ Ergo Monitor es una pantalla UHD 4K de alta resolución, perfecta para tareas de diseño detalladas. Es excepcionalmente ergonómico: Jana puede extender, retraer, girar, inclinar la pantalla y ajustar su altura para garantizar condiciones de trabajo sostenibles y cómodas.
El LG UltraGear™ OLED Gaming Monitor complementa perfectamente su configuración. La pantalla ofrece una alta tasa de refresco y un tiempo de respuesta rápido, lo que hace que su hobby sea aún más placentero. Además, gracias a su característica de baja reflectividad, alto contraste y colores extra vibrantes, el LG UltraGear™ OLED Gaming Monitor le permite sumergirse por completo en sus proyectos de diseño.
Al personalizar su espacio de trabajo en casa con estas herramientas avanzadas, Jana ha logrado una armonía perfecta entre trabajo y realización personal. Y si el confort y la creatividad son tus prioridades, ¡esta configuración es altamente recomendable
* El producto mostrado en la imagen y el producto incluido en la promoción son diferentes productos, con las principales caracteristicas similares.
Crea las Condiciones Ideales!
¿Quieres ponerte en un estado mental productivo? Vestirte adecuadamente puede ayudarte, incluso si es semi-formal. Aunque es importante sentirte cómodo con tu ropa, trabajar desde casa en pijama o ropa deportiva puede hacer que te sientas demasiado relajado. Hablando por experiencia propia, observa cómo cambia tu postura cuando te pones ropa de trabajo.
Además, evita comenzar tu jornada laboral desde el sofá o la cama — invierte en un escritorio y una buena silla de oficina en un rincón luminoso de tu casa. Esto puede aumentar tu motivación y concentración, y también evitar que tus compañeros vean tu cama desordenada o montones de ropa. Por último, comunícate con quienes viven contigo sobre la importancia de minimizar las distracciones durante tus horas de trabajo.
{LG gram Pro}
Tu Compañero
para Relajarte
Después del Trabajo
Un equilibrio saludable entre el trabajo
y la vida personal es esencial.
Por eso he creado una separación clara entre mi espacio de trabajo en casa y mi área personal de relajación.
Mi consejo: dedica un rincón acogedor de tu hogar como tu "lugar de sanación", o aprovecha el diseño liviano y ultra delgado del LG gram Pro para tomarte un respiro en una cafetería cercana o en un espacio al aire libre.
Usa este tiempo para relajarte, ya sea escribiendo en tu diario con el LG gram Pro o viendo YouTube para desestresarte. Con su procesador Intel® Core™ Ultra 7, es un compañero confiable para los amantes del entretenimiento. Además, la amplia duración de la batería del LG gram Pro lo convierte en una opción ideal para su uso al aire libre.
Para mí, relajarme en mi "lugar de sanación" me ayuda a recargar energías y a mantener mi bienestar. Esto asegura que regrese al trabajo renovado y listo para nuevos desafíos. Sin duda, mi LG gram Pro me ayuda a mantener este equilibrio.
Trabaja desde Casa como un Profesional ‒ gracias a
los monitores LG y al LG gram
Espero sinceramente que integrar estas cuatro estrategias te ayude a transformar tu oficina en casa en un refugio de
productividad y creatividad. Invierte en las herramientas adecuadas y crea un espacio de trabajo que te inspire.
Abraza estos cambios y verás cómo tu experiencia de trabajo remoto se vuelve no solo eficiente, sino potencialmente
gratificante.
¡Felices días de trabajo desde casa para todos!
Bocetos de dos espacios de oficina en casa diferentes que reflejan las profesiones y el estilo de vida de la pareja, seguidos de salir al aire libre después del trabajo.
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