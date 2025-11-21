We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Article
Comment nettoyer votre machine à laver : 15 choses à savoir
Découvrez des conseils de nettoyage efficaces de la machine à laver pour éliminer les odeurs, moisissures et accumulations. Découvrez comment un entretien régulier peut améliorer l’efficacité et prolonger la durée de vie de l’appareil.
Gardez votre machine en parfait état grâce à notre guide pratique.
Garder votre machine à laver propre est essentiel pour maintenir ses performances et prolonger sa durée de vie.
Nettoyer votre appareil peut sembler difficile, mais c’est en fait simple une fois que vous avez compris les bases.
Ce guide vous expliquera comment nettoyer efficacement votre machine à laver, en traitant les problèmes courants tels que les odeurs, moisissures et obstructions.
✓ Pourquoi devez-vous nettoyer votre machine à laver ?
Vous vous demandez peut-être pourquoi il est nécessaire de nettoyer une machine, alors qu’elle nettoie. Avec le temps, une machine à laver peut accumuler de la saleté, de la crasse et des résidus de détergent, ce qui peut entraîner des odeurs désagréables et même de la moisissure. Un nettoyage régulier permet d’éviter ces problèmes et de garantir que votre machine reste efficace et que vos vêtements sortent frais et propres.
✓ À quelle fréquence devez-vous nettoyer une machine à laver ?
Un entretien régulier est crucial pour une machine à laver saine. Il est généralement recommandé de nettoyer votre machine tous les deux ou trois mois. Cette fréquence garantit que toute accumulation est évitée et que votre appareil continue à fonctionner de façon optimale
✓ Nettoyage de votre machine à laver pour des performances optimales
Vous vous demandez peut-être pourquoi il est nécessaire de nettoyer une machine, alors qu’elle nettoie. Avec le temps, une machine à laver peut accumuler de la saleté, de la crasse et des résidus de détergent, ce qui peut entraîner des odeurs désagréables et même de la moisissure. Un nettoyage régulier permet d’éviter ces problèmes et de garantir que votre machine reste efficace et que vos vêtements sortent frais et propres.
6 étapes pour le nettoyage des lave-linge à chargement frontal, comparé aux lave-linge à chargement par le haut
Nettoyer votre machine à laver est plus facile que vous ne le pensez.
Voici un guide étape par étape pour les machines à chargement frontal et par le haut :
ÉTAPE 1
Le tiroir de lessive de machine à laver
Commencez par éteindre la machine et retirer le bac à détergent. Faites-le tremper dans de l’eau chaude mélangée à du liquide pour lave-vaisselle ou du vinaigre. Pendant qu’il trempe dans l’eau, nettoyez le compartiment avec un chiffon en microfibre et une brosse à dents pour enlever les saletés tenaces.
ÉTAPE 2
Le filtre de vidange pour machine à laver
Localisez le filtre de vidange, souvent situé dans le coin inférieur de votre machine. Retirez-le et trempez-le dans de l’eau chaude pour déloger le détergent et les peluches. Nettoyez l’intérieur de la machine avant de remplacer le filtre.
ÉTAPE 3
Le tambour pour machine à laver
Vaporisez le tambour avec du vinaigre blanc et essuyez-le avec un chiffon en microfibre. Évitez les applications fréquentes près du joint en caoutchouc pour prévenir la corrosion.
ÉTAPE 4
Joint en caoutchouc pour machine à laver
Les mauvaises odeurs proviennent souvent du joint en caoutchouc. Exécutez un cycle vide avec du bicarbonate de soude dans le tambour à 90 °C, puis nettoyez le joint avec de l’eau chaude savonneuse.
ÉTAPE 5
Extérieur de la machine à laver à chargement frontal
Utilisez du vinaigre blanc ou un spray antibactérien pour nettoyer l’extérieur. Pour les modèles en acier inoxydable, envisagez un spray spécifique pour une finition étincelante.
ÉTAPE 6
Machine à laver à chargement par le haut
Réglez la machine sur le cycle le plus chaud et ajoutez du vinaigre blanc. Mettez le cycle en pause pour le laisser tremper, puis complétez le nettoyage en profondeur avec du bicarbonate de soude.
10 conseils essentiels pour nettoyer votre machine à laver
1. Investissez dans le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude. Ces produits de base sont des nettoyants polyvalents pour votre machine, s’attaquant efficacement aux odeurs et aux moisissures.
2. Utilisez du liquide vaisselle ou du savon pour lave-vaisselle. Ils peuvent rapidement traiter les moisissures, évitant un nettoyage plus profond plus tard.
3. Évitez d’utiliser trop d’eau de Javel. Un excès d’eau de Javel peut endommager votre machine et vos vêtements. Utilisez-la avec parcimonie et rincez abondamment.
4. Nettoyez régulièrement. Le nettoyage de routine, au moins deux fois par an, maintient votre machine en parfait état.
5. Utilisez la lessive pour le nettoyage. Les détergents biologiques peuvent éliminer la saleté et les bactéries pendant de longs cycles.
6. Vérifiez le cycle de nettoyage. Paramètres : certaines machines ont des paramètres de cycle de nettoyage spécifiques. Utilisez-les pour simplifier le nettoyage si disponible.
7. Utilisez du percarbonate de sodium pour les odeurs. Il s’agit d’une alternative plus sûre à l’eau de Javel, efficace contre les mauvaises odeurs.
8. Combattez le calcaire avec du vinaigre ou des tablettes. Ces solutions aident à prévenir les dégâts des eaux calcaires et à protéger votre machine.
9. Aérez régulièrement votre machine. Évitez les mauvaises odeurs en laissant le tambour et le tiroir s’aérer.
10. Achetez des produits de nettoyage en vrac. Économisez du temps et de l’argent grâce aux achats en gros de produits de nettoyage essentiels.
Machines à laver LG recommandées
Sèche-linge à pompe à chaleur LG : Nos meilleurs choix
Les modèles les plus écoénergétiques LG offrent des modèles les mieux notés, tels que les modèles F4X7511TSB et F4X7511TWB connectés au WiFi.
Maintenance : 3 conseils pour une machine à laver plus propre
✓ Pourquoi devez-vous nettoyer votre machine à laver ?
Gardez-la au sec Après chaque lavage, laissez la porte ouverte pour laisser l’humidité s’évaporer, empêchant ainsi la formation de moisissures.
✓ À quelle fréquence devez-vous nettoyer une machine à laver ?
Utilisez des détergents de haute qualité Les détergents de qualité réduisent les résidus, ce qui aide à garder la machine plus propre.
✓ Nettoyage de votre machine à laver pour des performances optimales
Inspections régulières Vérifiez régulièrement les tuyaux et les connexions pour vous assurer qu’ils ne présentent pas de fuites ou d’obstructions.
En suivant ces étapes et conseils, vous pouvez vous assurer que votre machine à laver reste propre et efficace, offrant un linge frais à chaque fois.
Un entretien régulier permet non seulement d’éviter les problèmes, mais prolonge également la durée de vie de votre appareil.
Gardez votre machine à laver en parfait état grâce à ces techniques de nettoyage pratiques.
FAQ
Q.
Pourquoi dois-je nettoyer ma machine à laver ?
A.
Au fil du temps, les résidus de détergent, la saleté et la moisissure peuvent s’accumuler à l’intérieur de votre machine, provoquant des odeurs et des performances réduites. Un nettoyage régulier aide à maintenir la fraîcheur et l’efficacité.
Q.
À quelle fréquence dois-je nettoyer ma machine à laver ?
A.
Une machine de 8 kg convient aux personnes seules, 9 kg aux petites familles, 10,5 kg aux foyers moyens et 12 kg aux familles nombreuses. LG maintient des dimensions standard pour toutes les tailles.
Q.
Quelles pièces de la machine à laver doivent être nettoyées régulièrement ?
A.
Les zones clés comprennent le tiroir à détergent, le filtre de vidange, le tambour, le joint en caoutchouc et l’extérieur. Le nettoyage mensuel permet d’éviter les odeurs et les obstructions.
Q.
Puis-je utiliser du vinaigre et du bicarbonate de soude ensemble pour nettoyer la machine ?
A.
Oui, vous pouvez les utiliser en toute sécurité lors de cycles distincts : le vinaigre lors du premier lavage à chaud, suivi du bicarbonate de soude lors du second lavage.
Q.
Est-il possible d’utiliser de l’eau de Javel pour nettoyer une machine à laver ?
A.
L’eau de Javel peut s’avérer efficace, mais doit être utilisée avec parcimonie. Évitez de l’associer au vinaigre et rincez toujours abondamment après.