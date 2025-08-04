We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
TV LG StanbyME 2 | 2025 | 27'' (68 cm) | Processeur α8 AI 4K
Fonctionnalités principales
- Écran détachable et transportable, batterie intégrée avec 4 heures d'autonomie et port USB-C
- Changez de fond d'écran selon vos envies avec le mode "Mood Maker"
- Dessinez facilement sur le grand écran tactile avec l'application "Let's Draw"
- Jouez à des jeux de société directement sur le grand écran tactile
- HDMI et USB-C pour les configurations à deux écrans
- Lauréat du prix iF Design Award 2025, récompensé pour son design
Un Écran Transportable
Faites-le rouler, posez-le, détachez-le
Découvrez plusieurs façons de regarder du contenu et d’exprimer vos envies. Faites rouler l’écran grâce au support à roulettes réglable. Détachez-le et posez-le sur un meuble comme une tablette avec l’étui folio.
*L’écran se charge automatiquement lorsque vous connectez le câble d’alimentation au socle et fixez l’écran à son support.
*La mobilité peut varier en fonction du revêtement de sol.
*Ne faites pas rouler le produit à l’extérieur, car cela pourrait endommager la partie inférieure du support.
*Plage de réglage de l’angle de l’écran : Rotation (±90°), Inclinaison (±25°), Pivotement (±90°).
*Utilisez uniquement le support de fixation murale fourni par LG. Lors de l’installation, le matériau du mur doit être pris en compte. Sinon, des problèmes d’inclinaison ou une chute peuvent survenir. Consultez le manuel fourni pour en savoir plus.
*Faites preuve de prudence lors du montage au mur. Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles prévues.
Profitez de la batterie intégrée longue durée
Détachez l’écran tactile portable du LG StanbyME 2 et profitez du contenu plus longtemps. Emportez l’écran partout avec vous. Cet écran intègre une nouvelle batterie offrant jusqu’à 4 heures d'autonomie.
Jusqu’à 4h d’autonomie avec la batterie intégrée. L’autonomie peut varier selon les usages. Nécessite une puissance minimale de 65W pour le chargement. Les appareils doivent être compatibles avec la norme USB PD.
*L’écran peut se rayer s’il est transporté sans étui folio. Le produit peut être endommagé par un choc causé par des chutes. Cet appareil n’est pas résistant à l’eau ni à la poussière. Une exposition prolongée à la lumière du soleil peut entraîner une décoloration ou des problèmes d’écran.
*Compatible USB-C DP et DP ALT.
*Pour que d’autres appareils soient connectés, son port USB-C doit être compatible DP ALT.
*MacOS et iOS prennent uniquement en charge la fonction d’effet miroir et la charge.
*Les écouteurs et casques USB-C ne sont pas pris en charge.
Un Écran Design
Le Mood Maker* donne le ton au travers de l'art en mouvement
Exprimez vos envies et vos goûts avec des œuvres d’art grâce aux contenus et thèmes intégrés au StanbyME 2, tels que l’horloge, la météo, la platine, etc. Mettez en valeur vos images préférées avec un écran qui peut agir comme cadre photo numérique.
*Mook Marker = écran d'accueil.
*Le support mural est vendu séparément.
*Il est recommandé d’utiliser le support de fixation murale vendu par LG. Le poids du produit doit être pris en compte lors de l’installation ; sinon, des problèmes tels qu’une inclinaison ou une chute peuvent survenir.
Un Grand Écran Tactile
Avec l'application Let's Draw, transformez vos idées en œuvre d'art
Créez de l’art à l’aide de l’écran tactile et affichez vos chefs-d’œuvre sur l’écran Toujours Prêt.
*Aucun styler tactile n'est vendu avec le LG StanbyME. Aucun stylet tactile dédié pour le StanbyME 2.
*Assurez-vous de la compatibilité avec les stylets tactiles tiers avant l’achat.
*La disponibilité des applications peut varier selon les pays. Certaines applications peuvent nécessiter un abonnement séparé.
Profitez de jeux de société ensemble
Jouez à vos jeux préférés comme Memory, Million Marble, Jeu des Différences, Les échecs, etc., même sans smartphone. Jouez directement sur l’écran tactile et profitez d’un divertissement convivial en famille et entre amis.
*La disponibilité des applications peut varier selon les pays. Un abonnement peut être requis pour certaines applications.
Connectez-vous facilement à d’autres appareils avec HDMI et USB-C
Connectez votre écran tactile transportable LG StanbyME à de nombreux autres appareils. Des moniteurs, ordinateurs portables, décodeurs, appareils mobiles, consoles de jeu et plus, grâce aux ports USB-C et HDMI intégrés.
*Les câbles HDMI et les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Castez votre écran et accédez à vos contenus streaming pour une incroyable expérience de divertissement
Accédez à vos contenus et services de streaming préférés, même sans smartphone. Utilisez les principales applications de streaming, intégrées sur l'interface webOS, ou dupliquez le contenu de vos appareils iOS et Android avec AirPlay et Google Cast.
*Nécessite la même connexion réseau (WiFi).
*Les services de streaming peuvent nécessiter un abonnement et un achat séparés.
*Le LG StanbyME 2 est un écran fonctionnant avec l'interface TV LG webOS. Bien qu’il offre une portabilité similaire à une tablette, c’est un produit qui utilise un système d’exploitation basé sur la TV.
Contrôle vocal main libre
Le StanbyME 2 peut reconnaître votre voix même à distance. Dites simplement « Hi LG* » et il commencera à écouter vos demandes à distance.
*Cette fonctionnalité est disponible après avoir activé la fonction de reconnaissance vocale du produit et accepté de fournir des informations personnelles.
*Les performances de reconnaissance vocale peuvent varier en fonction de l’environnement. La plage de reconnaissance effective peut varier en fonction de facteurs comme la distance, le bruit de fond et les conditions d’utilisation.
Télécommande magnétique
Contrôlé votre LG StanbyME avec une télécommande pratique. Grâce à ces aimants, collez la télécommande sur les bords de l’écran tactile portable ou sur l’étui Folio, ce qui la rend facile à atteindre et à ranger.
Bénéficiez d'une évolution majeure de votre interface chaque année, avec le primé* web:OS Re:New Program
Continuez à profiter des dernières fonctionnalités et des derniers logiciels grâce à des évolutions annuelles.
* Prix de l'innovation CES 2025.
*webOS Re:New Program = Program Re:Nouveau disponible sur le modèles LG StanbyME 2 2025
*Il prend en charge jusqu'à 4 évolutions majeures de l'interface sur 5 ans à partir de la version initiale de webOS du produit. La première mise à jour a lieu au plus tard 2 ans après la date d'achat du produit.
*Les mises à jour et le calendrier de certaines fonctions, applications et services peuvent varier selon le modèle et le pays.
*En comparaison des modèles LG TV d’autres gammes de la même année équipés d’un processeur alpha 7 AI Gen8. Tests réalisés en interne.
AI Brightness Control* ajuste la luminosité de l’écran
Profitez des réglages de luminosité optimaux. L’Intelligence Artificelle intégrée au processeur réagit à la lumière ambiante de votre environnement et ajuste automatiquement la luminosité de votre écran.
*Toutes les TVs LG webOS 25 sont dotées de AI Brightness Control, à l’exception de celles sans capteurs de lumière.
AI Sound Pro* offre un son finement calibré
*AI Sound Pro = Son Pro via IA
*AI Clear Sound = Son Clarifié via IA. AI Clear Sound doit être activé par le biais du menu Mode son.
*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.
*Les accessoires inclus dans l’emballage peuvent varier selon le pays.
*Toutes les images de cette page sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.
*Toutes les images ci-dessus sont simulées.
*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.
*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.
Toutes les caractéristiques
