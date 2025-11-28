Lave-linge | 9 kg | Steam™

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Programme Hygiène
Nettoie vos vêtements en profondeur pour aider à maintenir la fraîcheur et la propreté de vos vêtements.
Avec le programme Hygiène, vos vêtements bénéficient d’un lavage en profondeur conçu pour éliminer jusqu’à 99,9 % des bactéries.
*Le cycle Hygiène, validé par CVC Testing Technology, permet de réduire la présence de bactéries (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa).
*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.
Rapide 30
Lavage rapide en 30 minutes
Un cycle de 30 minutes, idéal pour les petites charges et les emplois du temps chargés.
*Le programme Rapide 30 convient pour une charge de linge allant jusqu’à 2 kg.
*La durée du lavage peut varier, et les résultats dépendent du type et du poids des vêtements ainsi que des conditions d’utilisation.
*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.
Nettoyage du tambour
Solution simple en une touche pour un tambour propre
Maintenez l’intérieur de votre lave-linge propre et hygiénique grâce à un nettoyage facile.
*Il est recommandé d’exécuter le cycle Nettoyage du tambour une fois par mois pour maintenir le tambour propre.
*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.
Prélavage
Aide à éliminer les taches tenaces grâce au prélavage.
Le prélavage s’attaque aux salissures incrustées pour des vêtements visiblement plus propres.
*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.
Verrouillage enfant
Évite toute utilisation accidentelle
Le verrouillage enfant bloque les réglages pour éviter toute manipulation accidentelle par les enfants.
*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.
*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Caractéristiques clés
CAPACITÉ - Capacité de lavage (kg)
9
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)
600x850x490
FICHE PRODUIT (LAVAGE) - Vitesse d’essorage maximale (tr/min)
1 350
CARACTÉRISTIQUES - Dosage automatique ezDispense
Non
CARACTÉRISTIQUES - Vapeur
Oui
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage
Non
FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi
Non
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions du colis (L x H x P mm)
650x885x580
Dimensions (LxHxPmm)
600x850x490
Poids (kg)
61,0
Poids avec l’emballage (kg)
65,0
Profondeur incluant tout (P’ mm)
550
Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)
995
FINITIONS
Couleur
Graphite
Type de porte
Hublot
CAPACITÉ
Capacité de lavage (kg)
9
AFFICHAGE
Fin différée
1-24h
Type d’affichage
Tout tactile & affichage LED
Indication de verrouillage de la porte
Oui
Affichage digital
18:88
CARACTÉRISTIQUES
Direct Drive 6 Motion
Non
Moteur AI Direct Drive (AI DD)
Non
Type
Lave-linge hublot
Signal de fin de cycle
Oui
Système anti-vibrations Centum
Non
Ajout de linge
Non
Dosage automatique ezDispense
Non
Redémarrage automatique
Oui
Moteur induction Direct Drive
Non
Système de détection de mousse
Oui
Détection de la charge
Oui
Vapeur
Oui
Eclairage du tambour
Non
Steam+
Non
Pieds réglables
Oui
Tambour en acier inoxydable
Oui
TurboWash 360˚
Non
Tambour
Non
Capteur de vibration
Non
Aubes de lavage
Aube en plastique
Arrivée d'eau chaude/froide
Froide uniquement
Niveau d’eau
Auto
Sélection de la vitesse d'essorage maximale
1400
ÉNERGIE
Classe d’efficacité énergétique lavage
A
PROGRAMMES
Couette
Non
Coton
Oui
Baby care vapeur
Non
AI Wash
Non
Anti-allergie (lave-linge)
Non
Lavage automatique
Non
Baby care
Non
Spécial bébé
Non
Draps
Non
Basse température
Non
Couleurs
Non
Coton+
Non
Noir éclat
Non
Délicat
Non
Programme téléchargé
Non
Duvet
Non
Synthétiques
Non
Eco 40-60
Oui
Lavage à la main
Non
Hygiène
Oui
Lavage intensif 60
Non
Mix 40℃
Oui
Vêtements d'extérieur
Non
Rapide 14
Non
Rapide 30
Oui
Rapide
Non
Propre & sec
Non
Rafraîchissement
Non
Rinçage+Essorage
Oui
Ultra silence
Non
Peaux sensibles
Non
Chemise
Non
Essorage
Non
Textiles sport
Non
Anti-taches
Non
Défroissage vapeur
Non
Nettoyage de la cuve
Oui
TurboWash 39
Non
TurboWash 49
Non
TurboWash 59
Non
Lavage+Séchage
Non
Laine (Main/Laine)
Oui
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Wifi
Non
Ajout de linge
Non
Son on/off
Non
Verrouillage enfant
Oui
Eclairage du tambour
Non
Prélavage
Oui
Démarrage à distance
Non
Rinçage+
Oui
Essorage
1400/1200/1000/800/400/Sans essorage
Vapeur
Non
Température
Froid/20/30/40/60/90℃
Nettoyage de la cuve
Non
TurboWash
Non
Anti-froissage
Non
ColdWash
Non
Niveau de détergent
Non
Nettoyage ezDispense
Non
Rinçage
Non
Rinçage+essorage
Non
Niveau d'adoucissant
Non
Lavage
Non
FONCTIONS THINQ
Smart Diagnosis
Non
Téléchargement de cycle
Non
Démarrage à distance et suivi de cycle
Non
Connectivité ThinQ via Wifi
Non
Suivi de la consommation énergétique
Non
Rappel de nettoyage de la cuve
Non
Smart Pairing
Non
OPTIONS/ACCESSOIRES
Compatible LG TWINWash
Non
FICHE PRODUIT (LAVAGE)
Consommation électrique par 100cycles (kWh)
49
Éco 40-60 pleine charge
0,850
Classe d’efficacité énergétique
A
Vitesse d’essorage maximale (tr/min)
1 350
Niveau sonore essorage (dBA)
74
Classe d’efficacité d’essorage
B
Temps (min)-pleine charge
228
Temps (min) -demi-charge
174
Temps (min)-quart de charge
174
Capacité de lavage (kg)
9,0
A reçu un prix «Écolabel de l’UE»
Non
Temps mise en veille avant arrêt (min)
5
Éco 40-60 demi-charge
0,465
Éco 40-60 quart de charge
0,210
Consommation électrique à l’arrêt (W)
0,5
Consommation électrique en marche (W)
0,5
Humidité résiduelle (%)
53,9
Programme standard (lavage uniquement)
Eco 40-60
Consommation d’eau par cycle (ℓ)
50
CODE EAN
Code EAN
8806096161746
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
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