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Pack | Lave-linge | 10kg | 6 Motion Direct Drive™ + Sèche-linge 9kg | A++ | Condenseur Autonettoyant

MEZ69177932 F14R35WHS 23.12.8变更.pdf
Classe énergétique : UE
New energy label_RH9V51WH.pdf
Classe énergétique : UE
WMWM
MEZ69177932 F14R35WHS 23.12.8变更.pdf
Classe énergétique : UE
New energy label_RH9V51WH.pdf
Classe énergétique : UE
WMWM

Pack | Lave-linge | 10kg | 6 Motion Direct Drive™ + Sèche-linge 9kg | A++ | Condenseur Autonettoyant

LG F14R35WHS.RH9V51W
Vue avant de Pack | Lave-linge | 10kg | 6 Motion Direct Drive™ + Sèche-linge 9kg | A++ | Condenseur Autonettoyant LG F14R35WHS.RH9V51W
LG F14R35WHS Vue de face
LG F14R35WHS Vue de face
LG F14R35WHS Vue de face
Schéma technique du lave-linge 10 kg LG F14R35WHS indiquant une hauteur de 850 mm, une largeur de 600 mm et une profondeur de 565 mm.
Technologie AI DD du lave-linge 10 kg LG F14R35WHS optimisant les mouvements du tambour pour protéger le linge.
Technologie Vapeur du lave-linge 10 kg LG F14R35WHS éliminant les allergènes, certifiée par la British Allergy Foundation.
Lave-linge 10 kg LG F14R35WHS blanc installé dans une buanderie confortable avec des placards à persiennes.
LG F14R35WHS Vue de côté
LG F14R35WHS Vue du desssus
LG F14R35WHS Vue de côté
LG F14R35WHS Vue de côté
LG F14R35WHS Vue de côté
LG F14R35WHS Vue de côté
LG F14R35WHS Vue de derrière
Vue avant de Pack | Lave-linge | 10kg | 6 Motion Direct Drive™ + Sèche-linge 9kg | A++ | Condenseur Autonettoyant LG F14R35WHS.RH9V51W
LG F14R35WHS Vue de face
LG F14R35WHS Vue de face
LG F14R35WHS Vue de face
Schéma technique du lave-linge 10 kg LG F14R35WHS indiquant une hauteur de 850 mm, une largeur de 600 mm et une profondeur de 565 mm.
Technologie AI DD du lave-linge 10 kg LG F14R35WHS optimisant les mouvements du tambour pour protéger le linge.
Technologie Vapeur du lave-linge 10 kg LG F14R35WHS éliminant les allergènes, certifiée par la British Allergy Foundation.
Lave-linge 10 kg LG F14R35WHS blanc installé dans une buanderie confortable avec des placards à persiennes.
LG F14R35WHS Vue de côté
LG F14R35WHS Vue du desssus
LG F14R35WHS Vue de côté
LG F14R35WHS Vue de côté
LG F14R35WHS Vue de côté
LG F14R35WHS Vue de côté
LG F14R35WHS Vue de derrière

Fonctionnalités principales

  • F14R35WHS
  • Grand tambour - 68 litres
  • Efficacité énergétique - Triple A
  • RH9V51WH
  • Séchage silencieux
  • Compresseur Dual Inverter
Plus
2 Produit(s) dans ce pack
LG F14R35WHS Vue de face

LG F14R35WHS

Lave-linge | 10kg | 6 Motion Direct Drive™ | ThinQ™
MEZ69177932 F14R35WHS 23.12.8变更.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
IR 9.3
Indice
LG RH9V51WH Vue de face

LG RH9V51WH

Sèche-linge 9kg | A++ | Condenseur Autonettoyant | Compresseur DUAL Inverter et moteur Inverter garanti 10 ans
New energy label_RH9V51WH.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
Analyse du linge avec AI DD

Analyse du linge avec AI DD

AI DD™

Un soin du linge 18% plus efficace

Basé sur plus de 20 000 expériences de lavage, AI DD™ adapte les mouvements de tambour pour prendre soin de votre linge.
Détection du type de textile

Qu'est-ce que la technologie AI DD™ ?

AI DD™ détecte non seulement le poids mais aussi le type de textile au sein du tambour afin d'optimiser les mouvements de ce dernier.
6 mouvements associés pour un résultat inégalé

6 mouvements associés pour un résultat inégalé

6 mouvements associés
pour un résultat inégalé

Sélectionnez un programme de lavage et la technologie 6 Motion Direct Drive™ recrée jusqu'à 6 mouvements de tambour au cours d'un même cycle de lavage pour un résultat irréprochable, adapté à tout type de tissu.
Exemples de programmes avec 6 Motion Direct Drive

Exemples de programmes avec 6 Motion Direct Drive

Les 6 mouvements du 6 Motion Direct Drive™ s'enchaînent selon le programme sélectionné pour s'adapter à vos vêtements et pour gagner en performance de lavage.
Nettoyage vapeur du linge
Steam

La puissance de la vapeur

La technologie LG Steam apporte de nouvelles fonctionnalités dont le programme Anti-Allergie qui permet d'éliminer 99,9%* des résidus allergiques.

*Certification 1442 de la BAF (British Allergy Foundation) basé sur des tests réalisés par Intertek en 2015 sur le modèle LG FH4B3PDYK6N (rapport 102013051CRT-001).

Volume du tambour en hausse

Volume du tambour en hausse

Un plus grand volume de tambour

Un grand volume dans un encombrement optimal

Aubes de lavage en inox

Aubes de lavage en inox

Plus hygiénique, plus délicat.

Aubes de lavage en
inox

Les vêtements sont en contact uniquement avec de l’inox qui constitue le tambour et les aubes de lavage. Ce matériau limite le développement des bactéries et offre une hygiène optimale.

Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™

La fonction Smart Diagnosis™ permet de détecter les pannes potentielle ou mauvaises utilisations de votre produit. L'utilisation est simple et rapide pour économiser une visite potentielle d'un réparateur.
Consignes de tri

Consignes de Tri

Pour plus de renseignements, voir sur le site
Consignes de Tri www.quefairedemesdechets.fr

*La capacité maximale recommandée pour chaque programme de lavage peut varier, merci de vous référer au manuel de l’utilisateur pour plus de détails.

FAQ

Q.

Qu'elles sont les dimensions standards d'un lave-linge ?

A.

Tous les lave-linge LG sont dotés d’une taille et d’une largeur standard. La profondeur peut varier en fonction de la taille/capacité du tambour. 

Les dimensions standard sont : largeur 600 mm x hauteur 850 mm x profondeur 565-675 mm.

Q.

Quelle est la meilleure capacité en kg pour un lave-linge ?

A.

LG recommande un lave-linge avec une capacité de 8 à 9 kg pour un foyer moyen (4 personnes). Optez pour un modèle plus grand de 11 à 13 kg pour une grande famille (5-6 personnes) ou si vous lavez une quantité de linge particulièrement importante.

Les plus grands modèles peuvent également contenir une couette, même de très grande taille.

N’oubliez pas que nos électroménagers sont dotés de la technologie innovante de LG, les machines à laver de même taille disposent donc d’une capacité augmentée.

Q.

Comment choisir un lave-linge économe en énergie ?

A.

Vérifiez le label énergétique de votre machine à laver, entre la classe A (la meilleure) et la G (la moins bonne). Les lave-linge LG sont classés Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. L’IA des machines LG vous permet également de profiter des mouvements de lavage les plus appropriés pour votre lessive, pour faire le plus d’économies d’énergie possible.

 

*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3) Le résultat

peut dépendre de l’environnement d’utilisation.

Q.

Comment puis-je choisir le bon cycle de lavage ?

A.

En général, il faut regarder l’étiquette d’entretien de votre vêtement et sélectionner le cycle de lavage correspondant sur votre machine. Les machines à laver LG avec fonction AI DD pèseront et détecteront la douceur de votre linge automatiquement afin de déterminer un type de lavage optimal et d’ajuster en fonction les mouvements de lavage pendant la machine. Si vous associez votre machine à laver et votre sèche-linge LG, ils peuvent coopérer pour garantir la sélection du cycle correct sans avoir à vous inquiéter de devoir manipuler les boutons.

Q.

Comment puis-je réduire le bruit de ma machine à laver ?

A.

La solution est d’acheter un lave-linge LG classée Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. La technologie innovante du moteur LG DirectDrive™ réduit le nombre de parties en mouvement dans votre lave-linge, ainsi que le bruit produit (en plus d’augmenter sa durée de vie avec moins d’usure).

Lorsque vous installez votre machine à laver, veillez à ce qu’elle repose sur une surface plane. Vérifiez la surface régulièrement. Une unité instable peut se déplacer ou être cahoteuse, et ainsi faire plus de bruit. Placez des plaques anti-vibration sous votre machine à laver, qui peuvent aider à réduire le bruit.

 

*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3)

Le résultat peut dépendre de l’environnement d’utilisation.

Q.

Comment la technologie AI DD™ optimise-t-elle le lavage ?

A.

Les lave-linge dotés de la technologie AI DD™ utilisent la technologie intelligente pour analyser de manière individuelle le poids et le type de tissu de votre lessive.

Pour quel résultat ? L’optimisation automatique des mouvements de lavage de votre machine permet une meilleure protection des tissus, pour conserver plus longtemps l’aspect de vos vêtements. Le moteur DirectDrive™ offre une technologie à 6 mouvements pour un lavage efficace et un soin du linge inégalé.

Q.

À quoi sert la fonction Lavage rapide de LG ?

A.

La technologie rapide TurboWash™ 360˚permet un lavage intégral en seulement 39 minutes, qui s’ajuste aux besoins de vos vêtements.

Le pulvérisateur 3D multi-jets projette l’eau depuis tous les angles tandis que la pompe à inverseur intelligente contrôle la puissance du pulvérisateur. Combinés, ils offrent un équilibre optimal entre puissance de pulvérisateur, détergent et mouvement de cycle qui vous fait gagner un temps précieux sans compromis sur la qualité du lavage ou l’entretien du tissu.

Un lavage rapide qui offre un nettoyage parfait en un temps record.

Q.

Quels sont les avantages d'avoir un lave-linge connecté ?

A.

Les machines à laver LG utilisent l’intelligence artificielle pour des mouvements de lavage optimaux à chaque lessive. La technologie AI DD™ basée sur l’intelligence artificielle bénéficie de l'analyse de données de milliers de lessives, permettant ainsi à la machine de capter automatiquement les caractéristiques du tissu comme le poids et la douceur.

Le résultat ? Une protection des tissus améliorée de 10 %*, pour conserver l’aspect de vos vêtements pendant longtemps. Vous pouvez également accéder et contrôler les lave-linge intelligentes disposant du Wi-Fi par commande vocale ou depuis l’application LG ThinQ™ sur votre smartphone. Démarrez votre appareil à distance soit en appuyant sur un bouton ou par commande vocale. Recevez une notification quand une lessive est terminée ou pour effectuer un dépannage via Smart Diagnosis.

Téléchargez des cycles préréglés sur mesure, le tout via l’application ThinQ™.

 

*Testé par Intertek en janvier 2023.

Cycle AI Wash™ avec 3 kg de linge comparé à un cycle Coton(F4Y7RYW0W). Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement.

* La détection par IA n’est pas activée quand l’option Vapeur est sélectionnée.

Q.

Qu'est-ce que le cycle anti-allergie sur un lave-linge LG ?

A.

Le programme Steam™ de LG (disponible sur certains modèles) réduit de manière significative les allergènes, pollens et autres acariens.

La température de la cuve est chauffée jusqu'à 60° pour assainir, dissoudre et éliminer jusqu'à 99,9% des allergènes.

Q.

Comment la fonction de dosage automatique marche-t-elle ?

A.

Le système de dosage automatique LG ezDispense™ vous permet de remplir le distributeur de détergent et de laisser votre machine à laver faire le reste.

L’appareil dispose d’une technologie qui capte le poids de votre linge et ajuste automatiquement la quantité exacte de détergent à chaque fois. Cela évite le risque de surdosage, vous fait gagner du temps et prolonge la vie de vos vêtements. Le bon dosage de détergent permet également le fonctionnement optimal du lave-linge. Les compartiments de détergent et d’adoucissant peuvent contenir ensemble jusqu’à 35 cycles. Il suffit de fermer la porte et d’appuyer sur Démarrer !

Q.

Les machines à laver sont disponibles dans plusieurs couleurs ?

A.

De part leurs couleurs neutres et modernes, les lave-linge LG trouveront leur place dans tous les styles d'intérieur.

Coloris disponibles (selon les modèles) : blanc, noir acier et noir graphite.

Guide étape par étape

Installez votre nouveau lave-linge LG : simple et rapide

Suivez notre guide vidéo simple, étape par étape, pour installer votre nouveau lave-linge LG à chargement frontal, y compris les raccordements d'eau et d'évacuation et la mise à niveau. Commencez à laver dès aujourd'hui.

*Images basées sur un modèle 3D représentatif à des fins d'illustration et peuvent différer du produit réel. Les étapes d'installation peuvent varier selon le modèle de produit et la réglementation locale. Consultez toujours le manuel de votre produit pour la sécurité et les instructions spécifiques au modèle.

Sèche-linge LG RH9V51WHau milieu d'une buanderie

Sèche-linge LG RH9V71WH au milieu d'une buanderie

LG RH9V51WH

Présentation

Découvrez les technologies et caractéristiques du sèche-linge LG RH9V51WH avec notre expert produit.
Seche-linge Dual Inverter contre un mur

Seche-linge Dual Inverter contre un mur

DUAL Inverter Heat Pump™

Sèche-linge à haute performance

Le sèche-linge pompe à chaleur DUAL Inverter Heat Pump™ de LG vous facilite la vie en s'adaptant à votre style de vie ainsi qu'à vos envies grâce aux options économie d'énergie et séchage rapide.
Fonctionnement du système Dual Inverter

DUAL Inverter Heat Pump™

Gain d'énergie grâce au contrôle de la vitesse de rotation des cylindres.
Condensateur à nettoyage automatique

Un condensateur pratique à nettoyer

Profitez d’un entretien très pratique grâce au condenseur à nettoyage automatique qui se nettoie tout seul pour que vous n’ayez pas à le faire.

*La propreté du condensateur peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
**La fréquence de l’exécution du nettoyage automatique du condensateur peut varier en fonction des dimensions et du degré d’humidité initial du linge.

10 ans de garantie

Garantie de 10 ans

Une garantie de 10 ans sur le Compresseur Dual Inverter.

 

Traitement anti-allergie des vêtements
Anti-Allergie

Élimine jusqu'à 99,9% des acariens

Le programme anti-allergie élimine 99,9% des acariens qui peuvent provoquer des allergies ou des problèmes respiratoires.
Connexion sans fil de la machine

Connexion sans fil de la machine

LG Smart ThinQ™ : Connectivité en toute simplicité

Les nouveaux lave-linge LG dotés de la connectivité Wi Fi, grâce à l'appli LG Smart ThinQ™, permettent de lancer un cycle de lavage à distance et télécharger jusqu'à 20 programmes de lavage mis à jour annuellement. De plus, LG Smart ThinQ™ permet d'accéder au Smart Diagnosis™, diagnostic instantané de panne ou mauvaise utilisation.
Performances de séchage
Capteurs d'humidité

Maximise les performances de séchage

Détecte l'humidité du linge et règle automatiquement le temps de séchage.
Filtre à peluche du sèche-linge
Nouveau Filtre

Double Filtre à peluche

Nouveau filtre à peluche disposant d'un maillage plus fin, le nouveau filtre à peluche permet une excellente filtration et maintient des performances de séchage élevées.
Effet de rétrecissement sur le linge délicat

Effet de rétrecissement sur le linge délicat

Linge délicat

Réduit les plis et les rétrécissements

Le séchage à basse température peut réduire les plis et limiter le rétrécissement des tissus, grâce à la technologie pompe à chaleur.
Sèche-linge en situation

Sèche-linge en situation

Lave-linge & Sèche-linge LG

Une multitude de combinaisons possibles

Découvrez les combinaisons de lave-linge et sèche-linge LG, conçus pour vous faire gagner de l'argent et du temps au quotidien.
Etiquette énergetique du sèche-linge

Etiquette Energie LG RH9V51WH

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Caractéristiques clés

CAPACITÉ - Capacité de lavage (kg)

10

DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)

600 x 850 x 565

FICHE PRODUIT (LAVAGE) - Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

1 360

CARACTÉRISTIQUES - Dosage automatique ezDispense

Non

CARACTÉRISTIQUES - Vapeur

Oui

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage

Non

FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi

Non

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)

1 100

Dimensions du colis (L x H x P mm)

660 x 890 x 660

Dimensions (LxHxPmm)

600 x 850 x 565

Poids (kg)

67,0

Poids avec l’emballage (kg)

71,0

Profondeur incluant tout (P’ mm)

620

FINITIONS

Couleur

Blanc

Type de porte

Hublot

CAPACITÉ

Capacité de lavage (kg)

10

AFFICHAGE

Fin différée

3-19 heures

Type d’affichage

Molette + LED tactile

Indication de verrouillage de la porte

Oui

Affichage digital

18:88

CARACTÉRISTIQUES

Direct Drive 6 Motion

Oui

Moteur AI Direct Drive (AI DD)

Oui

Type

Lave-linge hublot

Signal de fin de cycle

Oui

Système anti-vibrations Centum

Non

Ajout de linge

Oui

Dosage automatique ezDispense

Non

Redémarrage automatique

Oui

Moteur induction Direct Drive

Oui

Système de détection de mousse

Oui

Détection de la charge

Oui

Vapeur

Oui

Eclairage du tambour

Non

Steam+

Non

Pieds réglables

Oui

Tambour en acier inoxydable

Oui

TurboWash 360˚

Non

Tambour

Oui

Capteur de vibration

Oui

Aubes de lavage

Aube en acier inoxydable

Arrivée d'eau chaude/froide

Froide uniquement

Niveau d’eau

Auto

Sélection de la vitesse d'essorage maximale

1400

ÉNERGIE

Classe d’efficacité énergétique lavage

A

PROGRAMMES

Couette

Oui

Coton

Oui

Baby care vapeur

Non

Anti-allergie (lave-linge)

Oui

Lavage automatique

Non

Baby care

Non

Spécial bébé

Non

Basse température

Non

Couleurs

Non

Coton+

Non

Noir éclat

Non

Délicat

Oui

Programme téléchargé

Non

Vidange + Essorage

Non

Synthétiques

Oui

Eco 40-60

Oui

Lavage à la main

Non

Hygiène

Non

Lavage intensif 60

Non

Mix 40℃

Oui

Vêtements d'extérieur

Non

Rapide 30

Non

Rapide

Non

Rafraîchissement

Non

Rinçage+Essorage

Oui

Ultra silence

Non

Peaux sensibles

Non

Rapide 14

Oui

Lavage rapide + Séchage

Non

Textiles sport

Oui

Anti-taches

Non

Défroissage vapeur

Non

Nettoyage de la cuve

Oui

TurboWash 39

Non

TurboWash 49

Non

TurboWash 59

Non

Coton 20°C

Non

Lavage main

Non

Jeans/Couleurs sombres

Non

Prélavage + Coton

Non

Rapide 12

Non

Rapide 60

Non

Rinçage

Non

Essorage+Vidange

Non

Lavage+Séchage

Non

Laine (Main/Laine)

Non

AI Wash

Oui

Chemise

Non

Draps

Non

Duvet

Non

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Wifi

Non

Ajout de linge

Non

Son on/off

Oui

Verrouillage enfant

Oui

Départ différé

Oui

Eclairage du tambour

Non

Prélavage

Oui

Démarrage à distance

Oui

Rinçage+

Oui

Essorage

1400/1200/1000/800/400/Sans essorage

Vapeur

Non

Température

Froid/20/30/40/60/95°C

Nettoyage de la cuve

Oui

TurboWash

Non

Anti-froissage

Non

ColdWash

Non

Niveau de détergent

Non

Nettoyage ezDispense

Non

Rinçage

2 fois

Rinçage+essorage

Non

Niveau d'adoucissant

Non

Lavage

Non

FONCTIONS THINQ

Smart Diagnosis

Oui

Téléchargement de cycle

Non

Démarrage à distance et suivi de cycle

Non

Connectivité ThinQ via Wifi

Non

Suivi de la consommation énergétique

Non

Rappel de nettoyage de la cuve

Non

Smart Pairing

Non

OPTIONS/ACCESSOIRES

Compatible LG TWINWash

Non

FICHE PRODUIT (LAVAGE)

Consommation électrique par 100cycles (kWh)

46

Éco 40-60 pleine charge

0,750

Classe d’efficacité énergétique

A

Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

1 360

Niveau sonore essorage (dBA)

71

Classe d’efficacité d’essorage

A

Temps (min)-pleine charge

239

Temps (min) -demi-charge

180

Temps (min)-quart de charge

142

Capacité de lavage (kg)

10

A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

Oui

Temps mise en veille avant arrêt (min)

5

Éco 40-60 demi-charge

0,498

Éco 40-60 quart de charge

0,250

Consommation électrique à l’arrêt (W)

0,5

Consommation électrique en marche (W)

0,5

Humidité résiduelle (%)

44,9

Programme standard (lavage uniquement)

Éco 40-60 40°C

Consommation d’eau par cycle (ℓ)

52

CODE EAN

Code EAN

8806084270344

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

extension
EU Energy label 2019(F14R35WHS)
extension
Product Environmental Characteristics(F14R35WHS)
extension
Product information sheet (F14R35WHS)
extension
GPSR Safety Information(F14R35WHS)
PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
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Caractéristiques clés

FINITIONS - Couleur

Blanc

CAPACITÉ - Capacité de séchage maximale (kg)

9 kg

DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)

600 x 850 x 660 mm

ÉNERGIE - Efficacité énergétique (Séchage)

D

CARACTÉRISTIQUES - Pompe à chaleur DUAL Inverter

Pompe à chaleur DUAL Inverter

CARACTÉRISTIQUES - Condenseur autonettoyant

Oui

FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi

OUI

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)

1140mm

Dimensions du colis (L x H x P mm)

660x 920 x 720mm

Dimensions (LxHxPmm)

600 x 850 x 660 mm

Poids (kg)

57 kg

Poids avec l’emballage (kg)

62 kg

FINITIONS

Couleur

Blanc

CAPACITÉ

Capacité de séchage maximale (kg)

9 kg

AFFICHAGE

Type d’affichage

LED Tactile

CARACTÉRISTIQUES

Condenseur autonettoyant

Oui

Dual Dry

Oui

Pompe à chaleur DUAL Inverter

Pompe à chaleur DUAL Inverter

Séchage à capteurs

Électronique par sondes

Eclairage du tambour

LED

Pieds réglables

4

Tambour

Acier Alcosta

ÉNERGIE

Efficacité énergétique (Séchage)

D

PROGRAMMES

Synthétique

Oui

Séchage par minuterie

A plat / Air froid / Air chaud

Anti-allergie

Oui

Coton

Oui

Délicat

Oui

Programme téléchargé

OUI

Couette

Oui

Mix

Oui

Rapide 30

Oui

Textiles sport

Oui

Serviettes

Oui

Laine

Oui

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Anti-froissage

Oui

Niveau de séchage

Prêt à repasser / Prêt à ranger / Extra sec

Favoris

Oui

Moins de temps

OUI

Plus de temps

Oui

Séchage à plat

Oui

Séchage par minuterie

A plat / Air froid / Air chaud

Wifi

Oui

Son on/off

Oui

Verrouillage enfant

Oui

Départ différé

3 à 19h

Eclairage du tambour

LED

Démarrage à distance

Oui

FONCTIONS THINQ

Smart Diagnosis

Oui

Connectivité ThinQ via Wifi

OUI

OPTIONS/ACCESSOIRES

Kit de tuyau de vidange

Oui

Kit de superposition

Oui

FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE)

Classe d'efficacité de condensation

A

Consommation électrique par an (KWh)

228 kWh/an

Efficacité de condensation pleine charge (%)

91%

Niveau sonore (dBA)

64 dB

Consommation électrique à l’arrêt (W)

,38 kWh

Consommation électrique en marche (W)

,38 kWh

Temps (min)-pleine charge

230 min

CODE EAN

Code EAN

88691781

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

extension
ENERGY LABEL(RH9V51WH)
extension
Product Environmental Report(RH9V51WH)
extension
EU Energy Label 2025(RH9V51WH)
extension
EU Product information sheet 2025(RH9V51WH)
extension
Product Environmental Characteristics(RH9V51WH)
extension
PRODUCT FICHE(RH9V51WH)
extension
GPSR Safety Information(RH9V51WH)
PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

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