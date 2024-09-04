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Persona trabajando de forma remota en un escritorio con dos monitores LG y un portátil que muestra una videollamada.

Teletrabajo eficiente

Lo esencial para la oficina en casa con LG

Aprovecha al máximo el trabajo remoto desvelandolos secretos para una configuración eficiente de laoficina en casa, con LG gram y Monitores LG.

Thanh-Long
¡Hola a todos! Gracias por unirse a la reunión

Monthly LG / SEPTIEMBRE

{OFERTA}
  • 04.09.2024 - 30.09.2024
  • * Cupón de descuento del 10% en los productos destacados, promoción exclusiva de Monthly LG Septiembre.
Portátil LG gram Pro con diseño negro y pantalla colorida.
Portátiles

16Z90SP-G.AD75B, 17Z90R-E.AD78B, 14Z90S-G.AA55B, 16U70R-G.AA79B

Monitor curvo LG UltraWide mostrando varias ventanas.
Monitor

49WQ95C-W, 29WQ600-W, 32SR50F-W, 27GS95QE-B, 27UL500P-W

DESCUENTO

10%

Código PromocionaLGMONTHLYSEPT

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El teletrabajo se ha convertido rápidamente en una parte fundamental de la vida profesional moderna. Pero nuestros hogares pueden estar llenos de distracciones.

Una pareja sentada afuera, sonriendo.
Escrito por
Jana Dao
Gerente de SEO
Escrito por
Thanh-Long
Empleado de banco

Para mantener un entorno profesional, mi esposa y yo desarrollamos cuatro estrategias esenciales que nos siguen ayudando a mantenernos concentrados cada vez que trabajamos en nuestra oficina en casa.

En este artículo, compartimos estas cuatro reglas indispensables que podrían ayudarte a optimizar tu experiencia de trabajo desde casa. Ya seas un trabajador remoto experimentado o alguien que recién empieza con el teletrabajo, estos consejos asegurarán que tu jornada laboral sea tanto eficiente como agradable

{LG UltraWide™ Curved Monitor}

Mejora la Eficiencia
con una Pantalla
Más Grande

Hombre trabajando en un escritorio moderno con monitores amplios y un portátil en un soporte, enfocado en gráficos y datos en las pantallas.

Para quienes manejan grandes
cantidades de datos

el monitor curvo LG UltraWide™ te ayuda a mantener siempre una vista panorámica. El diseño prácticamente sin bordes, combinado con una amplia pantalla, permite realizar múltiples tareas sin esfuerzo y, por lo tanto, lograr mayor eficiencia. Desde asistir a videoconferencias, gestionar correos electrónicos, hasta trabajar en hojas de cálculo ‒ maneja todo a la vez con facilidad gracias al LG UltraWide™ Curved Monitor.

La fatiga ocular es el problema del siglo XXI. Estoy contento de que mi LG UltraWide™ Curved Monitor cuente con características de cuidado ocular. Además de gráficos ultrasuaves y sincronizados, así como colores nítidos y brillantes, el modo flicker-safe del monitor hace que mirar la pantalla durante toda la jornada laboral sea lo más cómodo posible ‒ y cuanto más cómodo te sientas, mejor será tu productividad.

Vista trasera de un hombre en un escritorio con un monitor amplio y un portátil, mostrando aplicaciones de codificación y productividad en las pantallas.
Hombre sentado en un escritorio en una oficina en casa luminosa llena de plantas, trabajando en un portátil LG gram conectado a un monitor externo.
Hombre trabajando en una oficina en casa con dos monitores y un portátil LG gram elevado mostrando software de codificación y edición de video, visto desde atrás.

* El producto mostrado en la imagen y el producto incluido en la promoción son diferentes productos, con las principales caracteristicas similares.

49WQ95C-W
49WQ95C-W
Monitor Ultrapanoramico 32:9 LG UltraWide (Panel Nano IPS: 5120x1440, 32:9, 400cd/m², 1000:1, DCI-P3 >98%, curvo); diag. 124,5cm; entr,: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1, USB-Ax3; altavoces 2x10W; Ajust. en altura e inclinación y giratorio.
49WQ95C EU (E).pdf
Grado de energía : ES Ficha técnica de producto
1.499,00 €
Monitor Ultrapanoramico 32:9 LG UltraWide (Panel Nano IPS: 5120x1440, 32:9, 400cd/m², 1000:1, DCI-P3 >98%, curvo); diag. 124,5cm; entr,: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1, USB-Ax3; altavoces 2x10W; Ajust. en altura e inclinación y giratorio. Más información Comprar ahora
Vista frontal
29WQ600-W
Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 300cd/m², 1000:1,sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx1; DPx1; Altavoces estéreo de 7W con tecnología MaxxAudio®
29WQ600_EU new Erp label .pdf
Grado de energía : ES Ficha técnica de producto
259,00 €
Ahorra 0,01 €
258,99 €
Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 300cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx1; DPx1; Altavoces estéreo de 7W con tecnología MaxxAudio® Más información Comprar ahora
32SR50F-W
32SR50F-W
LG MyView Smart Monitor webOS 23, diag. 80 cm, IPS, Full HD, sRGB 99%, HDR10, HDMI 2.1
32SR50F EU (E).pdf
Grado de energía : ES Ficha técnica de producto
239,00 €
Ahorra 58,00 €
181,00 €
LG MyView Smart Monitor webOS 23, diag. 80 cm, IPS, Full HD, sRGB 99%, HDR10, HDMI 2.1 Más información Comprar ahora
front view
27GS95QE-B
Monitor LG UltraGear OLED QHD (2560x1440) de 27 pulgadas (68,3 cm), 240 Hz, 0,03 ms, DisplayHDR True Black 400, AMD FreeSync
20231030161419_27GS95QE EU (E).pdf
Grado de energía : ES Ficha técnica de producto
999,00 €
Ahorra 200,00 €
799,00 €
Monitor LG UltraGear OLED QHD (2560x1440) de 27 pulgadas (68,3 cm), 240 Hz, 0,03 ms, DisplayHDR True Black 400, AMD FreeSync Más información Comprar ahora
27UL500P-W
27UL500P-W
Monitor UHD polivalente (Panel IPS: 3840 x 2160p, 16:9, 300cd/m², 1000:1, sRGB >98%, 60Hz, 5ms); diag. 68,4cm; entradas: HDMI x2, DP x1, G
27UL500P_EU new Erp label .pdf
Grado de energía : ES Ficha técnica de producto
299,00 €
Monitor UHD polivalente (Panel IPS: 3840 x 2160p, 16:9, 300cd/m², 1000:1, sRGB >98%, 60Hz, 5ms); diag. 68,4cm; entradas: HDMI x2, DP x1, G Más información Comprar ahora

{LG UltraFine™ Ergo Monitor &
LG UltraGear™ OLED Gaming Monitor}

Para un Espacio
de Trabajo que Refleje
tus Pasiones

Una mujer trabajando en un escritorio con dos monitores, enfocada en editar imágenes vibrantes en su oficina en casa bien iluminada.

Para quienes trabajan en el campo del
diseño

contar con el equipo adecuado, como el LG UltraFine™ Ergo Monitor o el LG UltraGear™ OLED Gaming Monitor, es clave. Gerente de SEO durante el día y diseñadora por pasión ‒ mi esposa Jana ha equipado su espacio con herramientas que se adaptan tanto a sus deberes profesionales como a sus pasatiempos creativos.

El LG UltraFine™ Ergo Monitor es una pantalla UHD 4K de alta resolución, perfecta para tareas de diseño detalladas. Es excepcionalmente ergonómico: Jana puede extender, retraer, girar, inclinar la pantalla y ajustar su altura para garantizar condiciones de trabajo sostenibles y cómodas.

El LG UltraGear™ OLED Gaming Monitor complementa perfectamente su configuración. La pantalla ofrece una alta tasa de refresco y un tiempo de respuesta rápido, lo que hace que su hobby sea aún más placentero. Además, gracias a su característica de baja reflectividad, alto contraste y colores extra vibrantes, el LG UltraGear™ OLED Gaming Monitor le permite sumergirse por completo en sus proyectos de diseño.

Una mujer ajusta su gran monitor verticalmente, luego se sienta frente a una configuración de dos monitores que muestran imágenes vibrantes y gráficos coloridos.
Una mujer dibujando en su acogedora oficina en casa con dos monitores que muestran software de edición e imágenes vibrantes de la naturaleza.
Una mujer ajusta un monitor vertical grande en una oficina en casa.
Una persona trabaja con dos monitores grandes en una oficina en casa.
Una mujer dibujando en su acogedora oficina en casa con dos monitores que muestran software de edición e imágenes vibrantes de la naturaleza.

Al personalizar su espacio de trabajo en casa con estas herramientas avanzadas, Jana ha logrado una armonía perfecta entre trabajo y realización personal. Y si el confort y la creatividad son tus prioridades, ¡esta configuración es altamente recomendable

* El producto mostrado en la imagen y el producto incluido en la promoción son diferentes productos, con las principales caracteristicas similares.

Front view
16Z90SP-G.AD75B
LG gram Pro 16Z90SP Windows 11 Home/ Intel®️ Core™️ Ultra 7/ 32GB/ 512GB SSD/ 1,1Kg/ 24,5h
2.149,00 €
Ahorra 650,00 €
1.499,00 €
LG gram Pro 16Z90SP Windows 11 Home/ Intel®️ Core™️ Ultra 7/ 32GB/ 512GB SSD/ 1,1Kg/ 24,5h Más información Comprar ahora
17Z90R-E.AD78B vista frontal
17Z90R-E.AD78B
LG gram 17Z90R/ Windows 11 Home/ i7/ 32GB/ 1TB SSD/ RTX 3050/ 1,45Kg/ 20,5h
2.599,00 €
Ahorra 700,00 €
1.899,00 €
LG gram 17Z90R/ Windows 11 Home/ i7/ 32GB/ 1TB SSD/ RTX 3050/ 1,45Kg/ 20,5h Más información Comprar ahora
14Z90S-G.AA55B vista frontal
14Z90S-G.AA55B
LG gram 14Z90S Windows 11 Home/ Intel®️ Core™️ Ultra 5/ 16GB/ 512GB SSD/ 1,1Kg/ 29,5h
1.249,00 €
Ahorra 250,01 €
998,99 €
LG gram 14Z90S Windows 11 Home/ Intel®️ Core™️ Ultra 5/ 16GB/ 512GB SSD/ 1,1Kg/ 29,5h Más información Comprar ahora
16U70R-G.AA79B vista frontal
16U70R-G.AA79B
LG Ultra 16U70R/ Windows 11 Home/ R7/ 16GB/ 1TB SSD/ 1,6Kg/ 20h
1.449,00 €
Ahorra 570,00 €
879,00 €
LG Ultra 16U70R/ Windows 11 Home/ R7/ 16GB/ 1TB SSD/ 1,6Kg/ 20h Más información Comprar ahora

Crea las Condiciones Ideales!

¿Quieres ponerte en un estado mental productivo? Vestirte adecuadamente puede ayudarte, incluso si es semi-formal. Aunque es importante sentirte cómodo con tu ropa, trabajar desde casa en pijama o ropa deportiva puede hacer que te sientas demasiado relajado. Hablando por experiencia propia, observa cómo cambia tu postura cuando te pones ropa de trabajo.

Además, evita comenzar tu jornada laboral desde el sofá o la cama — invierte en un escritorio y una buena silla de oficina en un rincón luminoso de tu casa. Esto puede aumentar tu motivación y concentración, y también evitar que tus compañeros vean tu cama desordenada o montones de ropa. Por último, comunícate con quienes viven contigo sobre la importancia de minimizar las distracciones durante tus horas de trabajo.

Una oficina en casa ordenada con una silla ergonómica, un escritorio con monitor vertical y suministros bien organizados.

{LG gram Pro}

Tu Compañero
para Relajarte
Después del Trabajo

Un hombre sentado al aire libre contra una pared naranja brillante, trabajando en su laptop LG gram con una taza de café a su lado, disfrutando del día soleado.

Un equilibrio saludable entre el trabajo
y la vida personal es esencial.

Por eso he creado una separación clara entre mi espacio de trabajo en casa y mi área personal de relajación.

Mi consejo: dedica un rincón acogedor de tu hogar como tu "lugar de sanación", o aprovecha el diseño liviano y ultra delgado del LG gram Pro para tomarte un respiro en una cafetería cercana o en un espacio al aire libre.

Usa este tiempo para relajarte, ya sea escribiendo en tu diario con el LG gram Pro o viendo YouTube para desestresarte. Con su procesador Intel® Core™ Ultra 7, es un compañero confiable para los amantes del entretenimiento. Además, la amplia duración de la batería del LG gram Pro lo convierte en una opción ideal para su uso al aire libre.

Para mí, relajarme en mi "lugar de sanación" me ayuda a recargar energías y a mantener mi bienestar. Esto asegura que regrese al trabajo renovado y listo para nuevos desafíos. Sin duda, mi LG gram Pro me ayuda a mantener este equilibrio.

Un hombre sentado al aire libre contra una pared naranja, trabaja en su LG gram y disfruta del sol con una taza de café.
Un hombre caminando al aire libre mientras sostiene un LG gram Pro.
Primer plano de manos escribiendo en un teclado de LG gram Pro con gráficos en la pantalla.

Trabaja desde Casa como un Profesional ‒ gracias a
los monitores LG y al LG gram

Espero sinceramente que integrar estas cuatro estrategias te ayude a transformar tu oficina en casa en un refugio de
productividad y creatividad. Invierte en las herramientas adecuadas y crea un espacio de trabajo que te inspire.
Abraza estos cambios y verás cómo tu experiencia de trabajo remoto se vuelve no solo eficiente, sino potencialmente
gratificante.

¡Felices días de trabajo desde casa para todos!

Bocetos de dos espacios de oficina en casa diferentes que reflejan las profesiones y el estilo de vida de la pareja, seguidos de salir al aire libre después del trabajo.

{OFERTA}
  • 04.09.2024 - 30.09.2024
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Portátil LG gram Pro con diseño negro y pantalla colorida.
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Monitor curvo LG UltraWide mostrando varias ventanas.
Monitor

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