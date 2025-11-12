About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Outlet Smart TV LG QNED AI QNED82 50 pulgadas 4K 2025

Outlet Smart TV LG QNED AI QNED82 50 pulgadas 4K 2025

50QNED82A6B.OUTLET
Vista frontal del Smart TV LG QNED AI QNED82 50 pulgadas 4K 2025 50QNED82A6B
Rear view of LG QNED82 TV
Left-facing side view of LG QNED82 TV
Splashes of paint burst from the floor up in diverse colors. Intertrek certification for 100% Color Volume to DCI-P3. The title talks about LG’s new and unique wide color gamut technology that allows you to see vivid color on your screen.
The alpha 7 AI Processor Gen8 lights up yellow and colorful bolts of light shoot out from it. The title talks about how the processor delivers 4K quality, stunning color and brightness.
Before and after comparison of how LG 4K Super Upscaling improves image quality. Two panels showing the same image of a colorful bird sitting on a branch in a forest, panel on the right is faded out. The title talks about how 4K Super Upscaling enhances resolution, brightness and clarity.
Perspective from the inside of a cave looking out to its entrance where a blue sky and horizon can be seen. The whole scene is split in half to show the capability of QNED's Advanced Local Dimming. On one side, the colors and detail are washed out and the visuals seem muddy. The label says, Conventional LED. The other side has great blacks, better contrast, brightness and color. The label says Advanced Local Dimming. The title talks about how Advanced Local Dimming provides a sharper picture.
A family sits on a couch facing a LG QNED TV mounted on a wall above a LG Soundbar with a little girl pointing to a screen depicting two dolphins. The title talks about how every action is more thrilling on a massive screen.
LG TV screen with an AI Magic Remote on the foreground. The AI button is highlighted and a speech bubble shows text, suggest a movie I like. On the screen we see the user icon E, indicating how AI Voice ID was able to identify which user it was and give personalized recommendations just based on their voice.
Close-up of an LG TV screen showing how AI Search works. A small chat window is open showing how the user asked for what sports games are available. AI search responded via chat and by showing thumbnails of available content. There is also a prompt to ask Microsoft Copilot.
LG AI Magic Remote in front of an LG TV screen. On the screen is a personalized greeting from the LG AI with custom keywords based on the user's search and watch history. By the remote is an icon and label showing that the AI Concierge functionality is easily accessible with one short press on the AI button.
Sci-fi content is playing on an LG TV screen. On the screen is the Al Chatbot interface. The user messaged the chatbot saying that the screen is too dark. The chatbot offered solutions to the request. The whole scene is also split in two. One side is darker, the other side is brighter, showing how Al Chatbot solved the issue for the user automatically. Text explains Al Chatbot can understand user intent and provide solutions to troubleshoot.
A family sits on a couch facing a LG QNED TV mounted on a wall above a LG Soundbar with a little girl pointing to a screen depicting two dolphins. The title talks about how every action is more thrilling on a massive screen.
LG Outlet Smart TV LG QNED AI QNED82 50 pulgadas 4K 2025, 50QNED82A6B.OUTLET
Vista frontal del Smart TV LG QNED AI QNED82 50 pulgadas 4K 2025 50QNED82A6B
Rear view of LG QNED82 TV
Left-facing side view of LG QNED82 TV
Splashes of paint burst from the floor up in diverse colors. Intertrek certification for 100% Color Volume to DCI-P3. The title talks about LG’s new and unique wide color gamut technology that allows you to see vivid color on your screen.
The alpha 7 AI Processor Gen8 lights up yellow and colorful bolts of light shoot out from it. The title talks about how the processor delivers 4K quality, stunning color and brightness.
Before and after comparison of how LG 4K Super Upscaling improves image quality. Two panels showing the same image of a colorful bird sitting on a branch in a forest, panel on the right is faded out. The title talks about how 4K Super Upscaling enhances resolution, brightness and clarity.
Perspective from the inside of a cave looking out to its entrance where a blue sky and horizon can be seen. The whole scene is split in half to show the capability of QNED's Advanced Local Dimming. On one side, the colors and detail are washed out and the visuals seem muddy. The label says, Conventional LED. The other side has great blacks, better contrast, brightness and color. The label says Advanced Local Dimming. The title talks about how Advanced Local Dimming provides a sharper picture.
A family sits on a couch facing a LG QNED TV mounted on a wall above a LG Soundbar with a little girl pointing to a screen depicting two dolphins. The title talks about how every action is more thrilling on a massive screen.
LG TV screen with an AI Magic Remote on the foreground. The AI button is highlighted and a speech bubble shows text, suggest a movie I like. On the screen we see the user icon E, indicating how AI Voice ID was able to identify which user it was and give personalized recommendations just based on their voice.
Close-up of an LG TV screen showing how AI Search works. A small chat window is open showing how the user asked for what sports games are available. AI search responded via chat and by showing thumbnails of available content. There is also a prompt to ask Microsoft Copilot.
LG AI Magic Remote in front of an LG TV screen. On the screen is a personalized greeting from the LG AI with custom keywords based on the user's search and watch history. By the remote is an icon and label showing that the AI Concierge functionality is easily accessible with one short press on the AI button.
Sci-fi content is playing on an LG TV screen. On the screen is the Al Chatbot interface. The user messaged the chatbot saying that the screen is too dark. The chatbot offered solutions to the request. The whole scene is also split in two. One side is darker, the other side is brighter, showing how Al Chatbot solved the issue for the user automatically. Text explains Al Chatbot can understand user intent and provide solutions to troubleshoot.
A family sits on a couch facing a LG QNED TV mounted on a wall above a LG Soundbar with a little girl pointing to a screen depicting two dolphins. The title talks about how every action is more thrilling on a massive screen.
LG Outlet Smart TV LG QNED AI QNED82 50 pulgadas 4K 2025, 50QNED82A6B.OUTLET

Características principales

  • Más de 1.000 millones de colores, ahora más intensos que nunca(1) con LG QNED, la tecnología exclusiva de LG. Mayor contraste y brillo en la imagen, gracias al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping en 2.040 zonas independientes.
  • Smart TV webOS 25 que evoluciona a mejor cada año renovándose en tu TV e incorporando las nuevas funciones de la IA y que está preparado para próximos apagones TDT(2). Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados(3): reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Remote con puntero inalámbrico.
  • El procesador potente e inteligente (4K α7 Gen8), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, analizando la imagen en 2.040 zonas independientes.
  • El Smart TV perfecto para gaming e ideal para cualquier contenido: disfruta la experiencia gaming con fluidez VRR (60 Hz)(4) y Cloud Gaming; vive la película tal y como la imaginó el director con el modo Filmmaker y con la calidad de imagen HDR10 Pro y sonido Dolby Digital Plus; y no te pierdas nada con las alertas deportivas.
  • Tecnología eficiente que cuida de ti y del planeta: es accesible para múltiples tipos de necesidades y permite ahorrar en la factura de la luz(5).
Más

(1)Mejora de la intensidad obtenida al comparar los paneles QNED de la gama de 2025 con los paneles QNED de gamas anteriores. La experiencia visual puede variar dependiendo del entorno y los tipos de contenido.

(2)WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(3)Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo.

(4)Según especifica el HDMI 2.1.

(5)Comparación entre el consumo en modo HDR producido por el modelo LG QNED 4K de 86" vs QLED 4K de 85" (modelo de peor indice de eficiencia energética del mismo segmento de 2024). Cálculo realizado a un coste de 0.22€/Kwh en marzo de 2025 (IVA incluido), durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.

Logotipo de Ganador del iF Design Award.

Ganador del iF Design Award

Distintivo CES Innovation Awards con distintivo 2025 Honoree.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New Program)

Ciberseguridad

Logotipo de Elección del editor de AVForums para LG webOS 24 como Mejor sistema de Smart TV 2024/2025.

AVForums Editor's Choice - Best Smart TV System 2024/25

“webOS 24 ofrece una experiencia smart, elegante y fácil de usar, además de novedosa y con orden.”

*Los CES Innovation Awards se basan en el material descriptivo presentado a los jueces. La CTA (llamada a la acción) no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de ninguna de las alegaciones presentadas y no probó el artículo al que se concedió el premio.

LG QNED TV sobre un colorido fondo oscuro. En la pantalla hay una ilustración brillante y colorida que muestra la tecnología de color QNED y su capacidad para mostrar un amplio espectro de tonos con gran contraste. El logotipo QNED AI de LG es visible. El título dice: Every Color Redefined with Dynamic QNED Color.

LG QNED TV sobre un colorido fondo oscuro. En la pantalla hay una ilustración brillante y colorida que muestra la tecnología de color QNED y su capacidad para mostrar un amplio espectro de tonos con gran contraste. El logotipo QNED AI de LG es visible. El título dice: Every Color Redefined with Dynamic QNED Color.

LG QNED es una tecnología exclusiva de LG

Calidad de imagenwebOS 25 con IALG Galeria +Diseño Sonido LG en armoníaSiéntete el protagonista de tus contenidos

Con más de mil millones de colores, ahora más intensos que nunca (1)

Los televisores LG QNED ofrecen un mayor contraste y brillo, con un análisis inteligente en 2.040 zonas independientes y un control de la iluminación hasta 12 veces más preciso (2)

Salpicaduras de pintura estallan desde el suelo hacia arriba en diversos colores.

(1) Mejora de la intensidad obtenida al comparar los paneles QNED de la gama de 2025 con los paneles QNED de gamas anteriores. La experiencia visual puede variar dependiendo del entorno y los tipos de contenido.

(2) El control 12 veces mayor de la iluminación se aplica a los modelos LG QNED de 65" y superiores comparado con los modelos con LED Direct.

Certificación Intertrek para el 100% del volumen de color según DCI-P3.

Certificación Intertrek para el 100% del volumen de color según DCI-P3.

100% de color certificado con LG QNED evo (1)

(1) El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verificado de manera independiente por Intertek.

Procesador potente e inteligente α7 Gen8, preparado para incorporar las novedades de la IA

El procesador divide la imagen en 2.040 zonas independientes para mejorar su nitidez y definición, trabajando en cada zona.

El procesador alpha 7 AI Gen8 se ilumina en amarillo y de él salen rayos de luz de colores.

4K Super Upscaling hace que cada fotograma cobre vida

Disfruta de la resolución, el brillo y la claridad mejorados con 4K Super Upscaling.

Comparación antes y después de cómo LG 4K Super Upscaling mejora la calidad de imagen. Dos paneles muestran la misma imagen de un colorido pájaro sentado en una rama en un bosque, el panel de la derecha está difuminado.

LG webOS, el Smart TV más inteligente, que evoluciona a mejor cada año. Preparado para los próximos apagones TDT (1)

 (1) WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto.

Control inteligente: Mando Magic Remote

El único con puntero inalámbrico para una navegación más fácil, cómoda y rápida⁽¹⁾. Además, con el nuevo botón de control de IA puedes activar el asistente por voz inteligente y controlar totalmente tu TV y tu hogar⁽²⁾

(1)Estudio interno realizado a fecha de 1/10/2024. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

(2) El diseño, la disponibilidad y las funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo. Se requiere una conexión a Internet para su uso. El reconocimiento de voz de la IA solo se ofrece en los países que admiten PNL en su idioma nativo.

Una familia de cuatro miembros se reúne en torno a un televisor LG AI. Alrededor de la persona que sujeta el mando aparece un círculo con su nombre. Esto muestra cómo AI Voice ID reconoce la firma de voz de cada usuario. A continuación, la interfaz webOS muestra cómo la IA cambia automáticamente de cuenta y recomienda contenidos personalizados.

Family of four is gathered around an LG AI TV. A circle appears around the person holding the remote showing their name. This showcases how AI Voice ID recognizes each user's voice signature. The webOS interface then shows how the AI automatically switches the account and recommends personalized content.

AI Voice con reconocimiento de voz personalizado (1)

AI Voice ID reconoce la voz de cada usuario y ofrece recomendaciones de contenido personalizadas en cuanto se enciende el Smart TV.

(1) Pueden mostrarse contenidos reducidos o limitados en función de la región y la conexión a internet. La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. Voice ID está disponible para LG Apps, Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Music, Games y PPW.

Primer plano de la pantalla de un televisor LG QNED que muestra cómo funciona la búsqueda automática. Se abre una pequeña ventana de chat que muestra cómo el usuario preguntó por los juegos deportivos disponibles. La búsqueda AI respondió a través del chat y mostrando miniaturas de los contenidos disponibles. También hay un aviso para preguntar a Microsoft Copilot.

Primer plano de la pantalla de un televisor LG QNED que muestra cómo funciona la búsqueda automática. Se abre una pequeña ventana de chat que muestra cómo el usuario preguntó por los juegos deportivos disponibles. La búsqueda AI respondió a través del chat y mostrando miniaturas de los contenidos disponibles. También hay un aviso para preguntar a Microsoft Copilot.

Resuelve tus dudas al momento con AI Search (2)

Haz preguntas y obtén recomendaciones personalizadas que respondan tus necesidades con el asistente de voz con inteligencia artificial.

(2)AI Search está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. 

En una pantalla LG QNED TV se reproducen contenidos de ciencia ficción. En la pantalla está la interfaz del chatbot de IA. El usuario envía un mensaje al chatbot diciendo que la pantalla está demasiado oscura. El chatbot ofrece soluciones a la petición. Además, toda la escena está dividida en dos. Un lado es más oscuro y el otro más brillante, lo que muestra cómo AI Chatbot resolvió el problema para el usuario automáticamente.

En una pantalla LG QNED TV se reproducen contenidos de ciencia ficción. En la pantalla está la interfaz del chatbot de IA. El usuario envía un mensaje al chatbot diciendo que la pantalla está demasiado oscura. El chatbot ofrece soluciones a la petición. Además, toda la escena está dividida en dos. Un lado es más oscuro y el otro más brillante, lo que muestra cómo AI Chatbot resolvió el problema para el usuario automáticamente.

Responde tus preguntas en tiempo real con Chatbot con IA (1)

Haz que tu Chatbot con Inteligencia Artificial personalizada a ti, resuelva y te ayude con tus peticiones. El propio Smart TV con webOS clasificará tus contenidos y te ofrecerá recomendaciones personalizadas.

(1) Conexión a internet necesaria para utilizar Chatbot. Chatbot con IA disponible en países que admiten programación neurolingüística en su lengua materna. Es posible vincular el chatbot con IA al servicio de atención al cliente de LG y tus contactos móviles.

LG AI Magic Remote frente a la pantalla de un televisor LG. En la pantalla aparece un saludo personalizado de la IA de LG con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsquedas y relojes del usuario. Junto al mando hay un icono y una etiqueta que indican que se puede acceder fácilmente a la función AI Concierge pulsando brevemente el botón AI.

LG AI Magic Remote frente a la pantalla de un televisor LG. En la pantalla aparece un saludo personalizado de la IA de LG con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsquedas y relojes del usuario. Junto al mando hay un icono y una etiqueta que indican que se puede acceder fácilmente a la función AI Concierge pulsando brevemente el botón AI.

AI Concierge

Botón de IA (1) para interactuar mediante voz con el asistente inteligente y realizar búsquedas a través de la IA de manera coloquial

(1) El diseño, la disponibilidad y las funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo. Se requiere una conexión a Internet para su uso. El reconocimiento de voz de la IA solo se ofrece en los países que admiten PNL en su idioma nativo. Algunas funciones pueden requerir suscripciones de pago.

Pantalla de un usuario pasando por el proceso de personalización del Asistente de Imágenes AI. Se muestra una serie de imágenes con las selecciones del usuario resaltadas. Aparece un icono de carga y se muestra una imagen apaisada que se mejora de izquierda a derecha.

Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

Configuración de imagen personalizada con IA

Con AI Picture Wizard, el TV aprende de tus preferencias de configuración de imagen y te ofrece la más adecuada de entre más de 1.000 millones de combinaciones.

Pantalla de un usuario pasando por el proceso de personalización del Asistente de Sonido AI. Se seleccionan una serie de iconos de clips de sonido. Se muestra a un cantante de jazz y a un saxofonista, con ondas sonoras que representan el sonido personalizado animadas a través del visual.

Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

Configuración de sonido personalizada con IA

Con AI Sound Wizard el TV crea un perfil de sonido que más se adapta a tus preferencias a partir de 40 millones de parámetros. 

Logotipo y nombre del programa webOS Re:New con el distintivo CES Innovation Awards 2025 Honoree junto a él.

Logotipo y nombre del programa webOS Re:New con el distintivo CES Innovation Awards 2025 Honoree junto a él.

Estrena Smart TV webOS cada año, el Nº1 en ventas (1)

El Smart TV más inteligente que evoluciona a mejor cada año, preparado para los próximos apagones TDT ². Hazte con tu Smart TV de LG y consigue gratis hasta 5 años de renovación y un mínimo de 25 actualizaciones valorados en 150€³. Además, cuenta con más de 200 canales exclusivos gratuitos.

(1)Estudio realizado por entidad independiente basado en las ventas acumuladas de televisores con Smart TV en el mercado español entre enero y agosto de 2024. 

(2) Desde 2023. Aplicable a los modelos 2023 en adelante. WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(3) El programa Re-New Smart TV proporciona renovaciones del sistema operativo WebOS durante 5 años, siendo el valor de cada renovación de 30€/año. Esta estimación es informativa y no implica un ahorro garantizado, un coste real de renovación ni un derecho adquirido por parte del consumidor. Aceptar la descarga de la renovación de un nuevo sistema webOs puede ocasionar la pérdida de determinadas características presentes en la versión anterior debido a su discontinuidad en este nuevo sistema, el detalle de estas pérdidas se reflejará en el pop-up que aparece en la pantalla con la disponibilidad de la descarga de esta renovación de sistema. Estas renovaciones incluyen una mejor interfaz de usuario, optimizaciones del rendimiento, ajustes en el procesamiento de imagen, entre otras mejoras de software, siempre que no requieran funcionalidades particulares del hardware del televisor.

Descubre las funciones de los televisores LG con IA

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

Con una suscripción a LG Gallery+, descubre más de 4000 contenidos para crear un espacio a tu gusto.

*El contenido disponible puede variar según el país.

*El contenido proporcionado está sujeto a cambios.

*Las 4000 piezas de contenido solo están disponibles en países donde se admite webOS Pay (Corea, EE. UU., Reino Unido y determinados países de la UE).

*Se requiere una suscripción al servicio LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y las funciones.

*Se ofrece una prueba gratuita de un mes exclusivamente a los clientes con suscripción.

Diseña tu espacio a tu gusto con una gran variedad de contenidos entre los que elegir.

Explora una enorme biblioteca de contenidos. Desde arte, juegos, paisajes y mucho más, descubre una gran variedad de imágenes seleccionadas, todo en un solo lugar.

Disfruta de obras de arte con reconocimiento mundial en tu espacio.

Interior de una casa sofisticada. Se exhiben muchas obras de arte diferentes. En la pared central hay un televisor LG con obras de arte populares en la pantalla. El televisor parece un cuadro de un museo.

Rodéate de la belleza de la naturaleza.

Interior de una casa rural. Una enorme televisión LG montada en la pared muestra una hermosa obra de arte con un paisaje natural en su pantalla. La televisión parece una fotografía colgada en la pared.

Aporta un toque moderno con ilustraciones digitales y en 3D.

Interior de una casa elegante y colorida. Hay un televisor LG montado en la pared. En su pantalla se ve una obra de arte moderna y colorida. La ilustración del televisor añade personalidad al diseño interior general del espacio.

Crea un ambiente divertido a través de contenidos variados.

En una sala de juegos en casa, hay un enorme televisor LG montado en la pared. En su pantalla se ve una ilustración de Assassin's Creed Shadows.

Personaliza tu espacio de infinitas maneras.

Personalizel ambiente de tu hogar con tu selección de música, imágenes y mucho más. Elige lo que deseas mostrar en tu televisor en función de tus preferencias actuales.

Sincroniza la música y las imágenes con tu estado de ánimo.

Combina la música de fondo con imágenes para crear el ambiente que más te guste. Elige entre la música preestablecida o incluso conecta tu dispositivo móvil a través de Bluetooth para reproducir tus propias canciones.

Guía paso a paso sobre cómo configurar un televisor LG para reproducir música ambiental que se sincronice con las imágenes.
En la pantalla de inicio de un televisor LG, se muestra el proceso para configurar tus preferencias y obtener contenido seleccionado automáticamente. Desde elegir entre diferentes tipos de contenido hasta recibir el perfil personalizado.

In einem Gaming-Raum zu Hause ist ein riesiger LG TV an der Wand montiert. Auf dem Bildschirm befinden sich Kunstwerke aus Assassin's Creed Shadows.

Disfruta de contenido seleccionado automáticamente y adaptado a tus gustos.

Tu televisor aprende a conocer tus gustos y preferencias. Al responder una serie de preguntas, tu televisor puede empezar a mostrarte obras de arte que se ajustan a tus gustos.

*Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas mediante la comparación de datos con cada tipo de perfil.

Un televisor LG montado en la pared con un teléfono móvil en primer plano. Se muestra el proceso de configuración de Google Fotos en el televisor LG.

Un televisor LG montado en la pared con un teléfono móvil en primer plano. Se muestra el proceso de configuración de Google Fotos en el televisor LG.

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos.

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisor con solo usar tu teléfono. Personaliza sin esfuerzo tu espacio utilizando contenido de tu propia biblioteca de fotos.

*La función está disponible cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

El panel informativo se muestra en un televisor LG montado en la pared. Se muestran diferentes funcionalidades, desde actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, programador de televisión, Home Hub y Google Calendar.

In einem Gaming-Raum zu Hause ist ein riesiger LG TV an der Wand montiert. Auf dem Bildschirm befinden sich Kunstwerke aus Assassin's Creed Shadows.

Manténgase al día con un panel de control personalizado todo en uno.

Consulta información importante de un vistazo. Obten actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, ve tu calendario de Google e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de visualización y mucho más.

*Para acceder a Google Calendar es necesario tener una cuenta de Google.

Se muestra el proceso de uso de comandos de voz para utilizar la función de IA generativa de LG Gallery+. Desde la indicación inicial, se muestra la obra de arte resultante, así como otros tipos de indicaciones y las obras de arte resultantes.

Ein an der Wand befestigter LG TV mit Mobiltelefon im Vordergrund. Der Vorgang der Einrichtung von Google Photos auf dem LG TV wird angezeigt.

Crea las obras de arte de tus sueños con la verdadera IA generativa de Google Gemini.

Más allá del contenido existente, crea arte tal y como lo imaginaste con Google Gemini, impulsado por Google Imagen. Con una suscripción, solo tienes que decirle a tu televisor lo que quieres y él generará obras de arte para ti.

*La suscripción incluye 20 créditos al mes. Con un crédito se puede generar una imagen. 

Los ajustes inteligentes se adaptan a los cambios en tu entorno.

Siempre listo y salvapantallas

Mientras ahorras energía, puedes seguir disfrutando y mostrando tus obras de arte seleccionadas o imágenes curadas a través de Gallery+ cuando el televisor está apagado o no se utiliza durante mucho tiempo, convirtiéndolo en un lienzo digital.

AI Brightness Control

Los sensores integrados en tu televisor detectan la luz y ajustan el brillo de la pantalla en consecuencia para garantizar una visualización óptima en cualquier condición de iluminación.

Sensor de movimiento

La detección de movimiento permite que tu televisor responda de forma inteligente, cambiando de modo dependiendo de si estás cerca o no.

*El salvapantallas está disponible con una suscripción.

*El salvapantallas se activa de forma predeterminada tras 3 minutos sin reproducción de vídeo o sin actividad del mando a distancia. Los usuarios pueden ajustar el tiempo a 10, 20 o 30 minutos. 

*El contenido de vídeo y la música de fondo no son compatibles con el modo salvapantallas.

*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos M5 y G5.

Mando a distancia de TV delante de una pantalla de TV LG con Home Hub. Se muestran todas las funcionalidades y controles sobre otros dispositivos inteligentes.

Controla tu hogar desde el menú de tu Smart TV

Gestiona tus electrodomésticos LG, junto con tus dispositivos Google Home y mucho más. Experimenta la máxima comodidad de controlar toda tu casa a través de un único e intuitivo panel de control.

Máxima nitidez con todo detalle en gran pulgada

Cuanto más grande es el TV, más importante es la nitidez. Siéntete el protagonista de tus contenidos favoritos en un TV de gran pulgada con una nitidez y calidad de imagen increíble.

Una familia sentada en un sofá frente a un televisor LG QNED montado en una pared con una niña pequeña señalando una pantalla en la que aparecen dos delfines.

*QNED82 viene en un máximo de 86 pulgadas y las pulgadas pueden variar según la región.

Diseño ultrafino

Un marco tan delgado que aporta elegancia a tu hogar

Siente todos los matices del sonido con AI Sound Pro

(1) Debe activarse a través del menú de modo de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

Mejora tus paisajes sonoros con LG TV y LG Soundbar

(1)La barra de sonido se adquiere por separado y el control de modo de la barra de sonido puede variar según el modelo. El uso del mando a distancia de LG TV está limitado a ciertas funciones. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

(2)WOW Orchestra disponible en las barras de sonido LG S95TR, SG10TY, S80TR, S70TR y S70TY.

*La Soundbar puede comprarse por separado. 

*El control del modo de sonido puede variar dependiendo del modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Es necesaria una conexión de red para realizar las actualizaciones.  

*Los modelos de soundbar compatibles con el televisor pueden variar según la región y el país.

*El mando a distancia LG TV Remote está limitado solo a ciertas funciones.

Encuentra la barra de sonido de LG perfecta para tu TV

Persona en el salón con el teléfono en la mano. En el teléfono hay un icono de transmisión que muestra que la pantalla del teléfono se está reflejando en el televisor. En el televisor hay un partido de baloncesto y a un lado está la pantalla reflejada, que muestra las estadísticas de los jugadores.

 Maximiza la diversión, divide la pantalla con Multi View

Saca el máximo partido a tu televisor con Multi View. Divide la pantalla en varias vistas independientes para disfrutar de entretenimiento multipantalla sin interrupciones.

*Los ajustes de imagen y sonido de ambas pantallas son los mismos. Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. y otros países.

Pantalla de inicio de LG Channels que muestra la variedad de contenidos disponibles en un televisor LG.

Persona en el salón con el teléfono en la mano. En el teléfono hay un icono de transmisión que muestra que la pantalla del teléfono se está reflejando en el televisor. En el televisor hay un partido de baloncesto y a un lado está la pantalla reflejada, que muestra las estadísticas de los jugadores.

Retransmite multitud de contenido. Gratis.

El servicio exclusivo de transmisión en directo LG Channels pone al alcance de tu mano una gran selección gratuita de contenido en directo y bajo demanda. 

*La disponibilidad de las aplicaciones y sus contenidos puede variar según el país, el producto o la región. 

Tres iconos diferentes que muestran cómo LG Channels puede utilizarse sin necesidad de suscribirse, pagar o configurar ningún descodificador periférico.

Tres iconos diferentes que muestran cómo LG Channels puede utilizarse sin necesidad de suscribirse, pagar o configurar ningún descodificador periférico.

Sin costes. Sin contrato. Sin cables.

Solo tienes que sintonizarlo y empezar a ver tus contenidos sin preocuparte de costes ocultos ni de instalar un descodificador.

Smart TV con funciones gaming e ideal para cualquier contenido.

Accede a tus videojuegos desde Cloud Gaming(1): ahora con XBOX cloud; Geforce now; Utomik; Boosteroid; Luna; Blacknut y un menú exclusivo de Gaming.

Pantalla de inicio del portal de juegos. El cursor se mueve y hace clic para mostrar muchos títulos de juegos populares, y la función añadida de poder seleccionar juegos en función del tipo de mando que tengas, ya sea un game pad o el mando a distancia.

Una familia sentada en un sofá frente a un televisor LG QNED montado en una pared con una niña pequeña señalando una pantalla en la que aparecen dos delfines.

(1) El acceso a los servicios de cloud gaming está sujeto a la disponibilidad en la región y a la suscripción correspondiente. Para su uso, es necesario contar con una conexión a Internet estable. El rendimiento del servicio puede verse afectado por la velocidad de la red y la configuración del dispositivo utilizado. Puede ser necesario adquirir un mando, el cual se vende por separado y no está incluido en el paquete, para disfrutar de los servicio.

Partidas fluidas

Experimenta la rapidez y la fluidez de la partida con VRR

Unas manos sostienen un mando de juego delante de una pantalla que muestra un videojuego de carreras de coches. El logotipo de VRR está en la esquina superior izquierda y se ven otras certificaciones relevantes.

Disfruta como si estuvieses en una sala de cine

Los TVs QNED de LG cuentan con el Modo Filmmaker(1) que transmite con precisión la visión del director para que disfrutes de la película de forma más auténtica.

Un director frente a un panel de control editando la película «Killers of the Flower Moon» en un televisor LG QNED. En la parte inferior izquierda de la imagen aparece el logotipo de FILMMAKER MODE™. Debajo de la imagen aparecen los logotipos de Netflix, HBOmax, Prime Video, Disney Plus, Apple TV y LG Channels.

(1) FILMMAKER MODE Ambient Light es una marca comercial de UHD Alliance, Inc. FILMMAKER MODE Ambient Light se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app de vídeo Amazon Prime.

Marca de certificación de la eficiencia de los recursos por Intertek.

Marca de certificación de la eficiencia de los recursos por Intertek.

Elige tecnología eficiente que cuida de ti y del planeta (1)

Tecnología accesible a múltiples tipos de necesidades de visión, auditivas y cognitivas.

(1) Todos los modelos QNED están certificados por el sello SGS relativo a la sostenibilidad durante el proceso de fabricación del producto. 

*Todas las imágenes encima de los detalles del producto son para fines meramente ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Todas las imágenes que se muestran arriba son simuladas.

*Los detalles del producto mostrados en la imagen pueden variar.

*La disponibilidad de un servicio puede variar según la región o país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de terceros de cada aplicación.

*El mando a distancia AI Magic Remote deberá comprarse por separado dependiendo del tamaño y modelo del televisor o de la región de compra.

Guía paso a paso

Colores más vivos y alto contraste con LG QNED

Configura fácilmente tu LG QNED TV con el soporte incluido. Colores brillantes y una imagen nítida te esperan tras una instalación segura.

*Las imágenes se basan en un modelo 3D representativo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto real. Los pasos de instalación pueden variar según el modelo y la normativa local; consulte siempre el manual del producto y las secciones de instalación comunes para obtener instrucciones específicas y de seguridad.

Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Reseñas y Opiniones

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO