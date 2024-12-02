About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Una Navidad Acogedora en Casa

Preparativos Festivos con LG

Crea recuerdos inolvidables
estas fiestas,
con LG a tu lado.

Familia disfrutando la Navidad con un LG CineBeam Q en la mesa. Una pareja y un niño sonríen en un ambiente cálido y festivo.
Padre e hija junto a un televisor LG OLED con chimenea en pantalla. La niña sostiene un regalo rodeada de decoración navideña.
Pareja preparando una comida festiva en la cocina con un LG InstaView. Cerca, una mesa decorada para las fiestas.

Monthly LG | DICIEMBRE

02.12.2024 - 31.12.2024

Oferta especial

  • Cupón de descuento del 5% en los productos destacados, promoción exclusiva de Monthly LG Diciembre.

DESCUENTO

5%

Código PromocionaLGMONTHLYDEC

Copiar
Frigoríficos
Frigoríficos
TV
TV
Proyectores
Proyectores
Una pareja sonríe entre dos árboles de Navidad.

Descubre la magia de la Navidad como nunca antes con LG

Romina Birkner y su marido
Escrito por Romina Birkner

Influencer de estilo de vida y familia,
residente cerca de Dortmund

Con las fiestas a la vuelta de la esquina, la alegría de preparar el hogar para la temporada navideña se convierte en una dicha irresistible: la Navidad es mucho más que un día en el calendario ‒ es el momento de abrazar a la familia, crear calidez y crear recuerdos que perduren para siempre. LG aporta un brillo especial a tu acogedora Navidad en casa: desde la creación del menú ideal hasta una inolvidable noche de cine en familia.

Con las fiestas a la vuelta de la esquina, la alegría de preparar el hogar para la temporada navideña se convierte en una dicha irresistible: la Navidad es mucho más que un día en el calendario ‒ es el momento de abrazar a la familia, crear calidez y crear recuerdos que perduren para siempre. LG aporta un brillo especial a tu acogedora Navidad en casa: desde la creación del menú ideal hasta una inolvidable noche de cine en familia.

Una familia disfruta preparando una comida festiva con el frigorífico LG InstaView.

Todo a la vista Diseña tu menú con el frigorífico LG InstaView

La esencia de una Navidad inolvidable nace en la cocina, donde el calor de cocinar juntos une a nuestros seres queridos. Este año, me decanto por un asado con todos los adornos festivos. Gracias al frigorífico LG InstaView con su diseño premium, preparar este banquete es tan gratificante como disfrutarlo.

El panel InstaView añade un toque mágico: un ligero golpe ilumina el vidrio tintado, mostrando mis delicias favoritas sin abrir la puerta. Con la tecnología LinearCooling del frigorífico LG InstaView, frescura y sabor se mantienen intactos. Además, la configuración de la temperatura es una experiencia personalizada y sencilla con la app LG ThinQ®.

Una mujer y su perro junto a un LG InstaView abierto lleno de productos frescos. Cerca hay una mesa preparada para comer.
Una mujer corta pepinos frescos en una cocina luminosa con verduras coloridas en la encimera.
Un comedor moderno con un LG InstaView, una mesa decorada para las fiestas y vistas a un jardín exterior.
Una mujer se relaja en un sofá en una sala moderna, usando un control remoto para manejar el televisor LG OLED G4 4K Smart.

Crear el ambiente Inspiración de decoración y selección de playlist Con LG OLED G4 4K Smart TV
Crear el ambiente Inspiración de decoración y selección de playlist Con LG OLED G4 4K Smart TV

Un padre levanta a su hija sonriente sobre los hombros mientras decora el árbol de Navidad. Cerca se ve una puerta con el letrero 'sala de juegos'.
Una sala acogedora con un televisor LG OLED que muestra una chimenea virtual, muebles cómodos y velas festivas.

Con el menú configurado, la atención se centra en crear el ambiente ideal para las fiestas. El LG OLED G4 4K Smart TV va mucho más allá del entretenimiento: es una fuente de inspiración para hacer realidad los sueños navideños. A través de WebOS, me encuentro sumergiéndome en YouTube, explorando Tutoriales de decoración DIY que encienden mi creatividad.

Además, nos encanta disfrutar de escenas invernales en la pantalla del Smart TV LG OLED G4 4K, como el cálido resplandor de una chimenea crepitante o la tranquila belleza de un paisaje nevado. Estas imágenes te sumergen en el espíritu navideño, ya que los colores vivos y la calidad de imagen impecable te hacen sentir parte de cada escena. De esta manera, el LG OLED G4 4K Smart TV se transforma. en el centro de atención para disfrutar juntos de momentos especiales durante las vacacions.

Una familia disfruta de un momento acogedor alrededor de una mesa con el proyector portátil LG CineBeam Q.

Un regalo especial El mini proyector LG CineBeam Q

Finalmente ha llegado el momento más esperado ‒ relajarse con los seres queridos. Este año, mi familia y yo nos hemos regalado un anticipo navideño: el proyector portátil LG CineBeam Q. Su diseño elegante y minimalista se integra a la perfección en cualquier espacio, sirviendo como pieza decorativa sofisticada y dispositivo de alto rendimiento.

El proyector portátil CineBeam Q se ha convertido en una parte encantadora de nuestros momentos festivos, transformando nuestras noches de cine en experiencias cinematográficas inolvidables. Su claridad 4K UHD y el ajuste automático de pantalla garantizan una imagen perfectamente alineada, sin importar el tamaño de la pared. Me encanta el modo de Dibujo Luminoso, que proyecta suaves visuales ambientales, añadiendo un toque decorativo sutil. Ver clásicos navideños en pantalla grande resulta tanto grandioso como íntimo, y su funcionamiento silencioso nos permite sumergirnos plenamente en la magia del momento.

Una niña sonriente abre un regalo de Navidad y descubre un proyector LG CineBeam. Está sentada en un suelo de madera.
Una mujer camina al aire libre al atardecer, sosteniendo un proyector LG CineBeam en la mano. El jardín tiene un verde exuberante.
Una pareja disfruta de una noche de cine al aire libre con un proyector LG CineBeam que muestra una escena invernal festiva en una pared.

Fiestas inolvidables con LG Una Navidad acogedora en casa, llena de innovación y calidez.

Una sala acogedora con decoración navideña, que incluye un frigorífico LG InstaView, un televisor LG OLED G4 4K Smart y un proyector LG CineBeam.

Con la tecnología LG a tu lado, esta Navidad acogedora en casa se convierte en una celebración de momentos extraordinarios y pequeños gestos que definen la temporada de alegría. Desde preparar un menú festivo hasta crear una atmósfera acogedora ‒ el frigorífico LG InstaView, el Smart TV LG OLED G4 4K y el proyector portátil CineBeam Q llenan cada momento navideño de elegancia, comodidad y alegría.

Vive la magia de las fiestas con el encanto de LG.

Vive unas fiestas inolvidables con LG

Más lecturas Monthly LG.

Lista de Deseos de Black Friday de los Marketeros de LG
Ayuda con el Estilo de tu Hogar: Resolviendo Tus Problemas de Decoración
Teletrabajo eficiente: Lo esencial para la oficina en casa con LG