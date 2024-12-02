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Una Navidad Acogedora en Casa
Crea recuerdos inolvidables
estas fiestas,
con LG a tu lado.
Monthly LG | DICIEMBRE
02.12.2024 - 31.12.2024
Oferta especial
- Cupón de descuento del 5% en los productos destacados, promoción exclusiva de Monthly LG Diciembre.
DESCUENTO
5%
Código PromocionaLGMONTHLYDEC
Descubre la magia de la Navidad
como nunca antes con LG
Influencer de estilo de vida y familia,
residente cerca de Dortmund
Con las fiestas a la vuelta de la esquina, la alegría de preparar el hogar para la temporada navideña se convierte en una dicha irresistible: la Navidad es mucho más que un día en el calendario ‒ es el momento de abrazar a la familia, crear calidez y crear recuerdos que perduren para siempre. LG aporta un brillo especial a tu acogedora Navidad en casa: desde la creación del menú ideal hasta una inolvidable noche de cine en familia.
Todo a la vista
Diseña tu menú con
el frigorífico LG InstaView™
La esencia de una Navidad inolvidable nace en la cocina, donde el calor de cocinar juntos une a nuestros seres queridos. Este año, me decanto por un asado con todos los adornos festivos. Gracias al frigorífico LG InstaView™ con su diseño premium, preparar este banquete es tan gratificante como disfrutarlo.
El panel InstaView™ añade un toque mágico: un ligero golpe ilumina el vidrio tintado, mostrando mis delicias favoritas sin abrir la puerta. Con la tecnología LinearCooling™ del frigorífico LG InstaView™, frescura y sabor se mantienen intactos. Además, la configuración de la temperatura es una experiencia personalizada y sencilla con la app LG ThinQ®.
Crear el ambiente
Inspiración de decoración y selección de
playlist Con LG OLED G4 4K Smart TV
Crear el ambiente
Inspiración de decoración
y selección de playlist
Con LG OLED G4 4K Smart TV
Con el menú configurado, la atención se centra en crear el ambiente ideal para las fiestas. El LG OLED G4 4K Smart TV va mucho más allá del entretenimiento: es una fuente de inspiración para hacer realidad los sueños navideños. A través de WebOS, me encuentro sumergiéndome en YouTube, explorando Tutoriales de decoración DIY que encienden mi creatividad.
Además, nos encanta disfrutar de escenas invernales en la pantalla del Smart TV LG OLED G4 4K, como el cálido resplandor de una chimenea crepitante o la tranquila belleza de un paisaje nevado. Estas imágenes te sumergen en el espíritu navideño, ya que los colores vivos y la calidad de imagen impecable te hacen sentir parte de cada escena. De esta manera, el LG OLED G4 4K Smart TV se transforma. en el centro de atención para disfrutar juntos de momentos especiales durante las vacacions.
Un regalo especial
El mini proyector
LG CineBeam Q
Finalmente ha llegado el momento más esperado ‒ relajarse con los seres queridos. Este año, mi familia y yo nos hemos regalado un anticipo navideño: el proyector portátil LG CineBeam Q. Su diseño elegante y minimalista se integra a la perfección en cualquier espacio, sirviendo como pieza decorativa sofisticada y dispositivo de alto rendimiento.
El proyector portátil CineBeam Q se ha convertido en una parte encantadora de nuestros momentos festivos, transformando nuestras noches de cine en experiencias cinematográficas inolvidables. Su claridad 4K UHD y el ajuste automático de pantalla garantizan una imagen perfectamente alineada, sin importar el tamaño de la pared. Me encanta el modo de Dibujo Luminoso, que proyecta suaves visuales ambientales, añadiendo un toque decorativo sutil. Ver clásicos navideños en pantalla grande resulta tanto grandioso como íntimo, y su funcionamiento silencioso nos permite sumergirnos plenamente en la magia del momento.
Fiestas inolvidables con LG
Una Navidad acogedora en casa,
llena de innovación y calidez.
Una sala acogedora con decoración navideña, que incluye un frigorífico LG InstaView, un televisor LG OLED G4 4K Smart y un proyector LG CineBeam.
Con la tecnología LG a tu lado, esta Navidad acogedora en casa se convierte en una celebración de momentos extraordinarios y pequeños gestos que definen la temporada de alegría. Desde preparar un menú festivo hasta crear una atmósfera acogedora ‒ el frigorífico LG InstaView™, el Smart TV LG OLED G4 4K y el proyector portátil CineBeam Q llenan cada momento navideño de elegancia, comodidad y alegría.
Vive la magia de las fiestas con el encanto de LG.
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