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Moniteur de jeu UltraGear™ G6 de 32 pouces, QHD 200 Hz

Moniteur de jeu UltraGear™ G6 de 32 pouces, QHD 200 Hz

32G620B-B
Vue avant de Moniteur de jeu UltraGear™ G6 de 32 pouces, QHD 200 Hz 32G620B-B
Vue latérale à un angle de 15 degrés
Vue de face de l’écran de jeu affichée dans un environnement futuriste de style néon.
Gros plan sur le moniteur de jeu LG UltraGear de 32 pouces affichant
Une scène de bataille futuriste projetée sur un moniteur de jeu
Une scène de course de moto affichée sur un moniteur de jeu, illustrant un taux de rafraîchissement de 200Hz pour un mouvement fluide en jeu.
Image comparative montrant des transitions rapides
Une scène de course d’Assetto Corsa Competizione affichée sur un moniteur de jeu avec Adaptive Sync avec la prise en charge de NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync
Un aperçu des fonctionnalités du moniteur de jeu avec réglage d’affichage
Vue de face et de côté de l’écran de jeu pour illustrer ses dimensions globales et son profil.
Vue de face en angle
Vue de dessus
Vue à droite sous angle
Vue avant de Moniteur de jeu UltraGear™ G6 de 32 pouces, QHD 200 Hz 32G620B-B
Vue latérale à un angle de 15 degrés
Vue de face de l’écran de jeu affichée dans un environnement futuriste de style néon.
Gros plan sur le moniteur de jeu LG UltraGear de 32 pouces affichant
Une scène de bataille futuriste projetée sur un moniteur de jeu
Une scène de course de moto affichée sur un moniteur de jeu, illustrant un taux de rafraîchissement de 200Hz pour un mouvement fluide en jeu.
Image comparative montrant des transitions rapides
Une scène de course d’Assetto Corsa Competizione affichée sur un moniteur de jeu avec Adaptive Sync avec la prise en charge de NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync
Un aperçu des fonctionnalités du moniteur de jeu avec réglage d’affichage
Vue de face et de côté de l’écran de jeu pour illustrer ses dimensions globales et son profil.
Vue de face en angle
Vue de dessus
Vue à droite sous angle

Fonctionnalités principales

  • Écran QHD IPS 32 pouces (2560 x 1440)
  • Taux de rafraîchissement 200Hz, temps de réponse de 1 ms (GtG)
  • HDR 10 avec 99 % sRGB (typique), prise en charge des couleurs 16,7 millions
  • Kompatybilność z NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
  • Praktycznie bezramkowa konstrukcja z 3 stron
  • Minimalistyczna podstawka L‑Stand
Plus
Vooraanzicht van de UltraGear™ 27g610a gaming-monitor.

Vooraanzicht van de UltraGear™ 27g610a gaming-monitor.

Moniteur de jeu IPS QHD 200 Hz de 27 pouces

Découvrez le moniteur de jeu LG UltraGear™ 27G610A avec un look futuriste, avec un gang de néons. L'écran est largement partagé et est monté en rond avec le logo UltraGear dans le dépotoir.

Découvrez le moniteur de jeu LG UltraGear™ 27G610A avec un look futuriste, avec un gang de néons. L'écran est largement partagé et est monté en rond avec le logo UltraGear dans le dépotoir.

Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l'utilisation réelle.

Collage de fonctionnalités très intéressantes du LG UltraGear™ 27G610A dans la zone : cadre du moniteur avec texte « 27″ QHD 2560×1440 » ; scène de science-fiction avec le label « sRGB 99% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400 » ; indique un moteur avec l'étiquette « 200 Hz » ; l'image est affichée avec le label « 1 ms (GtG) » ; et un gros plan d'un câble HDMI avec l'étiquette « HDMI 2.0 ».

Collage de fonctionnalités très intéressantes du LG UltraGear™ 27G610A dans la zone : cadre du moniteur avec texte « 27″ QHD 2560×1440 » ; scène de science-fiction avec le label « sRGB 99% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400 » ; indique un moteur avec l'étiquette « 200 Hz » ; l'image est affichée avec le label « 1 ms (GtG) » ; et un gros plan d'un câble HDMI avec l'étiquette « HDMI 2.0 ».

Het woord 'DISPLAY' in grote, in kleur verlopende letters, gecentreerd op een donkere achtergrond met een dun omlijnd kader dat aan de linkerkant uitsteekt.

Het woord 'DISPLAY' in grote, in kleur verlopende letters, gecentreerd op een donkere achtergrond met een dun omlijnd kader dat aan de linkerkant uitsteekt.

Clarté sous contrôle

L’écran QHD de 32 pouces (2560 × 1440) offre des visuels fidèles à la réalité et une qualité d’affichage constante, offrant une clarté et une profondeur de détail exceptionnelles. Le format 16:9 garantit une vue équilibrée sur tout l’écran, améliorant l’orientation spatiale dans le jeu.

 

Gros plan du moniteur LG UltraGear™ 27G610A sur l'écran, avec une scène de science-fiction avec des projets futuristes et mécaniques. Le texte de superposition a une résolution affichée : "16:9 QHD 2560×1440."

Gros plan du moniteur LG UltraGear™ 27G610A sur l'écran, avec une scène de science-fiction avec des projets futuristes et mécaniques. Le texte de superposition a une résolution affichée : "16:9 QHD 2560×1440."

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l'utilisation réelle.

Immergez-vous dans des couleurs réalistes

Le moniteur de jeu offre une large gamme de couleurs avec une couverture DCI-P3 de 95 % (typé) pour de vraies couleurs saturées. VESA DisplayHDR™ 400 pour un visuel plus réaliste et une expérience de jeu plus authentique.

 

Des projets futuristes se déroulent avec des lampes à énergie dans une ville lumineuse au néon.

Les images sont simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l'utilisation réelle.

*Les fonctionnalités décrites ci-dessus peuvent varier selon les conditions d'utilisation réelles de l'utilisateur.

Affichage IPS™

LG IPS™ garantit des couleurs précises et de larges angles de vision pour une qualité d’image constante.

HDR 10

Le HDR10 prend en charge des niveaux de luminosité et de couleur spécifiques, offrant une image plus réaliste avec un meilleur contraste et des détails plus clairs.

sRGB 99 % (Type)

 

Une couverture de 99 % de la palette DCI-P3 assure une reproduction fidèle des couleurs, offrant des images fidèles et cohérentes.

 

Het woord 'DISPLAY' in grote, in kleur verlopende letters, gecentreerd op een donkere achtergrond met een dun omlijnd kader dat aan de linkerkant uitsteekt.

Het woord 'DISPLAY' in grote, in kleur verlopende letters, gecentreerd op een donkere achtergrond met een dun omlijnd kader dat aan de linkerkant uitsteekt.

Un moniteur est mis en scène avec un personnage de jeu sur l'écran.

Fluidité maximale de l’image avec un taux de rafraîchissement de 200 Hz

Le 200 Hz offre une fluidité exceptionnelle et des images nettes en mouvement pour une immersion accrue à chaque image.

S95TR

TechRadar

« La LG S95TR est dotée d'un formidable système audio » (TechRadar, 05/2024)

En savoir plus
[description de l'image uniqument, traduction non necessaire] La LG Soundbar est devant un arrière plan noir soulignant son design, en commençant par le dessus avant d’atteindre le coin. Des gouttelettes blanches sont projetées depuis le centre et les côtés de la barre de son à l’instar d’une chute d’eau, illustrant la propagation du son.

LG Soundbar against a black backdrop highlighted by a spotlight.

Une barre de son LG hors pair pour un TV LG OLED haut de gamme

Complétez l’expérience LG TV grâce à la barre de son qui magnifie son design et ses performances sonores.

*Images d’écran simulées.

Des univers sonores époustouflants vous entourent

Uma imagem de uma TV LG e de uma barra de som LG numa sala preta a reproduzir uma atuação musical. As gotas brancas que representam as ondas sonoras disparam para cima e para a frente a partir da barra de som, como uma cascata. Imagem de uma TV LG e de uma barra de som LG numa sala de estar com uma atuação musical. Ondas brancas de gotículas que representam ondas sonoras disparam para cima e para a frente a partir da barra de som e projetam-se a partir da TV, representando as paletas tonais únicas das colunas da TV e da barra de som que se juntam. Imagem de uma TV LG, de uma barra de som LG e de colunas traseiras numa sala de estar. Ondas de som brancas feitas de gotículas mostram as colunas traseiras e a barra de som a tocar em harmonia.

*Images d’écran simulées.

Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l'utilisation réelle.

Réponse instantanée à chaque action

Le temps de réponse de 1 ms (GtG) réduit l’effet du reverse ghosting, de sorte que les déplacements à l’écran restent nets et que le gameplay est fluide et réactif.

*Les images sont simulées pour une meilleure compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l'utilisation réelle.


Het woord 'TECHNOLOGIE' in grote, in kleur verlopende letters, gecentreerd op een donkere achtergrond, met een dun omlijnd kader dat aan de linkerkant uitsteekt.

Het woord 'TECHNOLOGIE' in grote, in kleur verlopende letters, gecentreerd op een donkere achtergrond, met een dun omlijnd kader dat aan de linkerkant uitsteekt.

Fluidité sans distractions

Synchronisation fluide des images avec AMD FreeSync™ Premium, confirmée par la compatibilité compatible NVIDIA® G-SYNC®, réduit les déchirures et le lag. Le résultat est une réduction nette des déchirements et des saccades, ainsi qu’un gameplay fluide et cristallin.

 

que la certification d'AMD FreeSync™ Premium et NVIDIA® G-SYNC® Compatible est signée.

Afbeelding met het AMD FreeSync™ Premium-certificeringslogo in het zwart, gecentreerd op een lichtbeige achtergrond.

Afbeelding met het AMD FreeSync™ Premium-certificeringslogo in het zwart, gecentreerd op een lichtbeige achtergrond.

*Des images ont été générées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience utilisateur réelle.

*Les performances de cette fonctionnalité sont comparées à celles des modèles n’utilisant pas la technologie de synchronisation.

*Selon votre connexion réseau, des erreurs ou des délais peuvent survenir.

Synchronisation dynamique des actions (DAS)

Avec la synchronisation dynamique des actions, la latence est réduite et la réactivité est plus rapide – au moment où chaque seconde compte.

Stabilisateur noir

Black Stabilizer aide les joueurs à traquer les tireurs d'élite cachés dans les recoins les plus sombres et à se déplacer en douceur à travers de violentes explosions.

Avec le Black Stabilizer, il est plus facile de repérer les ennemis dans l’ombre et de rester concentré, même lors d’effets lumineux intenses.

Réticule

Réticule fixe au centre de l’écran pour une plus grande précision et des réponses plus rapides.

Compteur de FPS

Le compteur de FPS affiche le taux d’images par seconde en temps réel, vous aidant à surveiller la fluidité de l’image dans les jeux et l’utilisation quotidienne.

*Les images sont simulées afin de mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience utilisateur réelle.

Contrôle intelligent : commutation fluide avec la LG Switch

Découvrez notre design quasiment sans bordures, doté d'une base entièrement réglable en rotation, inclinaison et hauteur. Son pied en L compact et sa large rotation optimisent l'espace sur votre bureau et évitent les zones inutilisées. De plus, le port USB Type-C (PD 65 W), les deux haut-parleurs intégrés de 5 W et la technologie DTS Headphone:X garantissent une connectivité pratique et un son immersif.

L’application LG Switch facilite la personnalisation de votre écran — des ajustements rapides d’image, des raccourcis clavier, des dispositions à 11 écrans et des appels vidéo en un clic vous offrent un contrôle total et une commodité dans votre vie quotidienne.
Télécharger
Contrôle intelligent : commutation fluide avec la LG Switch

Conception fine pour les joueurs

Une base fine et entièrement réglable – inclinaison, pivotante et haute – vous permet de mieux utiliser l’espace de bureau, de garder le tout rangé et de renforcer le caractère moderne et sophistiqué de votre bureau.

Pente

Pente

Pivot

Pivot

Hauteur

Hauteur

Fixation murale

Fixation murale

Pour un aperçu complet du moniteur de jeu UltraGear™ 27g610a, avec une scène de course futuriste sur l'écran.

Pour un aperçu complet du moniteur de jeu UltraGear™ 27g610a, avec une scène de course futuriste sur l'écran.

HDMI-pictogram.

HDMI™ 2.0 x2

Displayport-pictogram.

DisplayPort 1.4 x1 

avec DSC

Sortie casque 3 pôles

Sortie casque 3 pôles

*Les images sont simulées afin de mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience utilisateur réelle.

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INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
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Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
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