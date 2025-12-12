We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lave-linge Inverter Direct Drive 8 kg - 53L | Steam™ | Smart Inverter Moteur™
Lave-linge Inverter Direct Drive 8 kg - 53L | Steam™ | Smart Inverter Moteur™
Programme Hygiène
Nettoie vos vêtements en profondeur pour aider à maintenir la fraîcheur et la propreté de vos vêtements.
Avec le programme Hygiène, vos vêtements bénéficient d’un lavage en profondeur conçu pour éliminer jusqu’à 99,9 % des bactéries.
*Le cycle Hygiène, validé par CVC Testing Technology, permet de réduire la présence de bactéries (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa).
*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.
Rapide 30
Lavage rapide en 30 minutes
Un cycle de 30 minutes, idéal pour les petites charges et les emplois du temps chargés.
*Le programme Rapide 30 convient pour une charge de linge allant jusqu’à 2 kg.
*La durée du lavage peut varier, et les résultats dépendent du type et du poids des vêtements ainsi que des conditions d’utilisation.
*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.
Nettoyage du tambour
Solution simple en une touche pour un tambour propre
Maintenez l’intérieur de votre lave-linge propre et hygiénique grâce à un nettoyage facile.
*Il est recommandé d’exécuter le cycle Nettoyage du tambour une fois par mois pour maintenir le tambour propre.
*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.
Prélavage
Aide à éliminer les taches tenaces grâce au prélavage.
Le prélavage s’attaque aux salissures incrustées pour des vêtements visiblement plus propres.
*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.
Verrouillage enfant
Évite toute utilisation accidentelle
Le verrouillage enfant bloque les réglages pour éviter toute manipulation accidentelle par les enfants.
*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.
*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.
FAQ
Q.
Qu'elles sont les dimensions standards d'un lave-linge ?
A.
Tous les lave-linge LG sont dotés d’une taille et d’une largeur standard. La profondeur peut varier en fonction de la taille/capacité du tambour.
Les dimensions standard sont : largeur 600 mm x hauteur 850 mm x profondeur 565-675 mm.
Q.
Quelle est la meilleure capacité en kg pour un lave-linge ?
A.
LG recommande un lave-linge avec une capacité de 8 à 9 kg pour un foyer moyen (4 personnes). Optez pour un modèle plus grand de 11 à 13 kg pour une grande famille (5-6 personnes) ou si vous lavez une quantité de linge particulièrement importante.
Les plus grands modèles peuvent également contenir une couette, même de très grande taille.
N’oubliez pas que nos électroménagers sont dotés de la technologie innovante de LG, les machines à laver de même taille disposent donc d’une capacité augmentée.
Q.
Comment choisir un lave-linge économe en énergie ?
A.
Vérifiez le label énergétique de votre machine à laver, entre la classe A (la meilleure) et la G (la moins bonne). Les lave-linge LG sont classés Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. L’IA des machines LG vous permet également de profiter des mouvements de lavage les plus appropriés pour votre lessive, pour faire le plus d’économies d’énergie possible.
*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3) Le résultat
peut dépendre de l’environnement d’utilisation.
Q.
Comment puis-je choisir le bon cycle de lavage ?
A.
En général, il faut regarder l’étiquette d’entretien de votre vêtement et sélectionner le cycle de lavage correspondant sur votre machine. Les machines à laver LG avec fonction AI DD pèseront et détecteront la douceur de votre linge automatiquement afin de déterminer un type de lavage optimal et d’ajuster en fonction les mouvements de lavage pendant la machine. Si vous associez votre machine à laver et votre sèche-linge LG, ils peuvent coopérer pour garantir la sélection du cycle correct sans avoir à vous inquiéter de devoir manipuler les boutons.
Q.
Comment puis-je réduire le bruit de ma machine à laver ?
A.
La solution est d’acheter un lave-linge LG classée Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. La technologie innovante du moteur LG DirectDrive™ réduit le nombre de parties en mouvement dans votre lave-linge, ainsi que le bruit produit (en plus d’augmenter sa durée de vie avec moins d’usure).
Lorsque vous installez votre machine à laver, veillez à ce qu’elle repose sur une surface plane. Vérifiez la surface régulièrement. Une unité instable peut se déplacer ou être cahoteuse, et ainsi faire plus de bruit. Placez des plaques anti-vibration sous votre machine à laver, qui peuvent aider à réduire le bruit.
*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3)
Le résultat peut dépendre de l’environnement d’utilisation.
Q.
Comment la technologie AI DD™ optimise-t-elle le lavage ?
A.
Les lave-linge dotés de la technologie AI DD™ utilisent la technologie intelligente pour analyser de manière individuelle le poids et le type de tissu de votre lessive.
Pour quel résultat ? L’optimisation automatique des mouvements de lavage de votre machine permet une meilleure protection des tissus, pour conserver plus longtemps l’aspect de vos vêtements. Le moteur DirectDrive™ offre une technologie à 6 mouvements pour un lavage efficace et un soin du linge inégalé.
Q.
À quoi sert la fonction Lavage rapide de LG ?
A.
La technologie rapide TurboWash™ 360˚permet un lavage intégral en seulement 39 minutes, qui s’ajuste aux besoins de vos vêtements.
Le pulvérisateur 3D multi-jets projette l’eau depuis tous les angles tandis que la pompe à inverseur intelligente contrôle la puissance du pulvérisateur. Combinés, ils offrent un équilibre optimal entre puissance de pulvérisateur, détergent et mouvement de cycle qui vous fait gagner un temps précieux sans compromis sur la qualité du lavage ou l’entretien du tissu.
Un lavage rapide qui offre un nettoyage parfait en un temps record.
Q.
Quels sont les avantages d'avoir un lave-linge connecté ?
A.
Les machines à laver LG utilisent l’intelligence artificielle pour des mouvements de lavage optimaux à chaque lessive. La technologie AI DD™ basée sur l’intelligence artificielle bénéficie de l'analyse de données de milliers de lessives, permettant ainsi à la machine de capter automatiquement les caractéristiques du tissu comme le poids et la douceur.
Le résultat ? Une protection des tissus améliorée de 10 %*, pour conserver l’aspect de vos vêtements pendant longtemps. Vous pouvez également accéder et contrôler les lave-linge intelligentes disposant du Wi-Fi par commande vocale ou depuis l’application LG ThinQ™ sur votre smartphone. Démarrez votre appareil à distance soit en appuyant sur un bouton ou par commande vocale. Recevez une notification quand une lessive est terminée ou pour effectuer un dépannage via Smart Diagnosis.
Téléchargez des cycles préréglés sur mesure, le tout via l’application ThinQ™.
*Testé par Intertek en janvier 2023.
Cycle AI Wash™ avec 3 kg de linge comparé à un cycle Coton(F4Y7RYW0W). Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement.
* La détection par IA n’est pas activée quand l’option Vapeur est sélectionnée.
Q.
Qu'est-ce que le cycle anti-allergie sur un lave-linge LG ?
A.
Le programme Steam™ de LG (disponible sur certains modèles) réduit de manière significative les allergènes, pollens et autres acariens.
La température de la cuve est chauffée jusqu'à 60° pour assainir, dissoudre et éliminer jusqu'à 99,9% des allergènes.
Q.
Comment la fonction de dosage automatique marche-t-elle ?
A.
Le système de dosage automatique LG ezDispense™ vous permet de remplir le distributeur de détergent et de laisser votre machine à laver faire le reste.
L’appareil dispose d’une technologie qui capte le poids de votre linge et ajuste automatiquement la quantité exacte de détergent à chaque fois. Cela évite le risque de surdosage, vous fait gagner du temps et prolonge la vie de vos vêtements. Le bon dosage de détergent permet également le fonctionnement optimal du lave-linge. Les compartiments de détergent et d’adoucissant peuvent contenir ensemble jusqu’à 35 cycles. Il suffit de fermer la porte et d’appuyer sur Démarrer !
Q.
Les machines à laver sont disponibles dans plusieurs couleurs ?
A.
De part leurs couleurs neutres et modernes, les lave-linge LG trouveront leur place dans tous les styles d'intérieur.
Coloris disponibles (selon les modèles) : blanc, noir acier et noir graphite.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Caractéristiques clés
CAPACITÉ - Capacité de lavage (kg)
8,0
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)
600x850x470
FICHE PRODUIT (LAVAGE) - Vitesse d’essorage maximale (tr/min)
1 350
CARACTÉRISTIQUES - Dosage automatique ezDispense
Non
CARACTÉRISTIQUES - Vapeur
Oui
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage
Non
FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi
Non
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions du colis (L x H x P mm)
650x885x560
Dimensions (LxHxPmm)
600x850x470
Poids (kg)
60,0
Poids avec l’emballage (kg)
63,0
Profondeur incluant tout (P’ mm)
530
Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)
975
FINITIONS
Couleur
Graphite
Type de porte
Hublot
CAPACITÉ
Capacité de lavage (kg)
8,0
AFFICHAGE
Fin différée
1-24h
Type d’affichage
Tout tactile & affichage LED
Indication de verrouillage de la porte
Oui
Affichage digital
18:88
CARACTÉRISTIQUES
Direct Drive 6 Motion
Non
Moteur AI Direct Drive (AI DD)
Non
Type
Lave-linge hublot
Signal de fin de cycle
Oui
Système anti-vibrations Centum
Non
Ajout de linge
Non
Dosage automatique ezDispense
Non
Redémarrage automatique
Oui
Moteur induction Direct Drive
Non
Système de détection de mousse
Oui
Détection de la charge
Oui
Vapeur
Oui
Eclairage du tambour
Non
Steam+
Non
Pieds réglables
Oui
Tambour en acier inoxydable
Oui
TurboWash 360˚
Non
Tambour
Non
Capteur de vibration
Non
Aubes de lavage
Aube en plastique
Arrivée d'eau chaude/froide
Froide uniquement
Niveau d’eau
Auto
Sélection de la vitesse d'essorage maximale
1400
ÉNERGIE
Classe d’efficacité énergétique lavage
A
PROGRAMMES
Couette
Non
Coton
Oui
Baby care vapeur
Non
AI Wash
Non
Anti-allergie (lave-linge)
Non
Lavage automatique
Non
Baby care
Non
Spécial bébé
Non
Draps
Non
Basse température
Non
Couleurs
Non
Coton+
Non
Noir éclat
Non
Délicat
Non
Programme téléchargé
Non
Duvet
Non
Synthétiques
Non
Eco 40-60
Oui
Lavage à la main
Non
Hygiène
Oui
Lavage intensif 60
Non
Mix 40℃
Oui
Vêtements d'extérieur
Non
Rapide 14
Non
Rapide 30
Oui
Rapide
Non
Propre & sec
Non
Rafraîchissement
Non
Rinçage+Essorage
Oui
Ultra silence
Non
Peaux sensibles
Non
Chemise
Non
Essorage
Non
Textiles sport
Non
Anti-taches
Non
Défroissage vapeur
Non
Nettoyage de la cuve
Oui
TurboWash 39
Non
TurboWash 49
Non
TurboWash 59
Non
Lavage+Séchage
Non
Laine (Main/Laine)
Oui
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Wifi
Non
Ajout de linge
Non
Son on/off
Non
Verrouillage enfant
Oui
Départ différé
Oui
Eclairage du tambour
Non
Prélavage
Oui
Démarrage à distance
Non
Rinçage+
Oui
Essorage
1400/1200/1000/800/400/Sans essorage
Vapeur
Non
Température
Froid/20/30/40/60/90℃
Nettoyage de la cuve
Non
TurboWash
Non
Anti-froissage
Non
ColdWash
Non
Niveau de détergent
Non
Nettoyage ezDispense
Non
Rinçage
Non
Rinçage+essorage
Non
Niveau d'adoucissant
Non
Lavage
Non
FONCTIONS THINQ
Smart Diagnosis
Non
Téléchargement de cycle
Non
Démarrage à distance et suivi de cycle
Non
Connectivité ThinQ via Wifi
Non
Suivi de la consommation énergétique
Non
Rappel de nettoyage de la cuve
Non
Smart Pairing
Non
OPTIONS/ACCESSOIRES
Compatible LG TWINWash
Non
FICHE PRODUIT (LAVAGE)
Consommation électrique par 100cycles (kWh)
47
Éco 40-60 pleine charge
0,768
Classe d’efficacité énergétique
A
Vitesse d’essorage maximale (tr/min)
1 350
Niveau sonore essorage (dBA)
74
Classe d’efficacité d’essorage
B
Temps (min)-pleine charge
218
Temps (min) -demi-charge
168
Temps (min)-quart de charge
168
Capacité de lavage (kg)
8,0
A reçu un prix «Écolabel de l’UE»
Non
Temps mise en veille avant arrêt (min)
5
Éco 40-60 demi-charge
0,435
Éco 40-60 quart de charge
0,181
Consommation électrique à l’arrêt (W)
0,5
Consommation électrique en marche (W)
0,5
Humidité résiduelle (%)
53,9
Programme standard (lavage uniquement)
Eco 40-60
Consommation d’eau par cycle (ℓ)
48
CODE EAN
Code EAN
8806096161753
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy
Ce qu’ils en pensent
Notre sélection pour vous
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
Dépannage
Nos tutos dépannage concernant votre produit
Garantie
Consultez la garantie de votre produit
Pièce& accessoire
Découvrez des accessoires pour votre produit.
Enregistrer un produit
Enregistrer votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
Recherches connexes
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
Assistance relatives aux commandes
Suivez votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
Demande de réparation
Demandez un service de réparation facilement en ligne.
Contactez-nous
Livechat
Chattez avec les experts produits de LG pour obtenir de l’aide lors de vos achats, des réductions et des offres en temps réel
Chattez avec le service assistance de LG en utilisant la messagerie instantanée la plus populaire
Envoyez-nous un email
Une question ? Envoyer votre demande à notre service assistance
Appelez-nous
Notre SAV est à votre disposition pour vous aider
Produit Recommandé