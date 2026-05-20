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Moniteur de jeu UltraGear™ G6 de 32 pouces, QHD 200 Hz
Moniteur de jeu UltraGear™ G6 de 32 pouces, QHD 200 Hz
Fonctionnalités principales
- Écran QHD IPS 32 pouces (2560 x 1440)
- Taux de rafraîchissement 200Hz, temps de réponse de 1 ms (GtG)
- HDR 10 avec 99 % sRGB (typique), prise en charge des couleurs 16,7 millions
- Kompatybilność z NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
- Praktycznie bezramkowa konstrukcja z 3 stron
- Minimalistyczna podstawka L‑Stand
Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l'utilisation réelle.
Clarté sous contrôle
L’écran QHD de 32 pouces (2560 × 1440) offre des visuels fidèles à la réalité et une qualité d’affichage constante, offrant une clarté et une profondeur de détail exceptionnelles. Le format 16:9 garantit une vue équilibrée sur tout l’écran, améliorant l’orientation spatiale dans le jeu.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l'utilisation réelle.
Immergez-vous dans des couleurs réalistes
Le moniteur de jeu offre une large gamme de couleurs avec une couverture DCI-P3 de 95 % (typé) pour de vraies couleurs saturées. VESA DisplayHDR™ 400 pour un visuel plus réaliste et une expérience de jeu plus authentique.
Des projets futuristes se déroulent avec des lampes à énergie dans une ville lumineuse au néon.
Les images sont simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l'utilisation réelle.
*Les fonctionnalités décrites ci-dessus peuvent varier selon les conditions d'utilisation réelles de l'utilisateur.
S95TR
TechRadar
« La LG S95TR est dotée d'un formidable système audio » (TechRadar, 05/2024)
*Images d’écran simulées.
Des univers sonores époustouflants vous entourent
*Images d’écran simulées.
Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l'utilisation réelle.
Réponse instantanée à chaque action
Le temps de réponse de 1 ms (GtG) réduit l’effet du reverse ghosting, de sorte que les déplacements à l’écran restent nets et que le gameplay est fluide et réactif.
*Les images sont simulées pour une meilleure compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l'utilisation réelle.
Fluidité sans distractions
Synchronisation fluide des images avec AMD FreeSync™ Premium, confirmée par la compatibilité compatible NVIDIA® G-SYNC®, réduit les déchirures et le lag. Le résultat est une réduction nette des déchirements et des saccades, ainsi qu’un gameplay fluide et cristallin.
que la certification d'AMD FreeSync™ Premium et NVIDIA® G-SYNC® Compatible est signée.
*Des images ont été générées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience utilisateur réelle.
*Les performances de cette fonctionnalité sont comparées à celles des modèles n’utilisant pas la technologie de synchronisation.
*Selon votre connexion réseau, des erreurs ou des délais peuvent survenir.
Stabilisateur noir
Black Stabilizer aide les joueurs à traquer les tireurs d'élite cachés dans les recoins les plus sombres et à se déplacer en douceur à travers de violentes explosions.
*Les images sont simulées afin de mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience utilisateur réelle.
Contrôle intelligent : commutation fluide avec la LG Switch
Découvrez notre design quasiment sans bordures, doté d'une base entièrement réglable en rotation, inclinaison et hauteur. Son pied en L compact et sa large rotation optimisent l'espace sur votre bureau et évitent les zones inutilisées. De plus, le port USB Type-C (PD 65 W), les deux haut-parleurs intégrés de 5 W et la technologie DTS Headphone:X garantissent une connectivité pratique et un son immersif.
Conception fine pour les joueurs
Une base fine et entièrement réglable – inclinaison, pivotante et haute – vous permet de mieux utiliser l’espace de bureau, de garder le tout rangé et de renforcer le caractère moderne et sophistiqué de votre bureau.
*Les images sont simulées afin de mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience utilisateur réelle.
Toutes les caractéristiques
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