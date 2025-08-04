Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
Réfrigérateur Combiné | 387L | Door Cooling+
Réfrigérateur Combiné | 387L | Door Cooling+

Réfrigérateur Combiné | 387L | Door Cooling+

LG GBV22NCCPY
  • Vue avant de Réfrigérateur Combiné | 387L | Door Cooling&#43; LG GBV22NCCPY
Vue avant de Réfrigérateur Combiné | 387L | Door Cooling&#43; LG GBV22NCCPY

Fonctionnalités principales

  • Technologie Linear Cooling™
  • Technologie Door Cooling™
  • FRESHConverter™ Grande capacité 387 L Silencieux: niveau sonore 35 dB
  • Éclairage Soft LED
Une solution soignée pour parfaire votre cuisine

Réfrigérateur à porte plate intégré dans les armoires de cuisine, complétant le look sans coupure.

Conception haut de gamme

Design moderne et minimaliste

Mains tenant un bol rempli de légumes frais sur une table.

NatureFRESH™

La fraîcheur jusque dans vos assiettes

Température optimale, uniformément répartie

Froid ventilé

Température optimale, uniformément répartie

Réfrigérateur rempli d'aliments frais avec porte ouverte et étiquette de garantie de 10 ans du compresseur à onduleur intelligent.

Efficacité énergétique améliorée

Une consonsommation énergétique adaptée à votre mode de vie

Design porte plate minimaliste

Complétez votre cuisine de façon élégante et moderne

Le réfrigérateur LG saura s'intégrer parfaitement dans votre cuisine avec son design porte plate raffiné.

Cuisine moderne avec un réfrigérateur qui s'intègre parfaitement dans les armoires environnantes, ressemblant à un modèle encastré.

Également disponible en différentes couleurs

Puce de couleur pour une couleur argentée de première qualité.

Silver

Puce de couleur pour la couleur noir mat essence.

Noir Graphite

Puce de couleur pour une couleur super blanche.

Blanc

Vue aérienne du réfrigérateur installé à côté du mur avec un dégagement nul de la charnière de la porte.

Zéro débord

Gros plan sur une étiquette fraîche en métal à l'intérieur du réfrigérateur.

Metal Fresh™

Gros plan sur un éclairage LED doux, répartissant efficacement la lumière dans tout le réfrigérateur et le rendant agréable pour les yeux.

Éclairage LED doux

Gros plan sur une poignée de poche carrée au design épuré et minimaliste.

Poignée de poche carrée

NatureFRESH™

Fraîcheur longue durée de vos aliments

Savourez des aliments frais grâce à la technologie de contrôle de la température et de refroidissement de LG qui garde vos aliments frais longtemps.

Bol de légumes frais comme s'ils étaient fraîchement récoltés dans une ferme à l'aide de la technologie de refroidissement d'un réfrigérateur.

Graphique de refroidissement linéaire avec des légumes frais à proximité, montrant les fluctuations de température maintenues à ±0.5℃ pour la fraîcheur des aliments.

Gardez les aliments frais jusqu'à 7 jours

La technologie Linear Cooling™ réduit les fluctuations de température à ± 0,5℃, conservant le fraîcheur des aliments jusqu’à 7 jours.

*Basé sur les résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de LG consistant à mesurer le temps qu'il a fallu pour atteindre le taux de réduction de poids de 5 % du pak choi sur l'étagère du compartiment des aliments frais du modèle de refroidissement linéaire LGE. Modèles applicables uniquement. Le résultat peut varier en fonction de l'utilisation réelle.

Gros plan sur les bouches d'aération situées à l'avant du réfrigérateur, assurant un refroidissement efficace et homogène.

Une fraîcheur uniforme et rapidement

La rideau d'air froid Door Cooling™ offre un refroidissement rapide qui se répartit uniformément de chaque côté de la porte. Vos boissons et aliments restent frais, peu importe où ils sont placés dans le réfrigérateur.

*Basé sur les résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de LG comparant le temps nécessaire pour que la température du balconnet supérieur de la porte chute de 24,8 ℃ à 8 ℃ entre le modèle Non-Door Cooling+ de LGE (GBB60NSZHE) et le modèle Door Cooling+ (GBB72NSDFN).
*Le Door Cooling+™ est censé cesser de fonctionner lorsque la porte est ouverte.
*Le Door Cooling+™ est censé cesser de fonctionner lorsque la porte est ouverte.

Températures réglables

FRESH Converter™ conserve la bonne température pour chaque aliment tels que la viande, le poisson et les légumes.

Gros plan sur un convertisseur frais rempli de viande, réglé à la bonne température pour la viande parmi les options de viande, de poisson et de légumes.

Un souffle d'air froid en un instant

Le refroidissement express rafraîchit et conserve la fraîcheur avec un souffle d'air froid rapide et puissant.

Gros plan sur le bouton de refroidissement express situé en haut du réfrigérateur.

Congélateur sans givre avec refroidissement uniforme et circulation d'air froid pour garder les aliments frais dans tous les coins.

Fraîcheur et facilité grâce à
Multi Air Flow

Le froid ventilé total no frost, accompagné de la technologie Multi Air Flow, garantit la fraîcheur dans chaque recoin du réfrigérateur et vous évite le dégivrage manuel.

Confort

Confort ultime pour votre cuisine

Une s‎olution pratique pour ranger vos aliments qui doivent s'adapter de certaines manières, que ce soit dans l'angle, la forme ou le placement.

Clayette porte-bouteilles une s‎olution pratique pour ranger vos aliments

Utilisez l'espace judicieusement, stockez jusqu'à 5 bouteilles

La clayette porte-bouteilles accueille jusqu'à 5 bouteilles pour une utilisation efficace de l'espace.

Rangez facilement les gros aliments

La grande zone de congélation peut accueillir de gros aliments tels que de la viande et du poisson congelés ou encore des aliments en vrac.

Efficacité énergétique améliorée 

Une efficacité énergétique sans compromis

Le compresseur Smart Inverter™ ajuste la vitesse du moteur pour refroidir efficacement sans être énergivore et garantit des performances durables avec sa garantie de 10 ans.

Réfrigérateur avec système de refroidissement efficace par compresseur à onduleur intelligent et étiquette de garantie de 10 ans du compresseur.

*Le test est basé sur la norme "KS C ISO 15502" (Modèle : R-B601GM, R-B602GCWP).
FAQ

Q.

De quelle taille de réfrigérateur/congélateur ai-je besoin ?

A.

Bien que cela dépende de votre style de vie, en règle générale : le combiné LG (capacité : 340-384L) suffit pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; les modèles Multi-portes (506-508L) conviennent à une famille de 3-4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles grandes capacités multi-portes ou Américains LG (capacité 625-705L). Les modèles multi-portes offrent une largeur supplémentaire pour ranger les plateaux, les grands plats, etc. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme.

Q.

Un réfrigérateur à double porte est-il utile ?

A.

Également connus sous le nom de réfrigérateurs-congélateurs Combi, les réfrigérateurs à double porte offrent la commodité d'avoir une section congélateur séparée pour tous vos aliments surgelés. Les réfrigérateurs-congélateurs LG Combi ont 70 % d'espace de réfrigérateur sur 30 % d'espace de congélateur, ce qui vous permet d'accéder facilement aux sections les plus fréquemment utilisées.

Q.

Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur/congélateur LG ?

A.

Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. Sur les modèles pris en charge, vous pouvez également utiliser l'application LG ThinQ™ sur votre smartphone pour modifier le réglage de la température à distance.

Q.

Qu'est-ce que cela signifie pour un réfrigérateur/congélateur d'être sans givre ?

A.

Le givre se forme lorsque la vapeur d'eau frappe les serpentins de refroidissement glacés, puis se condense en eau, qui gèle immédiatement. Un réfrigérateur sans givre utilise une minuterie pour allumer régulièrement un serpentin de chauffage autour du serpentin de refroidissement pour faire fondre la glace, empêchant automatiquement l'accumulation de givre.

Caractéristiques clés

  • Volume total (L)

    387

  • Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    595 x 2 030 x 675

  • Consommation électrique (kWh/an)

    174

  • Classe d’énergie

    C

  • Type de compresseur

    Compresseur Smart Inverter (BLDC)

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Non

  • Finition (porte)

    Silver

Toutes les caractéristiques

SPÉCIFICATIONS DE BASE

  • Type de produit

    Réfrigérateur Congélateur

  • Classe d’énergie

    C

CAPACITÉ

  • Volume total (L)

    387

  • Volume du congélateur (L)

    110

  • Volume du réfrigérateur (L)

    233

  • Volume tiroirs (L)

    44

COMMANDE ET ÉCRAN

  • Écran LED interne

    Display LED

  • Congélation express

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids de l’emballage (kg)

    86

  • Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    595 x 2 030 x 675

  • Poids du produit (kg)

    79

  • Profondeur sans poignée (mm)

    610

  • Profondeur avec poignée (mm)

    675

  • Hauteur jusqu'au dessus de l'unité

    2 030

  • Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)

    2 030

FONCTIONS

  • Door Cooling+

    Oui

  • LINEAR Cooling

    Oui

  • Porte réversible

    Oui

SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU

  • Fabrique à glaçons_Manuel

    Bac à glaçons normal

  • Distributeur d’eau uniquement

    Non

  • Fabrique à glaçe automatique

    Non

MATÉRIAU ET FINITION

  • Porte (Finition)

    VCM

  • Finition (porte)

    Silver

  • Fond métallique(Metal Fresh)

    Non

  • Type de poignée

    Poignée latérale

PERFORMANCE

  • Type de compresseur

    Compresseur Smart Inverter (BLDC)

  • Consommation électrique (kWh/an)

    174

  • Classe climatique

    T

  • Niveau sonore (dB)

    35

  • Niveau sonore (classe)

    B

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

  • Balconnet dans la porte_Transparent

    4

  • Lumière

    LED supérieur

  • Étagère_Verre trempé

    3

  • Bac à légumes

    Oui (2)

  • Clayette porte bouteilles

    Non

  • Fresh 0 Zone

    Oui

  • Multi-Air Flow

    Oui

  • Clayette rétractable

    Non

  • Pure N Fresh

    Non

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Non

CODE BARRE

  • Code barre

    8806096058091

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

  • Tiroir_Congélateur

    3 Transparents

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Ce qu’ils en pensent

Trouver à proximité

Découvrez ce produit autour de vous.

Notre sélection pour vous