LG 21.3-inch 5MP IPS Diagnostic Monitor for Mammography
Layar untuk pencitraan payudara
Layar IPS 21,3 inci 5MP (2048x2560)
Kalibrasi dengan Sensor Depan
Efisiensi
5 Tombol Pintas
Rangkaian Berurutan
Kemudahan
Rak Monitor yang Ramah Pengguna
Lampu Sorot & Lampu Dinding
Layar beresolusi tinggi untuk pencitraan payudara
Pencitraan Resolusi Tinggi
Monitor Diagnostik 21HQ613D menampilkan gambar radiologi, termasuk mamografi digital bidang penuh dan tomosintesis payudara digital, dengan kecerahan 1.100 cd/m² dan rasio kontras 1.800:1. Selain itu, monitor ini menampilkan warna yang hidup, gambar mamografi dan tomosintesis payudara berdefinisi tinggi, termasuk MRI payudara, pemindaian CT, dan ultrasonografi, memastikan kinerja yang serbaguna di berbagai modalitas pencitraan medis.
Mode multi-resolusi
Atur mode resolusi sesuai dengan kebutuhan Anda.
Berbagai mode resolusi (5/3/2MP) pada 21HQ613D memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan resolusi sesuai dengan kebutuhan masing-masing..
Sensor kalibrasi bagian depan internal
Konsistensi dalam citra medis
Sensor depan, yang didukung oleh perangkat lunak kalibrasi, memungkinkan kalibrasi tanpa memerlukan peralatan pengukuran tambahan, sehingga memastikan kualitas gambar yang stabil.
Mode Tampilan Fokus
Fokus pada area yang menjadi perhatian
Sorot bagian tertentu dari gambar medis menggunakan mode tampilan Fokus. Pengguna dapat dengan mudah memilih dan memfokuskan pada area yang menjadi perhatian dengan kecerahan layar maksimum, sementara bagian lainnya menjadi gelap.
Mode Patologi
Seolah-olah Anda sedang melihat melalui mikroskop.
Dengan mode Patologi, monitor diagnostik ini memberikan kejernihan dan akurasi gambar seolah-olah Anda sedang melihat melalui mikroskop.
Alur kerja yang terstruktur dan efisien
5 tombol pintasan
Pengendalian intuitif
Lima tombol pintasan (hot keys) memudahkan dan membuat perpindahan antara mode layar menjadi lebih intuitif dibandingkan dengan menggunakan menu di layar (OnScreen menu). Tombol-tombol ini menyediakan cara cepat dan mudah untuk beroperasi saat bekerja, memungkinkan Anda untuk mengubah mode dan pengaturan pencahayaan tanpa mengganggu alur kerja Anda.
Sensor kehadiran
Manajemen daya yang praktis
Sensor kehadiran secara otomatis mematikan layar jika tidak terdeteksi gerakan selama 5 menit, sehingga membantu dalam pengelolaan daya yang efisien.
Rantai daisy
Koneksi sederhana untuk ruang kerja yang rapi dan bebas dari kekacauan.
Jadikan ruang kerja Anda lebih produktif dengan pengaturan Daisy Chain. Anda dapat mengurangi kekacauan di meja kerja dan menyederhanakan pengelolaan kabel, sehingga menciptakan ruang kerja yang lebih produktif.
Kemudahan pengguna
Rak monitor yang ramah pengguna
21HQ613D dirancang agar dapat disesuaikan dengan postur pengguna saat meninjau gambar. Stand yang dirancang secara ergonomis memungkinkan pengguna untuk secara bebas mengatur kemiringan, ketinggian, dan putaran. Stand ini juga dilengkapi dengan fungsi pivot otomatis dua arah untuk fleksibilitas tambahan.
Putar otomatis dua arah
*Auto pivot merujuk pada fungsi rotasi layar otomatis berdasarkan arah pivot.
Lampu sorot & Lampu dinding
Lingkungan kerja diagnostik yang ideal
Mode lampu dinding bawah meningkatkan keterbacaan dokumen di bawah monitor bahkan dalam kondisi pencahayaan rendah.
Sensor kecerahan otomatis
Menyesuaikan kecerahan layar secara otomatis
21HQ613D dilengkapi dengan sensor kecerahan otomatis yang mengatur kecerahan layar secara tepat sesuai dengan kondisi pencahayaan sekitar.
Semua Spesifikasi
DIMENSI/BERAT
Berat dengan Dudukan [kg]
7.85
Berat tanpa Dudukan [kg]
5.45
Berat dalam Pengiriman [kg]
11.4
Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]
524 x 577 x 296
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
364.5 x 78x 473.4
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
364.5x 233.6 x 634.4
FITUR
Memenuhi Standar DICOM
Yes
Hot Key
Yes (5 keys)
Kalibrasi HW
Yes
Stabilisasi kecerahan
600 cd/m²
Flicker Safe
Yes
Presence Sensor
Yes
Front Sensor
Yes
Mode Reader
Yes (Text Mode)
Suhu Warna
6500K / 7500K / 9300K / Manual (5000K ~ 10000K)
Mode Patologi
Yes
Super Resolution+
Yes
Tampilan Fokus
Yes
Mode Kotak Cahaya
Yes
Pencahayaan
Yes (Down/ Wall)
Black Stabilizer
Yes
Hemat Listrik Cerdas
Yes
Kecerahan Otomatis
Yes
KONEKTIVITAS
DVI-D
Yes(1ea)
DisplayPort
Yes (In 2ea / Out 1ea)
Daisy Chain
Yes (5MP/48Hz)
Port USB Upstream
YES(2ea/ver3.0)
Port USB Downstream
YES(2ea/ver3.0)
DAYA
Tipe
External Power(Adapter)
DC Output
19V @6.32A
AC Input
100-240Vac, 50-60Hz
Konsumsi Daya (DC Off)
Less than 0.3W
STANDAR
RoHS
Yes
JANGKAUAN
Yes
WEEE
Yes
MFDS
Yes
UL (cUL)
Yes
IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)
Yes
EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)
Yes
IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)
Yes
EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)
Yes
CE
MDR
FDA
510(K)(Class II)
ISO13485
Yes
AKSESORI
Kabel Daya
Yes
Adapter
Yes
Laporan Kalibrasi (Kertas)
Yes
Port Display
Yes
USB A to B
Yes
TAMPILAN
Ukuran (Inch)
21.3
Resolusi
2048 x 2560
Rasio Aspek
4:5
Pitch Piksel [mm]
0.165 X 0.165 mm
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
1100cd/m²
Rentang Warna (Typ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Bit Warna
10bit
Rasio Kontras (Typ.)
1800:01:00
Surface Treatment
AG, 3H
Waktu Respons
5ms (GtG at Faster)
Sudut Pandang (CR≥10)
178°(R/L), 178°(U/D)
APLIKASI SW
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Yes
Dual Controller
Yes
MEKANIKAL
Desain Tanpa Bingkai
Normal
Machanical Power Switch
Yes
OneClick Stand
Yes
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt / Height / Swivel / Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
