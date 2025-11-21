Que vous soyez un professionnel seul ou une grande famille, LG a une machine faite pour vous. Ce guide est là pour vous aider à naviguer dans les choix, en vous assurant de choisir une machine à laver qui répond à vos besoins en termes de taille, de capacité, de fonctionnalités et de consommation d’énergie.

Intéressons-nous à la technologie innovante offerte par LG, pour un lavage efficace à chaque fois.