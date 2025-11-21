1. Investissez dans le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude. Ces produits de base sont des nettoyants polyvalents pour votre machine, s’attaquant efficacement aux odeurs et aux moisissures.

2. Utilisez du liquide vaisselle ou du savon pour lave-vaisselle. Ils peuvent rapidement traiter les moisissures, évitant un nettoyage plus profond plus tard.

3. Évitez d’utiliser trop d’eau de Javel. Un excès d’eau de Javel peut endommager votre machine et vos vêtements. Utilisez-la avec parcimonie et rincez abondamment.

4. Nettoyez régulièrement. Le nettoyage de routine, au moins deux fois par an, maintient votre machine en parfait état.

5. Utilisez la lessive pour le nettoyage. Les détergents biologiques peuvent éliminer la saleté et les bactéries pendant de longs cycles.

6. Vérifiez le cycle de nettoyage. Paramètres : certaines machines ont des paramètres de cycle de nettoyage spécifiques. Utilisez-les pour simplifier le nettoyage si disponible.

7. Utilisez du percarbonate de sodium pour les odeurs. Il s’agit d’une alternative plus sûre à l’eau de Javel, efficace contre les mauvaises odeurs.

8. Combattez le calcaire avec du vinaigre ou des tablettes. Ces solutions aident à prévenir les dégâts des eaux calcaires et à protéger votre machine.

9. Aérez régulièrement votre machine. Évitez les mauvaises odeurs en laissant le tambour et le tiroir s’aérer.

10. Achetez des produits de nettoyage en vrac. Économisez du temps et de l’argent grâce aux achats en gros de produits de nettoyage essentiels.