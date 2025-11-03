Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED82 75 pulgadas 4K 2026

1.Basado en un estudio interno de LG comparando el modelo QNED evo MiniLED con la gama QNED MiniLED.

2.El volumen de gama de color de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI‑P3, según un estudio independiente realizado por Intertek.

3.Basado en un estudio interno de LG realizado el 01/03/2026, en el que se analizó la efectividad del sistema antirreflejos en diferentes paneles en comparación con superficies reflectantes. Los resultados pueden variar en función de las condiciones de uso y del entorno.

4.Estudio interno realizado a fecha de 1/03/2026. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

5.WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

6.Comparación frente al procesador LG α7 Gen9. Se observa una mejora en la potencia del procesador, lo que se traduce en una mayor capacidad capacidad y eficiencia en las funciones avanzadas de procesamiento e IA.

7.El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 288 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible, disponible por separado. Motion Booster puede duplicar la tasa de refresco hasta 288 Hz en el modo Juego, lo que implica una reducción de la resolución de 4K a 1080p. Las condiciones pueden variar según el entorno y la configuración del usuario.

8.Las funciones de cloud gaming pueden requerir servicios de terceros. Su uso puede exigir una cuenta válida, una suscripción activa y conexión a internet.