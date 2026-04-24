About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Réfrigérateur combiné | 375L | Door Cooling+™

GBBS726AMB.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
GBBS726AMB.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Réfrigérateur combiné | 375L | Door Cooling+™

LG GBBS726AMB
Vue avant de Réfrigérateur combiné | 375L | Door Cooling+™ LG GBBS726AMB
Congélateur bas LG (gbbsj20dpy) porte entièrement ouverte montrant les compartiments réfrigérateur et congélateur
Vue de dessus du réfrigérateur congélateur LG (gbbsj20dpy) avec un réfrigérateur noir mat à gauche et un mur d’armoire à droite
À gauche, de la viande avec température -3 °C affichée, au centre, du poisson frais avec température 0 °C et à droite, du fromage avec température 2 °C.
Congélateur bas LG (gbbsj20dpy) dans un espace de vie avec vue nocturne sur la ville superposée avec un graphique en mode Économie de l’IA et un graphique énergétique fluctuant
Congélateur bas LG (gbbsj20dpy) installé encastré dans un grand mur beige chaud avec des flèches blanches pointant vers le haut et les surfaces avant
Gros plan sur le réfrigérateur congélateur LG (gbbsj20dpy) d’une étagère à vin contenant quatre bouteilles et une boîte de macarons avec un design de clayette agrandie en image circulaire
Vue avant du réfrigérateur congélateur LG (gbbsj20dpy) montrant la ventilation DoorCooling+™
Vue supérieure du réfrigérateur congélateur LG (gbbsj20dpy)
Vue inférieure du réfrigérateur congélateur LG (gbbsj20dpy)
Étagère de réfrigérateur congélateur LG (gbbsj20dpy) surlignée en bleu avec des flèches vers le haut et vers le bas à droite. L’image montre une étagère pliée contenant deux bouteilles d’eau
Vue de face du congélateur bas LG (gbbsj20dpy) montrant le design extérieur
Vue arrière du congélateur bas LG (gbbsj20dpy) montrant le panneau arrière
Réfrigérateur congélateur LG (gbbsj20dpy) intégré dans une armoire marron foncé avec fenêtre et canapé à gauche et évier à droite
Dimensions et installation du congélateur bas LG (gbbsj20dpy)
Vue avant de Réfrigérateur combiné | 375L | Door Cooling+™ LG GBBS726AMB
Congélateur bas LG (gbbsj20dpy) porte entièrement ouverte montrant les compartiments réfrigérateur et congélateur
Vue de dessus du réfrigérateur congélateur LG (gbbsj20dpy) avec un réfrigérateur noir mat à gauche et un mur d’armoire à droite
À gauche, de la viande avec température -3 °C affichée, au centre, du poisson frais avec température 0 °C et à droite, du fromage avec température 2 °C.
Congélateur bas LG (gbbsj20dpy) dans un espace de vie avec vue nocturne sur la ville superposée avec un graphique en mode Économie de l’IA et un graphique énergétique fluctuant
Congélateur bas LG (gbbsj20dpy) installé encastré dans un grand mur beige chaud avec des flèches blanches pointant vers le haut et les surfaces avant
Gros plan sur le réfrigérateur congélateur LG (gbbsj20dpy) d’une étagère à vin contenant quatre bouteilles et une boîte de macarons avec un design de clayette agrandie en image circulaire
Vue avant du réfrigérateur congélateur LG (gbbsj20dpy) montrant la ventilation DoorCooling+™
Vue supérieure du réfrigérateur congélateur LG (gbbsj20dpy)
Vue inférieure du réfrigérateur congélateur LG (gbbsj20dpy)
Étagère de réfrigérateur congélateur LG (gbbsj20dpy) surlignée en bleu avec des flèches vers le haut et vers le bas à droite. L’image montre une étagère pliée contenant deux bouteilles d’eau
Vue de face du congélateur bas LG (gbbsj20dpy) montrant le design extérieur
Vue arrière du congélateur bas LG (gbbsj20dpy) montrant le panneau arrière
Réfrigérateur congélateur LG (gbbsj20dpy) intégré dans une armoire marron foncé avec fenêtre et canapé à gauche et évier à droite
Dimensions et installation du congélateur bas LG (gbbsj20dpy)

Fonctionnalités principales

  • Technologie Multi Air Flow™
  • Technologie Door Cooling+™
  • FRESHConverter™
  • Connectivité application LG ThinQ™
  • Moist Balance Crisper™
  • Revêtement metallique Metal Fresh™
Plus
Réfrigérateur noir mat avec congélateur en bas (GBBS726CEV) encastré dans des armoires grises à côté d'un plan de travail en marbre avec plaque à induction et grande fenêtre à droite.

Pensés pour vous, conçus pour un max de fraîcheur

LG bottom freezer (GBBS726CEV) installed flush in tall grey cabinets with blue arrows pointing to top side and front surfaces

Ajustement parfait

LG bottom freezer (GBBS726CEV) with smartphone showing ThinQ app in front and glowing light blue AI icon beside fridge

Fonctionnalités IA

LG bottom freezer (GBBS726CEV) interior view with shelves of fruits vegetables drinks and snacks with blue airflow lines from left side

Fraîcheur optimale

LG bottom freezer (GBBS726CEV) fully open with upper fridge compartment showing food in drawers with blue overlays and arrows highlighting spacious interior

Efficacité
maximale
de stockage

*Les images des produits sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

LG fridge freezer(GBBS726CEV) with its right door opened to 110 degrees, showing a curved hinge at the top closely aligned with an adjacent grey cabinet wall.

Porte sans déport

Conçu pour s’adapter à toutes les cuisines

Ouvrez grand, même près d'un mur ou dans des espaces restreints, grâce aux charnières sans déport.

LG fridge freezer (GBBS726CEV) top view split image left with text Conventional hinge hitting wall right with text Zero Clearance hinges opening freely

*Pour garantir le bon fonctionnement de la porte, un espace minimum de 4 mm entre les côtés du réfrigérateur et le mur est nécessaire.

*Si l'espace est inférieur à 4 mm, la porte risque de ne pas s'ouvrir complètement ou d'entrer en contact avec le mur, ce qui pourrait nuire au bon fonctionnement du produit.

*Les images du produit sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Design porte plate minimaliste

Complétez votre cuisine de façon élégante et moderne

Le réfrigérateur LG saura s'intégrer parfaitement dans votre cuisine avec son design porte plate raffiné.

LG bottom freezer (GBBS726CEV) left in light grey cabinets with marble backsplash right in dark cabinetry beside shelves and cookware

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Congélateur bas LG (gbbs726cpy) laissé dans des armoires gris clair avec un dosseret en marbre à droite dans des armoires sombres à côté des étagères et des ustensiles de cuisson

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

LG bottom freezer (GBBS726CEV) in living space with night city view overlaid with AI Saving Mode graphic and fluctuating energy chart

Mode économie AI

Votre consommation énergétique optimisée pendant les périodes de faible utilisation

Le mode économie d'énergie AI analyse vos habitudes d'utilisation sur une période de trois semaines et identifie les moments où la porte du réfrigérateur est ouverte moins fréquemment afin réduire la consommation d'énergie. 

*Les images des produits sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.
LG bottom freezer (GBBS726CEV) beside light grey cabinets in living space with river view overlaid with graph and AI Fresh icon

Fraicheur IA

Un refroidissement proactif lors des périodes d'ouverture de porte fréquentes.

Réduit les hausses de température lors des ouvertures répétées de la porte grâce à une analyse basée sur les données, en intensifiant le refroidissement deux heures à l'avance en fonction des habitudes d'utilisation. 


*Si la température réglée dans le compartiment réfrigérateur est de 1 °C ou 2 °C, cette fonction ne sera pas activée.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

LG bottom freezer (GBBS726CEV) upper door slightly open with red wave graphic showing open door icon and alert icon together

Détection de porte entrouverte

Restez serein grâce aux alertes intelligentes concernant les portes ouvertes

La détection d'ouverture légère de la porte garantit la fraîcheur de vos aliments et minimise le gaspillage d'énergie en vous alertant en cas de fermeture incorrecte de la porte. 

Fraîcheur optimale

Refroidissement précis, fraîcheur constante

LinearCooling™ conserve la fraîcheur des aliments plus longtemps en réduisant les fluctuations de température à ± 0,5℃.

Graphique du réfrigérateur congélateur LG (gbbs726cpy) montrant des tomates fraîches après 7 jours avec un graphique de fluctuation bleue et un texte ±0,5 °C
Graphisme du réfrigérateur congélateur LG (gbbs726cpy) montrant une tomate flétrie après 7 jours avec un graphique de fluctuation rouge et un texte ±1,0 °C

Conventionnel

*D'après les résultats des tests réalisés par TÜV Rheinland à l'aide de la méthode de test interne de LG comparant le taux de réduction du poids des légumes entre le modèle avec refroidissement linéaire et le modèle sans refroidissement linéaire, le modèle avec refroidissement linéaire a affiché un taux de réduction du poids inférieur.

Le réfrigérateur-congélateur LG (GBBS726CEV) ouvert avec un flux d'air bleu clair provenant de la ventilation gauche vers les paniers de porte contenant des fruits, des bouteilles et des récipients.

Une fraîcheur uniforme et rapide

Les boissons et les aliments restent frais grâce au rideau d'air froid DoorCooling+™ 

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Le réfrigérateur-congélateur LG (GBBS726CEV) Fresh Balancer™ contenant de la laitue, des poivrons, des oranges et des pommes, avec des flèches vers le haut et vers le bas, et Moist Balance Crisper™ en gros plan.
FRESHBalancer™

Le bon taux d'humidité pour chaque aliment

FRESH Balancer™ ajuste l'humidité de vos fruits et légumes grâce au Moist balance Crisper™, ce qui contribue à les garder frais.
FRESHConverter+™

Tiroir de conservation des aliments avec réglages de température flexibles

Plus besoin de vous soucier de la température : FRESHConverter™ 4) vous permet d'ajuster facilement les réglages en fonction des différents types d'aliments.



     

      

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Efficacité optimale du stockage

Capacité maximale, organisation intelligente

Optimisez l'efficacité du rangement grâce à des solutions intelligentes et pratiques qui préservent la fraîcheur de vos aliments. 

LG fridge freezer (GBBS726CEV) interior view with fruits on top shelf wine bottles in middle and more fruits on bottom shelf

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Réfrigérateur-congélateur LG (GBBS726CEV) gros plan sur la clayette porte-bouteille pouvant contenir quatre bouteilles et une boîte de macarons, avec agrandissement du design du casier dans une image circulaire.
Clayette porte-bouteille

Utilisez votre espace à bon escient, de vos bouteilles à bien plus encore

Une étagère pour les bouteilles et les articles essentiels du quotidien, organisée efficacement sans perte d'espace.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Réfrigérateur-congélateur LG (GBBS726CEV) : étagère surlignée en bleu avec des flèches vers le haut et vers le bas. L'image de droite montre l'étagère repliée contenant deux bouteilles d'eau.
Clayette rétractable

Faites de la place quand vous en avez besoin

Espace supplémentaire pour les plats volumineux ou hauts, améliorant la flexibilité et la facilité de rangement.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

LG fridge (GBBS726CEV) interior view with five shelves and adjustable height levels shown with blue arrows indicating vertical movement

Étagères réglables

Optimisation de l'espace grâce à sept niveaux de hauteur réglables

LG fridge (GBBS726CEV) interior view with five shelves and adjustable height levels shown with blue arrows indicating vertical movement

Mini panier de porte

Panier coulissant pour les petites bouteilles de sauce

LG fridge (GBBS726CEV) interior view with five shelves and adjustable height levels shown with blue arrows indicating vertical movement

Panier mobile

Utilisation flexible dans le réfrigérateur ou le congélateur

LG fridge (GBBS726CEV) interior view with five shelves and adjustable height levels shown with blue arrows indicating vertical movement

Coffret fromage

Filtre à charbon absorbant les odeurs

Réfrigérateur LG à congélateur en bas (GBBS726CEV) noir mat, vue de face dans une pièce lumineuse avec stores verticaux, compresseur garanti 10 ans et label d'efficacité énergétique A ci-dessous.

Réfrigérateur LG à congélateur en bas (GBBS726CEV) noir mat, vue de face dans une pièce lumineuse avec stores verticaux, compresseur garanti 10 ans et label d'efficacité énergétique A ci-dessous.

Efficacité énergétique

Pensés pour vous, conçus pour un max de fraîcheur

Le compresseur Smart Inverter™ ajuste la vitesse du moteur pour refroidir efficacement. Il est également garanti de 10 ans.

FAQ

Q.
Que faut-il prendre en compte lors de l'achat d'un réfrigérateur-congélateur ?
A.
Lorsque vous choisissez un réfrigérateur-congélateur LG, tenez compte de facteurs clés tels que l'espace de stockage, l'efficacité énergétique et la technologie de refroidissement intelligente.
Les solutions intelligentes et pratiques de LG vous aident à optimiser l'efficacité du stockage tout en conservant la fraîcheur de vos aliments*.

Recherchez des innovations telles que LinearCooling™, qui aide à maintenir des températures plus stables dans tout le réfrigérateur, et DoorCooling+™, qui aide à refroidir les aliments dans la porte.
Le design haut de gamme des portes plates de LG et le choix de couleurs et de finitions modernes ajoutent également une touche d'élégance à votre cuisine.

*D'après les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG comparant le taux de perte de poids des légumes entre le modèle avec refroidissement linéaire et le modèle sans refroidissement linéaire, le modèle avec refroidissement linéaire a montré un taux de perte de poids inférieur.
Q.

De quelle taille de réfrigérateur/congélateur ai-je besoin ?

A.
Bien que cela dépende de votre style de vie, en règle générale : le combiné LG (capacité : 340-384L) suffit pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; les modèles Multi-portes (506-508L) conviennent à une famille de 3-4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles grandes capacités multi-portes ou Américains LG (capacité 625-705L). Les modèles multi-portes offrent une largeur supplémentaire pour ranger les plateaux, les grands plats, etc. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme.
Q.

Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur/congélateur LG ?

A.
Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. Sur les modèles pris en charge, vous pouvez également utiliser l'application LG ThinQ™ sur votre smartphone pour modifier le réglage de la température à distance.
Q.

Qu'est-ce que cela signifie pour un réfrigérateur/congélateur d'être sans givre ?

A.

Le givre se forme lorsque la vapeur d'eau frappe les serpentins de refroidissement glacés, puis se condense en eau, qui gèle immédiatement. Un réfrigérateur sans givre utilise une minuterie pour allumer régulièrement un serpentin de chauffage autour du serpentin de refroidissement pour faire fondre la glace, empêchant automatiquement l'accumulation de givre.

Avertissement

 

1)LG ThinQ™

-Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, vous devez installer l'application « LG ThinQ » depuis Google Play Store ou Apple App Store sur votre smartphone et vous connecter au Wi-Fi. L'application LG ThinQ™ est disponible sur les smartphones compatibles Android 9.0 ou supérieur, iOS 16.0 ou supérieur. Une connexion de données Wi-Fi sur votre téléphone et votre domicile ainsi que l'enregistrement du produit auprès de LG ThinQ™ sont nécessaires.

-Les fonctions LG ThinQ™ peuvent varier en fonction du produit et du pays.

 

2)Mode d'économie AI

Le mode Économie IA propose deux niveaux de réduction d’énergie (jusqu’à 1 % et jusqu’à 5 %), les économies réelles pouvant varier selon les caractéristiques du produit et les conditions d’utilisation.

Testé sur le modèle GBBS726CEV dans des conditions vérifiées par TÜV Rheinland (congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 3 °C, sans charge, température ambiante de 25 °C et humidité de 55 %).

Le mode Économie IA ajuste le cycle de dégivrage et la vitesse du compresseur en fonction de l’environnement, ce qui peut entraîner une légère hausse de la température intérieure.

Disponible uniquement via l’application LG ThinQ™, les environnements compatibles peuvent varier.

 

3)DoorCooling+™

- D'après les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG mesurant le taux de refroidissement d'un récipient d'eau placé dans le panier supérieur de 25 °C à 6 °C, DoorCooling+™ a montré un taux de refroidissement 15,1 % plus rapide lorsqu'il est ouvert que lorsqu'il est fermé. 

- DoorCooling+™ s'arrête lorsque la porte est ouverte. 

- Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation réelle. Modèles applicables uniquement.

 

4)FRESHConverter™

-Le réglage de la température peut être modifié en appuyant sur le bouton de sélection. Il existe trois modes différents : Viande (-3 °C), Poisson (0 °C) et Fromage (2 °C)

- D'après les résultats des tests internes de LG utilisant la méthode de test interne de LG consistant à mesurer la fluctuation moyenne de température dans le compartiment FRESHConverter+™ sans charge et avec un réglage à 25 ℃.

- Les résultats peuvent varier en fonction des changements de température extérieure ou du réglage de la température intérieure.

 

 

 

LG ThinQ™

Contrôlez et personnalisez vos appareils LG où que vous soyez

Contrôlez votre réfrigérateur et optimisez votre consommation

Contrôle à distance ou suivi de la consommation : prenez le contrôle de votre réfrigérateur avec LG ThinQTM  ! Et activez le mode Économie d’énergie AI afin d’optimiser votre consommation selon vos habitudes d’usage.

Contrôlez vos appareils à distance et recevez des alertes bienveillantes

Contrôlez votre réfrigérateur à distance, accédez à des paramétrages spécifiques et personnalisés ou encore soyez avertis lors de vos oublis.

Restez serein grâce aux alertes de température

Recevez une alerte si la température de votre réfrigérateur devient trop élevée pour agir à temps et préserver vos aliments.

Imprimer

Caractéristiques clés

  • CAPACITÉ - Volume total (L)

    375

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    597 x 2 030 x 674

  • PERFORMANCE - Consommation électrique (kWh/an)

    112

  • SPÉCIFICATIONS DE BASE - Classe d’énergie

    A

  • PERFORMANCE - Type de compresseur

    Compresseur Smart Inverter (BLDC)

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • MATÉRIAU ET FINITION - Finition (porte)

    Metal Sorbet

Toutes les caractéristiques

SPÉCIFICATIONS DE BASE

  • Type de produit

    Réfrigérateur Congélateur

  • Norme/Profondeur

    Encastrable

  • Classe d’énergie

    A

CAPACITÉ

  • Volume total (L)

    375

  • Volume du congélateur (L)

    113

  • Volume du réfrigérateur (L)

    225

  • Volume tiroirs (L)

    37

COMMANDE ET ÉCRAN

  • Écran LED interne

    Display LED

  • Congélation express

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids de l’emballage (kg)

    105

  • Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    597 x 2 030 x 674

  • Poids du produit (kg)

    98

  • Profondeur sans poignée (mm)

    608

  • Profondeur avec poignée (mm)

    674

  • Hauteur jusqu'au dessus de l'unité

    2 030

  • Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)

    2 030

FONCTIONS

  • Door Cooling+

    Oui

  • LINEAR Cooling

    Oui

  • InstaView

    Non

  • Porte réversible

    Oui

SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU

  • Fabrique à glaçons_Manuel

    Bac à glaçons normal

  • Distributeur d’eau uniquement

    Non

  • Fabrique à glaçe automatique

    Non

MATÉRIAU ET FINITION

  • Porte (Finition)

    VCM

  • Finition (porte)

    Metal Sorbet

  • Fond métallique(Metal Fresh)

    Ar métal

  • Type de poignée

    Poignée Pocket

PERFORMANCE

  • Type de compresseur

    Compresseur Smart Inverter (BLDC)

  • Consommation électrique (kWh/an)

    112

  • Classe climatique

    T

  • Niveau sonore (dB)

    29

  • Niveau sonore (classe)

    A

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

  • Balconnet dans la porte_Transparent

    4

  • Lumière

    LED supérieur

  • Étagère_Verre trempé

    3

  • Bac à légumes

    Oui (2)

  • Clayette porte bouteilles

    complète

  • Multi-Air Flow

    Oui

  • Clayette rétractable

    Clayette rétractable

  • Pure N Fresh

    Non

  • Bac fraîcheur (Fresh Zone)

    Non

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

CODE BARRE

  • Code barre

    8806096795118

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

  • Tiroir_Congélateur

    3 Transparents

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

Ce qu’ils en pensent

Notre sélection pour vous

Trouver à proximité

Découvrez ce produit autour de vous.