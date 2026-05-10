We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Frigorífico Combi | LG GBBS525CSW DoorCooling+, 2,03m, capacidad de 375l, Serie 500, Clasificación C, Blanco
Frigorífico Combi | LG GBBS525CSW DoorCooling+, 2,03m, capacidad de 375l, Serie 500, Clasificación C, Blanco
Características principales
- Garantía de por vida en el compresor(*)
- Máxima eficiencia energética: Ahorra hasta un 32% de energía y ahorra hasta 883€ en tu factura de la luz*
- Ahorro energético con AI inverter:AI naliza el patrón de uso para conseguir una mayor frescura mientras ahorras energía con LG ThinQ™
- Door Cooling+™: Únicos con cascada aire frío en puerta. Enfría 15,1% más rápido y uniforme
- Digital FreshConverter+: Cajón multitemperatura (-3ºC, 0º y 2ºC) especial cervezas. Con selector digital para temperatura precisa
- Linear Cooling: Mantiene la temperatura estable (+/- 0.5ºC) para frescura más duradera
*Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real. Imágenes del modelo GBBW726AEV, las tecnologías, los compartimientos y los acabados pueden variar en función del modelo.
*La “garantía de por vida” del compresor del refrigerador es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. Es necesario registrar la compra en el plazo de 1 año para activar la garantía. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida
*La “garantía de por vida” del compresor del refrigerador es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. Es necesario registrar la compra en el plazo de 1 año para activar la garantía. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida
*Según los resultados de las pruebas realizadas por TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG, que mide la velocidad de enfriamiento de un recipiente con agua colocado en la cesta superior de 25 °C a 6 °C, DoorCooling+™ mostró una velocidad de enfriamiento un 15,1 % más rápida cuando la puerta estaba abierta que cuando estaba cerrada.
*DoorCooling+™ se detiene cuando se abre la puerta.
*Los resultados pueden variar en el uso real.
*Solo en modelos aplicables.
*Estudio interno realizado a fecha 01.08.2025
Alimentos frescos durante más tiempo
LINEARCooling™ mantiene una temperatura estable (+/- 0.5 ºC) evitando las fluctuaciones para conseguir una óptima conservación de los alimentos, manteniendo su textura original y potenciando su sabor natural
LinearCooling™
Convencional
*Según los resultados de las pruebas realizadas por TÜV Rheinland utilizando el método de pruebas interno de LG, en las que se comparó la tasa de reducción de peso de las verduras entre el modelo con refrigeración lineal y el modelo sin refrigeración lineal, el modelo con refrigeración lineal mostró una tasa de reducción de peso menor.
Adapta la temperatura para cada tipo de alimento con precisión
Cajón multitemperatura "especial cervezas": adapta la temperatura del cajón con el control digital (entre -3ºC y 2ºC), para conseguir la temperatura precisa para cada tipo de alimento: cerveza, carne, verduras o pescado.
*FRESHConverter™
-La temperatura se puede cambiar pulsando el botón de selección. Hay tres modos diferentes: Carne (-3 ℃), Pescado (0 ℃) y Queso (2 ℃)
-Basado en los resultados de pruebas internas de LG utilizando el método de prueba interno de LG para medir la fluctuación media de la temperatura en el compartimento FRESHConverter+™ sin carga y con un ajuste de 25 ℃.
-Los resultados pueden variar en función de los cambios en la temperatura exterior o en el ajuste de la temperatura interior.
*Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
«*Para garantizar el correcto funcionamiento de la puerta, es necesario dejar un espacio mínimo de 4 mm entre los laterales del frigorífico y la pared.
*Si el espacio es inferior a 4 mm, es posible que la puerta no se abra completamente o que interfiera con la pared, lo que podría afectar al rendimiento del producto.
*Las imágenes del producto son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real».
Perfecto para almacenar todos tus alimentos sin problemas
Frigoríficos LG con medidas estandar pero con hasta un 11.6% más de capacidad interior. Perfecto para almacenar tus alimentos y bebidas sin complicaciones
*Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real. Imágenes del modelo GBBW726AEV, las tecnologías, los compartimientos y los acabados pueden variar en función del modelo.
Almacenamiento flexible que se adapta a tus necesidades
Las baldas, cajones y accesorios han sido cuidadosamente diseñados para mantener tu frigorífico ordenado y adaptarse a tus necesidades
Perfectamente integrado en el diseño de tu cocina
Puerta plana que completa el diseño minimalista y premium de este frigorífico. Quedará perfectamente integrado y alineado con tu cocina.
*Las imágenes del producto son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
*Las imágenes del producto son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Mayor frescura mientras ahorras energía con LG ThinQ™
*La tecnología AI Inverter de los frigoríficos LG analiza los patrones de uso del usuario mediante un periodo de aprendizaje y ajusta la velocidad del compresor para optimizar el consumo energético. El ahorro puede variar según los hábitos de uso y las condiciones del hogar. Se requiere que la función sea activada por el usuario.
*En caso de que la temperatura de ajuste de la cámara frigorífica sea de 1 ℃ o 2 ℃, esta función no se activará.
1)LG ThinQ™
-Para utilizar las funciones ThinQ, es necesario instalar la aplicación «LG ThinQ» desde Google Play Store o Apple App Store en su smartphone y conectarse a una red Wi-Fi. La aplicación LG ThinQ™ está disponible en smartphones compatibles con Android 9.0 o superior e iOS 16.0 o superior. Se requiere una conexión de datos Wi-Fi en el teléfono y en el hogar, así como el registro del producto en LG ThinQ™.
-Las funciones de LG ThinQ™ pueden variar en función del producto y el país.
2)Modo de ahorro con IA
-El modo de ahorro con IA se puede ajustar en dos etapas (hasta un 1 % para la etapa 1 y hasta un 5 % para la etapa 2), y la tasa de ahorro varía en función de la clasificación energética y las especificaciones del producto.
-La tasa de ahorro con IA para cada etapa puede variar en función de las condiciones de uso reales.
-Los detalles específicos de la prueba para la tasa de ahorro son los siguientes:
1.Modelo de prueba: GBBW322CEV
2.Condiciones de prueba: Congelador a -18 °C, frigorífico a 3 °C, sin carga
3.Condiciones de instalación: Temperatura ambiente de 25 °C, humedad del 55 %
4.Método de prueba: 8 horas de apertura, 16 horas sin apertura. Tiempo total de apertura durante las horas de apertura: frigorífico 28 veces, congelador 6 veces. Los resultados energéticos de cada etapa del modo de ahorro AI durante 3 días se convierten en consumo energético de 24 horas y se comparan.
5.Cuando se utiliza el modo de ahorro AI, el ciclo de descongelación y la velocidad del compresor pueden ajustarse en función del entorno. La aplicación de la etapa 2 puede provocar un aumento de la temperatura interna del congelador y el frigorífico. Los resultados de la prueba han sido verificados por TÜV Rheinland Inc. utilizando sus pruebas especificadas.
6.Los resultados de las pruebas han sido verificados por TÜV Rheinland Inc. utilizando su método de prueba específico, pero pueden variar en función del entorno de uso real.
7.El modo de ahorro AI solo es compatible con la aplicación LG ThinQ, y LG ThinQ puede tener algunas limitaciones en cuanto a los entornos compatibles y los métodos de uso.
¿Qué hay que tener en cuenta al comprar un frigorífico-congelador?
«A la hora de elegir un frigorífico-congelador LG, tenga en cuenta factores clave como el espacio de almacenamiento, la eficiencia energética y la tecnología de refrigeración inteligente.
Las soluciones inteligentes y ordenadas de LG ayudan a maximizar la eficiencia del almacenamiento y a mantener los alimentos frescos*.
Busque innovaciones como LinearCooling™, que ayuda a mantener temperaturas más estables en todo el frigorífico, y DoorCooling+™, que ayuda a enfriar los alimentos en la puerta.
El diseño premium de puerta plana de LG y la selección de colores y acabados modernos también añaden un toque elegante a su cocina.
*Según los resultados de las pruebas de TÜV Rheinland, que utilizaron el método de prueba interno de LG para comparar la tasa de reducción de peso de las verduras entre el modelo con refrigeración lineal y el modelo sin refrigeración lineal, el modelo con refrigeración lineal mostró una tasa de reducción de peso menor».
¿Qué tamaño de frigorífico-congelador necesito?
El tamaño adecuado del frigorífico-congelador depende de las necesidades de su hogar y de almacenamiento. Como guía general:
-Los frigoríficos-congeladores altos, con una capacidad de 304 a 387 litros, son ideales para 1 o 2 personas.
-Los modelos estrechos de varias puertas, con 506-530 litros, son adecuados para familias de 3-4 personas.
-Para hogares más grandes, los modelos de varias puertas o de estilo americano, con 635-750 litros de capacidad, son una buena opción.
A la hora de seleccionar la capacidad adecuada, tenga en cuenta la frecuencia con la que hace la compra, la cantidad de alimentos frescos y congelados que almacena y el espacio disponible en la cocina.
¿Cómo cambio la configuración de temperatura de mi frigorífico-congelador LG?
Utilice el panel de control situado en la puerta o en el interior del frigorífico para ajustar la temperatura deseada para su frigorífico o congelador. En los modelos compatibles, también puede utilizar la aplicación LG ThinQ en su smartphone para cambiar el ajuste de temperatura de forma remota.
¿Qué significa que un frigorífico-congelador sea «no frost»?
La escarcha se forma cuando el vapor de agua entra en contacto con los serpentines de refrigeración helados y se condensa en agua, que se congela inmediatamente. Un frigorífico sin escarcha utiliza un temporizador para encender periódicamente un serpentín calefactor alrededor del serpentín de refrigeración para derretir el hielo, lo que evita automáticamente la acumulación de escarcha.
Descarga las cotas del producto para obtener las dimensiones y las instrucciones de instalación
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
Reseñas y Opiniones
Recomendado para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.