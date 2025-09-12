Aller au ContenuPasser à laide sur laccessibilité
Pack | Projecteur Laser 4K LG PU615U + LG Barre de son S40T

Fonctionnalités principales

  • Projecteur 4K UHD RGB Laser
  • Taille de l’écran projeté : jusqu'à 100"
  • Design compact et minimaliste
  • Un contrôle facile de la barre de son directement depuis le TV grâce à WOW interface.
  • Un son toujours optimisé grâce à AI Sound Pro
  • Son surround immersif 2.1ch
Plus
2 Produit(s) dans ce pack
Front view of LG CineBeam S Mini UST Projector, 4K UHD, 3-ch RGB Laser, 450,000:1 Contrast, Max. 100" screen size, White - PU615U

LG PU615U

Projecteur Laser 4K au design minimaliste

Vue avant de la LG Soundbar S40T et du caisson de basse

LG S40T

LG Barre de son 2.1ch | 300W | Dolby Digital | WOW Interface

Une image du désert est projetée par le LG CineBeam.

Une image du désert est projetée par le LG CineBeam.

*Ce projecteur à projection à ultra courte focale nécessite une distance de projection de 8,1 à 39,3 cm, beaucoup plus courte que les projecteurs standard.

*Ce projecteur n’a pas de batterie intégrée. La connexion du câble d’alimentation ou de la batterie externe est nécessaire pour le fonctionnement.

**Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Logo du prix « Le meilleur du CES 2025 » du Forum AVS

AVSForum Le meilleur du CES 2025

Nommé « Le meilleur du CES 2025 » par AVSForum 2025

Présentation de notre meilleur projecteur portable UST 4K à ce jour

Transformez votre mur en écran cinéma 4K de 100 pouces avec une projection ultra courte focale. Profitez d’une expérience cinématographique de niveau supérieur, sans tracas et sans avoir besoin d’espace supplémentaire.

Six projecteurs LG CineBeam différents et leurs images projetées affichées ensemble.

Six projecteurs LG CineBeam différents et leurs images projetées affichées ensemble.

Projection ultra courte focale, au-delà des limites d’espace

Le CineBeam S est doté d’une projection à très courte focale d’images panoramiques à une distance exceptionnellement courte. Transformez votre espace grâce à un superbe écran de cinéma de 100 pouces.

**Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Il peut projeter un écran de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et un écran de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.

*Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en cas d’obstacles tels que des coins ou des surfaces inégales.

Une expérience cinématographique immersive à domicile grâce à un écran 4K de 100''

Sa résolution 4K UHD offre des détails nets et une clarté réaliste, même sur un grand écran de 100 pouces. Profitez de couleurs éclatantes et d’un contraste profond avec une gamme de couleurs DCI-P3 154 % et un taux de contraste de 450 000:1, créant une expérience visuelle immersive.

4K UHD

Résolution 3 840 x 2 160

DCI-P3 154 %

Gamme de couleurs (globale)

Laser RGB

Source lumineuse

450 000:1

Rapport de contraste

Trois personnes portant des tenues vertes, jaunes et bleues.

4K UHD 2160p

Trois personnes portant des tenues vertes, jaunes et bleues.

FHD 1080p

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La taille de l’écran peut varier en fonction de la distance de projection.

*Il peut projeter un écran de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et un écran de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.

*Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en cas d’obstacles tels que des coins ou des surfaces inégales.

*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « Mode le plus lumineux » et peuvent varier en fonction de votre environnement.

*Les chiffres de la gamme de couleurs ont mesuré les valeurs des tests internes et peuvent varier en fonction de votre environnement.

Voir tout le spectre de couleurs

Avec une large gamme de couleurs DCI-P3 154 % (globale), le CineBeam S offre une représentation précise et éclatante des couleurs.

*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « Mode le plus lumineux » et peuvent varier en fonction de votre environnement.

*Les chiffres de la gamme de couleurs ont mesuré les valeurs des tests internes et peuvent varier en fonction de votre environnement.

*Le laser RGB offre une source lumineuse séparée pour le rouge, le vert et le bleu.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Couleurs riches alimentées par le triple laser

Le laser RGB offre des couleurs riches et une luminosité élevée pour une vision plus immersive.

*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « Mode le plus lumineux » et peuvent varier en fonction de votre environnement.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Noir absolu pour des détails plus riches

Notre taux de contraste de 450 000:1 fait ressortir des détails clairs et un noir absolu, améliorant l’éclat de chaque scène.

*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « Mode le plus lumineux » et peuvent varier en fonction de votre environnement.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Écran pouvant atteindre 100 pouces à une courte distance

Profitez d’un grand écran de 100 pouces, à une courte distance du mur. L’objectif à projection ultra courte focale peut projeter une variété de tailles d’écran, de 40 pouces à un écran de cinéma de 100 pouces, même dans les espaces les plus étroits.

Le LG CineBeam projetant une image de montagne nuageuse

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en cas d’obstacles tels que des coins ou des surfaces inégales.

*Il peut projeter un écran de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et un écran de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Mini, mais puissant

Compact et léger, ce projecteur offre des performances puissantes. Avec son design minimaliste, il est facile à déplacer et se fond parfaitement dans n’importe quel espace.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Graphisme d’onde sonore bleue sortant du projecteur LG CineBeam

Graphisme d’onde sonore bleue sortant du projecteur LG CineBeam

Profitez d’un son stéréo spatial avec Dolby Atmos

Des paysages sonores qui prennent vie. Les enceintes stéréo intégrées avec Dolby Atmos offrent un son clair et spacieux.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

LG TV affichant l’écran webOS

webOS : Ouvrez un univers de contenu

Avec webOS, explorez de multiples contenus grâce à des services de streaming intégrés comme Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, et Apple TV.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Une connexion Internet et un abonnement aux services liés sont requis. Un paiement peut être requis pour l’abonnement aux autres services (acheter séparément)

*Les services pris en charge peuvent varier selon les pays.

Mise en miroir directe depuis vos appareils

Partagez du contenu de votre appareil intelligent sur votre projecteur avec AirPlay 2** (appareils Apple) et Partage d'écran*** (appareils Android). Connectez-vous instantanément et profitez d’une expérience visuelle harmonieuse sur un écran plus grand en quelques clics. 

Image de fête miroir d’un smartphone à un projecteur LG CineBeam

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

**Votre appareil Apple doit être connecté au même réseau WiFi que votre projecteur. 

**Ce LG CineBeam prend en charge AirPlay 2 et nécessite iOS 12.3 ou version ultérieure ou macOS 10.14.5 ou version ultérieure.

**Apple, Apple Home, AirPlay iPad, iPhone et Mac sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays et régions.

***Partage d'écran : pris en charge par Android ou sur Windows 10 et systèmes ultérieurs. Selon l’environnement WiFi et la version du micrologiciel des appareils externes connectés, ces fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement.

*Bluetooth : compatible avec BT 5.0 et versions ultérieures.

Installation facile de l’écran sur n’importe quel mur

Oubliez les tracas. Avec des fonctionnalités intelligentes qui s’adaptent à votre espace, le CineBeam S garantit une installation rapide et facile à chaque fois.

Ajustement automatique de l’écran

Configuration de l’écran plus rapide et plus facile que jamais. Le CineBeam S ajuste automatiquement la mise au point et le Keystone.

Mise à l’échelle/basculement de l’écran

Ajustez facilement la position et la taille de l’écran pour l’adapter à votre mur.

Réglage de la couleur du mur

Choisissez parmi 8 préréglages de couleurs différents pour correspondre à la couleur de votre mur, améliorant le réglage d’écran le plus optimisé.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*S’il y a des obstacles tels que des coins ou des surfaces inégales, le réglage automatique de l’écran peut ne pas fonctionner correctement.

*Il peut projeter un écran de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et un écran de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.

*Si la distance par rapport à l’écran est supérieure à 39,3 cm ou si l’emplacement est supérieur à 5 degrés, cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Il prend en charge un 4K 30Hz en connectant le périphérique externe avec un port USB Type-C et ne prend pas en charge HDR.

*Ce projecteur comprend un cordon d’alimentation. Le port HDMI et les ports USB Type-C ne sont pas inclus.

Télécommande tout-en-un pour un contrôle transparent 

Contrôlez votre projecteur sans effort avec la télécommande. Conçue pour s’adapter au CineBeam S, cette télécommande compacte et minimale assure un contrôle fluide et intuitif.

*La télécommande peut être utilisée via l’application LG ThinQ après l’enregistrement du produit.

*Les services ou boutons pris en charge sur la télécommande peuvent varier selon le pays.

Calculateur de projection LG

Est-ce que cela s’adaptera à mon espace ?

Pour vous assurer que le projecteur fonctionne dans votre espace, utilisez le calculateur de projection LG.

Calculer maintenant !
La LG Soundbar sur un fond noir mise en valeur par un spot.

Le compagnon audio idéal pour votre TV LG

Complétez l’expérience LG TV grâce à la barre de son qui magnifie son design et ses performances sonores.

Des univers sonores grandioses vous entourent

La télécommande LG pointe en direction d’une LG TV positionnée au-dessus d’une LG Soundbar. La LG TV affiche le menu de l’Interface WOW à l’écran. La LG Soundbar, la LG TV et le caisson de basse sont disposés dans un salon affichant à l’écran l’image d’une performance musicale. Deux branches d'ondes sonores blanches composées de gouttelettes projetées de la barre de son et d’un caisson de basse créent un effet sonore à partir du bas. La LG Soundbar surmontée de trois écrans TV différents. Le premier diffuse un film, le deuxième un concert et le dernier diffuse un journal télévisé. Sous la barre de son, trois icônes indiquent chaque genre.

*Images d’écran simulées.

Les barres de son LG complètent l’expérience LG TV

WOW Interface

La simplicité au bout des doigts

Accédez à WOW Interface depuis votre TV LG pour un contrôle simple et clair de votre barre de son, comme changer de mode audio, de profil et accéder aux autres fonctionnalités.  

La télécommande LG pointe en direction d’une LG TV positionnée au-dessus d’une LG Soundbar. La LG TV affiche le menu de l’Interface WOW à l’écran.

*Images d’écran simulées. 

**L’utilisation de la télécommande de la LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement. 

***Téléviseurs compatibles avec l’Interface WOW : OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Les téléviseurs compatibles FHD 63 peuvent varier selon l'année de sortie.

****Téléviseurs compatibles avec WOW Orchestra : OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Les téléviseurs compatibles peuvent varier selon l'année de sortie. QNED 80 prend en charge des modèles limités des années 2022 et 2023.

*****Veuillez noter que ces services peuvent être indisponibles au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.

******L’Interface WOW peut varier selon le modèle de barre de son.

Ressentez chaque détail du panorama audio

Son Ultime 2.1ch

Un son fascinant qui vous entoure.

Plongez au cœur de la scène grâce au son surround 2.1 canaux de 300 W et au caisson de basse, qui créent des univers sonores puissants et réalistes.

La LG Soundbar, la LG TV et le caisson de basse sont disposés dans un salon affichant à l’écran l’image d’une performance musicale. Deux branches d'ondes sonores blanches composées de gouttelettes projetées de la barre de son et d’un caisson de basse créent un effet sonore à partir du bas.

*Images d’écran simulées.

Le son tel qu'il devrait être entendu

AI Sound Pro

Toutes les ambiances et tous les genres sonnent juste

AI Sound Pro détecte ce que vous regardez parmi un large éventail de genres, et applique l'égaliseur le plus adapté afin d'offrir une experience sonore optimale.

La LG Soundbar montre trois écrans TV différents. Le premier positionné directement au-dessus diffuse un concert de musique avec une chanteuse. L’écran TV diffusant un journal télévisé passe au milieu et se met en marche. Puis, l’écran TV diffusant une scène d’action avec une femme montant les escaliers en courant passe au milieu et se met en marche. Entre la TV et la barre de son, une onde sonore est émise et change la couleur, qui correspond au genre, chaque fois que la télévision passe d’un écran à un autre.

*Images d’écran simulées.

Imprimer

Toutes les caractéristiques

FORMAT D’IMAGE

Contrôle du format d’image

16:9 / Original / Plein écran large / 4:3 / Zoom vertical

LUMINOSITÉ (LUMENS ANSI)

Luminosité (lumens ANSI)

500

RAPPORT DE CONTRASTE

Rapport de contraste

450,000:1

CONCEPTION

Couleur du boîtier

Haut/Bas - Argent, Gauche/Droite - Noir

COMPATIBILITÉ DU SIGNAL D’ENTRÉE

Numérique (HDMI)

Jusqu'à 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)

TERMINAUX D’ENTRÉE/DE SORTIE

USB de type C (écran, recharge)

2 (USB 2.0, Affichage, Alimentation : 5V/1A Sortie, 20V/3,25A Entrée)

SOURCE LUMINEUSE

Durée (heure)

20,000 Hrs

Type

3Ch Laser (R, G, B)

RÉSOLUTION NATIVE

Résolution native

4K UHD (3840 x 2160)

BRUIT

Économie d’énergie max. (éco)

25dB

Économie d’énergie moyenne

27dB

Économie d’énergie minimale (lumineux)

29dB

IMAGE PROJETÉE

Taille de l’écran

40" ~ 100"

Normal (de la lentille au mur)

100"@0.55m

Rapport de projection

0.25

LENTILLE DE PROJECTION

Mise au point (automatique/manuelle)

Motorisé, automatique

Zoom

Fixe

DÉCALAGE DE PROJECTION

Décalage de projection

1.225

TAILLE

Dimensions nettes (mm) (L x P x H)

110 x 160 x 160

ACCESSOIRES

Manuel (complet ou simple)

Manuel d’utilisation simple

SON

Voix claires

Clear Voice III

Sortie

4Wx2

Prise en charge de Dolby Atmos

Support et Pass-through

TEMPÉRATURE

Température de fonctionnement

0 ~ 40℃

UNIFORMITÉ

Uniformité (JBMMA 9 Points)

80%

POWER

Consommation d’énergie (max.)

73W

Alimentation électrique

Adaptateur 65 W (Type-C)

Alimentation en mode Veille

<0.5W

FONCTIONNALITÉS

Correction numérique de la distorsion trapézoïdale

Ajustement des bords (Déformation à 4/9/15 points)

ARC HDMI (canal de retour audio)

eARC

Plateforme (SE, IU)

webOS24 (Smart)

Processeur

Quad Core

Partage d’écran (mise en miroir sans fil avec appareil prenant en charge Miracast)

Jusqu’à 4K à 30 Hz

Super résolution (contrôle expert)

4K

Optimiseur

4K

Compatibilité avec haut-parleur intelligent

Compatible avec Apple HomeKit

AirPlay 2 (iOS/vidéodiffusion Mac, mise en miroir, diffusion audio en continu)

Jusqu’à 4K à 30 Hz

HDCP

HDCP 2.2

HDR

HDR10, HLG

TruMotion

Jusqu’à 4096x2160

Cinéma véritable

Jusqu’à 4096x2160

Correction automatique de la distorsion trapézoïdale

Ajustement automatique de l’écran

POIDS

Poids net (kg ou g)

1.9Kg

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

extension
GPSR Safety Information(PU615U)
PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
Imprimer

Caractéristiques clés

Nombre de Canaux

2.1

Puissance de Sortie

300 W

Principal

720 x 63 x 87 mm

Caisson de Graves

171 x 320 x 252 mm

Toutes les caractéristiques

GÉNÉRAL

Nombre de Canaux

2.1

Puissance de Sortie

300 W

Nombre de Haut-Parleurs

3 EA

EFFET SONORE

AI Sound Pro

Oui

Standard

Oui

Cinéma

Oui

Jeu

Oui

FORMAT AUDIO

Dolby Digital

Oui

DTS Digital Surround

Oui

AAC

Oui

CONNECTIVITÉ

Optique

1

Sortie HDMI

1

USB

1

Version Bluetooth

5.3

Codec Bluetooth - SBC / AAC

Oui

HDMI COMPATIBLE

ARC (Canal de Retour Audio)

Oui

CEC (Simplink)

Oui

PRATICITÉ

Appli télécommande - iOS / Android OS

Oui

Mode partage du Son du TV

Oui

WOW Interface

Oui

DIMENSIONS (LXHXP)

Principal

720 x 63 x 87 mm

Caisson de Graves

171 x 320 x 252 mm

POIDS

Principal

1,65 kg

Caisson de Graves

4,2 kg

Poids Brut

7,6 kg

ACCESSOIRE

Carte de Garantie

Oui

Télécommande

Oui

CODE BARRE

Code Barre

8806091960320

ÉNERGIE

Consommation d'Énergie en veille (Barre)

0.5 W ↓

Consommation d'Énergie (Barre)

22 W

Consommation d'Énergie en veille (Caisson de graves)

0.5 W ↓

Consommation d'Énergie (Caisson de graves)

35 W

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

extension
Product Environmental Characteristics(S40T)
extension
GPSR Safety Information(S40T)
extension
WEB INFO(S40T)
PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

The security update is supported for 5 years from the product launch date stated at: https://lgsecurity.lge.com/bulletins/monitorprojector

