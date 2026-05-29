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Portátil 17" LG gram 17ZD90, FreeOS, Intel® Core™ Ultra 7, 32GB RAM, 512GB SSD, Pantalla IPS (2560*1600), ligero, 1.389 g , 24.5 h, AI, Negro carbón

Portátil 17" LG gram 17ZD90, FreeOS, Intel® Core™ Ultra 7, 32GB RAM, 512GB SSD, Pantalla IPS (2560*1600), ligero, 1.389 g , 24.5 h, AI, Negro carbón

17ZD90TL-G.AX85BN
Vista frontal de Portátil 17" LG gram 17ZD90, FreeOS, Intel® Core™ Ultra 7, 32GB RAM, 512GB SSD, Pantalla IPS (2560*1600), ligero, 1.389 g , 24.5 h, AI, Negro carbón 17ZD90TL-G.AX85BN
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Portátil 17" LG gram 17Z90TL, Copilot+ PC, Windows 11 Home, Intel® Core™ Ultra 9, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Panel IPS WQXGA (2560x1600), Ligero 1,4 kg, 25 h, Negro
Vista frontal de Portátil 17" LG gram 17ZD90, FreeOS, Intel® Core™ Ultra 7, 32GB RAM, 512GB SSD, Pantalla IPS (2560*1600), ligero, 1.389 g , 24.5 h, AI, Negro carbón 17ZD90TL-G.AX85BN
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Portátil 17" LG gram 17Z90TL, Copilot+ PC, Windows 11 Home, Intel® Core™ Ultra 9, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Panel IPS WQXGA (2560x1600), Ligero 1,4 kg, 25 h, Negro

Características principales

  • Con solo 1,4 kg de peso, hasta 25 h y 16 mm de grosor, el LG gram te acompaña a donde quieras, combinando ligereza y autonomía para una libertad sin límites.
  • Con el procesador Intel® Core™ Ultra 7, LG gram potencia la AI con Chat On-Device sin conexión a internet, Chat Cloud basado en GPT-4o, optimizando rendimiento y eficiencia.
  • Disfruta de cada detalle con la pantalla IPS WQXGA (2560x1600) de 17" en formato 16:10, con tratamiento antirreflejos y cobertura DCI-P3 99% para ofrecer colores vibrantes y precisos.
  • Almacenamiento masivo de 512 GB SSD NVMe y 32 GB de RAM LPDDR5x para un rendimiento superior en tareas exigentes como contenido 4K UHD.
  • Mejora del chasis de magnesio y nano carbono de gran resistencia superando 7 pruebas del estándar militar STD-MIL-810H.
  • Conectividad rápida y eficiente con 6 puertos: 2 USB 3.2, 2 USB Tipo C con Thunderbolt 4 para carga ultrarrápida, HDMI 2.1 y entrada para auriculares
Más
LG gram logo

LG gram logo


La imagen muestra un portátil LG Gram, destacado por su diseño ultraligero. A la derecha, el texto dice: "El poder de la AI híbrida" con el logo de "gram AI" debajo.

Elige el portátil más portátil1 de LG gram AI

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

1Basado en el peso del modelo 14Z90RU de 999 g, en la autonomía de la batería del modelo 14Z90T de 30 h y el modelo 14Z90TL con una resistencia verificada por pruebas de resistencia militar. Resistencia evaluada según pruebas de durabilidad estándar y autonomía medida conforme a pruebas de eficiencia energética reconocidas. Comparado con otros modelos de portátiles LG disponibles en el mercado en la fecha de abril 2025. Los valores pueden variar según el uso real y la configuración del dispositivo.

*La imagen muestra un portátil LG gram con el texto: «Ligero pero resistente» en la parte superior. Las especificaciones clave, «Ligero 1,460 g» y «Fino 16 mm», se destacan en el centro. En la esquina superior derecha aparece el logo MIL-STD, que subraya su resistencia.

Ligero pero resistente

La imagen muestra un ordenador portátil con un contenido colorido en su pantalla, destacando los colores vivos y detalles de las imágenes. El texto de la parte superior dice: "Pantalla IPS de 17 pulgadas", destacando la alta calidad de las imágenes

Pantalla IPS de 17'' WQXGA

Una imagen de pantalla dividida que muestra "Hybrid AI" con dos modos distintos: "On-Device AI" a la izquierda, representado por un ícono rosa, y "Cloud AI" a la derecha, representado por un ícono azul. La pantalla exhibe una interfaz de AI, simbolizando una funcionalidad fluida de inteligencia artificial en ambos modos.

gram AI

Un primer plano de un procesador Intel Core Ultra incrustado en una placa de circuito de alta tecnología. El chip está rodeado de un intrincado diseño de circuitos con luces brillantes en tonos naranja y azul, creando una estética futurista y de alto rendimiento.

Procesador Intel optimizado para AI

Esta imagen muestra un portátil y un smartphone compartiendo archivos de forma inalámbrica. La pantalla del portátil muestra una ventana con el progreso de la transferencia de archivos, mientras que la pantalla del smartphone muestra una galería con los archivos recibidos. Un icono de archivo borroso y colorido aparece en medio de la transferencia, ilustrando el proceso de intercambio inalámbrico.

LG gram Link - Conecta todos tus dispositivos

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*Los dispositivos móviles mencionados no se incluyen en la caja (se venden por separado)

*Para usar LG Gram Link, primero debes instalar la aplicación en tu dispositivo móvil. La aplicación es compatible con dispositivos que ejecuten Android 9.0 o versiones posteriores, y iOS 15.0 o versiones posteriores.

*Prueba estándar MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs de diciembre de 2022. El portátil superó 7 pruebas diferentes del test MIL-STD 810H(2) de durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de EE. UU. Cumple con los siguientes métodos para MIL-STD-810H(2): Método 500.6 Baja presión (altitud) (Procedimiento I - Almacenamiento y Método y Procedimiento II - Operación); Método 501.7 Alta temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 502.7 Baja temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 509.7 - Prueba de niebla salina; Método 510.7 - Polvo; Método 514.8 - Vibración; Método 516.8 Choque (Procedimiento I-Funcional y Procedimiento IV-Caída en tránsito). Es posible que el dispositivo no funcione como se probó en todas las condiciones. Prueba realizada en ambiente controlado. Se ruega no llevar a cabo dichas pruebas. Si un consumidor conduce el experimento y causa daños sobre el producto, los mismos no estarán cubiertos por la garantía. Haber aprobado el test no significa que el productos sea adecuado para uso militar.

*Intel®, el logo de Intel e Intel core son marcas registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias.

*El programa no viene incluído con la compra del equipo.

gram AI

Sinergias entre tu dispositivo y la nube

Gracias a la AI en el dispositivo (Chat On-Device)2 y en la nube (Chat Cloud)3, gram AI ofrece un rendimiento fluido e información personalizada donde quiera que estés. Trabaja de forma más inteligente, sientete seguro y consigue más, estando conectado o desconectado

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual. 

2Tenga en cuenta que gram chat On-Device está diseñado para solicitudes específicas y no admite conversaciones continuas. Para obtener mejores resultados, utilícelo solo para solicitudes directas y puntuales.

3Gram Chat Cloud ofrece funciones de pago de GPT-4o, pero no incluye integración con motores de búsqueda ni herramientas interactivas para escribir, ejecutar o depurar código. El servicio es gratuito durante el primer año tras el registro del usuario, después del cual se convierte en un servicio de pago. Los usuarios recibirán una notificación antes de que finalice la suscripción gratuita y podrán cancelar si lo desean. Para usar Gram Chat Cloud se requiere de registro, conexión a internet y una suscripción tras el primer año de uso. Asimismo, puede ser necesario adquirir una suscripción para utilizar todas las funciones disponibles en el servicio premium de GPT4. Gram Chat Cloud es compatible con Google Workspace y Microsoft 365.

Siempre activo, incluso sin conexión con Chat On-Device⁴

Esta imagen muestra una línea de tiempo de revisiones de documentos con dos versiones de un archivo titulado "Fundamentos de Geología". La versión de la izquierda refleja cambios a las 3:56 PM, mientras que la de la derecha muestra actualizaciones a las 4:00 PM del 10.02.2025. Un ícono de reloj en la parte superior indica la posibilidad de revertir ediciones, y un control deslizante debajo resalta la diferencia de tiempo entre las revisiones.

Vuelve sobre tus pasos

Recupera tus archivos perdidos

gram Chat On-Device4 examina tu navegación y datos guardados en tu LG gram para ofrecerte recomendaciones adaptadas a tus necesidades.

Esta imagen muestra manos escribiendo en una computadora portátil con una barra de búsqueda que muestra la pregunta: "¿Cuál fue el presupuesto global del proyecto?

Búsqueda

Consigue respuestas personalizadas en función de tus archivos

Proporciona recomendaciones personalizadas basadas en datos locales de tus documentos e imágenes.5

La pantalla de un portátil muestra una presentación de un cuadro de mando financiero junto a una ventana emergente con texto generado por AI que resume la presentación. Una flecha conecta ambos textos, poniendo de relieve la capacidad de la IA para crear resúmenes concisos.

Resumen

Resúmenes rápidos, incluso sin internet.

Resume archivos de texto o documentos directamente en el dispositivo.

Esta imagen muestra una barra de búsqueda con el texto "Activar modo oscuro" sobre dos capturas de pantalla de un escritorio. La primera captura muestra una interfaz en modo claro, mientras que la segunda muestra la misma interfaz en modo oscuro, conectadas por una flecha curva que indica la transición.

Ajustes

Cambia los ajustes con tus palabras

Configura varias opciones6 del sistema en gram chat On-Device con sencillos comandos conversacionales.

*Las imágenes son a título ilustrativo, con secuencias acortadas, y pueden diferir de la experiencia real del usuario. 

4Actualmente esta función sólo es compatible con los idiomas inglés y coreano

La función gram chat On-Device permite interactuar con documentos almacenados en tu PC, y no gestiona información cotidiana sencilla ni preguntas que requieran búsquedas en Internet. La «Búsqueda por conversación» está actualmente en fase Beta y se actualizará en el futuro. 

Es posible que algunas características no funcionen correctamente durante el uso inicial debido a que la AI en el dispositivo necesita un tiempo de aprendizaje previo para adaptarse al usuario. ① LG gram chat On-Device requiere indexación para combinar palabras con datos del contenido de tu PC, lo que puede tardar en ofrecer los resultados deseados. ② Se requieren al menos 80 horas de aprendizaje de patrones para utilizar la notificación de detección de uso de batería. 

Los resultados de búsqueda de la AI pueden variar en función de los datos en el momento de la búsqueda, y la precisión del contenido no está garantizada, por lo que se requiere la verificación del usuario.

IA Puede cometer errores. Considera verificar la información

5La pantalla del PC se captura aproximadamente una vez cada 2 segundos, con un límite de almacenamiento de unos 13 GB. Las imágenes capturadas se borran automáticamente después de un cierto tiempo. Los usuarios pueden personalizar los ajustes, tales como si utilizar la función, la duración de almacenamiento de la pantalla, y la capacidad a través del icono de engranaje en la parte superior de gram chat. **Esta característica está desactivada por defecto y es opt-in, que puede activar si desea utilizarlo. **Esta función: ① Puede tener dificultades para buscar texto escrito a mano, imágenes borrosas o fuentes decorativas. ② Las búsquedas se basan en coincidencias exactas de texto, incluido el espaciado. ③ El uso de la captura de audio puede reducir el rendimiento informático. Esta función ayuda a los usuarios a navegar a la pantalla anterior mediante la búsqueda de palabras clave. Los usuarios pueden recuperar archivos usando copiar y pegar.

6Configuraciones del sistema compatibles: - Modo oscuro / - Bloqueo Fn / - Ampliación de la duración de la batería / - Detección de uso de batería AI / - Modo de lectura / - Touchpad / - Modo de ahorro de batería / - Carga sin conexión USB-C / - Control de brillo / - Control de sonido.

Un asistente inteligente con Chat Cloud AI⁷

Una interfaz de chat que muestra a un usuario que pide recomendaciones sobre actividades en el lago Bled, y una respuesta de la AI que enumera tres sugerencias: 1. Visitar la isla de Bled y la iglesia, 2. Explorar el castillo de Bled, 3. Pasear por el lago Bled.

Q&A Chatbot

Tu asistente inteligente de AI

Resuelve todo tipo de cuestiones hasta satisfacer tu curiosidad, el asistente de AI te ofrece la información que necesitas en cuestión de segundos.

Una infografía en la que se muestran tres funciones impulsadas por la AI: Resumen, representado por un icono de documento que se transforma en un archivo simplificado; Extracción de texto, simbolizado por una imagen que se convierte en un documento; y Traducción, representado por un documento que cambia a otro formato de idioma.

Documento AI

Desde una simple traducción hasta un sencillo resumen

Deja a la AI analizar y extraer detalles clave de tus documentos, ahorrando tiempo y esfuerzo

Ilustración que muestra varios iconos de aplicaciones de productividad, como Google Drive, Gmail, Google Sheets y Google Calendar, rodeando un logotipo central de gram AI Cloud. La imagen representa la integración perfecta de gram AI Cloud con herramientas de productividad populares.
Gestiona tu día a día con AI

Programa y envía correos electrónicos sin esfuerzo

*Las imágenes tienen fines ilustrativos, con secuencias acortadas, y pueden diferir de la experiencia real del usuario.

7Gram Chat Cloud ofrece funciones de pago de GPT-4o, pero no incluye integración con motores de búsqueda ni herramientas interactivas para escribir, ejecutar o depurar código. El servicio es gratuito durante el primer año tras el registro del usuario, despuésdel cual se convierte en un servicio de pago. Los usuarios recibirán una notificación antes de que finalice la suscripción gratuita y podrán cancelar si lo desean. Para usar Gram Chat Cloud se requiere de registro, conexión a internet y una suscripción tras el primer año de uso. Asimismo, puede ser necesario adquirir una suscripción para utilizar todas las funciones disponibles en el servicio premium de GPT4. Gram Chat Cloud es compatible con Google Workspace y Microsoft 365.

Ligereza

Con solo 1.389 g de peso combinado con un grosor de 16 mm, LG gram se adapta libremente a cualquier estilo de vida. Diseñado para superar rigurosas pruebas militares8, este diseño demuestra que la durabilidad y la elegancia pueden ir de la mano.

1,389g

Ligero

16 mm⁹

Fino

Una animación que muestra un portátil ligero de «1.389 kg» en el primer fotograma y «16 mm» de grosor en el segundo. Ambos fotogramas incluyen el distintivo de durabilidad MIL-STD, que destaca la portabilidad y la durabilidad.

Una imagen que muestra el texto ‘Mantente conectado. Mantente seguro'

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

8LG gram: prueba estándar MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs. Superó 7 pruebas MIL-STD 810H diferentes de durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de EE. UU. Cumple con los siguientes métodos para MIL-STD-810H: Método 500.6 Baja presión (altitud) (Procedimiento I - Almacenamiento y Método y Procedimiento II - Operación); Método 501.7 Alta temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 502.7 Baja temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 509.7 - Prueba de niebla salina; Método 510.7 - Polvo; Método 514.8 - Vibración; Método 516.8 Choque (Procedimiento I-Funcional y Procedimiento IV-Caída en tránsito). Es posible que el dispositivo no funcione como se probó en todas las condiciones. Prueba realizada en ambiente controlado. No lleves a cabo dichas pruebas. Si un consumidor conduce el experimento y causa daños al LG gram, no estará cubierto por la garantía. Haber aprobado el test no significa que sea adecuado para uso militar.

9El grosor establecido anteriormente mide la parte más delgada del producto. Consulte la especificación para una información detallada.

Alta resolución WQXGA y amplia gama cromática DCI-P3 99%10

Detalles precisos, experiencia envolvente

Sumérgete en colores vivos con la resolución WQXGA y la amplia gama de colores DCI-P3 99%10 LG gram da vida a tus ideas, añadiendo precisión y profundidad a cada imagen.

17"

Pantalla grande

WQXGA
Alta resolución
16:10

Relación de aspecto

DCI-P3 99%¹⁰

Amplia gama de colores

La imagen muestra dos portátiles colocados uno al lado del otro, que lucen pantallas vibrantes y coloridas con bordes finos, lo que destaca la nitidez de los efectos visuales y la elegancia del diseño.

La imagen muestra dos portátiles colocados uno al lado del otro, que lucen pantallas vibrantes y coloridas con bordes finos, lo que destaca la nitidez de los efectos visuales y la elegancia del diseño.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real

Pantalla 16:10 de 17 pulgadas

Disfruta de cada momento visual

Aumenta tu productividad con una visión más amplia. La pantalla de 17 pulgadas te ayuda a ver más cosas a la vez, lo que facilita las tareas. La relación de aspecto 16:10 te ofrece un campo visual más amplio, para que puedas desplazarte menos y centrarte más. Con una cobertura de color DCI-P3 del 99%10, disfruta de detalles vibrantes y colores vivos e intensos.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

10DCI-P3 Típico 99%, Mínimo 95%. (DCI-P3: El estándar de color definido por la Digital Cinema Initiatives (DCI)).

*El programa mostrado en las fotografías no está incluido (venta por separado)

Pantalla antirreflejos 

Enfócate y ve más allá.

Disfruta de una pantalla nítida y colorida sin preocuparte por los reflejos, incluso en entornos luminosos.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Auténtica libertad para la multitarea

Nacido para la AI, perfectamente emparejado con Intel® Lunar Lake

El último procesador Intel® Core™ Ultra11, que incorpora una Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) capaz de manejar hasta 47 Tera Operaciones por Segundo (TOPS)12 para tareas de IA, ahora está integrado en el LG gram, ofreciendo un rendimiento potente optimizado para portátiles. Con una innovadora eficiencia energética y el desempeño distintivo de un procesador dedicado a la IA, gestiona de manera eficiente tareas de inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Hasta

47 TOPS
NPU13

Hasta

64 TOPS
GPU13

Un primer plano de un procesador Intel Core Ultra incrustado en una placa de circuito de alta tecnología. El chip está rodeado de un intrincado diseño de circuitos con luces brillantes en tonos azules, creando una estética futurista y de alto rendimiento.

Un primer plano de un procesador Intel Core Ultra incrustado en una placa de circuito de alta tecnología. El chip está rodeado de un intrincado diseño de circuitos con luces brillantes en tonos azules, creando una estética futurista y de alto rendimiento.

Elige la CPU que más se adapte a ti

Si buscas una portátil de alto rendimiento, echa un vistazo a nuestro modelo 17Z90T, que admite hasta 74 TOPS en la GPU.

Descubre más

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Intel®, el logo de Intel e Intel core son marcas registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias.

11El rendimiento indicado se basa en los benchmarks internos de Intel, comparándolo con la generación anterior de Procesadores Intel Core Ultra Series 1.

12El rendimiento de hasta 48 TOPS de AI se estima bajo condiciones máximas de funcionamiento. El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones y el entorno.

13El rendimiento de la NPU y la GPU puede variar en función del procesador, las condiciones de uso y el entorno.

Multitarea fluida y rápida

Obtén lo mejor de la AI y del procesador con memorias LPDDR5X para un manejo de datos rápido y SSD NVMe duales14 para un acceso rápido a tu almacenamiento.

LPDDR5x

NVMe (Gen4)

La imagen muestra un portátil con varias ventanas de aplicaciones flotando hacia fuera, mostrando su capacidad multitarea. Las aplicaciones mostradas van desde la edición de vídeo hasta las presentaciones, lo que destaca el rendimiento del portátil para diversas tareas.

La imagen muestra un portátil con varias ventanas de aplicaciones flotando hacia fuera, mostrando su capacidad multitarea. Las aplicaciones mostradas van desde la edición de vídeo hasta las presentaciones, lo que destaca el rendimiento del portátil para diversas tareas.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

14Las opciones de memoria y SSD mencionadas requieren una compra por separado y los precios pueden variar en función del país y modelo.

*El programa mostrado no está incluido en el paquete (venta por separado).

gram Link15

Conecta todos tus dispositivos

LG gram Link15 permite conectar hasta 10 dispositivos a la vez, incluso iOS y Android. Comparte, colabora y crea con un espacio de trabajo conectado sin límites

Esta imagen muestra un portátil y un smartphone compartiendo archivos de forma inalámbrica. La pantalla del portátil muestra una ventana de progreso de la transferencia de archivos, mientras que la pantalla del smartphone muestra una galería de los archivos recibidos. A mitad de la transferencia aparece un icono de archivo borroso y colorido, que ilustra el proceso de transmisión inalámbrica.
Transferencia de datos

Fácil transferencia de datos entre el LG gram y tu smartphone (Android e iOS).

Esta imagen muestra un portátil y una tablet uno al lado del otro, ambos mostrando el mismo sitio web. Las pantallas muestran una cuadrícula de imágenes, incluidas fotos de naturaleza y arquitectura, que destacan la perfecta sincronización entre dispositivos.
Ampliación y duplicación de pantallas

Utiliza tu tablet o smartphone como segunda pantalla.

Esta imagen muestra un ordenador portátil con una interfaz de búsqueda de fotos con la palabra clave «cumpleaños». La pantalla muestra una cuadrícula de miniaturas de fotos de colores, cada una de ellas etiquetada con iconos, que indican resultados de búsqueda categorizados o filtrados.
Clasificación de imágenes AI

La AI se encarga automáticamente de clasificar y etiquetar las imágenes.

Un portátil que muestra una videoconferencia con varios participantes en la pantalla, acompañado de un smartphone que muestra a un participante individual en la misma llamada. Esta configuración destaca la conectividad sin fisuras y la multitarea para las reuniones virtuales.
El teléfono como webcam

Utiliza la cámara de alto rendimiento de tu smartphone para realizar videollamadas.

Un portátil y un smartphone se colocan sobre un escritorio y ambos muestran la misma interfaz de reproducción de música, lo que indica la funcionalidad sincronizada. El escenario pone de relieve la perfecta integración entre dispositivos para actividades multimedia.
Comparte el audio con tu teléfono

Comparte el sonido de tu smartphone directamente con los altavoces de LG gram.

Esta imagen muestra un ordenador portátil y un smartphone conectados de forma inalámbrica, ambos reproduciendo la misma pista musical titulada «Bubble Gum». La pantalla del portátil muestra una interfaz de reproductor de música, y el smartphone refleja la reproducción. Las ondas ilustran la perfecta sincronización de audio.
Haz y responde llamadas

Realiza y recibe llamadas directamente desde tu LG gram

La imagen muestra a una persona que sostiene un smartphone frente a un portátil gris, ambos mostrando el mismo vídeo de una mujer realizando una postura de yoga. La escena pone de relieve el uso compartido de contenidos entre dispositivos.
Duplicación de pantalla

Proyecta la pantalla de tu tablet o smartphone al gram.

Esta imagen muestra la pantalla de un ordenador portátil con una interfaz de llamada. La interfaz incluye una lista de contactos a la izquierda y una llamada en curso con «Dan» a la derecha, con una imagen de perfil y controles de audio. El diseño destaca la capacidad del portátil para gestionar llamadas de voz.
Fluye entre dispositivos con el teclado y el ratón

Controla tu tablet o smartphone con el teclado y el ratón de tu gram.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual. 

15Para un funcionamiento correcto, instala la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles; se requiere iOS 16.2 o versiones posteriores y Android 9 o versiones superiores. Para instalar la aplicación LG gram Link, puedes usar el [programa LG Update], que detecta e instala automáticamente la versión del software compatible con tu sistema. (Aplicable a los modelos lanzados a partir de 2024).

*La imagen muestra el producto representativo de LG gram con fines ilustrativos. Consulte las imágenes de la galería tomadas con el producto real.

*La tablet, el teléfono móvil y el ratón no vienen incluídos en la caja con la compra del equipo y se venden por separado

Una persona sentada en un sofá, disfrutando de audio inmersivo mientras utiliza un portátil LG gram. El texto destaca la tecnología Dolby Atmos, que enfatiza una experiencia auditiva rica, expansiva y de 360 grados. Las ondas sonoras envolventes del fondo representan visualmente el paisaje sonoro inmersivo.

Dolby Atmos16

Experiencia de audio inmersiva

Los paisajes sonoros cobran vida. La tecnología Dolby Atmos16 te envuelve en una aventura auditiva de 360 grados.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

16Dolby, Dolby Atmos el símbolo Doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Energía inteligente, desconecta y juega

Con una batería de alta capacidad de hasta 25 horas17 y nuestro asistente inteligente AI18, gram se adapta a tu entorno y ofrece un rendimiento optimizado durante más horas. Aumenta tu productividad y disfruta de un juego sin interrupciones.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

17Cálculo realizado para el modelo 17Z90TL reproduciendo un vídeo en bucle, con un brillo de 150 nits, conectividad wifi desactivada y volumen de audio estándar. La duración real de la batería puede variar según condiciones de uso, la configuración del dispositivo y otros factores externos.

18Para utilizar la función de notificación de detección de uso de batería del Asistente Inteligente AI, se requieren al menos 80 horas de aprendizaje de patrones.

La imagen destaca los puertos laterales de un portátil, incluidos HDMI 2.1, dos USB 4 (Thunderbolt™ 4), dos USB 3.2 gen2 y toma de auriculares/micrófono 3.5mm. Muestra las versátiles opciones de conectividad del portátil.

Fácil conectividad

Conectividad sencilla e instantánea

Conéctate con gram +view, dispositivos de almacenamiento de alta velocidad, monitores o dispositivos de última generación. Sus numerosos puertos lo convierten en un paraíso plug-and-play de mayor productividad y entretenimiento sin fin.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

*USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.

*Se incluye un cable de carga USB tipo C. El adaptador de corriente no está incluido en la caja y se vende por separado. Se requiere un adaptador de corriente USB tipo C de 65W. LG recomienda usar el adaptador de corriente USB tipo C de 65W de LG para una carga óptima. https://www.lg.com/es/accesorios/portatiles/

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Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Brillo

    brillo 350 nits

  • Gamut

    DCI-P3 99%

  • Contraste

    1200:1

  • Tipo de panel

    IPS

  • Táctil

    No

  • Relación de aspecto

    16:10

  • Resolución

    WQXGA (2560*1600)

  • Tamaño (Ench)

    17"

  • Tamaño (cm)

    43.18

DIMENSIÓN / PESO

  • Dimensión(mm)

    378.8 x 258.8 x 16.0

  • peso(kg)

    1.389 g

  • Dimensión de envío(mm)

    499 x 307 x 60

  • Peso de envío(kg)

    2.3kg

BATERÍA

  • Batería

    Hasta 24.5 horas* 4 celdas y 77 Wh de Polímero-Litio * Usando un video en bucle, brillo de pantalla 150 nits, conectividad WIFI apagada, volumen de audio estándar

DISEÑO

  • Materiales de chasis

    Chasis de nano carbono y magnesio (nanocomposite de base metálica), resistente a golpes, presión, humedad y corrosión según el estándar militar de durabilidad STD-MIL 810H(2) (acorde a 7 de los ensayos de resistencia que establece)

  • Color

    Negro Carbón

SISTEMA

  • Gráfico

    Intel® Arc™ graphics

  • Memoria

    32 GB LPDDR5X (8533MHz)

  • Sistema operativo

    FreeOS

  • Procesador

    Intel® Core™ Ultra 7 258V (8 Cores, Intel Smart Cache 12 MB, 47 TOPS NPU, 32GB Memory)

INFORMACIÓN

  • Categoría de productos

    LG gram

  • Nombre de Producto

    17ZD90TL-G.AX85BN

SEGURIDAD

  • Seguridad

    - Seguridad SSD - Encriptación fTPM - Slim Kensington Lock

ALMACENAMIENTO

  • SSD

    512 GB M.2 (NVMe Gen.4)

SONIDO

  • Audio

    Audio HD con salida de auriculares con ecualización Dolby Atmos

  • Altavoces

    Altavoces Estéreo incorporados 2.0W x 2 Smart Amp (Max 5W)

CONECTIVIDAD

  • Bluetooth

    Bluetooth 5.3

  • Webcam / Cámara

    Cámara FHD (2MP, 30 FPS) con doble micrófono

  • Inalámbrico

    Wi-Fi 7, Intel® Wireless-BE201 (2x2, BTcombo)

  • LAN

    10/100/Gigabit con adaptador RJ45 (no incluido)

POTENCIA

  • Adaptador de corriente

    Adaptador de corriente de 65W (3 polos) USB tipo C a USB tipo C / 3A (No Incluido)

ACCESORIOS

  • Accesorios extra

    - Cable USB-C a USB-C - Adaptador de corriente 65W (No incluido) - Adaptador de red de USB-C a RJ45 (No incluido)

SOFTWARE PREINSTALADO

  • Dolby Atmos

  • Intel® Connectivity Performance Suite

  • Intel® Unision

  • LG Display Extension

  • LG Easy Guide / Troubleshooting Guide

  • LG Glance by Mirametrix®

  • LG On Screen Display 3

  • LG PC Manuals

  • LG Power Manager

  • LG Security Guard

  • LG UltraGear Studio

  • LG Update & Recovery

  • McAfee en vivo seguro (30 días de prueba)

  • Microsoft 365 (30 días de prueba)

  • PCmover Profesional

  • LG Quick Guide

  • LG Lively Theme

LED

  • LED

    -Indicador de encendido -Indicador de conexión del adaptador de corriente -Indicador de webcam

TÉRMICO

  • Sistema de refrigeración

    Sistema de refrigeración Mega Dual

DISPOSITIVO DE ENTRADA

  • Botón

    Botón de encendido con Huella dactilar

PUERTOS

  • HP-Out

    1 x Toma auriculares/micrófono 3.5mm

  • USB Tipo A

    2 x USB 3.2 Gen 2x1 (Tipo-A)

  • USB Tipo C

    2 x USB 4 Gen3x2 (Tipo-C) con carga rápida , DisplayPort, Thunderbolt 4 integrado

  • HDMI

    1x HDMI 2.1

Reseñas y Opiniones

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