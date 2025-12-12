About Cookies on This Site

Réfrigérateurs Américain | 638 L | Multi Air Flow™

GSLC40EPFE.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
GSLC40EPFE.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

LG GSLC40EPFE

LG GSLC40EPFE
Fonctionnalités principales

  • Smart Diagnosis™
  • Multi Air Flow™
  • Technologie Linear Cooling™
  • Silencieux: niveau sonore 36 dB
  • Grande capacité
  • Slim Spaceplus™
Plus

Pourquoi nos réfrigérateurs américains vont vous plaire ?

Le design de poignée du réfrigérateur est magnifié par des lignes blanc dégradé

Des poignées intégrées

Un design sophistiqué

Les deux cartes séparées avec des filtres à eau modifiables et un distributeur d'eau, galçons et galce pilée.

Changez votre filtre facilement

Une eau filtrée en continu

Image du produit avec logo Smart Inverter Compressor™ et logo de garantie 10 ans.

Smart Inverter™

Une performance durable

Une vidéo commence par présenter la vue de face du réfrigérateur avec les deux portes grandes ouvertes. Les espaces intérieurs sont délimités par des lignes au néon et des flèches commencent à pousser les lignes pour montrer que la surface intérieure est désormais plus grande.
Grande capacité

Un rangement sans compromis à un espace intérieur plus important

Profitez d'un espace important pour ranger tous vos aliments et boissons avec facilité.

Poignées intégrées

Un design pensé pour sublimer vos cuisines

Doté de lignes épurées et de charnières dissimulées, ce réfrigérateur américain réhausse votre cuisine. Entièrement repensées, les poignées intégrées sont plus faciles à saisir et plus belles, adaptées à votre intérieur moderne.

Une scène dans laquelle le produit est installé dans la cuisine et, sur le côté droite, une scène où l’on voit un gros plan de la partie avec la poignée.

*L'image est à titre indicatif seulement et peut différer du produit réel.

Raccordé à l'eau

Une eau filtrée en continu

Remplacez facilement le filtre à eau situé à l'intérieur du réfrigérateur et profitez d'une eau filtrée à tout moment*.

Une eau filtrée en continu avec un filtre qui est facile à remplacer

*Testé et certifié par l’organisme NSF International en fonction de la norme NSF/ANSI 42, 53, 401 afin de réduire 25 substances potentiellement nocives dont le plomb, l’amiante, etc. Les filtres LG® offrent une eau filtrée pour votre famille et vous. Pour de meilleurs résultats, remplacez votre filtre LG® tous les 6 mois (ou tous les 760 litres).

Fraîcheur

Conservez la saveur des aliments

La technologie de contrôle de la température et de refroidissement garde vos aliments frais longtemps.

La technologie de contrôle de la température et de refroidissement garde vos aliments frais longtemps

Gardez les aliments frais jusqu'à 7 jours*

Le LinearCooling™ réduit les fluctuations de température dans une plage de ±0,5 ℃.

* Basé sur les résultats de test de TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG pour mesurer le temps nécessaire pour atteindre un taux de perte de poids de 5% d’un pak choi dans le bac à légumes du modèle LGE LINEARCooling GSXV91NSAE. Le résultat peut varier lors de l'utilisation réelle.

Multi Air Flow™

Grâce aux buses de ventilation placées à tous les étages, vos aliments conservent une fraîcheur optimale quel que soit l’endroit où vous les placez.

À l’intérieur du réfrigérateur rempli d’ingrédients, des flèches bleues, représentant le froid, sont affichées en-dessous, des deux côtés, et sur l’ensemble.

*Basé sur les résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de LG consistant à mesurer le temps qu'il a fallu pour atteindre le taux de réduction de poids de 5 % du pak choi sur l'étagère du compartiment des aliments frais du modèle LGE LinearCooling™ de LGE.

*Les visuels de mise en situation sont non contractuels et peuvent varier en fonction du produit réèl. Veillez à toujours laisser un espace d'au moins 5cm de chaque coté du produit lors de son installation.

Organisation intelligente

Fraîcheur modulable

Organisez facilement le rangement des aliments et conservez leur fraîcheur.

Compresseur Smart Inverter™

Une efficacité énergétique sans compromis

Le compresseur Smart Inverter™ ajuste la vitesse du moteur pour refroidir efficacement sans être énergivore* et garantit des performances durables avec sa garantie de 10 ans**.

Compresseur Smart Inverter™

*Basé sur le résultat de test KLT qui compare la consommation d’énergie de norme KS C ISO 15502 entre les modèles LGE R-B601GM(compresseur alternatif conventionnel de LG) et R-B602GCWP(Smart inverter compressor). Le résultat peut varier en fonction de l'utilisation réelle.

**Garantie de 10 ans sur pièces uniquement.

FAQ

Q.

Que dois-je faire pour installer un réfrigérateur américain raccordé à l'eau ? 

A.

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A 

Q.

Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur LG ? 

A.

Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. Utilisez l'application LG ThinQ™* pour modifier le réglage de la température à distance via votre smartphone pour les modèles pris en charge. 

* Compatible avec les smartphones sous Android 4.1.2 (JellyBean) ou plus récent et iOS 8 ou plus récent et requiert l'application ThinQ. Un téléphone et une connexion Wifi sont requis. Le produit présenté peut différer du produit actuel

Q.

 Que dois-je prendre en compte lors de l’achat d’un réfrigérateur américain ?

A.

LG propose une large gamme de Réfrigérateurs Congélateurs élégants et dotés de multiples fonctionnalités intelligentes. De l'American au multi-portes, de la technologie InstaView™ Door-in-Door™,  LG propose le réfrigérateur-congélateur idéal pour chaque foyer. Si vous concevez une cuisine, il est facile d'y intégrer l'appareil de vos rêves ; si vous avez un espace existant à combler, il se peut que votre choix soit dicté par l'espace. Une fois que vous avez choisi le réfrigérateur-congélateur qui convient le mieux à votre mode de vie, examinez l'espace de stockage, les technologies de refroidissement innovantes qui permettent de conserver la fraîcheur de vos aliments , les fonctions pratiques comme le Total No Frost (sans givres), le distributeur d'eau et de glaçons et sa LED UVNano, les clayettes rétractables et le système de tiroirs FRESHConverter™. N'oubliez pas de vérifier l'étiquette énergie et la garantie du produit. 

Q.

De quelle taille de réfrigérateur américain ai-je besoin ?

A.

Bien que cela dépende de votre style de vie, en règle générale : le réfrigérateur-congélateur LG Combi (capacité : 340-384 L) suffit normalement pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; Les modèles Slim Multi-Door (506-508 L) conviennent à une famille de 3-4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles spacieux LG Multi-Door ou American Style (capacité 625-705 L). Les modèles multi-portes offrent une largeur supplémentaire pour ranger les tiroirs ou les plateaux. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur-congélateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme.

Q.

Quelle est la différence entre un réfrigérateur à raccordé et non raccordé à l'eau ?

A.

LG vous offre un maximum de liberté concernant le placement de votre Réfrigérateur congélateur en proposant des modèles raccordés et non raccordés à l'eau. Un réfrigérateur raccordé est connecté directement à une arrivée d'eau afin d’alimenter le distributeur d’eau et de glaçons. Un réfrigérateur non raccordé possède un réservoir d’eau rechargeable intégré et connecté au distributeur. Il vous suffit de remplir le réservoir pour profiter d’eau et glaçons.

Caractéristiques clés

  • CAPACITÉ - Volume total (L)

    638

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    913 x 1 790 x 735

  • PERFORMANCE - Consommation électrique (kWh/an)

    347

  • SPÉCIFICATIONS DE BASE - Classe d’énergie

    E

  • PERFORMANCE - Type de compresseur

    Compresseur Smart Inverter (BLDC)

  • FONCTIONS - InstaView

    Non

  • FONCTIONS - Door-in-Door

    Non

  • SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU - Plomberie

    Plomberie requise

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • MATÉRIAU ET FINITION - Finition (porte)

    Noir Acier

SPÉCIFICATIONS DE BASE

  • Type de produit

    Réfrigérateur Américain

  • Norme/Profondeur

    Encastrable

  • Classe d’énergie

    E

CAPACITÉ

  • Volume total (L)

    638

  • Volume du congélateur (L)

    192

  • Volume du réfrigérateur (L)

    417

  • Volume du congélateur (2Star) (L)

    15

  • Volume de la fabrique à glaçe (L)

    14

COMMANDE ET ÉCRAN

  • Écran LED interne

    Écran Interne

  • Congélation express

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids de l’emballage (kg)

    115

  • Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    913 x 1 790 x 735

  • Poids du produit (kg)

    105

  • Profondeur sans poignée (mm)

    620

  • Profondeur avec poignée (mm)

    735

  • Hauteur jusqu'au dessus de l'unité

    1 750

  • Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)

    1 790

FONCTIONS

  • Door Cooling+

    Oui

  • Door-in-Door

    Non

  • LINEAR Cooling

    Oui

  • InstaView

    Non

  • UVNano

    Non

SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU

  • Fabrique à glaçons_Manuel

    Non

  • Distributeur d’eau uniquement

    Non

  • Plomberie

    Plomberie requise

  • Distributeur d’eau et de glaçons

    Glaçons et Glace pilée

  • Fabrique à glaçe automatique

    Oui (Spaceplus)

MATÉRIAU ET FINITION

  • Porte (Finition)

    PCM

  • Finition (porte)

    Noir Acier

  • Fond métallique(Metal Fresh)

    Blanche

  • Type de poignée

    Poignée

PERFORMANCE

  • Type de compresseur

    Compresseur Smart Inverter (BLDC)

  • Consommation électrique (kWh/an)

    347

  • Classe climatique

    T

  • Niveau sonore (dB)

    36

  • Niveau sonore (classe)

    C

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

  • Balconnet dans la porte_Transparent

    4

  • Lumière

    LED supérieur

  • Étagère_Verre trempé

    3

  • Balconnet de porte_Tiroir à Fromage

    Non

  • Bac à légumes

    Oui (2)

  • Multi-Air Flow

    Oui

  • Pure N Fresh

    Non

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

CODE BARRE

  • Code barre

    8806096440308

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

  • Balconnet dans la porte_Transparent

    2

  • Éclairage du congélateur

    LED supérieur

  • Étagère_Verre trempé

    3

  • Tiroir_Congélateur

    2 Transparents

