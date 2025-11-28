Lave-linge | 9 kg | Steam™

*Le programme Rapide 30 convient pour une charge de linge allant jusqu’à 2 kg.

*La durée du lavage peut varier, et les résultats dépendent du type et du poids des vêtements ainsi que des conditions d’utilisation.

*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.