Lave-linge Inverter Direct Drive 8 kg - 53L | Steam™ | Smart Inverter Moteur™

Les machines à laver LG utilisent l’intelligence artificielle pour des mouvements de lavage optimaux à chaque lessive. La technologie AI DD™ basée sur l’intelligence artificielle bénéficie de l'analyse de données de milliers de lessives, permettant ainsi à la machine de capter automatiquement les caractéristiques du tissu comme le poids et la douceur.

Le résultat ? Une protection des tissus améliorée de 10 %*, pour conserver l’aspect de vos vêtements pendant longtemps. Vous pouvez également accéder et contrôler les lave-linge intelligentes disposant du Wi-Fi par commande vocale ou depuis l’application LG ThinQ™ sur votre smartphone. Démarrez votre appareil à distance soit en appuyant sur un bouton ou par commande vocale. Recevez une notification quand une lessive est terminée ou pour effectuer un dépannage via Smart Diagnosis.

Téléchargez des cycles préréglés sur mesure, le tout via l’application ThinQ™.

*Testé par Intertek en janvier 2023.

Cycle AI Wash™ avec 3 kg de linge comparé à un cycle Coton(F4Y7RYW0W). Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement.

* La détection par IA n’est pas activée quand l’option Vapeur est sélectionnée.