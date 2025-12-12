About Cookies on This Site

Lave-linge Inverter Direct Drive 8 kg - 53L | Steam™ | Smart Inverter Moteur™

Lave-linge Inverter Direct Drive 8 kg - 53L | Steam™ | Smart Inverter Moteur™

Lave-linge Inverter Direct Drive 8 kg - 53L | Steam™ | Smart Inverter Moteur™

LG F84N14SLS
Fonctionnalités principales

  • Smart Inverter Moteur™
  • Anti-taches
  • Vapeur anti-allergie Steam™
  • Top amovible
Plus
Sada pračky a sušičky s předním plněním v prostoru prádelny

Sada pračky a sušičky s předním plněním v prostoru prádelny

Programme Hygiène

Nettoie vos vêtements en profondeur pour aider à maintenir la fraîcheur et la propreté de vos vêtements.

Avec le programme Hygiène, vos vêtements bénéficient d’un lavage en profondeur conçu pour éliminer jusqu’à 99,9 % des bactéries.

Plyšák a deka v bubnu pračky s probíhajícím praním prádla

Plyšák a deka v bubnu pračky s probíhajícím praním prádla

*Le cycle Hygiène, validé par CVC Testing Technology, permet de réduire la présence de bactéries (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa).

*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Rapide 30

Lavage rapide en 30 minutes

Un cycle de 30 minutes, idéal pour les petites charges et les emplois du temps chargés.

*Le programme Rapide 30 convient pour une charge de linge allant jusqu’à 2 kg.

*La durée du lavage peut varier, et les résultats dépendent du type et du poids des vêtements ainsi que des conditions d’utilisation.

*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Nettoyage du tambour

Solution simple en une touche pour un tambour propre

Maintenez l’intérieur de votre lave-linge propre et hygiénique grâce à un nettoyage facile.

Obraz vody vířící kolem bubnu, který zdůrazňuje čistotu.

Obraz vody vířící kolem bubnu, který zdůrazňuje čistotu.

*Il est recommandé d’exécuter le cycle Nettoyage du tambour une fois par mois pour maintenir le tambour propre.

*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Prélavage

Aide à éliminer les taches tenaces grâce au prélavage.

Le prélavage s’attaque aux salissures incrustées pour des vêtements visiblement plus propres.

Žena klečící před pračkou v obývacím pokoji a držící čistou deku.

Žena klečící před pračkou v obývacím pokoji a držící čistou deku.

*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Verrouillage enfant

Évite toute utilisation accidentelle

Le verrouillage enfant bloque les réglages pour éviter toute manipulation accidentelle par les enfants.

*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Pračka s předním plněním umístěná v moderní prádelně
Detailní pohled na přihrádku na prací prostředek v pračce.
Detail bubnu pračky s otevřenými dvířky
Detailní pohled na ovladač a panel pračky

*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

FAQ

Q.

Qu'elles sont les dimensions standards d'un lave-linge ?

A.

Tous les lave-linge LG sont dotés d’une taille et d’une largeur standard. La profondeur peut varier en fonction de la taille/capacité du tambour. 

Les dimensions standard sont : largeur 600 mm x hauteur 850 mm x profondeur 565-675 mm.

Q.

Quelle est la meilleure capacité en kg pour un lave-linge ?

A.

LG recommande un lave-linge avec une capacité de 8 à 9 kg pour un foyer moyen (4 personnes). Optez pour un modèle plus grand de 11 à 13 kg pour une grande famille (5-6 personnes) ou si vous lavez une quantité de linge particulièrement importante.

Les plus grands modèles peuvent également contenir une couette, même de très grande taille.

N’oubliez pas que nos électroménagers sont dotés de la technologie innovante de LG, les machines à laver de même taille disposent donc d’une capacité augmentée.

Q.

Comment choisir un lave-linge économe en énergie ?

A.

Vérifiez le label énergétique de votre machine à laver, entre la classe A (la meilleure) et la G (la moins bonne). Les lave-linge LG sont classés Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. L’IA des machines LG vous permet également de profiter des mouvements de lavage les plus appropriés pour votre lessive, pour faire le plus d’économies d’énergie possible.

 

*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3) Le résultat

peut dépendre de l’environnement d’utilisation.

Q.

Comment puis-je choisir le bon cycle de lavage ?

A.

En général, il faut regarder l’étiquette d’entretien de votre vêtement et sélectionner le cycle de lavage correspondant sur votre machine. Les machines à laver LG avec fonction AI DD pèseront et détecteront la douceur de votre linge automatiquement afin de déterminer un type de lavage optimal et d’ajuster en fonction les mouvements de lavage pendant la machine. Si vous associez votre machine à laver et votre sèche-linge LG, ils peuvent coopérer pour garantir la sélection du cycle correct sans avoir à vous inquiéter de devoir manipuler les boutons.

Q.

Comment puis-je réduire le bruit de ma machine à laver ?

A.

La solution est d’acheter un lave-linge LG classée Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. La technologie innovante du moteur LG DirectDrive™ réduit le nombre de parties en mouvement dans votre lave-linge, ainsi que le bruit produit (en plus d’augmenter sa durée de vie avec moins d’usure).

Lorsque vous installez votre machine à laver, veillez à ce qu’elle repose sur une surface plane. Vérifiez la surface régulièrement. Une unité instable peut se déplacer ou être cahoteuse, et ainsi faire plus de bruit. Placez des plaques anti-vibration sous votre machine à laver, qui peuvent aider à réduire le bruit.

 

*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3)

Le résultat peut dépendre de l’environnement d’utilisation.

Q.

Comment la technologie AI DD™ optimise-t-elle le lavage ?

A.

Les lave-linge dotés de la technologie AI DD™ utilisent la technologie intelligente pour analyser de manière individuelle le poids et le type de tissu de votre lessive.

Pour quel résultat ? L’optimisation automatique des mouvements de lavage de votre machine permet une meilleure protection des tissus, pour conserver plus longtemps l’aspect de vos vêtements. Le moteur DirectDrive™ offre une technologie à 6 mouvements pour un lavage efficace et un soin du linge inégalé.

Q.

À quoi sert la fonction Lavage rapide de LG ?

A.

La technologie rapide TurboWash™ 360˚permet un lavage intégral en seulement 39 minutes, qui s’ajuste aux besoins de vos vêtements.

Le pulvérisateur 3D multi-jets projette l’eau depuis tous les angles tandis que la pompe à inverseur intelligente contrôle la puissance du pulvérisateur. Combinés, ils offrent un équilibre optimal entre puissance de pulvérisateur, détergent et mouvement de cycle qui vous fait gagner un temps précieux sans compromis sur la qualité du lavage ou l’entretien du tissu.

Un lavage rapide qui offre un nettoyage parfait en un temps record.

Q.

Quels sont les avantages d'avoir un lave-linge connecté ?

A.

Les machines à laver LG utilisent l’intelligence artificielle pour des mouvements de lavage optimaux à chaque lessive. La technologie AI DD™ basée sur l’intelligence artificielle bénéficie de l'analyse de données de milliers de lessives, permettant ainsi à la machine de capter automatiquement les caractéristiques du tissu comme le poids et la douceur.

Le résultat ? Une protection des tissus améliorée de 10 %*, pour conserver l’aspect de vos vêtements pendant longtemps. Vous pouvez également accéder et contrôler les lave-linge intelligentes disposant du Wi-Fi par commande vocale ou depuis l’application LG ThinQ™ sur votre smartphone. Démarrez votre appareil à distance soit en appuyant sur un bouton ou par commande vocale. Recevez une notification quand une lessive est terminée ou pour effectuer un dépannage via Smart Diagnosis.

Téléchargez des cycles préréglés sur mesure, le tout via l’application ThinQ™.

 

*Testé par Intertek en janvier 2023.

Cycle AI Wash™ avec 3 kg de linge comparé à un cycle Coton(F4Y7RYW0W). Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement.

* La détection par IA n’est pas activée quand l’option Vapeur est sélectionnée.

Q.

Qu'est-ce que le cycle anti-allergie sur un lave-linge LG ?

A.

Le programme Steam™ de LG (disponible sur certains modèles) réduit de manière significative les allergènes, pollens et autres acariens.

La température de la cuve est chauffée jusqu'à 60° pour assainir, dissoudre et éliminer jusqu'à 99,9% des allergènes.

Q.

Comment la fonction de dosage automatique marche-t-elle ?

A.

Le système de dosage automatique LG ezDispense™ vous permet de remplir le distributeur de détergent et de laisser votre machine à laver faire le reste.

L’appareil dispose d’une technologie qui capte le poids de votre linge et ajuste automatiquement la quantité exacte de détergent à chaque fois. Cela évite le risque de surdosage, vous fait gagner du temps et prolonge la vie de vos vêtements. Le bon dosage de détergent permet également le fonctionnement optimal du lave-linge. Les compartiments de détergent et d’adoucissant peuvent contenir ensemble jusqu’à 35 cycles. Il suffit de fermer la porte et d’appuyer sur Démarrer !

Q.

Les machines à laver sont disponibles dans plusieurs couleurs ?

A.

De part leurs couleurs neutres et modernes, les lave-linge LG trouveront leur place dans tous les styles d'intérieur.

Coloris disponibles (selon les modèles) : blanc, noir acier et noir graphite.

SOMMAIRE

Imprimer

DIMENSIONS

Front_Load_Washer

Caractéristiques clés

  • CAPACITÉ - Capacité de lavage (kg)

    8,0

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)

    600x850x470

  • FICHE PRODUIT (LAVAGE) - Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

    1 350

  • CARACTÉRISTIQUES - Dosage automatique ezDispense

    Non

  • CARACTÉRISTIQUES - Vapeur

    Oui

  • OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage

    Non

  • FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi

    Non

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du colis (L x H x P mm)

    650x885x560

  • Dimensions (LxHxPmm)

    600x850x470

  • Poids (kg)

    60,0

  • Poids avec l’emballage (kg)

    63,0

  • Profondeur incluant tout (P’ mm)

    530

  • Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)

    975

FINITIONS

  • Couleur

    Graphite

  • Type de porte

    Hublot

CAPACITÉ

  • Capacité de lavage (kg)

    8,0

AFFICHAGE

  • Fin différée

    1-24h

  • Type d’affichage

    Tout tactile & affichage LED

  • Indication de verrouillage de la porte

    Oui

  • Affichage digital

    18:88

CARACTÉRISTIQUES

  • Direct Drive 6 Motion

    Non

  • Moteur AI Direct Drive (AI DD)

    Non

  • Type

    Lave-linge hublot

  • Signal de fin de cycle

    Oui

  • Système anti-vibrations Centum

    Non

  • Ajout de linge

    Non

  • Dosage automatique ezDispense

    Non

  • Redémarrage automatique

    Oui

  • Moteur induction Direct Drive

    Non

  • Système de détection de mousse

    Oui

  • Détection de la charge

    Oui

  • Vapeur

    Oui

  • Eclairage du tambour

    Non

  • Steam+

    Non

  • Pieds réglables

    Oui

  • Tambour en acier inoxydable

    Oui

  • TurboWash 360˚

    Non

  • Tambour

    Non

  • Capteur de vibration

    Non

  • Aubes de lavage

    Aube en plastique

  • Arrivée d'eau chaude/froide

    Froide uniquement

  • Niveau d’eau

    Auto

  • Sélection de la vitesse d'essorage maximale

    1400

ÉNERGIE

  • Classe d’efficacité énergétique lavage

    A

PROGRAMMES

  • Couette

    Non

  • Coton

    Oui

  • Baby care vapeur

    Non

  • AI Wash

    Non

  • Anti-allergie (lave-linge)

    Non

  • Lavage automatique

    Non

  • Baby care

    Non

  • Spécial bébé

    Non

  • Draps

    Non

  • Basse température

    Non

  • Couleurs

    Non

  • Coton+

    Non

  • Noir éclat

    Non

  • Délicat

    Non

  • Programme téléchargé

    Non

  • Duvet

    Non

  • Synthétiques

    Non

  • Eco 40-60

    Oui

  • Lavage à la main

    Non

  • Hygiène

    Oui

  • Lavage intensif 60

    Non

  • Mix 40℃

    Oui

  • Vêtements d'extérieur

    Non

  • Rapide 14

    Non

  • Rapide 30

    Oui

  • Rapide

    Non

  • Propre & sec

    Non

  • Rafraîchissement

    Non

  • Rinçage+Essorage

    Oui

  • Ultra silence

    Non

  • Peaux sensibles

    Non

  • Chemise

    Non

  • Essorage

    Non

  • Textiles sport

    Non

  • Anti-taches

    Non

  • Défroissage vapeur

    Non

  • Nettoyage de la cuve

    Oui

  • TurboWash 39

    Non

  • TurboWash 49

    Non

  • TurboWash 59

    Non

  • Lavage+Séchage

    Non

  • Laine (Main/Laine)

    Oui

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Wifi

    Non

  • Ajout de linge

    Non

  • Son on/off

    Non

  • Verrouillage enfant

    Oui

  • Départ différé

    Oui

  • Eclairage du tambour

    Non

  • Prélavage

    Oui

  • Démarrage à distance

    Non

  • Rinçage+

    Oui

  • Essorage

    1400/1200/1000/800/400/Sans essorage

  • Vapeur

    Non

  • Température

    Froid/20/30/40/60/90℃

  • Nettoyage de la cuve

    Non

  • TurboWash

    Non

  • Anti-froissage

    Non

  • ColdWash

    Non

  • Niveau de détergent

    Non

  • Nettoyage ezDispense

    Non

  • Rinçage

    Non

  • Rinçage+essorage

    Non

  • Niveau d'adoucissant

    Non

  • Lavage

    Non

FONCTIONS THINQ

  • Smart Diagnosis

    Non

  • Téléchargement de cycle

    Non

  • Démarrage à distance et suivi de cycle

    Non

  • Connectivité ThinQ via Wifi

    Non

  • Suivi de la consommation énergétique

    Non

  • Rappel de nettoyage de la cuve

    Non

  • Smart Pairing

    Non

OPTIONS/ACCESSOIRES

  • Compatible LG TWINWash

    Non

FICHE PRODUIT (LAVAGE)

  • Consommation électrique par 100cycles (kWh)

    47

  • Éco 40-60 pleine charge

    0,768

  • Classe d’efficacité énergétique

    A

  • Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

    1 350

  • Niveau sonore essorage (dBA)

    74

  • Classe d’efficacité d’essorage

    B

  • Temps (min)-pleine charge

    218

  • Temps (min) -demi-charge

    168

  • Temps (min)-quart de charge

    168

  • Capacité de lavage (kg)

    8,0

  • A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

    Non

  • Temps mise en veille avant arrêt (min)

    5

  • Éco 40-60 demi-charge

    0,435

  • Éco 40-60 quart de charge

    0,181

  • Consommation électrique à l’arrêt (W)

    0,5

  • Consommation électrique en marche (W)

    0,5

  • Humidité résiduelle (%)

    53,9

  • Programme standard (lavage uniquement)

    Eco 40-60

  • Consommation d’eau par cycle (ℓ)

    48

CODE EAN

  • Code EAN

    8806096161753

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

Ce qu’ils en pensent

