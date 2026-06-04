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LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg

LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg

PU600U
Vista frontal de LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg PU600U
LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg, PU600U
LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg, PU600U
LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg, PU600U
LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg, PU600U
LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg, PU600U
LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg, PU600U
LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg, PU600U
LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg, PU600U
LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg, PU600U
LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg, PU600U
LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg, PU600U
Vista frontal de LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg PU600U
LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg, PU600U
LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg, PU600U
LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg, PU600U
LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg, PU600U
LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg, PU600U
LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg, PU600U
LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg, PU600U
LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg, PU600U
LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg, PU600U
LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg, PU600U
LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg, PU600U

Características principales

  • Vive el cine en 4K donde quieras sin necesidad de instalación
  • Hasta 120" de SmartTV 4K que se adaptan a ti y a tu espacio creando una experiencia inmersiva que transforma cada momento
  • Con 600 lúmenes de brillo y su triple láser RGB disfruta de una imagen más nítida, natural y vibrante, aportando una fidelidad cromática que captura la esencia de una gran experiencia cinematográfica
  • LG CineBeam Q incorpora webOS, ofreciéndote acceso directo a tus apps de streaming favoritas con total comodidad y sin necesidad de dispositivos adicionales
  • Llévatelo donde quieras gracias a su ligereza de tan solo 1,4 Kg y su asa de 360º pudiendo proyectar en cualquier superficie
  • Proyecta contenido desde tu móvil u ordenador, por cable o de forma inalámbrica, gracias a la avanzada Smart Wireless Connection y a la conectividad Bluetooth integrada
Más
LG CineBeam Q

Tu SmartTV1 libre con webOS 4K

Imagen lateral del proyector LG CineBeam Q PU600U

Imagen lateral del proyector LG CineBeam Q PU600U

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Se requiere conectar el proyector a la corriente.

1No incluye sintonizador de TV.

Proyección 4K UHD de 120 pulgadas, diseño minimalista, brillo de 600 lúmenes ANSI, cobertura DCI‑P3 del 154%, triple láser, relación de contraste de 450.000:1 y ajuste automático de pantalla

Proyección 4K UHD de 120 pulgadas, diseño minimalista, brillo de 600 lúmenes ANSI, cobertura DCI‑P3 del 154%, triple láser, relación de contraste de 450.000:1 y ajuste automático de pantalla

Descubre la auténtica experienca cinematográfica

Disfruta de una experiencia de cine en cualquier lugar con nuestro proyector compacto y totalmente equipado

Vídeo del proyector LG CineBeam Q

Video of LG CineBeam Q projector.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

CALIDAD DE IMAGENDISEÑOCONFIGURACIÓN FÁCIL

Compacto y ligero pero grande en cada detalle

Su resolución 4K UHD ofrece una calidad de imagen nítida y una claridad más realista, incluso en una pantalla de 120"2,3. Disfruta de colores brillantes y un contraste profundo gracias a una cobertura de color DCI‑P3 154% y una relación de contraste de 450.000:1, creando una experiencia de visualización inmersiva, ahora con un 20% más de brillo que el anterior CineBeam Q4.

4K UHD

Resolución 3840x2160

DCI-P3 154%

Gama de color, Láser RGB

450.000:1

Ratio de contraste

600

Brillo en Lúmenes ANSI

Tres personas con abrigos verde, amarillo y azul donde se compara la calidad de imagen entre FHD 1080p y la calidad de imagen 4KUHD 2160p

4K UHD 2160p

Tres personas con abrigos verde, amarillo y azul donde se compara la calidad de imagen entre FHD 1080p y la calidad de imagen 4KUHD 2160p

FHD 1080p

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

2La distancia mínima de 1.27m permite proyectar una imagen de tamaño reducido con calidad óptima. Para pantallas de hasta 120", es necesario una distancia mínima de 3.2 m.

3Si hay obstáculos como esquinas o superficies irregulares, esta característica puede no funcionar adecuadamente.

*Las imágenes están basadas en el modo "Más brillante", y pueden variar dependiendo de tu entorno.

*Las figuras de los valores medidos del espectro de color provienen de pruebas internas y pueden variar en función del entorno.

4Según pruebas internas, el brillo se ha incrementado de 500 a 600 lúmenes ANSI en comparación con el modelo anterior CineBeam Q (HU710PB).

Disfruta de un 20% más de brillo5 en 4K

Con un brillo de 600 lúmenes ANSI, CineBeam Q ofrece una imagen más brillante5, haciendo que cada escena resulte más realista que nunca.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

5Según pruebas internas, el brillo se ha incrementado de 500 a 600 lúmenes ANSI en comparación con el modelo anterior CineBeam Q (HU710PB).

Observa el espectro de color completo

Con un amplio espectro de color 154% DCI-P3 (típico), el LG CineBeam Q proporciona una representación de colores precisa y vibrante6.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Las imágenes están basadas en el modo "Más brillante", y pueden variar dependiendo de tu entorno.

*Las figuras de los valores medidos del espectro de color provienen de pruebas internas y pueden variar en función del entorno.

6El láser RGB ofrece fuentes de luz separadas para el rojo, verde y azul.

Colores vívidos con láser RGB de 3 canales

El láser RGB ofrece colores intensos y un brillo mejorado para una visión más envolvente.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Según pruebas internas, el brillo se ha incrementado de 500 a 600 lúmenes ANSI en comparación con el modelo anterior CineBeam Q (HU710PB).

*Las imágenes están basadas en el modo "Más brillante", y pueden variar dependiendo de tu entorno.

*El láser RGB ofrece fuentes de luz separadas para el rojo, verde y azul.

Negros cinematográficos para una imagen que lo cuenta todo

Con el ratio de contraste de 450.000:1, disfruta de detalles nítidos y de negros puros en cada escena

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Las imágenes están basadas en el modo "Más brillante", y pueden variar dependiendo de tu entorno.

Diseño minimalista que se adapta a tu espacio

Ligero y armónico con tu entorno gracias a su acabado y diseño compacto, te permite colocarlo en espacios pequeños

Proyector LG CineBeam Q siendo desmontado y vuelto a montar.

LG CineBeam Q

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Pequeño y fácil de manejar

Diseñado para acompañarte a cualquier parte, el LG CineBeam Q integra un asa giratoria 360º que funciona como soporte y permite proyectar en 4K sobre cualquier superficie con total facilidad

Imagen de una persona sosteniendo el asa giratoria de 360 grados del LG CineBeam Q.
Vídeo del proyector LG CineBeam Q con el asa giratoria de 360 grados.
Imagen de una persona transportando el proyector LG CineBeam Q con un asa.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Un comienzo sencillo que revela la grandeza en cada escena

LG CineBeam Q, con una configuración rápida y sencilla gracias a sus funciones inteligentes, adapta la imagen automáticamente al espacio de proyección.

Ajuste automático de pantalla

El ajuste trapezoidal automático calibra y corrige la distorsión de la imagen en segundos para garantizar una visualización óptima7,8,9

Escalado y ajuste de pantalla

Configura fácilmente el tamaño de la pantalla y su posición para encajar en la superficie en la que desees proyectar7,8

Ajuste del color de la pared

Escoge entre 8 ajustes preestablecidos de color para adaptar la proyección al color de la superficie, optimizando la configuración de pantalla a tu entorno.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

7Si hay obstáculos como esquinas o superficies irregulares, esta característica puede no funcionar adecuadamente.

8Si la distancia desde la pantalla supera los 2 metros o la colocación excede los 25 grados, el ajuste automático de pantalla podría no funcionar correctamente.

9La distancia mínima de 1.27m permite proyectar una imagen de tamaño reducido con calidad óptima. Para pantallas de hasta 120", es necesario una distancia mínima de 3.2 m.

*Para el proyector LG CineBeam Q (PU600U), la función de escalado/desplazamiento de pantalla puede requerir una actualización por parte del usuario.

*Mantener el área del sensor limpia de huellas dactilares o polvo para un rendimiento óptimo.

Imagen de la interfaz de inicio de webOS y del mando a distancia.

webOS:
descubre un amplio mundo de contenidos

Disfruta de tus aplicaciones en streaming para ver todas tus películas y series favoritas donde quieras.10

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

10Para utilizar los servicios de streaming se requiere conexión a internet y la correspondiente suscripción.

Comparte todo tu contenido desde tus dispositivos

Apple AirPlay 2 & HomeKit1)

De tu móvil a la gran pantalla

Comparte contenido desde tu dispositivo Smart al proyector con AirPlay 211 (para dispositivos Apple) y Screen Share12 (para dispositivos Android) y conéctate al instante y disfruta de todos tus contenidos en pantalla grande.

Bluetooth y altavoz de 4W2)

Audio que transforma cualquier espacio en una experiencia

LG CineBeam Q admite el emparejamiento Bluetooth con salida de audio dual, lo que permite conectar dos dispositivos simultáneamente. También puedes disfrutar de música a todo volumen a través de sus altavoces integrados

Compatibilidad con batería externa3)

Puedes utilizar el proyector en exteriores conectando una batería externa al puerto USB tipo C.

1)11Tu dispositivo Apple debe estar conectado a la misma red Wi‑Fi que el proyector. Este proyector es compatible con AirPlay 2 y requiere iOS 12.3 o posterior, o macOS 10.14.5 o posterior.

12Compatible con Android o Windows 8.1 y versiones posteriores.

*Según el entorno de Wi‑Fi y la versión de firmware de los dispositivos externos conectados, estas funciones pueden no funcionar correctamente.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Los logotipos de iOS y Android son marcas registradas de Apple Inc. y Google LLC, respectivamente, y el de LG Electronics Inc.”

2)*Compatible con BT 5.0 y versiones posteriores. El sonido entre los dos dispositivos conectados puede no coincidir.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

3)*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Este proyector no cuenta con una batería integrada. Para su funcionamiento, es necesario conectar el cable de alimentación o una batería externa (20 V/3,25 A o superior).

*La batería externa no está incluido con la compra del producto y se vende por separado.

*USB Type‑C™ y USB‑C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.

Más conexiones para una mejor experienca visual

Tu CineBeam Q, con puerto HDMI y dos puertos USB-C, se conecta fácilmente con tu portátil, barra de sonido, dispositivo móvil o consola.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Admite 4K y 30 Hz al conectar un dispositivo externo mediante el puerto USB tipo C y no es compatible con HDR.

*Este proyector no cuenta con una batería integrada. Para su funcionamiento, es necesario conectar el cable de alimentación o una batería externa (20 V/3,25 A o superior).

*USB Type‑C™ y USB‑C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.

*El cable HDMI no está incluido con la compra del producto y se vende por separado.

Tu espacio renovado con proyección impulsada por AI

Reinventa tu espacio cada día con imágenes generadas por AI proyectadas a través de tu proyector LG CineBeam Q. Transforma tu entorno al instante en un diseño innovador creando imágenes personalizadas mediante AI13 que se adapten perfectamente a lo que pidas.

Vídeo del proyector LG CineBeam Q proyectando la pantalla Jector AI

Side image of the LG CineBeam Q pu600u projector.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

13Para usar el servicio, es necesario descargar la aplicación Jector AI desde la LG Content Store y registrarse con una cuenta por separado. Jector AI está disponible en los modelos con webOS 6.0, webOS 23 o webOS 24. Es necesario adquirir una suscripción mensual para generar más de tres imágenes con AI al mes, con o sin audio. El tiempo de generación de imágenes puede variar según la complejidad de la imagen. Jector AI solo es compatible con inglés y coreano.

Calculadora de proyección

¿Tengo espacio suficiente para el proyector?

Para asegurarte de que el proyector se puede usar en el entorno que desees, utiliza la calculadora de espacio de proyección.

Calcula el espacio que necesitas

Contenido incluido

1/2. Adaptador + cable de alimentación 3. Mando a distancia 4. Manual de usuario

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
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Características Principales

  • Resolución nativa - Resolución nativa

    4K UHD (3840 x 2160)

  • Brillancia (ANSI Lumen) - Luminosidad (ANSI Lumen)

    600

  • Fuente de luz - Tipo

    3 canales Láser (R, G, B)

  • Relación de contraste - Relación de contraste

    450.000:1

  • Características - Corrección digital Keystone

    Adaptación de Bordes (por 4/9/15 puntos)

  • Sonido - Salida de audio

    4W Mono

  • Características - Compartir pantalla (Mirroring inalámbrico con dispositivo de soporte MiraCast)

    Sí (hasta 4K UHD a 30 Hz)

  • Lentes de proyección - Zoom

    Fijo

Todas las especificaciones

SISTEMA DE PROYECCIÓN

  • Sistema de proyección

    DLP

RESOLUCIÓN NATIVA

  • Resolución nativa

    4K UHD (3840 x 2160)

BRILLANCIA (ANSI LUMEN)

  • Luminosidad (ANSI Lumen)

    600

RELACIÓN DE CONTRASTE

  • Relación de contraste

    450.000:1

RUIDO

  • Ahorro de energía Min. (Bright)

    29

  • Ahorro de Energía Típ.

    27

  • Ahorro de energía Max. (Eco)

    25

UNIFORMIDAD

  • Uniformidad (JBMMA 9 punto)

    0.85

LENTES DE PROYECCIÓN

  • Enfoque (Auto / Manual)

    Motorizado, Automático

  • Zoom

    Fijo

IMAGEN DE PROYECCIÓN

  • Tamaño de la pantalla

    50" - 120"

  • Distancia / Diagonal de Proyección: Estándar (Lente a Pared para 100")

    100" a 2,66 m 80" a 2,13 m

  • Ratio de Tiro

    1.2

OFFSET DE PROYECCIÓN

  • Proporción de Proyección Ascendente

    100%

FUENTE DE LUZ

  • Tipo

    3 canales Láser (R, G, B)

  • Horas de vida

    20.000 horas

RATIO DE ASPECTOS

  • Configuración del Ratio de Aspecto

    16:9 / Original / Full Wide / 4:3 / Zoom Vertical

SONIDO

  • Salida de audio

    4W Mono

  • ClearVoice

    Clear Voice III

  • Dolby Atmos compatible

    Sí (Pass Through)

TAMAÑO

  • Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) [mm]

    80 x 135 x 135

PESO

  • Peso [g]

    1490

ALIMENTACION

  • Consumo en Stand-by

    65 W

TERMINALES DE ENTRADA/SALIDA

  • HDMI

    1

  • USB Tipo-C (Imagen, Carga)

    2 X (USB-C 2.0, Display, Power : 5V/1A Out, 20V/3.25A In)

CARACTERÍSTICAS

  • Plataforma (OS, UI)

    webOS24 (Smart)

  • Imagen de fondo

  • Contenido Store / LG Smart World (App Store)

  • Sugerencia de contenido

  • navegador de Internet

  • Compartir pantalla (Mirroring inalámbrico con dispositivo de soporte MiraCast)

    Sí (hasta 4K UHD a 30 Hz)

  • Salida Bluetooth

  • Control de sincronización Bluetooth AV

  • Sincronización de sonido LG (con barra de sonido)

  • HDMI ARC(Canal de Retorno Audio)

    Sí (eARC)

  • HDMI simplink(CEC)

  • HDCP

    HDCP2.2

  • Plug & Play (Detección automática de fuentes RGB/DVI/HDMI)

  • Host USB (movie, música, foto)

  • Configuración de guía

  • HID (Tablero / Mouse / Conexión de GamePad a través de USB)

  • Eco Función - Modo de ahorro de energía

    Sí (Mínimo / Medio / Máximo)

  • Eco Función - Temporizador de suspensión

  • Eco Función - Auto Off / Auto suspensión

  • Eco Función - Temporizador de encendido/apagado

    Sí (Encendido / Apagado)

  • Eco Función - Standby automático / Auto apagado

  • Procesador

    Quad Core

  • HDR

    HDR10, HLG

  • Mapeo de tonos RGB-HDR

    Sí (Automático, Dinámico / Frame by Frame)

  • TruMotion

    Sí (hasta 4096 x 2160)

  • Modo Real Cinema

    Sí (hasta 4096 x 2160)

  • Upscaler

    Sí (4K UHD)

  • Super Resolución (Control de expertos)

    Sí (4K UHD)

  • Corrección digital Keystone

    Adaptación de Bordes (por 4/9/15 puntos)

  • Auto Keystone

    Adaptación Automática de Bordes

  • Gradación suave

  • Control de nivel negro

  • Reducción del ruido

  • Ajuste de la temperatura del color

  • Contraste dinámico (control de expertos)

  • Color dinámico (control de expertos)

  • Sistema de gestión del color (control de expertos)

  • Configuración de la gama de colores (control de expertos)

  • Corrección gamma (control de expertos)

  • Configuración del balance blanco (control de expertos)

  • Activación/apagada rápida (instantánea)

    Encendido: <12 s Apagado: 2 s

  • Modo de almacenamiento

  • Autodiagnóstico

DISEÑO

  • Color del producto

    Arriba/Abajo_Plata, Frente/ Trasera _Negro

  • Kensington Lock

ACCESORIO

  • Manual (Libro completo o sencillo)

    Libro simple

  • Guía rápida del usuario (Guía rápida de configuración)

  • Tarjeta de garantía

    Depende de la región

  • Control remoto - Movimiento

    - (Ready)

  • Control remoto - Normal

  • Conformidades (Reglamento)

    KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Reseñas y Opiniones

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