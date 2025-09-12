Pack | Projecteur Laser 4K LG PU615U + LG Barre de son S40T

*Ce projecteur à projection à ultra courte focale nécessite une distance de projection de 8,1 à 39,3 cm, beaucoup plus courte que les projecteurs standard.

*Ce projecteur n’a pas de batterie intégrée. La connexion du câble d’alimentation ou de la batterie externe est nécessaire pour le fonctionnement.

**Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.