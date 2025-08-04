TV LG QNED | 2025 | 43'' (109 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Cybersécurité
Prix de l’innovation CES - Lauréat 2025*
webOS Re:New Program
*Les CES Innovation Awards® se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA® (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.
*Les modèles QNED et QNED evo sont équipés de différents systèmes de reproduction des couleurs qui utilisent la dernière technologie de gamme de couleurs élargie de LG, remplaçant les points quantiques.
Découvrez le processeur AI alpha 7 de 8ème génération puissant et intelligent
Grâce à des améliorations significatives des performances, le traitement plus rapide du processeur alpha 7 AI de 8ème génération offre une qualité d’image 4K avec une netteté et une profondeur grandement améliorées.
*Comparé à la même année d’entrée de gamme Smart TV alpha 5 AI Processor de 6ème génération basé sur une comparaison des spécifications internes.
Découvrez la nouvelle technologie Dynamic QNED Color*
La nouvelle technologie de large palette de couleurs de LG remplaçant le Quantom Dot offre un meilleur taux de reproduction des couleurs.
* Dynamic QNED Color = Technologie Couleurs Dynamiques QNED
*Le « Color Volume Gamut » (CVG) de l’écran est équivalent ou supérieur au CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3, indépendamment mesuré par Intertek.
* Color Volume Gamut = Gamme de volume de couleurs
Donnez vie à chaque image avec AI Picture Pro*
AI Super Upscaling* et Dynamic Tone Mapping Pro* analysent les éléments de chaque image pour améliorer la résolution, la luminosité, la profondeur et la clarté.
*AI Picture Pro = Image Pro par IA
*Dynamic Tone Mapping Pro = Mappage dynamique des tons pro
*AI Super Upscaling = Super mise à l'échelle via IA
*AI Super Upscaling et Dynamic Tone Mapping Pro sont disponibles sur les gammes QNED93, QNED9M et QNED85/86/87.
*AI Picture Pro ne s’applique pas aux contenus protégés par un copyright.
*La qualité d’image des contenus mis à l’échelle peut varier selon la résolution du contenu source.
Precision Dimming
La technologie Precision Dimming* contrôle des centaines de blocks de rétroéclairage pour des images nettes dévoilantles moindres détails cachés des scènes
* Precision Dimming = Gradation de précision.
* Image simulée pour illustration.
*La technologie Precision Dimming s’applique au modèle 100QNED86A. Les modèles QNED85A, QNED86A et QNED87A (du 43 au 86’’) sont équipés de la technologie Local Dimming.
Les images de comparaison sont des images simulées à des fins illustratives.
LG AI TV: Votre Allié Intelligent dernière génération.
* AI Picture Wizard = Assistant d'image personnalisé. AI Sound Wizard = Assistant de son personnalisé.
*AI Voice ID = Identifiant vocal via IA.
*Un contenu restreint peut être affiché selon la région et de la connectivité du réseau.
*La prise en charge de AI Voice ID peut varier selon le pays et la région et est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD à partir de webOS 24.
*Voice ID est disponible sur les Apps LG, le Game Portal, l’accueil ainsi que les rubriques Tableau de bord, Sport, Télétravail, Musique et sur l’assistant d’image personnalisé.
Trouvez des réponses instantanément grâce à la recherche vocale AI Search
La recherche vocale et son IA intégrée comprend vos demandes. La recherche vocale AI Search* vous répond avec des recommandations personnalisées.
Microsoft Copilot™ vous apporte des éléments supplémentaires.
Écran de LG TV montrant le fonctionnement de la recherche par IA. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé les jeux de sport disponibles. La recherche par IA a répondu par chat et en montrant des vignettes des différents contenus disponibles. On voit aussi une invite à faire une demande à Microsoft Copilot.
*AI Search = Recherche vocale via IA.
*La recherche vocale via IA est disponible à partir des gammes UHD 2024.
Résolvez vos problématiques en temps réel avec AI Chatbot
Vous n'avez qu'à parler à votre TV et votre AI Chatbot* vous apporte son aide. Il comprend votre besoin pour vous apporter la réponse adaptée.
Le contenu de science-fiction est diffusé sur un écran de LG OLED TV. Sur le côté gauche de l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur envoie un message au chatbot indiquant que l’écran est trop sombre et que le chatbot propose des solutions à la demande.
*Une connexion à Internet est requise.
*Il est possible de lier AI Chatbot au service client et aux contacts sur mobile.
Découvrez vos fonctionnalités d’intelligence artificielle depuis le bouton AI de votre nouvelle télécommande AI Magic Remote*.
Contrôlez facilement votre TV avec la télécommande AI Magic Remote ! Avec sa molette et son pointeur à l’écran, utilisez la comme une souris et bénéficiez d'une navigation simple et rapide dans votre interface webOS.
*La télécommande AI Magic Remote est disponible à partir des gammes NanoCell 2025.
*Une connexion internet est requise pour la pleine utilisation.
Bénéficiez d'une évolution majeure de votre interface chaque année, avec le primé web:OS Re:New Program*
Continuez à profiter des dernières fonctionnalités et des derniers logiciels grâce à des évolutions anuelles.
*webOS Re:New Program = Program Re:Nouveau.
*Disponibles sur modèles OLED 2022 et ultérieurs et UHD 2023 et ultérieurs (dont gammes UHD 2025 et ultérieurs).
*Il prend en charge jusqu'à 4 évolutions majeures de l'interface sur 5 ans à partir de la version initiale de webOS du produit. La première mise à jour a lieu au plus tard 2 ans après la date d'achat du produit.
*Les mises à jour et le calendrier de certaines fonctions, applications et services peuvent varier selon le modèle et le pays.
TV Ultra Grande taille jusqu’à 100’’
Profitez de vos contenus cinéma, sport et jeux vidéo sur un téléviseur LG ultra grande taille.Plongez dans vos images en haute définition sur écran géant.
*Le QNED86A est disponible en différentes tailles d’écran jusqu’à 100 pouces. Le 100QNED86A dispose d’un design unique.
AI Sound Pro avec virtualisation 11.1.2 canaux
* AI Clear Sound = Son clair via IA. AI Clear Sound doit être activé par le biais du menu Mode son.
*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.
Rehaussez votre univers sonore avec la LG TV et la barre de son LG
*La barre de son est vendue séparément.
*L'interface du contrôle de la barre de son peut varier selon le modèle. *Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.
*Les modèles de barre de son compatibles avec la TV peuvent varier selon la région et le pays.
*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.
*WOW Orchestra s’applique aux modèles QNED92, QNED9M et QNED85.
L'accroche murale Synergy
*Le support adapté peut être associé aux modèles QNED85 86/75/65/55/50 pouces.
*La barre de son est venue séparemment.
*Le support adapté est fourni avec un support 1 pied ou 2 pieds, ce qui peut varier selon le pays/produit.
L'expérience de jeu ultime
Vivez une expérience de jeu optimale grâce au VRR 144 Hz et à la compatibilité AMD FreeSync Premium. Profitez de votre jeu sans décalage ni flou de mouvement.
*Les gammes QNED85A, QNED86A et QNED87A sont dotées des fonctionnalités GeForce NOW, Portail de jeu, VRR, ALLM, eARC et HGiG.
*Les gammes QNED85A, QNED86A et QNED87A du 55 au 86 pouces prennent en charge la compatibilité FreeSync. Les gammes QNED85A, QNED86A et QNED87A 100/86/75/65 pouces prennent en charge 144 Hz, les gammes QNED85A, QNED86A et QNED87A 55 pouces prennent en charge le 120Hz.
*Fonctionne uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 144 Hz.
*HGiG est un groupe de sociétés bénévoles de l’industrie des jeux et des écrans de télévision qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer les expériences de jeu HDR des consommateurs.
*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.
*Images simulées pour illustration. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.
*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.
*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.
Caractéristiques clés
-
Technologie écran
QNED 4K
-
Taux de rafraichissement
60Hz Natif
-
Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)
Dynamic QNED Color
-
Processeur
Processeur α7 AI 4K Gen8
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
Sortie Audio
20W
-
Diffusion haut-parleurs
2.0 canaux
-
Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)
968 x 565 x 29,7
-
Poids du TV sans pied
9,3
Toutes les caractéristiques
TECHNOLOGIE D'ÉCRAN
-
Technologie écran
QNED 4K
-
Résolution de l'écran
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Type de rétroéclairage
Edge
-
Taux de rafraichissement
60Hz Natif
-
Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)
Dynamic QNED Color
IMAGE (TRAITEMENT)
-
Processeur
Processeur α7 AI 4K Gen8
-
AI Upscaling
4K Super Upscaling
-
Dynamic Tone Mapping
Oui
-
AI Brightness Control
Oui
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
Oui
-
Dimming Technology
Local Dimming
-
Modes d'image
10 modes
-
Auto Calibration
Oui
GAMING
-
Mode HGIG
Oui
-
Optimiseur de Jeu
Oui (Dashboard Gaming)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Oui
-
VRR (Variable Refresh Rate)
Oui (Jusqu'à 60Hz)
SMART TV
-
Compatible avec Apple Airplay 2
Oui
-
Interface TV (OS)
webOS 25
-
Compatible camera USB
Oui
-
AI Chatbot
Oui
-
Navigateur Internet
Oui
-
Google Cast
Oui
-
Google Home / Hub
Oui
-
Home Hub
Oui
-
Reconnaissance vocale intelligente
Oui
-
LG Channels
Oui
-
Télécommande Magic Remote
Intégré
-
Multi écran
Oui
-
Application Smartphone
Oui (LG ThinQ)
-
Voice ID
Oui
-
Compatible avec Apple Home
Oui
AUDIO
-
AI Sound
α7 AI Sound Pro (Virtualisation 9.1.2)
-
Clear Voice Pro
Oui (Mise à niveau automatique du volume)
-
LG Sound Sync
Oui
-
Sound Mode Share
Oui
-
Sortie audio simultanée
Oui
-
Compatible Bluetooth Surround
Yes (Lecture bidirectionnelle)
-
Sortie Audio
20W
-
AI Acoustic Tuning
Oui
-
Codec Audio
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Voir le manuel)
-
Direction haut-parleurs
Vers le bas
-
Diffusion haut-parleurs
2.0 canaux
-
WOW Orchestra
Oui
ACCESSIBILITE
-
Contrastes élevés
Oui
-
Echelle de gris
Oui
-
Couleurs inversées
Oui
DIMENSIONS ET POIDS
-
Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)
968 x 565 x 29,7
-
Dimensions TV avec pied (LxlxH mm)
968 x 637 x 260
-
Dimensions du carton (LxHxI mm)
1 115 x 660 x 187
-
Pied TV (Lxl mm)
500 x 260
-
Poids du TV sans pied
9,3
-
Poids TV avec pied (kg)
13,1
-
Poids carton (kg)
15,2
-
Support VESA (L x H mm)
200 x 200
CODE EAN
-
CODE EAN
8806096385265
CONNECTIVITE
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth
Yes (v 5.1)
-
Port Ethernet
1ea
-
Simplink (HDMI CEC)
Oui
-
Sortie audio numérique optique
1ea
-
Port Ci+
1ea (A l'exception des UK et de l'Irlande)
-
Port HDMI
3ea (prend en charge eARC, ALLM)
-
Prise antenne
2ea
-
Port USB
2ea (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 5)
POWER
-
Alimentation (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
-
Consommation en veille
Inférieure à 0.5W
ACCESSOIRES INCLUS
-
Télécommande
Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italy)
-
Câble d'alimentation
Oui (détachable)
BROADCASTING
-
Reception TV analogique
Oui
-
Réception TV numérique
DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Câble), DVB-S2/S (Satellite)
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
