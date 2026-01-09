About Cookies on This Site

32'' (80 cm) | Moniteur gaming VA 16/9ème | Résolution QHD 2560 x 1440

Classe énergétique : UE
32'' (80 cm) | Moniteur gaming VA 16/9ème | Résolution QHD 2560 x 1440

LG 32G600A-B
Fonctionnalités principales

  • 32" QHD (2560 x 1440)
  • VA 1ms (GtG), 180Hz
  • AMD FreeSync™
  • sRGB 99%
Logo UltraGear™ OLED GX6 avec image du produit UltraGear.

Logo UltraGear™ OLED GX6 avec image du produit UltraGear.

32 pouces QHD 180 Hz 1ms MBR Moniteur pour jeu incurvé

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'environnement réel.

QHD 16:9 2560x1440, sRGB99 %, 180 Hz, 1000R

QHD 16:9 2560x1440, sRGB99 %, 180 Hz, 1000R

Une clarté qui vous permet de garder le contrôle

Avec son écran QHD de 32 pouces (2560x1440), le moniteur offre des visuels réalistes et une qualité d’image constante, apportant clarté et profondeur. Le format d’image 16:9 offre un visuel équilibré en plein écran qui améliore la conscience spatiale pendant que vous jouez, pour rester immergé tout en rendant les éléments visuels clés faciles à suivre.

Une image de l’écran Ultra Gear montrant l’écran du jeu.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Vue latérale d'un moniteur avec un personnage de jeu archer à l’écran.

Courbe transparente, jeu ininterrompu

Découvrez la courbure 1000R, la plus fidèle au champ de vision humain et vivez des scènes éclatantes avec un 180Hz refresh rate remarquable pour une expérience plus réaliste et immersive.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Plongez dans l’action avec des couleurs éclatantes

Notre moniteur prend en charge HDR10 et offre une couverture de 99 % du sRGB, offrant un large spectre de couleurs qui permet une représentation des couleurs haute fidélité pour une expérience de jeu immersive. Il permet aux joueurs de découvrir des champs de bataille spectaculaires, tels qu’ils ont été conçus par les développeurs du jeu.

Les jeux de course bénéficient d’une réponse extrêmement rapide et d’un taux de rafraîchissement 180Hz refresh rate.

Mouvement de jeu fluide

Pour offrir un taux de rafraîchissement 180Hz refresh rate pour des visuels fluides et cristallins, tout en minimisant le flou de mouvement. Profitez d’un gameplay plus immersif à chaque image.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Temps de réponse de 1 ms (GtG)

Plongez dans le jeu
, avec une vitesse saisissante

Le temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (GtG), qui réduit les images fantômes et offre un temps de réponse rapide, vous permet de profiter de toutes nouvelles performances de jeu.

*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Sélectionnez « Mode plus rapide » pour obtenir un « Temps de réponse de 1 ms ». (Mode Jeu → Temps de réponse → Mode plus rapide).

Plus clair, plus fluide et plus rapide

Grâce à la technologie FreeSync™ Premium, les joueurs peuvent profiter de mouvements fluides et harmonieux dans les jeux ultra-dynamiques en haute résolution. Cela permet d’éliminer de façon significative toutes les saccades et déchirures d’écran.

Un chevalier portant une cape rouge et tenant un grand bouclier et une épée, l’écran de gauche est divisé en deux et est flou et l’écran de droite est clairement exprimé, et il y a un logo AMD FreeSync Premium en bas à droite.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Dynamic Action Sync

Réduisant le décalage d’entrée avec Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent capturer des moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Black Stabilizer

Le Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les tireurs embusqués dans les coins les plus sombres et à naviguer rapidement à travers les explosions éclair.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Crosshair

Le point de la cible est fixé au centre pour renforcer la précision du tir.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Design élégant, sans encombrement

Découvrez l’éclairage hexagonal et un design épuré à 3 côtés presque sans bordure, avec une base entièrement ajustable, en termes de pivotement, d’inclinaison et de hauteur. Le support en L sans encombrement est conçu pour économiser l’espace de bureau et éliminer les zones mortes, ce qui rend votre installation propre et efficace.

Icône pivotable et ajustable.

Pivotement

±30º

Icône réglable en inclinaison.

Inclinaison

'-5 à +18º

Icône ajustable en hauteur.

Hauteur

110 mm

Icône de conception sans bordures.

Design sans bordures

Image de produits UltraGear posés sur un fond bleu marine foncé, le produit de gauche montrant l’arrière et le produit de droite montrant l’avant.

Image de produits UltraGear posés sur un fond bleu marine foncé, le produit de gauche montrant l’arrière et le produit de droite montrant l’avant.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Imprimer

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimension avec support (L x H x P) [mm]

    "702.5 x 559.9 x 259.6(Haut) / 702.5 x 459.9 x 259.6(Bas)"

  • Dimension sans support (L x H x P) [mm]

    702.5 x 421.2 x 110.3

  • Dimension du colis (L x H x P) [mm]

    780 x 500 x 180

  • Poids avec le support [kg]

    6.7kg

  • Poids sans le support [kg]

    4.4kg

  • Poids du colis [kg]

    8.9kg

CARACTÉRISTIQUES

  • HDR 10

    Oui

  • Effet HDR

    Oui

  • Couleur calibrée en usine

    Oui

  • Anti-scintillement

    Oui

  • Mode Lecture

    Oui

  • Faiblesse de la couleur

    Oui

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Black Stabilizer

    Oui

  • Dynamic Action Sync

    Oui

  • Crosshair

    Oui

  • Compteur FPS

    Oui

  • Touche définie par l’utilisateur

    Oui

  • Switch d’entrée automatique

    Oui

  • Smart Energy Saving

    Oui

INFOS

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    Année 2025

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    Oui ver. 2.0 x2

  • DisplayPort

    Oui

  • Version DP

    1.4

  • Sortie casque

    Sortie casque 3 pôles (audio uniquement)

PUISSANCE

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

  • Entrée AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation électrique (Typ.)

    21W

  • Consommation électrique (max.)

    22W

  • Consommation d’énergie (mode veille)

    Moins de 0.3W

  • Consommation électrique (DC Off)

    Moins de 0.3W

ACCESSOIRE

  • HDMI

    Oui

  • Display Port

    Oui

ECRAN

  • Taille [pouce]

    31.5 pouces

  • Taille [cm]

    80 cm

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Dalle

    VA

  • Format de l'image

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.272 x 0.272mm

  • Luminosité (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Luminosité (Typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Gamme de couleurs (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

    16.7M

  • Taux de contraste (min.)

    2400:1

  • Taux de contraste (Typ.)

    3000:1

  • Temps de réponse

    1ms (GtG at Faster)

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    180 Hz

  • Angle de vision (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Courbure

    Oui 1000R

APPLICATION LOGICIELLE

  • Dual Controller

    Oui

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Oui

MÉCANIQUE

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation

  • Installation au mur [mm]

    100 x 100mm

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

