Pack | Projecteur Laser 4K LG PU615U + LG Barre de son S70TY
Pack | Projecteur Laser 4K LG PU615U + LG Barre de son S70TY
2 Produit(s) dans ce pack
*Ce projecteur à projection à ultra courte focale nécessite une distance de projection de 8,1 à 39,3 cm, beaucoup plus courte que les projecteurs standard.
*Ce projecteur n’a pas de batterie intégrée. La connexion du câble d’alimentation ou de la batterie externe est nécessaire pour le fonctionnement.
**Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
AVSForum Le meilleur du CES 2025
Nommé « Le meilleur du CES 2025 » par AVSForum 2025
Présentation de notre meilleur projecteur portable UST 4K à ce jour
Transformez votre mur en écran cinéma 4K de 100 pouces avec une projection ultra courte focale. Profitez d’une expérience cinématographique de niveau supérieur, sans tracas et sans avoir besoin d’espace supplémentaire.
Projection ultra courte focale, au-delà des limites d’espace
Le CineBeam S est doté d’une projection à très courte focale d’images panoramiques à une distance exceptionnellement courte. Transformez votre espace grâce à un superbe écran de cinéma de 100 pouces.
*Il peut projeter un écran de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et un écran de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.
*Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en cas d’obstacles tels que des coins ou des surfaces inégales.
Une expérience cinématographique immersive à domicile grâce à un écran 4K de 100''
Sa résolution 4K UHD offre des détails nets et une clarté réaliste, même sur un grand écran de 100 pouces. Profitez de couleurs éclatantes et d’un contraste profond avec une gamme de couleurs DCI-P3 154 % et un taux de contraste de 450 000:1, créant une expérience visuelle immersive.
4K UHD 2160p
FHD 1080p
*La taille de l’écran peut varier en fonction de la distance de projection.
*Il peut projeter un écran de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et un écran de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.
*Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en cas d’obstacles tels que des coins ou des surfaces inégales.
*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « Mode le plus lumineux » et peuvent varier en fonction de votre environnement.
*Les chiffres de la gamme de couleurs ont mesuré les valeurs des tests internes et peuvent varier en fonction de votre environnement.
Voir tout le spectre de couleurs
Avec une large gamme de couleurs DCI-P3 154 % (globale), le CineBeam S offre une représentation précise et éclatante des couleurs.
*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « Mode le plus lumineux » et peuvent varier en fonction de votre environnement.
*Les chiffres de la gamme de couleurs ont mesuré les valeurs des tests internes et peuvent varier en fonction de votre environnement.
*Le laser RGB offre une source lumineuse séparée pour le rouge, le vert et le bleu.
Couleurs riches alimentées par le triple laser
Le laser RGB offre des couleurs riches et une luminosité élevée pour une vision plus immersive.
*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « Mode le plus lumineux » et peuvent varier en fonction de votre environnement.
Noir absolu pour des détails plus riches
Notre taux de contraste de 450 000:1 fait ressortir des détails clairs et un noir absolu, améliorant l’éclat de chaque scène.
*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « Mode le plus lumineux » et peuvent varier en fonction de votre environnement.
Écran pouvant atteindre 100 pouces à une courte distance
Profitez d’un grand écran de 100 pouces, à une courte distance du mur. L’objectif à projection ultra courte focale peut projeter une variété de tailles d’écran, de 40 pouces à un écran de cinéma de 100 pouces, même dans les espaces les plus étroits.
Le LG CineBeam projetant une image de montagne nuageuse
*Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en cas d’obstacles tels que des coins ou des surfaces inégales.
*Il peut projeter un écran de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et un écran de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.
Mini, mais puissant
Compact et léger, ce projecteur offre des performances puissantes. Avec son design minimaliste, il est facile à déplacer et se fond parfaitement dans n’importe quel espace.
*Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
*Une connexion Internet et un abonnement aux services liés sont requis. Un paiement peut être requis pour l’abonnement aux autres services (acheter séparément)
*Les services pris en charge peuvent varier selon les pays.
Mise en miroir directe depuis vos appareils
Partagez du contenu de votre appareil intelligent sur votre projecteur avec AirPlay 2** (appareils Apple) et Partage d'écran*** (appareils Android). Connectez-vous instantanément et profitez d’une expérience visuelle harmonieuse sur un écran plus grand en quelques clics.
Image de fête miroir d’un smartphone à un projecteur LG CineBeam
**Votre appareil Apple doit être connecté au même réseau WiFi que votre projecteur.
**Ce LG CineBeam prend en charge AirPlay 2 et nécessite iOS 12.3 ou version ultérieure ou macOS 10.14.5 ou version ultérieure.
**Apple, Apple Home, AirPlay iPad, iPhone et Mac sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays et régions.
***Partage d'écran : pris en charge par Android ou sur Windows 10 et systèmes ultérieurs. Selon l’environnement WiFi et la version du micrologiciel des appareils externes connectés, ces fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement.
*Bluetooth : compatible avec BT 5.0 et versions ultérieures.
Installation facile de l’écran sur n’importe quel mur
Oubliez les tracas. Avec des fonctionnalités intelligentes qui s’adaptent à votre espace, le CineBeam S garantit une installation rapide et facile à chaque fois.
Ajustement automatique de l’écran
Configuration de l’écran plus rapide et plus facile que jamais. Le CineBeam S ajuste automatiquement la mise au point et le Keystone.
Mise à l’échelle/basculement de l’écran
Ajustez facilement la position et la taille de l’écran pour l’adapter à votre mur.
Réglage de la couleur du mur
Choisissez parmi 8 préréglages de couleurs différents pour correspondre à la couleur de votre mur, améliorant le réglage d’écran le plus optimisé.
*S’il y a des obstacles tels que des coins ou des surfaces inégales, le réglage automatique de l’écran peut ne pas fonctionner correctement.
*Il peut projeter un écran de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et un écran de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.
*Si la distance par rapport à l’écran est supérieure à 39,3 cm ou si l’emplacement est supérieur à 5 degrés, cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement.
*Il prend en charge un 4K 30Hz en connectant le périphérique externe avec un port USB Type-C et ne prend pas en charge HDR.
*Ce projecteur comprend un cordon d’alimentation. Le port HDMI et les ports USB Type-C ne sont pas inclus.
Télécommande tout-en-un pour un contrôle transparent
Contrôlez votre projecteur sans effort avec la télécommande. Conçue pour s’adapter au CineBeam S, cette télécommande compacte et minimale assure un contrôle fluide et intuitif.
*La télécommande peut être utilisée via l’application LG ThinQ après l’enregistrement du produit.
*Les services ou boutons pris en charge sur la télécommande peuvent varier selon le pays.
Calculateur de projection LG
Est-ce que cela s’adaptera à mon espace ?
Pour vous assurer que le projecteur fonctionne dans votre espace, utilisez le calculateur de projection LG.
Des univers sonores époustouflants vous entourent
*Images d'écran simulées
Les barres de son LG complètent l’expérience TV LG
Design complémentaire au TV LG QNED
Se marie idéalement avec les TV LG QNED
Appréciez l'harmonie visuelle de votre TV LG QNED associée à la barre de son LG pour un intérieur raffiné.
|Un support dédié
S'adapte idéalement à votre TV LG QNED
Le support dédié a été spécialement conçu pour se fixer avec élégance sur votre TV LG QNED* pour une harmonie visuelle et des performances audio optimales.
|*S'applique aux modèles QNED 2024 QNED 90/QNED 85/QNED 80.
**L’utilisation de la télécommande de la LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.
***L’Interface WOW peut varier selon le modèle de barre de son.
****Téléviseurs compatibles avec l’Interface WOW : OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Les téléviseurs compatibles FHD 63 peuvent varier selon l'année de sortie.
*****Téléviseurs compatibles avec WOW Orchestra : OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Les téléviseurs compatibles peuvent varier selon l'année de sortie. QNED 80 prend en charge des modèles limités des années 2022 et 2023.
******Veuillez noter que ces services peuvent être indisponibles au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.
Ressentez le réalisme d'un panorama audio
Haut-parleur central à projection verticale
Vous êtes au cœur de l'univers sonore
Le haut-parleur central à projection verticale produit un son réaliste avec des voix claires et un contenu à l'écran synchronisé avec l'audio - pas de retards.
*Ce qui précède est confirmé par une enquête sur ses propres normes.
Son spatial à trois niveaux*
Une couche virtuelle pour un son plus réaliste.**
Le son spatial à trois niveaux ajoute un niveau virtuel pour créer un dôme sonore virtuel.
*Le son spatial à trois niveaux est disponible dans les modes Cinema et AI Sound Pro.
**La couche intermédiaire est créée à l'aide du canal du haut-parleur de la barre de son. Le son des haut-parleurs avant et supérieur avant est synthétisé pour créer un champ sonore. Sans enceinte arrière, le champ arrière ne peut pas être créé.
****Sans enceinte arrière, le champ arrière ne peut pas être créé.
Son Ultime 3.1.1ch
Un son fascinant qui vous entoure
Plongez au cœur de la scène avec les univers sonores réalistes grâce au Dolby Atmos et DTS:X projetés par un système audio surround 3.1.1ch de 400 W et un caisson de basse.
*Dolby et Dolby Vision sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**Le symbole double-D est une marque déposée de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Un son intelligent qui connaît vos goûts*
Expérience audio multicanale**
Ressentez un émerveillement sonore vaste et expressif
La barre de son LG convertit une source audio basique à 2 canaux en son multicanal pour un son profond et détaillé qui résonne dans votre espace.
Une LG Soundbar, une LG TV et un caisson de basse sont placés dans un appartement urbain moderne. La LG Soundbar émet des ondes sonores composées de gouttelettes blanches emplissant la pièce et un caisson de basse crée un effet sonore à partir du bas. Ensemble, ils créent un effet de dôme dans la pièce.
*L'algorithme de mixage intelligent applique le son pour chaque canal dans les modes AI Sound Pro, Cinema, Amplification des voix Clear Voice Pro, Jeux et Sports.
**L'expérience audio multicanale fonctionne grâce à un algorithme de mixage intelligent. Cet algorithme ne s'applique pas au mode standard ou aux modes musique. La technologie Bass Blast n'utilise pas l'algorithme de mixage intelligent mais copie les informations issues des 2ch et les diffuse sur tous les canaux.
AI Sound Pro
Toutes les ambiances et tous les genres sonnent juste
|AI Sound Pro détecte ce que vous regardez parmi un large éventail de genres, et applique l'égaliseur le plus adapté afin d'offrir une experience sonore optimale.
En harmonie avec vos activités préférées.
Gaming intensif
Synchronisation entre son et image
Libérez des ports sur votre TV et connectez des consoles à votre barre de son LG, sans faire de compromis sur les performances graphiques. La prise en charge VRR/ALLM **garantit des jeux sans accrocs et avec un faible temps de latence.
A warm gray area for design purpose.
**TV, barre de son et console doivent toutes prendre en charge la fonction VRR/ALLM.
***Fréquence VRR limitée à 60 Hz.
****Veuillez noter que ce service peut être indisponible au moment de l’achat. Une mise à jour du logiciel peut être nécessaire. Une connexion au réseau est requise pour la mise à jour.
*****HDCP 2.3 prend en charge les contenus en résolution 4K. La prise en charge de la fréquence de 120 Hz varie selon l'appareil, avec une prise en charge jusqu'à YCbCr4:2:0 pour la 4K.
****** La console de jeu n'est pas vendue avec
- Projecteur Laser 4K au design minimaliste
- LG Barre de son 3.1.1 | 400W | Dolby Atmos | DTS:X
Toutes les caractéristiques
FORMAT D’IMAGE
Contrôle du format d’image
16:9 / Original / Plein écran large / 4:3 / Zoom vertical
LUMINOSITÉ (LUMENS ANSI)
Luminosité (lumens ANSI)
500
RAPPORT DE CONTRASTE
Rapport de contraste
450,000:1
CONCEPTION
Couleur du boîtier
Haut/Bas - Argent, Gauche/Droite - Noir
COMPATIBILITÉ DU SIGNAL D’ENTRÉE
Numérique (HDMI)
Jusqu'à 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)
TERMINAUX D’ENTRÉE/DE SORTIE
USB de type C (écran, recharge)
2 (USB 2.0, Affichage, Alimentation : 5V/1A Sortie, 20V/3,25A Entrée)
SOURCE LUMINEUSE
Durée (heure)
20,000 Hrs
Type
3Ch Laser (R, G, B)
RÉSOLUTION NATIVE
Résolution native
4K UHD (3840 x 2160)
BRUIT
Économie d’énergie max. (éco)
25dB
Économie d’énergie moyenne
27dB
Économie d’énergie minimale (lumineux)
29dB
IMAGE PROJETÉE
Taille de l’écran
40" ~ 100"
Normal (de la lentille au mur)
100"@0.55m
Rapport de projection
0.25
LENTILLE DE PROJECTION
Mise au point (automatique/manuelle)
Motorisé, automatique
Zoom
Fixe
DÉCALAGE DE PROJECTION
Décalage de projection
1.225
TAILLE
Dimensions nettes (mm) (L x P x H)
110 x 160 x 160
ACCESSOIRES
Manuel (complet ou simple)
Manuel d’utilisation simple
SON
Voix claires
Clear Voice III
Sortie
4Wx2
Prise en charge de Dolby Atmos
Support et Pass-through
TEMPÉRATURE
Température de fonctionnement
0 ~ 40℃
UNIFORMITÉ
Uniformité (JBMMA 9 Points)
80%
POWER
Consommation d’énergie (max.)
73W
Alimentation électrique
Adaptateur 65 W (Type-C)
Alimentation en mode Veille
<0.5W
FONCTIONNALITÉS
Correction numérique de la distorsion trapézoïdale
Ajustement des bords (Déformation à 4/9/15 points)
ARC HDMI (canal de retour audio)
eARC
Plateforme (SE, IU)
webOS24 (Smart)
Processeur
Quad Core
Partage d’écran (mise en miroir sans fil avec appareil prenant en charge Miracast)
Jusqu’à 4K à 30 Hz
Super résolution (contrôle expert)
4K
Optimiseur
4K
Compatibilité avec haut-parleur intelligent
Compatible avec Apple HomeKit
AirPlay 2 (iOS/vidéodiffusion Mac, mise en miroir, diffusion audio en continu)
Jusqu’à 4K à 30 Hz
HDCP
HDCP 2.2
HDR
HDR10, HLG
TruMotion
Jusqu’à 4096x2160
Cinéma véritable
Jusqu’à 4096x2160
Correction automatique de la distorsion trapézoïdale
Ajustement automatique de l’écran
POIDS
Poids net (kg ou g)
1.9Kg
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
extension
Caractéristiques clés
Nombre de Canaux
3.1.1
Puissance de Sortie
400 W
Principal
950 x 63 x 115 mm
Caisson de Graves
200 x 377 x 285 mm
Toutes les caractéristiques
GÉNÉRAL
Nombre de Canaux
3.1.1
Puissance de Sortie
400 W
Nombre de Haut-Parleurs
7 EA
EFFET SONORE
AI Sound Pro
Oui
Standard
Oui
Musique
Oui
Cinéma
Oui
Jeu
Oui
Bass Blast / Bass Blast + (Renforcement des Basses)
Oui
Voix Claires Pro
Oui
Sports
Oui
FORMAT AUDIO
Dolby Atmos
Oui
Dolby Digital
Oui
AAC
Oui
DTS Digital Surround
Oui
DTS : X
Oui
CONNECTIVITÉ
Optique
1
Entrée HDMI
1
Sortie HDMI
1
USB
1
Version Bluetooth
5.1
Codec Bluetooth - SBC / AAC
Oui
Compatible Enceintes Arrière
Oui
HDMI COMPATIBLE
Pass-through - Transmission HDMI sans perte
Oui
Pass-through (4K) - Transmission HDMI sans perte
Oui
HDR 10
Oui
Dolby Vision
Oui
ARC (Canal de Retour Audio)
Oui
e-ARC (Canal de Retour Audio +)
Oui
CEC (Simplink)
Oui
120Hz
Oui
VRR / ALLM (spécificités Gaming)
Oui
PRATICITÉ
Appli télécommande - iOS / Android OS
Oui
Mode partage du Son du TV
Oui
Mode Contrôle de la Barre de Son
Oui
WOW Interface
Oui
DIMENSIONS (LXHXP)
Principal
950 x 63 x 115 mm
Caisson de Graves
200 x 377 x 285 mm
POIDS
Principal
3,0 kg
Caisson de Graves
5,7 kg
Poids Brut
13,3 kg
ÉNERGIE
Consommation d'Énergie en veille (Barre)
0.5 W ↓
Consommation d'Énergie (Barre)
33 W
Consommation d'Énergie en veille (Caisson de graves)
0.5 W ↓
Consommation d'Énergie (Caisson de graves)
33 W
ACCESSOIRE
Câble HDMI
Oui
Support mural
Oui
Télécommande
Oui
Carte de Garantie
Oui
CODE BARRE
Code Barre
8806087977011
AUDIO HI-RES (HAUTE RÉSOLUTION)
Échantillonnage
24bit/96kHz
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
extension
extension
Ce qu’ils en pensent
The security update is supported for 5 years from the product launch date stated at: https://lgsecurity.lge.com/bulletins/monitorprojector
Notre sélection pour vous
