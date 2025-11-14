32'' (79,9 cm) | Moniteur IPS format 16:9 | Résolution 6K 6144 x 3456

*Pour fonctionner correctement, le câble Thunderbolt 5 inclus dans l’emballage doit être connecté au port Thunderbolt 5 du moniteur.

*Pour accéder à toutes les fonctionnalités, y compris la charge de 96 W et la résolution 6 144 × 3 456, votre appareil doit être compatible avec Thunderbolt 5 ou USB-C avec DisplayPort 2.1.

*Les câbles DP, HDMI, USB-C et Thunderbolt sont inclus dans l’emballage.

*Mac est une marque commerciale déposée d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays et régions.

*1 câble DP, 1 câble HDMI, 1 câble USB-C, 1 cordon d’alimentation et 1 Thunderbolt sont inclus dans l’emballage.

*La fonctionnalité de configuration en série, la résolution et le taux de rafraîchissement peuvent être limités en fonction des performances des ordinateurs Mac et PC connectés.

**Thunderbolt™ 5 prend en charge la bande passante d’affichage jusqu’à 120 Gbit/s (aller simple) et offre des performances jusqu’à 2 fois plus rapides par rapport au Thunderbolt™ 4. Les performances du Thunderbolt™ 5 sont basées sur les spécifications officielles d’Intel.

Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web officiel d’Intel.