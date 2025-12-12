We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Pourquoi nos réfrigérateurs américains vont vous plaire ?
Des poignées intégrées
Un design sophistiqué
Changez votre filtre facilement
Une eau filtrée en continu
Smart Inverter™
Une performance durable
Poignées intégrées
Un design pensé pour sublimer vos cuisines
Doté de lignes épurées et de charnières dissimulées, ce réfrigérateur américain réhausse votre cuisine. Entièrement repensées, les poignées intégrées sont plus faciles à saisir et plus belles, adaptées à votre intérieur moderne.
Une scène dans laquelle le produit est installé dans la cuisine et, sur le côté droite, une scène où l’on voit un gros plan de la partie avec la poignée.
*L'image est à titre indicatif seulement et peut différer du produit réel.
Raccordé à l'eau
Une eau filtrée en continu
Remplacez facilement le filtre à eau situé à l'intérieur du réfrigérateur et profitez d'une eau filtrée à tout moment*.
Une eau filtrée en continu avec un filtre qui est facile à remplacer
*Testé et certifié par l’organisme NSF International en fonction de la norme NSF/ANSI 42, 53, 401 afin de réduire 25 substances potentiellement nocives dont le plomb, l’amiante, etc. Les filtres LG® offrent une eau filtrée pour votre famille et vous. Pour de meilleurs résultats, remplacez votre filtre LG® tous les 6 mois (ou tous les 760 litres).
Fraîcheur
Conservez la saveur des aliments
La technologie de contrôle de la température et de refroidissement garde vos aliments frais longtemps.
La technologie de contrôle de la température et de refroidissement garde vos aliments frais longtemps
Le LinearCooling™ réduit les fluctuations de température dans une plage de ±0,5 ℃.
* Basé sur les résultats de test de TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG pour mesurer le temps nécessaire pour atteindre un taux de perte de poids de 5% d’un pak choi dans le bac à légumes du modèle LGE LINEARCooling GSXV91NSAE. Le résultat peut varier lors de l'utilisation réelle.
Grâce aux buses de ventilation placées à tous les étages, vos aliments conservent une fraîcheur optimale quel que soit l’endroit où vous les placez.
À l’intérieur du réfrigérateur rempli d’ingrédients, des flèches bleues, représentant le froid, sont affichées en-dessous, des deux côtés, et sur l’ensemble.
*Basé sur les résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de LG consistant à mesurer le temps qu'il a fallu pour atteindre le taux de réduction de poids de 5 % du pak choi sur l'étagère du compartiment des aliments frais du modèle LGE LinearCooling™ de LGE.
*Les visuels de mise en situation sont non contractuels et peuvent varier en fonction du produit réèl. Veillez à toujours laisser un espace d'au moins 5cm de chaque coté du produit lors de son installation.
Organisation intelligente
Fraîcheur modulable
Organisez facilement le rangement des aliments et conservez leur fraîcheur.
Compresseur Smart Inverter™
Une efficacité énergétique sans compromis
Le compresseur Smart Inverter™ ajuste la vitesse du moteur pour refroidir efficacement sans être énergivore* et garantit des performances durables avec sa garantie de 10 ans**.
Compresseur Smart Inverter™
*Basé sur le résultat de test KLT qui compare la consommation d’énergie de norme KS C ISO 15502 entre les modèles LGE R-B601GM(compresseur alternatif conventionnel de LG) et R-B602GCWP(Smart inverter compressor). Le résultat peut varier en fonction de l'utilisation réelle.
**Garantie de 10 ans sur pièces uniquement.
FAQ
Que dois-je faire pour installer un réfrigérateur américain raccordé à l'eau ?
Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessous.
https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A
Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur LG ?
Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. Utilisez l'application LG ThinQ™* pour modifier le réglage de la température à distance via votre smartphone pour les modèles pris en charge.
* Compatible avec les smartphones sous Android 4.1.2 (JellyBean) ou plus récent et iOS 8 ou plus récent et requiert l'application ThinQ. Un téléphone et une connexion Wifi sont requis. Le produit présenté peut différer du produit actuel
Que dois-je prendre en compte lors de l’achat d’un réfrigérateur américain ?
LG propose une large gamme de Réfrigérateurs Congélateurs élégants et dotés de multiples fonctionnalités intelligentes. De l'American au multi-portes, de la technologie InstaView™ Door-in-Door™, LG propose le réfrigérateur-congélateur idéal pour chaque foyer. Si vous concevez une cuisine, il est facile d'y intégrer l'appareil de vos rêves ; si vous avez un espace existant à combler, il se peut que votre choix soit dicté par l'espace. Une fois que vous avez choisi le réfrigérateur-congélateur qui convient le mieux à votre mode de vie, examinez l'espace de stockage, les technologies de refroidissement innovantes qui permettent de conserver la fraîcheur de vos aliments , les fonctions pratiques comme le Total No Frost (sans givres), le distributeur d'eau et de glaçons et sa LED UVNano, les clayettes rétractables et le système de tiroirs FRESHConverter™. N'oubliez pas de vérifier l'étiquette énergie et la garantie du produit.
De quelle taille de réfrigérateur américain ai-je besoin ?
Bien que cela dépende de votre style de vie, en règle générale : le réfrigérateur-congélateur LG Combi (capacité : 340-384 L) suffit normalement pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; Les modèles Slim Multi-Door (506-508 L) conviennent à une famille de 3-4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles spacieux LG Multi-Door ou American Style (capacité 625-705 L). Les modèles multi-portes offrent une largeur supplémentaire pour ranger les tiroirs ou les plateaux. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur-congélateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme.
Quelle est la différence entre un réfrigérateur à raccordé et non raccordé à l'eau ?
LG vous offre un maximum de liberté concernant le placement de votre Réfrigérateur congélateur en proposant des modèles raccordés et non raccordés à l'eau. Un réfrigérateur raccordé est connecté directement à une arrivée d'eau afin d’alimenter le distributeur d’eau et de glaçons. Un réfrigérateur non raccordé possède un réservoir d’eau rechargeable intégré et connecté au distributeur. Il vous suffit de remplir le réservoir pour profiter d’eau et glaçons.
Caractéristiques clés
CAPACITÉ - Volume total (L)
638
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)
913 x 1 790 x 735
PERFORMANCE - Consommation électrique (kWh/an)
347
SPÉCIFICATIONS DE BASE - Classe d’énergie
E
PERFORMANCE - Type de compresseur
Compresseur Smart Inverter (BLDC)
FONCTIONS - InstaView
Non
FONCTIONS - Door-in-Door
Non
SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU - Plomberie
Plomberie requise
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Oui
MATÉRIAU ET FINITION - Finition (porte)
Noir Acier
Toutes les caractéristiques
SPÉCIFICATIONS DE BASE
Type de produit
Réfrigérateur Américain
Norme/Profondeur
Encastrable
Classe d’énergie
E
CAPACITÉ
Volume total (L)
638
Volume du congélateur (L)
192
Volume du réfrigérateur (L)
417
Volume du congélateur (2Star) (L)
15
Volume de la fabrique à glaçe (L)
14
COMMANDE ET ÉCRAN
Écran LED interne
Écran Interne
Congélation express
Oui
DIMENSIONS ET POIDS
Poids de l’emballage (kg)
115
Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)
913 x 1 790 x 735
Poids du produit (kg)
105
Profondeur sans poignée (mm)
620
Profondeur avec poignée (mm)
735
Hauteur jusqu'au dessus de l'unité
1 750
Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)
1 790
FONCTIONS
Door Cooling+
Oui
Door-in-Door
Non
LINEAR Cooling
Oui
InstaView
Non
UVNano
Non
SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU
Fabrique à glaçons_Manuel
Non
Distributeur d’eau uniquement
Non
Plomberie
Plomberie requise
Distributeur d’eau et de glaçons
Glaçons et Glace pilée
Fabrique à glaçe automatique
Oui (Spaceplus)
MATÉRIAU ET FINITION
Porte (Finition)
PCM
Finition (porte)
Noir Acier
Fond métallique(Metal Fresh)
Blanche
Type de poignée
Poignée
PERFORMANCE
Type de compresseur
Compresseur Smart Inverter (BLDC)
Consommation électrique (kWh/an)
347
Classe climatique
T
Niveau sonore (dB)
36
Niveau sonore (classe)
C
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR
Balconnet dans la porte_Transparent
4
Lumière
LED supérieur
Étagère_Verre trempé
3
Balconnet de porte_Tiroir à Fromage
Non
Bac à légumes
Oui (2)
Multi-Air Flow
Oui
Pure N Fresh
Non
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
Smart Diagnosis
Oui
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
CODE BARRE
Code barre
8806096440308
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR
Balconnet dans la porte_Transparent
2
Éclairage du congélateur
LED supérieur
Étagère_Verre trempé
3
Tiroir_Congélateur
2 Transparents
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
Ce qu’ils en pensent
Notre sélection pour vous
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
Dépannage
Nos tutos dépannage concernant votre produit
Garantie
Consultez la garantie de votre produit
Pièce& accessoire
Découvrez des accessoires pour votre produit.
Enregistrer un produit
Enregistrer votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
Recherches connexes
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
Assistance relatives aux commandes
Suivez votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
Demande de réparation
Demandez un service de réparation facilement en ligne.
Contactez-nous
Livechat
Chattez avec les experts produits de LG pour obtenir de l’aide lors de vos achats, des réductions et des offres en temps réel
Chattez avec le service assistance de LG en utilisant la messagerie instantanée la plus populaire
Envoyez-nous un email
Une question ? Envoyer votre demande à notre service assistance
Appelez-nous
Notre SAV est à votre disposition pour vous aider