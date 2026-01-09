32'' (80 cm) | Moniteur gaming VA 16/9ème | Résolution QHD 2560 x 1440

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Une clarté qui vous permet de garder le contrôle
Avec son écran QHD de 32 pouces (2560x1440), le moniteur offre des visuels réalistes et une qualité d’image constante, apportant clarté et profondeur. Le format d’image 16:9 offre un visuel équilibré en plein écran qui améliore la conscience spatiale pendant que vous jouez, pour rester immergé tout en rendant les éléments visuels clés faciles à suivre.
Une image de l’écran Ultra Gear montrant l’écran du jeu.
Plongez dans l’action avec des couleurs éclatantes
Notre moniteur prend en charge HDR10 et offre une couverture de 99 % du sRGB, offrant un large spectre de couleurs qui permet une représentation des couleurs haute fidélité pour une expérience de jeu immersive. Il permet aux joueurs de découvrir des champs de bataille spectaculaires, tels qu’ils ont été conçus par les développeurs du jeu.
Temps de réponse de 1 ms (GtG)
Plongez dans le jeu
, avec une vitesse saisissante
Le temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (GtG), qui réduit les images fantômes et offre un temps de réponse rapide, vous permet de profiter de toutes nouvelles performances de jeu.
*Sélectionnez « Mode plus rapide » pour obtenir un « Temps de réponse de 1 ms ». (Mode Jeu → Temps de réponse → Mode plus rapide).
Plus clair, plus fluide et plus rapide
Grâce à la technologie FreeSync™ Premium, les joueurs peuvent profiter de mouvements fluides et harmonieux dans les jeux ultra-dynamiques en haute résolution. Cela permet d’éliminer de façon significative toutes les saccades et déchirures d’écran.
Un chevalier portant une cape rouge et tenant un grand bouclier et une épée, l’écran de gauche est divisé en deux et est flou et l’écran de droite est clairement exprimé, et il y a un logo AMD FreeSync Premium en bas à droite.
Dynamic Action Sync
Réduisant le décalage d’entrée avec Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent capturer des moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
Black Stabilizer
Le Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les tireurs embusqués dans les coins les plus sombres et à naviguer rapidement à travers les explosions éclair.
Crosshair
Le point de la cible est fixé au centre pour renforcer la précision du tir.
Design élégant, sans encombrement
Découvrez l’éclairage hexagonal et un design épuré à 3 côtés presque sans bordure, avec une base entièrement ajustable, en termes de pivotement, d’inclinaison et de hauteur. Le support en L sans encombrement est conçu pour économiser l’espace de bureau et éliminer les zones mortes, ce qui rend votre installation propre et efficace.
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS/POIDS
Dimension avec support (L x H x P) [mm]
"702.5 x 559.9 x 259.6(Haut) / 702.5 x 459.9 x 259.6(Bas)"
Dimension sans support (L x H x P) [mm]
702.5 x 421.2 x 110.3
Dimension du colis (L x H x P) [mm]
780 x 500 x 180
Poids avec le support [kg]
6.7kg
Poids sans le support [kg]
4.4kg
Poids du colis [kg]
8.9kg
CARACTÉRISTIQUES
HDR 10
Oui
Effet HDR
Oui
Couleur calibrée en usine
Oui
Anti-scintillement
Oui
Mode Lecture
Oui
Faiblesse de la couleur
Oui
AMD FreeSync™
FreeSync
Black Stabilizer
Oui
Dynamic Action Sync
Oui
Crosshair
Oui
Compteur FPS
Oui
Touche définie par l’utilisateur
Oui
Switch d’entrée automatique
Oui
Smart Energy Saving
Oui
INFOS
Nom du produit
UltraGear
Année
Année 2025
CONNECTIVITÉ
HDMI
Oui ver. 2.0 x2
DisplayPort
Oui
Version DP
1.4
Sortie casque
Sortie casque 3 pôles (audio uniquement)
PUISSANCE
Type
Alimentation externe (adaptateur)
Entrée AC
100~240V (50/60Hz)
Consommation électrique (Typ.)
21W
Consommation électrique (max.)
22W
Consommation d’énergie (mode veille)
Moins de 0.3W
Consommation électrique (DC Off)
Moins de 0.3W
ACCESSOIRE
HDMI
Oui
Display Port
Oui
ECRAN
Taille [pouce]
31.5 pouces
Taille [cm]
80 cm
Resolution
2560 x 1440
Dalle
VA
Format de l'image
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.272 x 0.272mm
Luminosité (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Gamme de couleurs (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gamme de couleurs (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
16.7M
Taux de contraste (min.)
2400:1
Taux de contraste (Typ.)
3000:1
Temps de réponse
1ms (GtG at Faster)
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
180 Hz
Angle de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Courbure
Oui 1000R
APPLICATION LOGICIELLE
Dual Controller
Oui
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Oui
MÉCANIQUE
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation
Installation au mur [mm]
100 x 100mm
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
