LG 21.3-inch 5MP IPS Diagnostic Monitor for Mammography

21HQ613D-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
perspective view
side view
rear view
rear perspective view
close-up view of ports
side view of the screen moving downwards for height adjustment
front view of the screen pivoting -90 degrees
front view of the screen pivoting +90 degrees
front view of two monitors
top view of the screen moving for swivel adjustment
top view of the screen moving for swivel and pivot adjustment
side view of the screen moving for tilt adjustment
Fitur Utama

  • 21.3-inch 5MP (2,048x2,560) IPS Display
  • 1,100 cd/m² Brightness (Typ.)
  • Multi-Resolution Mode (5/3/2MP)
  • Internal Front Calibration Sensor
  • Focus View Mode / Pathology Mode
  • Daisy Chain
Lebih banyak
LG Medical Display.

LG Medical Display.

21.3" 5MP IPS Diagnostic Monitor.

Monitor Diagnostik IPS 21,3 inci 5 MP

Dirancang untuk pencitraan payudara

Layar untuk pencitraan payudara

Layar IPS 21,3 inci 5MP (2048x2560)

Kalibrasi dengan Sensor Depan

Efisiensi

5 Tombol Pintas

Rangkaian Berurutan

Kemudahan

Rak Monitor yang Ramah Pengguna

Lampu Sorot & Lampu Dinding

Layar beresolusi tinggi untuk pencitraan payudara

Pencitraan Resolusi Tinggi

Monitor Diagnostik 21HQ613D menampilkan gambar radiologi, termasuk mamografi digital bidang penuh dan tomosintesis payudara digital, dengan kecerahan 1.100 cd/m² dan rasio kontras 1.800:1. Selain itu, monitor ini menampilkan warna yang hidup, gambar mamografi dan tomosintesis payudara berdefinisi tinggi, termasuk MRI payudara, pemindaian CT, dan ultrasonografi, memastikan kinerja yang serbaguna di berbagai modalitas pencitraan medis.

Monitor Diagnostik 21HQ613D menampilkan gambar radiologi, termasuk mammografi digital bidang penuh dan tomosintesis payudara digital, dengan kecerahan 1.100 cd/m² dan rasio kontras 1.800:1.

*Semua gambar ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk/penggunaan yang sebenarnya.

Mode multi-resolusi

Atur mode resolusi sesuai dengan kebutuhan Anda.

Berbagai mode resolusi (5/3/2MP) pada 21HQ613D memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan resolusi sesuai dengan kebutuhan masing-masing..

*Semua gambar ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk/penggunaan yang sebenarnya.

Sensor kalibrasi bagian depan internal

Konsistensi dalam citra medis

Sensor depan, yang didukung oleh perangkat lunak kalibrasi, memungkinkan kalibrasi tanpa memerlukan peralatan pengukuran tambahan, sehingga memastikan kualitas gambar yang stabil.

*Semua gambar ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk/penggunaan yang sebenarnya.

Mode Tampilan Fokus

Fokus pada area yang menjadi perhatian

Sorot bagian tertentu dari gambar medis menggunakan mode tampilan Fokus. Pengguna dapat dengan mudah memilih dan memfokuskan pada area yang menjadi perhatian dengan kecerahan layar maksimum, sementara bagian lainnya menjadi gelap.

*Semua gambar ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk/penggunaan yang sebenarnya.

Mode Patologi

Seolah-olah Anda sedang melihat melalui mikroskop.

Dengan mode Patologi, monitor diagnostik ini memberikan kejernihan dan akurasi gambar seolah-olah Anda sedang melihat melalui mikroskop.

*Semua gambar ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk/penggunaan yang sebenarnya.

Alur kerja yang terstruktur dan efisien

5 tombol pintasan

Pengendalian intuitif

Lima tombol pintasan (hot keys) memudahkan dan membuat perpindahan antara mode layar menjadi lebih intuitif dibandingkan dengan menggunakan menu di layar (OnScreen menu). Tombol-tombol ini menyediakan cara cepat dan mudah untuk beroperasi saat bekerja, memungkinkan Anda untuk mengubah mode dan pengaturan pencahayaan tanpa mengganggu alur kerja Anda.

Lima tombol pintasan memudahkan dan membuat perpindahan antara mode layar menjadi lebih intuitif dibandingkan dengan menggunakan menu di layar.

Lima tombol pintasan memudahkan dan membuat perpindahan antara mode layar menjadi lebih intuitif dibandingkan dengan menggunakan menu di layar.

*Semua gambar ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk/penggunaan yang sebenarnya.

Sensor kehadiran

Manajemen daya yang praktis

Sensor kehadiran secara otomatis mematikan layar jika tidak terdeteksi gerakan selama 5 menit, sehingga membantu dalam pengelolaan daya yang efisien.

*Semua gambar ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk/penggunaan yang sebenarnya.

Rantai daisy

Koneksi sederhana untuk ruang kerja yang rapi dan bebas dari kekacauan.

Jadikan ruang kerja Anda lebih produktif dengan pengaturan Daisy Chain. Anda dapat mengurangi kekacauan di meja kerja dan menyederhanakan pengelolaan kabel, sehingga menciptakan ruang kerja yang lebih produktif.

Jadikan ruang kerja Anda lebih produktif dengan pengaturan Daisy Chain. Anda dapat mengurangi kekacauan di meja kerja dan menyederhanakan pengelolaan kabel, sehingga menciptakan ruang kerja yang lebih produktif.

*Semua gambar ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk/penggunaan yang sebenarnya.

Kemudahan pengguna

Rak monitor yang ramah pengguna

21HQ613D dirancang agar dapat disesuaikan dengan postur pengguna saat meninjau gambar. Stand yang dirancang secara ergonomis memungkinkan pengguna untuk secara bebas mengatur kemiringan, ketinggian, dan putaran. Stand ini juga dilengkapi dengan fungsi pivot otomatis dua arah untuk fleksibilitas tambahan.

Putar otomatis dua arah

*Auto pivot merujuk pada fungsi rotasi layar otomatis berdasarkan arah pivot.

Putar ±15°

Kemiringan -5° hingga 20°

Tinggi 110 mm

*Semua gambar ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk/penggunaan yang sebenarnya.

Lampu sorot & Lampu dinding

Lingkungan kerja diagnostik yang ideal

Mode lampu dinding bawah meningkatkan keterbacaan dokumen di bawah monitor bahkan dalam kondisi pencahayaan rendah.

Lampu dinding

Lampu dinding

*Semua gambar ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk/penggunaan yang sebenarnya.

Sensor kecerahan otomatis

Menyesuaikan kecerahan layar secara otomatis

21HQ613D dilengkapi dengan sensor kecerahan otomatis yang mengatur kecerahan layar secara tepat sesuai dengan kondisi pencahayaan sekitar.

*Semua gambar ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk/penggunaan yang sebenarnya.

Cetak

Semua Spesifikasi

DIMENSI/BERAT

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    7.85

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    5.45

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    11.4

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    524 x 577 x 296

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    364.5 x 78x 473.4

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    364.5x 233.6 x 634.4

FITUR

  • Memenuhi Standar DICOM

    Yes

  • Hot Key

    Yes (5 keys)

  • Kalibrasi HW

    Yes

  • Stabilisasi kecerahan

    600 cd/m²

  • Flicker Safe

    Yes

  • Presence Sensor

    Yes

  • Front Sensor

    Yes

  • Mode Reader

    Yes (Text Mode)

  • Suhu Warna

    6500K / 7500K / 9300K / Manual (5000K ~ 10000K)

  • Mode Patologi

    Yes

  • Super Resolution+

    Yes

  • Tampilan Fokus

    Yes

  • Mode Kotak Cahaya

    Yes

  • Pencahayaan

    Yes (Down/ Wall)

  • Black Stabilizer

    Yes

  • Hemat Listrik Cerdas

    Yes

  • Kecerahan Otomatis

    Yes

KONEKTIVITAS

  • DVI-D

    Yes(1ea)

  • DisplayPort

    Yes (In 2ea / Out 1ea)

  • Daisy Chain

    Yes (5MP/48Hz)

  • Port USB Upstream

    YES(2ea/ver3.0)

  • Port USB Downstream

    YES(2ea/ver3.0)

DAYA

  • Tipe

    External Power(Adapter)

  • DC Output

    19V @6.32A

  • AC Input

    100-240Vac, 50-60Hz

  • Konsumsi Daya (DC Off)

    Less than 0.3W

STANDAR

  • RoHS

    Yes

  • JANGKAUAN

    Yes

  • WEEE

    Yes

  • MFDS

    Yes

  • UL (cUL)

    Yes

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

    Yes

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

    Yes

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

    Yes

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

    Yes

  • CE

    MDR

  • FDA

    510(K)(Class II)

  • ISO13485

    Yes

AKSESORI

  • Kabel Daya

    Yes

  • Adapter

    Yes

  • Laporan Kalibrasi (Kertas)

    Yes

  • Port Display

    Yes

  • USB A to B

    Yes

TAMPILAN

  • Ukuran (Inch)

    21.3

  • Resolusi

    2048 x 2560

  • Rasio Aspek

    4:5

  • Pitch Piksel [mm]

    0.165 X 0.165 mm

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    1100cd/m²

  • Rentang Warna (Typ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • Bit Warna

    10bit

  • Rasio Kontras (Typ.)

    1800:01:00

  • Surface Treatment

    AG, 3H

  • Waktu Respons

    5ms (GtG at Faster)

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178°(R/L), 178°(U/D)

APLIKASI SW

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Yes

  • Dual Controller

    Yes

MEKANIKAL

  • Desain Tanpa Bingkai

    Normal

  • Machanical Power Switch

    Yes

  • OneClick Stand

    Yes

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt / Height / Swivel / Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

Untuk mengakses lebih banyak dokumentasi teknis dan sumber daya, silakan kunjungi Portal Mitra LG B2B.