32'' (79,9 cm) | Moniteur IPS format 16:9 | Résolution 6K 6144 x 3456

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*https://www.thunderbolttechnology.net/products
6K avec 224 ppi. Un espace de travail large, des détails nets
L’écran LG 6K (6 144 × 3 456, 224 ppi) offre jusqu’à 156 % de pixels en plus que le le moniteur LG standard 4K UHD (3 840 × 2 160), offrant un espace supplémentaire à l’écran pour gérer plusieurs tâches à la fois. Vous pouvez travailler avec des fichiers 4K complets dans leur résolution d’origine tout en disposant d’un espace de travail supplémentaire pour les calendriers, les barres d’outils et d’autres outils créatifs. Son 224 ppi (pixels par pouce) ultra haut offre une clarté quasi d’origine et des détails précis, garantissant une plus grande précision aux créateurs professionnels.
1) Nano IPS est une technologie IPS avancée qui utilise des particules de taille nanométrique sur la LED de l’écran.
2) La résolution 6K (6 144 × 3 456) offre 21 233 664 pixels, soit environ 21,23 millions, offrant 156 % de détails en plus par rapport à la résolution UHD 4K (3 840 × 2 160) avec 8 294 400 pixels.
Écran professionnel.
Performances professionnelles.
Un écran haute performance conçu pour les flux de travail professionnels exigeants, offrant une précision des couleurs précise, un vaste espace visuel et une compatibilité transparente pour prendre en charge les éditeurs vidéo, les photographes, les artistes 3D, les créateurs d’IA et les concepteurs Web, tout en maximisant la productivité à chaque tâche.
Compatibilité de nouvelle génération, alimentée par Thunderbolt™ 5
Améliorez votre flux de travail avec Thunderbolt™ 5 sur les écrans 6K. Le Thunderbolt™ 5 garantit une compatibilité de nouvelle génération, prenant en charge les flux de travail clés de manière transparente avec un transfert 2 fois plus rapide**, une connexion en série 6K et une bande passante DisplayPort 2.1. Pour les créateurs, les éditeurs et les artistes de l’IA, il offre une connectivité sans effort et un multitâche avec des performances et une évolutivité robustes. De plus, la Power Delivery (alimentation) de 96 W prend en charge une charge rapide et fiable pour une productivité accrue. Tout ce dont vous avez besoin pour créer un flux de travail prêt pour l’avenir avec une efficacité maximale.
*Pour fonctionner correctement, le câble Thunderbolt 5 inclus dans l’emballage doit être connecté au port Thunderbolt 5 du moniteur.
*Pour accéder à toutes les fonctionnalités, y compris la charge de 96 W et la résolution 6 144 × 3 456, votre appareil doit être compatible avec Thunderbolt 5 ou USB-C avec DisplayPort 2.1.
*Les câbles DP, HDMI, USB-C et Thunderbolt sont inclus dans l’emballage.
*Mac est une marque commerciale déposée d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays et régions.
*1 câble DP, 1 câble HDMI, 1 câble USB-C, 1 cordon d’alimentation et 1 Thunderbolt sont inclus dans l’emballage.
*La fonctionnalité de configuration en série, la résolution et le taux de rafraîchissement peuvent être limités en fonction des performances des ordinateurs Mac et PC connectés.
**Thunderbolt™ 5 prend en charge la bande passante d’affichage jusqu’à 120 Gbit/s (aller simple) et offre des performances jusqu’à 2 fois plus rapides par rapport au Thunderbolt™ 4. Les performances du Thunderbolt™ 5 sont basées sur les spécifications officielles d’Intel.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web officiel d’Intel.
※ Remarque ※
Windows : L’écran peut ne pas fonctionner correctement en fonction du processeur Intel et de la version du système d’exploitation Windows.
*Exigences minimales : Intel 12e génération ou ultérieur, Windows 11 ou ultérieur.
macOS : L’écran peut ne pas fonctionner correctement sur les appareils autres qu’Apple Silicon, en fonction de la version de macOS.
*Exigences minimales : macOS Sequoia (version 15) ou ultérieure.
*1 câble DP, 1 câble HDMI, 1 câble USB-C, 1 cordon d’alimentation et 1 Thunderbolt sont inclus dans l’emballage.
*Mac est une marque commerciale déposée d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. Ce produit n’est pas un produit affilié à Apple, et ne fournit aucun service ou garantie Apple.
Maîtrise professionnelle des couleurs, pixel par pixel.
Fournit une couverture Adobe RGB 99,5 % et DCI-P3 98 % (typ.), offrant une gamme de couleurs large et précise. La profondeur réelle de 10 bits capture chaque teinte avec des transitions fluides et homogènes, ce qui la rend idéale pour le HDR et les travaux créatifs haute résolution qui exigent de la précision.
Une image d’écran en taille réelle avec un programme de design affichant des couleurs éclatantes.
Adobe RGB supérieur à 99,5 %.
Adobe RGB est une gamme de couleurs largement utilisée dans les flux de travail liés à l’impression, permettant aux créateurs de vérifier la précision des couleurs sur les supports numériques et imprimés sur un seul écran.
DCI-P3 98 %
Une gamme de couleurs précise et éclatante, idéale pour l’édition vidéo et l’étalonnage des couleurs.
*Luminosité : 450 nits (typ.), Gamme de couleurs : DCI-P3 98 % (typique)
*Nano IPS est une technologie IPS avancée qui utilise des particules de taille nanométrique sur la LED de l’écran.
Contraste 2000:1
Contraste 1000:1
*Nano IPS est une technologie IPS avancée qui utilise des particules de taille nanométrique sur la LED de l’écran.
Noir plus profond et ombres riches 2000:1
Étant donné que le rapport de contraste a un impact sur la représentation précise des couleurs, Nano IPS Black améliore le rapport de contraste de l’IPS standard 1000:1 à 2000:1, offrant des couleurs éclatantes et des détails nets pour les objets, les ombres et les arrière-plans. Profitez de noirs profonds et d’ombres riches qui offrent une expression des couleurs constante à l’écran d’un bord à l’autre, et un sentiment de réalisme accru pour des résultats visuels naturels.
Confort oculaire, certifié TÜV Rheinland
Grâce à la certification de confort oculaire TÜV Rheinland, l’UltraFine evo 6K aide à réduire la lumière bleue pour offrir une expérience visuelle confortable sans fatigue oculaire,
même pendant de longues heures de travail ou de consommation de médias.
*ID de certification TÜV Rheinland (Faible émission de lumière - Hardware Solution) : 1111305154
Support fin, réglage maximal
Le design à 4 côtés quasi sans bords améliore l’immersion, tandis que le support en L fin et minimaliste maintient un espace de travail propre et organisé. Raffiné sous tous les angles, le design allie clarté visuelle et flexibilité ergonomique. L’écran permet des réglages d’inclinaison, de rotation et de hauteur, et pivote de 90° dans les deux sens pour le mode Portrait, ce qui le rend idéal pour visualiser des documents longs, de codage ou naviguer sur le Web.
Créez avec la Switch
L'appli LG Switch permet d'optimiser le moniteur pour jouer ou travailler. Personnalisez sans effort la qualité et la luminosité de votre image selon vos préférences grâce à l’assistant d’image personnalisé. Vous pouvez aussi diviser l’écran en 11 options et lancer rapidement votre plateforme d’appels vidéo, ce qui le rend encore plus pratique.
*Pour télécharger l’application LG Switch, rendez-vous sur LG.com.
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS/POIDS
Dimension avec support (L x H x P) [mm]
718.4 X 582.3 X 198.2
Dimension sans support (L x H x P) [mm]
718.4 X 413.5 X 26.5
Dimension du colis (L x H x P) [mm]
937 X 183 X 490
Poids avec le support [kg]
9.5 kg
Poids sans le support [kg]
6 kg
Poids du colis [kg]
14 kg
CARACTÉRISTIQUES
HDR 10
Oui
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
Effet HDR
Oui
Technologie Nano IPS™
YES (IPS Black)
Couleur calibrée en usine
Oui
Calibration HW
HW Calibration Ready
Luminosité automatique
Oui
Anti-scintillement
Oui
Mode Lecture
Oui
Faiblesse de la couleur
Oui
Super Resolution+
Oui
Black Stabilizer
Oui
Dynamic Action Sync
Oui
Touche définie par l’utilisateur
Oui
Switch d’entrée automatique
Oui
PBP
2PBP
PIP
Oui
Smart Energy Saving
Oui
INFOS
Nom du produit
32U990A-S
Année
Année 2025
CONNECTIVITÉ
HDMI
Oui (ver. 2.1)
DisplayPort
Oui
Version DP
2.1
Thunderbolt
Oui (ver. 2.3)
Thunderbolt (Transmission de données)
Oui
Thunderbolt (Power Delivery)
96W
USB-C
Oui (1x Haut / 2x Bas)
USB-C (Transmission de données)
Oui
Chaînage en série
Oui (UHD/60Hz)
Port USB montant
Oui (via Thunderbolt/1ea, via USB-C/1ea)
Port USB descendants
Oui (USB-C/2ea/ver3.2 Gen2)
KVM intégré
Oui
PUISSANCE
Type
Alimentation externe (adaptateur)
Entrée AC
100~240V (50/60Hz)
Consommation d’énergie (mode veille)
Moins de 0.5W
Consommation électrique (DC Off)
Moins de 0.3W
ACCESSOIRE
HDMI
Oui
Thunderbolt
Oui
USB-C
Oui
Display Port
Oui
ECRAN
Taille [pouce]
31.5 pouces
Taille [cm]
79.94 cm
Resolution
6144 x 3456
Dalle
IPS Black
Format de l'image
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.1134(H)mm x 0.1134(V)mm
Luminosité (Min.) [cd/m²]
360 [cd/m²]
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
450 [cd/m²]
Gamme de couleurs (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976), Adobe 95%(CIE1931)
Gamme de couleurs (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
1.07B
Taux de contraste (min.)
1400:1
Taux de contraste (Typ.)
2000:1
Temps de réponse
5ms (GtG at Faster)
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
60 Hz
Angle de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Courbure
Non
APPLICATION LOGICIELLE
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Oui
Dual Controller
Oui
SON
Haut-parleurs
5W x 2
MÉCANIQUE
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation
Installation au mur [mm]
100 x 100 mm
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
