32'' (79,9 cm) | Moniteur IPS format 16:9 | Résolution 6K 6144 x 3456

LG 32U990A-S
Fonctionnalités principales

  • Moniteur IPS 32" format 16:9
  • Résolution (6144 x 3456)
  • Luminosité 450cd/m2 (Typ.)
  • Taux de rafraîchissement 60Hz
  • Temps de réponse 5ms
Plus
Écran CompatibilitéFacilité d’utilisation
Image du produit LG UltraFine™ evo 32U990A avec son logo et les logos des récompenses ci-dessous



Le tout premier écran LG Thunderbolt™ 5 6K

Image du produit LG UltraFine™ evo 32U990A avec son logo et les logos des récompenses ci-dessous

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*https://www.thunderbolttechnology.net/products

Logo du prix Innovation CES

Prix de l’innovation CES - Lauréat

Périphériques et composants informatiques 2025

Logo red dot design award 2025

Red Dot Design Award 2025

Lauréat du prix du design produit au Red Dot Design Award 2025

5 images différentes avec du texte impliquant les fonctionnalités clés d’UltraFine

5 images différentes avec du texte impliquant les fonctionnalités clés d’UltraFine

Aucune image incluse

6K avec 224 ppi. Un espace de travail large, des détails nets

L’écran LG 6K (6 144 × 3 456, 224 ppi) offre jusqu’à 156 % de pixels en plus que le le moniteur LG standard 4K UHD (3 840 × 2 160), offrant un espace supplémentaire à l’écran pour gérer plusieurs tâches à la fois. Vous pouvez travailler avec des fichiers 4K complets dans leur résolution d’origine tout en disposant d’un espace de travail supplémentaire pour les calendriers, les barres d’outils et d’autres outils créatifs. Son 224 ppi (pixels par pouce) ultra haut offre une clarté quasi d’origine et des détails précis, garantissant une plus grande précision aux créateurs professionnels.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

1) Nano IPS est une technologie IPS avancée qui utilise des particules de taille nanométrique sur la LED de l’écran.

2) La résolution 6K (6 144 × 3 456) offre 21 233 664 pixels, soit environ 21,23 millions, offrant 156 % de détails en plus par rapport à la résolution UHD 4K (3 840 × 2 160) avec 8 294 400 pixels.

Écran professionnel.
Performances professionnelles.

Un écran haute performance conçu pour les flux de travail professionnels exigeants, offrant une précision des couleurs précise, un vaste espace visuel et une compatibilité transparente pour prendre en charge les éditeurs vidéo, les photographes, les artistes 3D, les créateurs d’IA et les concepteurs Web, tout en maximisant la productivité à chaque tâche.

2 moniteurs UltraFine identiques avec des images sont placés dans un studio sombre.

2 moniteurs UltraFine identiques avec des images sont placés dans un studio sombre.

5 images montrant divers travailleurs créatifs travaillant sur des moniteurs UltraFine à l’aide de différents outils.

5 images montrant divers travailleurs créatifs travaillant sur des moniteurs UltraFine à l’aide de différents outils.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Compatibilité de nouvelle génération, alimentée par Thunderbolt™ 5

Améliorez votre flux de travail avec Thunderbolt™ 5 sur les écrans 6K. Le Thunderbolt™ 5 garantit une compatibilité de nouvelle génération, prenant en charge les flux de travail clés de manière transparente avec un transfert 2 fois plus rapide**, une connexion en série 6K et une bande passante DisplayPort 2.1. Pour les créateurs, les éditeurs et les artistes de l’IA, il offre une connectivité sans effort et un multitâche avec des performances et une évolutivité robustes. De plus, la Power Delivery (alimentation) de 96 W prend en charge une charge rapide et fiable pour une productivité accrue. Tout ce dont vous avez besoin pour créer un flux de travail prêt pour l’avenir avec une efficacité maximale.

Icône de transfert plus rapide | Icône de configuration en série 6K | Icône Alimentation

Transfert 2 fois plus rapide**

(Jusqu’à 80 Gbit/s)

Icône de transfert plus rapide | Icône de configuration en série 6K | Icône Alimentation

Configuration en série 6K

Icône de transfert plus rapide | Icône de configuration en série 6K | Icône Alimentation

Alimentation en énergie 96 W

Deux moniteurs UltraFine sont placés avec les écrans du programme à côté d’un ordinateur portable et d’un espace de stockage, connectés avec des câbles montrant sa multiconnectivité.

Deux moniteurs UltraFine sont placés avec les écrans du programme à côté d’un ordinateur portable et d’un espace de stockage, connectés avec des câbles montrant sa multiconnectivité.

*Pour fonctionner correctement, le câble Thunderbolt 5 inclus dans l’emballage doit être connecté au port Thunderbolt 5 du moniteur.

*Pour accéder à toutes les fonctionnalités, y compris la charge de 96 W et la résolution 6 144 × 3 456, votre appareil doit être compatible avec Thunderbolt 5 ou USB-C avec DisplayPort 2.1.

*Les câbles DP, HDMI, USB-C et Thunderbolt sont inclus dans l’emballage.

*Mac est une marque commerciale déposée d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays et régions.

*1 câble DP, 1 câble HDMI, 1 câble USB-C, 1 cordon d’alimentation et 1 Thunderbolt sont inclus dans l’emballage.

*La fonctionnalité de configuration en série, la résolution et le taux de rafraîchissement peuvent être limités en fonction des performances des ordinateurs Mac et PC connectés.

**Thunderbolt™ 5 prend en charge la bande passante d’affichage jusqu’à 120 Gbit/s (aller simple) et offre des performances jusqu’à 2 fois plus rapides par rapport au Thunderbolt™ 4.  Les performances du Thunderbolt™ 5 sont basées sur les spécifications officielles d’Intel. 

Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web officiel d’Intel.

※ Remarque ※

 

Windows : L’écran peut ne pas fonctionner correctement en fonction du processeur Intel et de la version du système d’exploitation Windows.

*Exigences minimales : Intel 12e génération ou ultérieur, Windows 11 ou ultérieur.

 

macOS : L’écran peut ne pas fonctionner correctement sur les appareils autres qu’Apple Silicon, en fonction de la version de macOS.

*Exigences minimales : macOS Sequoia (version 15) ou ultérieure.

Gros plan sur les ports du moniteur UltraFine pour montrer les différentes connectivités de câble disponibles.

Sélection complète des ports pour un hub puissant. — fonctionne à la fois avec les ordinateurs Mac et les PC.

Compatible avec les ordinateurs Mac et PC, le moniteur LG UltraFine evo 6K vous permet de vous connecter librement à une gamme complète d’appareils grâce à sa sélection complète de ports, ce qui en fait un hub puissant.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*1 câble DP, 1 câble HDMI, 1 câble USB-C, 1 cordon d’alimentation et 1 Thunderbolt sont inclus dans l’emballage.

*Mac est une marque commerciale déposée d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. Ce produit n’est pas un produit affilié à Apple, et ne fournit aucun service ou garantie Apple.

Vue avant du moniteur UltraFine avec l’image colorée montrant comment les couleurs s’affichent avec précision. En dessous des emplacements du logo VESA CERTIFIED DisplayHDR™ 600.

Chaque nuance de couleur, entièrement réalisée

Le VESA DisplayHDR™ 600 offre de la luminosité, des ombres profondes et des couleurs précises pour les professionnels créatifs. Il améliore les textures, les éléments et l’interaction naturelle de la lumière et des ombres.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Maîtrise professionnelle des couleurs, pixel par pixel.

Fournit une couverture Adobe RGB 99,5 % et DCI-P3 98 % (typ.), offrant une gamme de couleurs large et précise. La profondeur réelle de 10 bits capture chaque teinte avec des transitions fluides et homogènes, ce qui la rend idéale pour le HDR et les travaux créatifs haute résolution qui exigent de la précision.

Une image d’écran en taille réelle avec un programme de design affichant des couleurs éclatantes.

Adobe RGB supérieur à 99,5 %.

Adobe RGB est une gamme de couleurs largement utilisée dans les flux de travail liés à l’impression, permettant aux créateurs de vérifier la précision des couleurs sur les supports numériques et imprimés sur un seul écran.

DCI-P3 98 %

Une gamme de couleurs précise et éclatante, idéale pour l’édition vidéo et l’étalonnage des couleurs.

Profondeur de couleur réelle de 10 bits.

La profondeur de couleur réelle de 10 bits offre une représentation précise et détaillée des couleurs pour le contenu HDR et haute résolution, sans compter sur des méthodes 8 bits + FRC simulées.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Luminosité : 450 nits (typ.), Gamme de couleurs : DCI-P3 98 % (typique)

*Nano IPS est une technologie IPS avancée qui utilise des particules de taille nanométrique sur la LED de l’écran.

Une image en noir et blanc d’une montagne avec un taux de contraste de 1000:1 pour montrer son expression de couleur noire par rapport à celui du taux de contraste de 2000:1.

Contraste 2000:1

Une image en noir et blanc d’une montagne avec un taux de contraste de 2000:1 pour montrer une couleur noire plus profonde que le taux de 1000:1.

Contraste 1000:1

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Nano IPS est une technologie IPS avancée qui utilise des particules de taille nanométrique sur la LED de l’écran.

Noir plus profond et ombres riches 2000:1

Étant donné que le rapport de contraste a un impact sur la représentation précise des couleurs, Nano IPS Black améliore le rapport de contraste de l’IPS standard 1000:1 à 2000:1, offrant des couleurs éclatantes et des détails nets pour les objets, les ombres et les arrière-plans. Profitez de noirs  profonds et d’ombres riches qui offrent une expression des couleurs constante à l’écran d’un bord à l’autre, et un sentiment de réalisme accru pour des résultats visuels naturels.

Confort oculaire, certifié TÜV Rheinland

Grâce à la certification de confort oculaire TÜV Rheinland, l’UltraFine evo 6K aide à réduire la lumière bleue pour offrir une expérience visuelle confortable sans fatigue oculaire, 

même pendant de longues heures de travail ou de consommation de médias.

*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités.

*ID de certification TÜV Rheinland (Faible émission de lumière - Hardware Solution) : 1111305154

Aucune image incluse

Support fin, réglage maximal

Le design à 4 côtés quasi sans bords améliore l’immersion, tandis que le support en L fin et minimaliste maintient un espace de travail propre et organisé. Raffiné sous tous les angles, le design allie clarté visuelle et flexibilité ergonomique. L’écran permet des réglages d’inclinaison, de rotation et de hauteur, et pivote de 90° dans les deux sens pour le mode Portrait, ce qui le rend idéal pour visualiser des documents longs, de codage ou naviguer sur le Web.

Icône de design sans bord | Icône Inclinaison | Icône Hauteur | Icône Rotation

Design quasiment sans bord sur 4 côtés

Icône de design sans bord | Icône Inclinaison | Icône Hauteur | Icône Rotation

Inclinaison

'-5° ~ 20°

Icône de design sans bord | Icône Inclinaison | Icône Hauteur | Icône Rotation

Hauteur

60mm

Icône de design sans bord | Icône Inclinaison | Icône Hauteur | Icône Rotation

Rotation

90°

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Créez avec la Switch

L'appli LG Switch permet d'optimiser le moniteur pour jouer ou travailler. Personnalisez sans effort la qualité et la luminosité de votre image selon vos préférences grâce à l’assistant d’image personnalisé. Vous pouvez aussi diviser l’écran en 11 options et lancer rapidement votre plateforme d’appels vidéo, ce qui le rend encore plus pratique.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Pour télécharger l’application LG Switch, rendez-vous sur LG.com.

Un moniteur UltraFine est placé dans un espace virtuel, avec des ondes sonores provenant de la partie inférieure du moniteur se déplaçant vers l’avant. À l’écran, une femme porte une combinaison espace rouge regarde vers l’avant.

Son intégré pratique pour le travail et les loisirs

Les 2 enceintes intégrées de 5W offrent un son clair pour les jeux, les appels vidéo et les films, vous permettant de rester immergé sans avoir besoin d’enceintes externes.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Imprimer

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimension avec support (L x H x P) [mm]

    718.4 X 582.3 X 198.2

  • Dimension sans support (L x H x P) [mm]

    718.4 X 413.5 X 26.5

  • Dimension du colis (L x H x P) [mm]

    937 X 183 X 490

  • Poids avec le support [kg]

    9.5 kg

  • Poids sans le support [kg]

    6 kg

  • Poids du colis [kg]

    14 kg

CARACTÉRISTIQUES

  • HDR 10

    Oui

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • Effet HDR

    Oui

  • Technologie Nano IPS™

    YES (IPS Black)

  • Couleur calibrée en usine

    Oui

  • Calibration HW

    HW Calibration Ready

  • Luminosité automatique

    Oui

  • Anti-scintillement

    Oui

  • Mode Lecture

    Oui

  • Faiblesse de la couleur

    Oui

  • Super Resolution+

    Oui

  • Black Stabilizer

    Oui

  • Dynamic Action Sync

    Oui

  • Touche définie par l’utilisateur

    Oui

  • Switch d’entrée automatique

    Oui

  • PBP

    2PBP

  • PIP

    Oui

  • Smart Energy Saving

    Oui

INFOS

  • Nom du produit

    32U990A-S

  • Année

    Année 2025

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    Oui (ver. 2.1)

  • DisplayPort

    Oui

  • Version DP

    2.1

  • Thunderbolt

    Oui (ver. 2.3)

  • Thunderbolt (Transmission de données)

    Oui

  • Thunderbolt (Power Delivery)

    96W

  • USB-C

    Oui (1x Haut / 2x Bas)

  • USB-C (Transmission de données)

    Oui

  • Chaînage en série

    Oui (UHD/60Hz)

  • Port USB montant

    Oui (via Thunderbolt/1ea, via USB-C/1ea)

  • Port USB descendants

    Oui (USB-C/2ea/ver3.2 Gen2)

  • KVM intégré

    Oui

PUISSANCE

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

  • Entrée AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation d’énergie (mode veille)

    Moins de 0.5W

  • Consommation électrique (DC Off)

    Moins de 0.3W

ACCESSOIRE

  • HDMI

    Oui

  • Thunderbolt

    Oui

  • USB-C

    Oui

  • Display Port

    Oui

ECRAN

  • Taille [pouce]

    31.5 pouces

  • Taille [cm]

    79.94 cm

  • Resolution

    6144 x 3456

  • Dalle

    IPS Black

  • Format de l'image

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.1134(H)mm x 0.1134(V)mm

  • Luminosité (Min.) [cd/m²]

    360 [cd/m²]

  • Luminosité (Typ.) [cd/m²]

    450 [cd/m²]

  • Gamme de couleurs (Min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976), Adobe 95%(CIE1931)

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

    1.07B

  • Taux de contraste (min.)

    1400:1

  • Taux de contraste (Typ.)

    2000:1

  • Temps de réponse

    5ms (GtG at Faster)

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    60 Hz

  • Angle de vision (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Courbure

    Non

APPLICATION LOGICIELLE

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Oui

  • Dual Controller

    Oui

SON

  • Haut-parleurs

    5W x 2

MÉCANIQUE

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation

  • Installation au mur [mm]

    100 x 100 mm

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

