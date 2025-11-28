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Lave-linge | 9 kg | Steam™

Label_F94N14SLS.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
7,4
Label_F94N14SLS.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
7,4

Lave-linge | 9 kg | Steam™

LG F94N14SLS
Vue avant de Lave-linge | 9 kg | Steam™ LG F94N14SLS
Front loading washing machine front open door image
image of teddy bear and white towel inside the washing machine drum. Text read : 'Hygiene care': With hygiene care, your clothes get a deep clean that removes 99.9% of bacteria.
Image of small laundry items such as shirts, baby clothes, and socks. Text: 'Quick 30': 30-minute washing for small loads, suited to a busy schedule.
Image of a smiling woman holding a white towel while kneeling in front of a washing machine in a living room. Text: 'Pre Wash': Pre Wash takes on deep-seated dirt, leaving your clothes refreshingly clean.
Image of two children playing with colorful blocks near a washer. Text read: 'Child Lock': Child Lock prevents little ones from accidentally altering settings.
Front loading washing machine dimension installation
lifestyle cut of Front load washing machine in the laundry room
Front loading washing machine detergent open image
Front loading washing machine detergent open top image
Front loading washing machine drumdetail image
Front loading washing machine right side image
Front loading washing machine side image
Front loading washing machine left side image
Front loading washing machine back image
Vue avant de Lave-linge | 9 kg | Steam™ LG F94N14SLS
Front loading washing machine front open door image
image of teddy bear and white towel inside the washing machine drum. Text read : 'Hygiene care': With hygiene care, your clothes get a deep clean that removes 99.9% of bacteria.
Image of small laundry items such as shirts, baby clothes, and socks. Text: 'Quick 30': 30-minute washing for small loads, suited to a busy schedule.
Image of a smiling woman holding a white towel while kneeling in front of a washing machine in a living room. Text: 'Pre Wash': Pre Wash takes on deep-seated dirt, leaving your clothes refreshingly clean.
Image of two children playing with colorful blocks near a washer. Text read: 'Child Lock': Child Lock prevents little ones from accidentally altering settings.
Front loading washing machine dimension installation
lifestyle cut of Front load washing machine in the laundry room
Front loading washing machine detergent open image
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Front loading washing machine drumdetail image
Front loading washing machine right side image
Front loading washing machine side image
Front loading washing machine left side image
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Fonctionnalités principales

  • Smart Inverter Moteur™
  • Vapeur anti-allergie Steam™
  • Efficacité énergétique classe A
  • Top amovible
Plus
Sada pračky a sušičky s předním plněním v prostoru prádelny

Sada pračky a sušičky s předním plněním v prostoru prádelny

Programme Hygiène

Nettoie vos vêtements en profondeur pour aider à maintenir la fraîcheur et la propreté de vos vêtements.

Avec le programme Hygiène, vos vêtements bénéficient d’un lavage en profondeur conçu pour éliminer jusqu’à 99,9 % des bactéries.

Plyšák a deka v bubnu pračky s probíhajícím praním prádla

Plyšák a deka v bubnu pračky s probíhajícím praním prádla

*Le cycle Hygiène, validé par CVC Testing Technology, permet de réduire la présence de bactéries (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa).

*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Rapide 30

Lavage rapide en 30 minutes

Un cycle de 30 minutes, idéal pour les petites charges et les emplois du temps chargés.

*Le programme Rapide 30 convient pour une charge de linge allant jusqu’à 2 kg.

*La durée du lavage peut varier, et les résultats dépendent du type et du poids des vêtements ainsi que des conditions d’utilisation.

*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Nettoyage du tambour

Solution simple en une touche pour un tambour propre

Maintenez l’intérieur de votre lave-linge propre et hygiénique grâce à un nettoyage facile.

Obraz vody vířící kolem bubnu, který zdůrazňuje čistotu.

Obraz vody vířící kolem bubnu, který zdůrazňuje čistotu.

*Il est recommandé d’exécuter le cycle Nettoyage du tambour une fois par mois pour maintenir le tambour propre.

*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Prélavage

Aide à éliminer les taches tenaces grâce au prélavage.

Le prélavage s’attaque aux salissures incrustées pour des vêtements visiblement plus propres.

Žena klečící před pračkou v obývacím pokoji a držící čistou deku.

Žena klečící před pračkou v obývacím pokoji a držící čistou deku.

*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Verrouillage enfant

Évite toute utilisation accidentelle

Le verrouillage enfant bloque les réglages pour éviter toute manipulation accidentelle par les enfants.

*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Pračka s předním plněním umístěná v moderní prádelně
Detailní pohled na přihrádku na prací prostředek v pračce.
Detail bubnu pračky s otevřenými dvířky
Detailní pohled na ovladač a panel pračky

*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

SOMMAIRE

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DIMENSIONS

Caractéristiques clés

  • CAPACITÉ - Capacité de lavage (kg)

    9

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)

    600x850x490

  • FICHE PRODUIT (LAVAGE) - Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

    1 350

  • CARACTÉRISTIQUES - Dosage automatique ezDispense

    Non

  • CARACTÉRISTIQUES - Vapeur

    Oui

  • OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage

    Non

  • FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi

    Non

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du colis (L x H x P mm)

    650x885x580

  • Dimensions (LxHxPmm)

    600x850x490

  • Poids (kg)

    61,0

  • Poids avec l’emballage (kg)

    65,0

  • Profondeur incluant tout (P’ mm)

    550

  • Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)

    995

FINITIONS

  • Couleur

    Graphite

  • Type de porte

    Hublot

CAPACITÉ

  • Capacité de lavage (kg)

    9

AFFICHAGE

  • Fin différée

    1-24h

  • Type d’affichage

    Tout tactile & affichage LED

  • Indication de verrouillage de la porte

    Oui

  • Affichage digital

    18:88

CARACTÉRISTIQUES

  • Direct Drive 6 Motion

    Non

  • Moteur AI Direct Drive (AI DD)

    Non

  • Type

    Lave-linge hublot

  • Signal de fin de cycle

    Oui

  • Système anti-vibrations Centum

    Non

  • Ajout de linge

    Non

  • Dosage automatique ezDispense

    Non

  • Redémarrage automatique

    Oui

  • Moteur induction Direct Drive

    Non

  • Système de détection de mousse

    Oui

  • Détection de la charge

    Oui

  • Vapeur

    Oui

  • Eclairage du tambour

    Non

  • Steam+

    Non

  • Pieds réglables

    Oui

  • Tambour en acier inoxydable

    Oui

  • TurboWash 360˚

    Non

  • Tambour

    Non

  • Capteur de vibration

    Non

  • Aubes de lavage

    Aube en plastique

  • Arrivée d'eau chaude/froide

    Froide uniquement

  • Niveau d’eau

    Auto

  • Sélection de la vitesse d'essorage maximale

    1400

ÉNERGIE

  • Classe d’efficacité énergétique lavage

    A

PROGRAMMES

  • Couette

    Non

  • Coton

    Oui

  • Baby care vapeur

    Non

  • AI Wash

    Non

  • Anti-allergie (lave-linge)

    Non

  • Lavage automatique

    Non

  • Baby care

    Non

  • Spécial bébé

    Non

  • Draps

    Non

  • Basse température

    Non

  • Couleurs

    Non

  • Coton+

    Non

  • Noir éclat

    Non

  • Délicat

    Non

  • Programme téléchargé

    Non

  • Duvet

    Non

  • Synthétiques

    Non

  • Eco 40-60

    Oui

  • Lavage à la main

    Non

  • Hygiène

    Oui

  • Lavage intensif 60

    Non

  • Mix 40℃

    Oui

  • Vêtements d'extérieur

    Non

  • Rapide 14

    Non

  • Rapide 30

    Oui

  • Rapide

    Non

  • Propre & sec

    Non

  • Rafraîchissement

    Non

  • Rinçage+Essorage

    Oui

  • Ultra silence

    Non

  • Peaux sensibles

    Non

  • Chemise

    Non

  • Essorage

    Non

  • Textiles sport

    Non

  • Anti-taches

    Non

  • Défroissage vapeur

    Non

  • Nettoyage de la cuve

    Oui

  • TurboWash 39

    Non

  • TurboWash 49

    Non

  • TurboWash 59

    Non

  • Lavage+Séchage

    Non

  • Laine (Main/Laine)

    Oui

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Wifi

    Non

  • Ajout de linge

    Non

  • Son on/off

    Non

  • Verrouillage enfant

    Oui

  • Eclairage du tambour

    Non

  • Prélavage

    Oui

  • Démarrage à distance

    Non

  • Rinçage+

    Oui

  • Essorage

    1400/1200/1000/800/400/Sans essorage

  • Vapeur

    Non

  • Température

    Froid/20/30/40/60/90℃

  • Nettoyage de la cuve

    Non

  • TurboWash

    Non

  • Anti-froissage

    Non

  • ColdWash

    Non

  • Niveau de détergent

    Non

  • Nettoyage ezDispense

    Non

  • Rinçage

    Non

  • Rinçage+essorage

    Non

  • Niveau d'adoucissant

    Non

  • Lavage

    Non

FONCTIONS THINQ

  • Smart Diagnosis

    Non

  • Téléchargement de cycle

    Non

  • Démarrage à distance et suivi de cycle

    Non

  • Connectivité ThinQ via Wifi

    Non

  • Suivi de la consommation énergétique

    Non

  • Rappel de nettoyage de la cuve

    Non

  • Smart Pairing

    Non

OPTIONS/ACCESSOIRES

  • Compatible LG TWINWash

    Non

FICHE PRODUIT (LAVAGE)

  • Consommation électrique par 100cycles (kWh)

    49

  • Éco 40-60 pleine charge

    0,850

  • Classe d’efficacité énergétique

    A

  • Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

    1 350

  • Niveau sonore essorage (dBA)

    74

  • Classe d’efficacité d’essorage

    B

  • Temps (min)-pleine charge

    228

  • Temps (min) -demi-charge

    174

  • Temps (min)-quart de charge

    174

  • Capacité de lavage (kg)

    9,0

  • A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

    Non

  • Temps mise en veille avant arrêt (min)

    5

  • Éco 40-60 demi-charge

    0,465

  • Éco 40-60 quart de charge

    0,210

  • Consommation électrique à l’arrêt (W)

    0,5

  • Consommation électrique en marche (W)

    0,5

  • Humidité résiduelle (%)

    53,9

  • Programme standard (lavage uniquement)

    Eco 40-60

  • Consommation d’eau par cycle (ℓ)

    50

CODE EAN

  • Code EAN

    8806096161746

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
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