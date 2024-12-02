Con las fiestas a la vuelta de la esquina, la alegría de preparar el hogar para la temporada navideña se convierte en una

dicha irresistible: la Navidad es mucho más que un día en el calendario ‒ es el momento de abrazar a la familia, crear

calidez y crear recuerdos que perduren para siempre. LG aporta un brillo especial a tu acogedora Navidad en casa: desde

la creación del menú ideal hasta una inolvidable noche de cine en familia.