Pack | Projecteur Laser 4K LG PU615U + LG Barre de son S40T
LG PU615U.S40T
2 Produit(s) dans ce pack
*Ce projecteur à projection à ultra courte focale nécessite une distance de projection de 8,1 à 39,3 cm, beaucoup plus courte que les projecteurs standard.
*Ce projecteur n’a pas de batterie intégrée. La connexion du câble d’alimentation ou de la batterie externe est nécessaire pour le fonctionnement.
**Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
AVSForum Le meilleur du CES 2025
Nommé « Le meilleur du CES 2025 » par AVSForum 2025
Présentation de notre meilleur projecteur portable UST 4K à ce jour
Transformez votre mur en écran cinéma 4K de 100 pouces avec une projection ultra courte focale. Profitez d’une expérience cinématographique de niveau supérieur, sans tracas et sans avoir besoin d’espace supplémentaire.
Projection ultra courte focale, au-delà des limites d’espace
Le CineBeam S est doté d’une projection à très courte focale d’images panoramiques à une distance exceptionnellement courte. Transformez votre espace grâce à un superbe écran de cinéma de 100 pouces.
**Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Il peut projeter un écran de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et un écran de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.
*Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en cas d’obstacles tels que des coins ou des surfaces inégales.
Une expérience cinématographique immersive à domicile grâce à un écran 4K de 100''
Sa résolution 4K UHD offre des détails nets et une clarté réaliste, même sur un grand écran de 100 pouces. Profitez de couleurs éclatantes et d’un contraste profond avec une gamme de couleurs DCI-P3 154 % et un taux de contraste de 450 000:1, créant une expérience visuelle immersive.
4K UHD 2160p
FHD 1080p
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*La taille de l’écran peut varier en fonction de la distance de projection.
*Il peut projeter un écran de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et un écran de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.
*Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en cas d’obstacles tels que des coins ou des surfaces inégales.
*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « Mode le plus lumineux » et peuvent varier en fonction de votre environnement.
*Les chiffres de la gamme de couleurs ont mesuré les valeurs des tests internes et peuvent varier en fonction de votre environnement.
Voir tout le spectre de couleurs
Avec une large gamme de couleurs DCI-P3 154 % (globale), le CineBeam S offre une représentation précise et éclatante des couleurs.
*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « Mode le plus lumineux » et peuvent varier en fonction de votre environnement.
*Les chiffres de la gamme de couleurs ont mesuré les valeurs des tests internes et peuvent varier en fonction de votre environnement.
*Le laser RGB offre une source lumineuse séparée pour le rouge, le vert et le bleu.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Couleurs riches alimentées par le triple laser
Le laser RGB offre des couleurs riches et une luminosité élevée pour une vision plus immersive.
*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « Mode le plus lumineux » et peuvent varier en fonction de votre environnement.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Noir absolu pour des détails plus riches
Notre taux de contraste de 450 000:1 fait ressortir des détails clairs et un noir absolu, améliorant l’éclat de chaque scène.
*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « Mode le plus lumineux » et peuvent varier en fonction de votre environnement.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Écran pouvant atteindre 100 pouces à une courte distance
Profitez d’un grand écran de 100 pouces, à une courte distance du mur. L’objectif à projection ultra courte focale peut projeter une variété de tailles d’écran, de 40 pouces à un écran de cinéma de 100 pouces, même dans les espaces les plus étroits.
Le LG CineBeam projetant une image de montagne nuageuse
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en cas d’obstacles tels que des coins ou des surfaces inégales.
*Il peut projeter un écran de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et un écran de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Mini, mais puissant
Compact et léger, ce projecteur offre des performances puissantes. Avec son design minimaliste, il est facile à déplacer et se fond parfaitement dans n’importe quel espace.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Une connexion Internet et un abonnement aux services liés sont requis. Un paiement peut être requis pour l’abonnement aux autres services (acheter séparément)
*Les services pris en charge peuvent varier selon les pays.
Mise en miroir directe depuis vos appareils
Partagez du contenu de votre appareil intelligent sur votre projecteur avec AirPlay 2** (appareils Apple) et Partage d'écran*** (appareils Android). Connectez-vous instantanément et profitez d’une expérience visuelle harmonieuse sur un écran plus grand en quelques clics.
Image de fête miroir d’un smartphone à un projecteur LG CineBeam
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
**Votre appareil Apple doit être connecté au même réseau WiFi que votre projecteur.
**Ce LG CineBeam prend en charge AirPlay 2 et nécessite iOS 12.3 ou version ultérieure ou macOS 10.14.5 ou version ultérieure.
**Apple, Apple Home, AirPlay iPad, iPhone et Mac sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays et régions.
***Partage d'écran : pris en charge par Android ou sur Windows 10 et systèmes ultérieurs. Selon l’environnement WiFi et la version du micrologiciel des appareils externes connectés, ces fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement.
*Bluetooth : compatible avec BT 5.0 et versions ultérieures.
Installation facile de l’écran sur n’importe quel mur
Oubliez les tracas. Avec des fonctionnalités intelligentes qui s’adaptent à votre espace, le CineBeam S garantit une installation rapide et facile à chaque fois.
Ajustement automatique de l’écran
Configuration de l’écran plus rapide et plus facile que jamais. Le CineBeam S ajuste automatiquement la mise au point et le Keystone.
Mise à l’échelle/basculement de l’écran
Ajustez facilement la position et la taille de l’écran pour l’adapter à votre mur.
Réglage de la couleur du mur
Choisissez parmi 8 préréglages de couleurs différents pour correspondre à la couleur de votre mur, améliorant le réglage d’écran le plus optimisé.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*S’il y a des obstacles tels que des coins ou des surfaces inégales, le réglage automatique de l’écran peut ne pas fonctionner correctement.
*Il peut projeter un écran de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et un écran de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.
*Si la distance par rapport à l’écran est supérieure à 39,3 cm ou si l’emplacement est supérieur à 5 degrés, cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Il prend en charge un 4K 30Hz en connectant le périphérique externe avec un port USB Type-C et ne prend pas en charge HDR.
*Ce projecteur comprend un cordon d’alimentation. Le port HDMI et les ports USB Type-C ne sont pas inclus.
Télécommande tout-en-un pour un contrôle transparent
Contrôlez votre projecteur sans effort avec la télécommande. Conçue pour s’adapter au CineBeam S, cette télécommande compacte et minimale assure un contrôle fluide et intuitif.
*La télécommande peut être utilisée via l’application LG ThinQ après l’enregistrement du produit.
*Les services ou boutons pris en charge sur la télécommande peuvent varier selon le pays.
Calculateur de projection LG
Est-ce que cela s’adaptera à mon espace ?
Pour vous assurer que le projecteur fonctionne dans votre espace, utilisez le calculateur de projection LG.
Des univers sonores grandioses vous entourent
*Images d’écran simulées.
Les barres de son LG complètent l’expérience LG TV
WOW Interface
La simplicité au bout des doigts
Accédez à WOW Interface depuis votre TV LG pour un contrôle simple et clair de votre barre de son, comme changer de mode audio, de profil et accéder aux autres fonctionnalités.
La télécommande LG pointe en direction d’une LG TV positionnée au-dessus d’une LG Soundbar. La LG TV affiche le menu de l’Interface WOW à l’écran.
*Images d’écran simulées.
**L’utilisation de la télécommande de la LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.
***Téléviseurs compatibles avec l’Interface WOW : OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Les téléviseurs compatibles FHD 63 peuvent varier selon l'année de sortie.
****Téléviseurs compatibles avec WOW Orchestra : OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Les téléviseurs compatibles peuvent varier selon l'année de sortie. QNED 80 prend en charge des modèles limités des années 2022 et 2023.
*****Veuillez noter que ces services peuvent être indisponibles au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.
******L’Interface WOW peut varier selon le modèle de barre de son.
Ressentez chaque détail du panorama audio
Son Ultime 2.1ch
Un son fascinant qui vous entoure.
Plongez au cœur de la scène grâce au son surround 2.1 canaux de 300 W et au caisson de basse, qui créent des univers sonores puissants et réalistes.
*Images d’écran simulées.
Le son tel qu'il devrait être entendu
AI Sound Pro
Toutes les ambiances et tous les genres sonnent juste
AI Sound Pro détecte ce que vous regardez parmi un large éventail de genres, et applique l'égaliseur le plus adapté afin d'offrir une experience sonore optimale.
*Images d’écran simulées.
- Projecteur Laser 4K au design minimaliste
- LG Barre de son 2.1ch | 300W | Dolby Digital | WOW Interface
Toutes les caractéristiques
FORMAT D’IMAGE
Contrôle du format d’image
16:9 / Original / Plein écran large / 4:3 / Zoom vertical
LUMINOSITÉ (LUMENS ANSI)
Luminosité (lumens ANSI)
500
RAPPORT DE CONTRASTE
Rapport de contraste
450,000:1
CONCEPTION
Couleur du boîtier
Haut/Bas - Argent, Gauche/Droite - Noir
COMPATIBILITÉ DU SIGNAL D’ENTRÉE
Numérique (HDMI)
Jusqu'à 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)
TERMINAUX D’ENTRÉE/DE SORTIE
USB de type C (écran, recharge)
2 (USB 2.0, Affichage, Alimentation : 5V/1A Sortie, 20V/3,25A Entrée)
SOURCE LUMINEUSE
Durée (heure)
20,000 Hrs
Type
3Ch Laser (R, G, B)
RÉSOLUTION NATIVE
Résolution native
4K UHD (3840 x 2160)
BRUIT
Économie d’énergie max. (éco)
25dB
Économie d’énergie moyenne
27dB
Économie d’énergie minimale (lumineux)
29dB
IMAGE PROJETÉE
Taille de l’écran
40" ~ 100"
Normal (de la lentille au mur)
100"@0.55m
Rapport de projection
0.25
LENTILLE DE PROJECTION
Mise au point (automatique/manuelle)
Motorisé, automatique
Zoom
Fixe
DÉCALAGE DE PROJECTION
Décalage de projection
1.225
TAILLE
Dimensions nettes (mm) (L x P x H)
110 x 160 x 160
ACCESSOIRES
Manuel (complet ou simple)
Manuel d’utilisation simple
SON
Voix claires
Clear Voice III
Sortie
4Wx2
Prise en charge de Dolby Atmos
Support et Pass-through
TEMPÉRATURE
Température de fonctionnement
0 ~ 40℃
UNIFORMITÉ
Uniformité (JBMMA 9 Points)
80%
POWER
Consommation d’énergie (max.)
73W
Alimentation électrique
Adaptateur 65 W (Type-C)
Alimentation en mode Veille
<0.5W
FONCTIONNALITÉS
Correction numérique de la distorsion trapézoïdale
Ajustement des bords (Déformation à 4/9/15 points)
ARC HDMI (canal de retour audio)
eARC
Plateforme (SE, IU)
webOS24 (Smart)
Processeur
Quad Core
Partage d’écran (mise en miroir sans fil avec appareil prenant en charge Miracast)
Jusqu’à 4K à 30 Hz
Super résolution (contrôle expert)
4K
Optimiseur
4K
Compatibilité avec haut-parleur intelligent
Compatible avec Apple HomeKit
AirPlay 2 (iOS/vidéodiffusion Mac, mise en miroir, diffusion audio en continu)
Jusqu’à 4K à 30 Hz
HDCP
HDCP 2.2
HDR
HDR10, HLG
TruMotion
Jusqu’à 4096x2160
Cinéma véritable
Jusqu’à 4096x2160
Correction automatique de la distorsion trapézoïdale
Ajustement automatique de l’écran
POIDS
Poids net (kg ou g)
1.9Kg
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
extension
Caractéristiques clés
Nombre de Canaux
2.1
Puissance de Sortie
300 W
Principal
720 x 63 x 87 mm
Caisson de Graves
171 x 320 x 252 mm
Toutes les caractéristiques
GÉNÉRAL
Nombre de Canaux
2.1
Puissance de Sortie
300 W
Nombre de Haut-Parleurs
3 EA
EFFET SONORE
AI Sound Pro
Oui
Standard
Oui
Cinéma
Oui
Jeu
Oui
FORMAT AUDIO
Dolby Digital
Oui
DTS Digital Surround
Oui
AAC
Oui
CONNECTIVITÉ
Optique
1
Sortie HDMI
1
USB
1
Version Bluetooth
5.3
Codec Bluetooth - SBC / AAC
Oui
HDMI COMPATIBLE
ARC (Canal de Retour Audio)
Oui
CEC (Simplink)
Oui
PRATICITÉ
Appli télécommande - iOS / Android OS
Oui
Mode partage du Son du TV
Oui
WOW Interface
Oui
DIMENSIONS (LXHXP)
Principal
720 x 63 x 87 mm
Caisson de Graves
171 x 320 x 252 mm
POIDS
Principal
1,65 kg
Caisson de Graves
4,2 kg
Poids Brut
7,6 kg
ACCESSOIRE
Carte de Garantie
Oui
Télécommande
Oui
CODE BARRE
Code Barre
8806091960320
ÉNERGIE
Consommation d'Énergie en veille (Barre)
0.5 W ↓
Consommation d'Énergie (Barre)
22 W
Consommation d'Énergie en veille (Caisson de graves)
0.5 W ↓
Consommation d'Énergie (Caisson de graves)
35 W
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
extension
extension
The security update is supported for 5 years from the product launch date stated at: https://lgsecurity.lge.com/bulletins/monitorprojector
